Новини
България »
Всички градове »
Мая Манолова: Цените ще се увеличат още веднъж с влизането в Еврозоната и хората ще излязат на улицата

Мая Манолова: Цените ще се увеличат още веднъж с влизането в Еврозоната и хората ще излязат на улицата

21 Ноември, 2025 07:11 4 398 62

  • мая манолова-
  • цени-
  • увеличение-
  • еврозона-
  • хора-
  • улицата

"Ако се харчеха по предназначение парите в София, щеше да има 600 паркинга", отбеляза още председателят на "Изправи се. БГ"

Мая Манолова: Цените ще се увеличат още веднъж с влизането в Еврозоната и хората ще излязат на улицата - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на "Изправи се. БГ" Мая Манолова коментира в предаването "Денят ON AIR", че хората са бесни на "наглото решение" на Столичния общински съвет да повиши цените за синя и зелена зона.

Това се случва без обществено обсъждане", каза тя.

Манолова поясни, че има писмени консултации, в които са се включили 107 души.

По-скъпа синя и зелена зона в София

"Разширяването на зелената зона стига почти до Околовръстния път. Самата идея за това да се ограничи паркирането в идеалния център отдавна вече е нарушена", подчерта председателят на "Изправи се.БГ" пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ в самото решение на Общинския съвет липсва финансовата обосновка.

Как се харчат парите от зоните

"Ако се харчеха по предназначение парите в София, щеше да има 600 паркинга", отбеляза Манолова.

Тя изрази мнение, че хората, които живеят в райони със зони, плащат на годишна база абонамент, но не може да ползват паркомясто.

"Самото прилагане на новите зони изглежда невъзможно. Нагло е да не си пипнал нито една улица, да не си оправил тротоарите и да твърдиш, че ще чертаеш върху тях зона", добави Манолова.

Заменяме лева с евро

"Нарушени са пет закона в седемте страници доклад. Столичната община, превалутирайки 1 лев в 1 евро, се превръща в община спекулант. Това е безпардонно", подчерта председателят на "Изправи се. БГ".

По думите на Манолова това го правят редица държавни институции.

Според нея в държавите, които са приели еврото, се наблюдава покачване на цените.

Бюджет 2026

"Няма как да се увеличават социалните осигуровки, без въвеждането на необлагаем минимум. В социалната сфера работещите продължават да получават 5% увеличение, при инфлация, която е над 10%. Актуализацията на пенсиите ще влезе в сила от юли с 8%, а цената на живота излетя с над 20%", алармира Манолова.

Председателят на "Изправи се. БГ" отбеляза още, че в България са най-скъпите млечни продукти от цяла Европа.

"Дано съм лош пророк, но цените ще се увеличат още веднъж с влизането в Еврозоната и хората ще излязат на улицата", прогнозира Манолова.

Тя е на мнение, че бившият председател на парламента Наталия Киселова "тежко си превиши правомощията с политически цели".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 19 Отговор
    Никой никъде няма да излезе, защото на хората им писна да ходят насам натам за две кебапчета и бира.

    Коментиран от #6

    07:18 21.11.2025

  • 2 не позна

    18 31 Отговор
    Цените ще паднат леко.
    А ако доходите биват запазени и бюджетът се изпълни както е предвиден, ще качм благосъстоянието над Румъния.

    Ето кое ще извади хората на улиците:
    1. Ако има безработица и доходите стагнират. В ЕЗ не можеш да оцелееш без доход или с нисък такъв. Не и в анти-социалната държава Бъглария, която се превърна в най-дивата анти-пазарна клептокрация.
    2. Ако заемите изгърмят. БНБ да гледа внимателно рисковите активи.
    3. Ако си създадем собствена продоволствена криза, например ако нямаме гориво.

    Коментиран от #17, #18

    07:29 21.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Божеее

    24 33 Отговор
    В Русия минималната работна заплата е 150 евро,а у нас е 600 евро . Кой да излиза на улицата? Нима за да искаме заплати като на руснаци ли?

    07:32 21.11.2025

  • 5 сит на гладен - вяра няма

    26 6 Отговор
    Ми , не знам къде живее Манолова , ама при нас - в Изток , да се намери място за паркиране е по трудно от намирането на нещо вярно в думите и. През деня - повечето паркирани коли са с номера , които не са софийски , вечерно време нещо малко се "отпушва" , ама ... наистина малко . За квартал , където цените за кв.м. започват от 3000 Евро , ситуацията е - тука има , тука нЕма - намериш ли местенце - паркираш и колата не мърда с месеