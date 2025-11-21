Мая Манолова: Цените ще се увеличат още веднъж с влизането в Еврозоната и хората ще излязат на улицата

Председателят на "Изправи се. БГ" Мая Манолова коментира в предаването "Денят ON AIR", че хората са бесни на "наглото решение" на Столичния общински съвет да повиши цените за синя и зелена зона.
Това се случва без обществено обсъждане", каза тя.
Манолова поясни, че има писмени консултации, в които са се включили 107 души.
По-скъпа синя и зелена зона в София
"Разширяването на зелената зона стига почти до Околовръстния път. Самата идея за това да се ограничи паркирането в идеалния център отдавна вече е нарушена", подчерта председателят на "Изправи се.БГ" пред Bulgaria ON AIR.
По думите ѝ в самото решение на Общинския съвет липсва финансовата обосновка.
Как се харчат парите от зоните
"Ако се харчеха по предназначение парите в София, щеше да има 600 паркинга", отбеляза Манолова.
Тя изрази мнение, че хората, които живеят в райони със зони, плащат на годишна база абонамент, но не може да ползват паркомясто.
"Самото прилагане на новите зони изглежда невъзможно. Нагло е да не си пипнал нито една улица, да не си оправил тротоарите и да твърдиш, че ще чертаеш върху тях зона", добави Манолова.
Заменяме лева с евро
"Нарушени са пет закона в седемте страници доклад. Столичната община, превалутирайки 1 лев в 1 евро, се превръща в община спекулант. Това е безпардонно", подчерта председателят на "Изправи се. БГ".
По думите на Манолова това го правят редица държавни институции.
Според нея в държавите, които са приели еврото, се наблюдава покачване на цените.
Бюджет 2026
"Няма как да се увеличават социалните осигуровки, без въвеждането на необлагаем минимум. В социалната сфера работещите продължават да получават 5% увеличение, при инфлация, която е над 10%. Актуализацията на пенсиите ще влезе в сила от юли с 8%, а цената на живота излетя с над 20%", алармира Манолова.
Председателят на "Изправи се. БГ" отбеляза още, че в България са най-скъпите млечни продукти от цяла Европа.
"Дано съм лош пророк, но цените ще се увеличат още веднъж с влизането в Еврозоната и хората ще излязат на улицата", прогнозира Манолова.
Тя е на мнение, че бившият председател на парламента Наталия Киселова "тежко си превиши правомощията с политически цели".
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
07:18 21.11.2025
2 не позна
А ако доходите биват запазени и бюджетът се изпълни както е предвиден, ще качм благосъстоянието над Румъния.
Ето кое ще извади хората на улиците:
1. Ако има безработица и доходите стагнират. В ЕЗ не можеш да оцелееш без доход или с нисък такъв. Не и в анти-социалната държава Бъглария, която се превърна в най-дивата анти-пазарна клептокрация.
2. Ако заемите изгърмят. БНБ да гледа внимателно рисковите активи.
3. Ако си създадем собствена продоволствена криза, например ако нямаме гориво.
Коментиран от #17, #18
07:29 21.11.2025
4 Божеее
07:32 21.11.2025
5 сит на гладен - вяра няма
Коментиран от #57
07:33 21.11.2025
6 Ще има и още
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Така е, но и за всеки случай, точно както и при комунизма, чрез щедрият за репресии бюджет, властта се е застраховала от улични протести. Има кой да бие, финансово е мотивиран.....
07:35 21.11.2025
7 Фен
07:37 21.11.2025
8 забавляващ се
Коментиран от #50
07:40 21.11.2025
9 007
07:42 21.11.2025
11 Оставете паркирането
Международният ратифициран договор за стоенето в чакалнята в еврозоната няма срок.
Правителството, ако мисли за народа, може да напише искане за оставане в чакалнята.
07:45 21.11.2025
12 истина ти казвам
07:45 21.11.2025
13 Истината
За обикновения българин само щети.
1.Едно кафе на 1 януари 2026 ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро. Няма кой да противодейства на повишение на цените за дълъг период. Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!!
2. Отношението Debt/ GDP в Гърция, Италия, Испания е 120-160 %. В България е 30%
Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро или по друг начин???
3. A за рзграбване на фонда за осигуряване на борда 70 млд лв. След еврозаоната?
80 % от българите са против еврото. Ще обеднеем
Коментиран от #26
07:47 21.11.2025
17 Не заблуждавай хората
До коментар #2 от "не позна":Първо: Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години.
Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно.
Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.
Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.
Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.
Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер
Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при ЗАКРЪГЛЯНЕТО при цени сега.
Коментиран от #39
07:52 21.11.2025
19 Няма вече
07:59 21.11.2025
20 Приемам те
08:00 21.11.2025
21 Всичко, още веднъж, всичко което
Държавата е Спекулант N - 1 в качеството си на обезценяването на Българските лв. , и какво ще направят Търговците като виждат че Кметът на Столицата се включва в надпреварата да девалвира лв. , как до вчера Синя зона е 2 лв. а днес 2 Евро или 4 лв?
Не ми ревете на рамото а във Вторник отидете в Парламента и си отстоявайте Правото на Живот в Родината Ви или няма да имате такова от 1ви Януари 2026.
08:03 21.11.2025
22 Копейка
08:05 21.11.2025
23 Гост
08:05 21.11.2025
24 Как
Коментиран от #51
08:06 21.11.2025
25 Когато бяха Протестите срещу Еврозоната
08:07 21.11.2025
26 гост
До коментар #13 от "Истината":Вчера немците празнуваха 23 години от въвеждането на Еврото,а за тези 23 години колко българи се изнесоха към Германия именно заради Еврото плюейки на Лева. Гладът е по силен и от тока, утре ако паричната единица на Бангладеш е по силна, сигурен съм, че всички копейки ще се насочат към Бангладеш.Когато напълниш масата, децата не питат с евро ли си купил с левове ли.
Коментиран от #32
08:09 21.11.2025
28 кратун
08:10 21.11.2025
29 Предсрочни Избори ще има и тези
Най важното е Партията на голямото Д:( да бъде включена в този списък защото Пеевски крепи оцеляването Правителството!
08:13 21.11.2025
30 Българин
Германците също не искаха евро но им го сложиха!
При тяхната икономика в момента има яко намаляне на доходите и доста хора не си покриват сметките за ток и вода.
Помислете добре, защо това се крие от медиите?
Приемем ли еврото, което дори няма защита в злато или сребро в някоя банка ще го закъсаме яко.
Защо на всякъде върви агитиране за него и само политиците повтарят няма да приемем референдум?
Това е законен начин да кажеш не, а те са наши слуги не е обратното.
Коментиран от #33, #35
08:13 21.11.2025
31 Гошо
08:14 21.11.2025
32 Заминавай за Германия ве, айде
До коментар #26 от "гост":куфарите и у Немско.
Тук е България, запомнете това, България.
Коментиран от #38
08:15 21.11.2025
33 Германия е процес на свободно падане,
До коментар #30 от "Българин":и ако за Германците има някаква светлина в тунела то за България още една Национална Катастрофа , коя поредна вече, ще бъде епитафията на "имало едно време една Държава".
Коментиран от #37
08:19 21.11.2025
34 коко
08:22 21.11.2025
35 много е просто
До коментар #30 от "Българин":И в Германия както в България има оргомна разлика между печеливши послендите 20 години и губещи.
33% от германците не знаят какво да си правят парите - имат от всичко - кеш, злато, имоти, акции...
Другите са в различна степен на недоимък и дори жилищата им са непосилни.
У нас е подобно, с тази разлика, че печелившите тук са много под 33%. 90% са губещи.
Обаче бърка и другаде. Германците / мнозинството/ загубиха реална покупателна стойност от доходите си временно. Но у нас е много по-различно. Ние сме една маскирана като пазарна икономика клептокрация. При нас всяко уеднакяване с ЕЗ е ПОДОБРЕНИЕ.
Освен товаа левчето беше едва закепено на цена 1000 лв за марка. И няма нищо общо с марката каквато беше преди превърлянето й в евро. Марката беше световна редпочитана валута. И ако ти не можеш да направиш разликата с закованото с борд левче, няма смисъл да се говори с теб.
08:26 21.11.2025
36 За Германия, Еврозоната е място където
Днес всичко това е в свободно падане и Германия се готви да пренасочи квалифицирани работници и инженери към военната индустрия.
Но дори и това не е достатъчно за немците, за България пътят от тук нататък ред рев, ред сополи, ред сълзи.
08:27 21.11.2025
37 да бе да
До коментар #33 от "Германия е процес на свободно падане,":Падна Германия :)))))
До ония ден говорихме как само Германия печели от ЕС и ЕЗ. ЮК излезе от ЕС с този аргумент - че Германия ги изпревари по БВП!
Ако не беше предателката комунистка от ЩАЗИ Меркел, нямаше да го има този спад сега. Но Германия е толкова далече от спихване, колкото не можеш да си предсатвиш. Държавата не е била никога по-силна от днес в ролята й на лидер на ЕС и ЕЗ.
Коментиран от #40
08:29 21.11.2025
38 гост
До коментар #32 от "Заминавай за Германия ве, айде":Да, България е.....но се храните с парите от Немско., защото видяхме Лева, когато за един единствен долар давахте цели 3 хиляди лева. Видяхме силата на Лева, когато за един хляб давахте хиляда лева.
08:32 21.11.2025
39 изразявам мнение
До коментар #17 от "Не заблуждавай хората":не заблуждавам.
Ти си спомни как цените се надуха преди ЕС и после 2 години падаха. 2008-2009.
Вие заблуждавате хората.
Апропо, точно с вашия вой относно очакваното покачване на цените надувате спекулата. Обаче спекулантите ще бъдат прецакани чисто пазарно.
Хърватите нямат такава култура на свтъхочавкания, нямат такива комплекси. Ние вече надухме всякакви цени ПРЕДВАРИТЕЛНО и то много над хърватския случай.
Така че вие сте тези които заблуждавате.
Аз виждам вече стагнация на ред пазари. Няма да ви се лсучи хиперинфлацията, ако това чакате.
08:33 21.11.2025
40 Айде без пропаганда.
До коментар #37 от "да бе да":Погледни безработната статистика за Германия.
Българската овца е най послушната овца в света.
08:36 21.11.2025
41 Гадател
08:47 21.11.2025
43 Хахаха
08:56 21.11.2025
49 керанка
09:16 21.11.2025
50 Маруся
До коментар #8 от "забавляващ се":Така е.След Алена,Мая е следващия главен оракул.Може и на карти и на ръка да гледа бъдещето.
09:26 21.11.2025
51 Сула
До коментар #24 от "Как":Къде ще излизат?Днес е работен ден.Ако има "излезли"това означава,че има много безработни.Или са освободени от работа което е вече ангажиран протест,платен.
09:37 21.11.2025
52 На тази не и се сбъдват прогнозите
ще се сбъдне!
- Без бог! без господар!
Септември ще бъде май.
Човешкия живот
ще бъде един безконечен възход
- нагоре! нагоре!
З е м я т а щ е б ъ д е р а й -
ще бъде!
А бе я у лево!
09:40 21.11.2025
53 Бизнесмен с "0 лева" печалба
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
Коментиран от #61
09:50 21.11.2025
54 Извод
09:52 21.11.2025
55 Боко БорисоФ
Важното е, че Лично Аз ви вкарвам в клуба на Богатите!
09:58 21.11.2025
56 сбирщина без държава
10:39 21.11.2025
57 Ввв
До коментар #5 от "сит на гладен - вяра няма":Инфраструктурата в кв.Изток е като за 800 евро на квадрат,ама балъците у Софето са повече от строителите и общинските съветници общо!!!
10:46 21.11.2025
58 Вземем
11:36 21.11.2025
59 Свинете
12:15 21.11.2025
60 Тук коментират пубери
12:35 21.11.2025
61 Нали
До коментар #53 от "Бизнесмен с "0 лева" печалба":Се сещаш,че това самата държавност го прави така и нищо не зависи от народа,защото за тях народа е едно натирино куче от дома си!
12:42 21.11.2025
62 От 80-те процента
12:57 21.11.2025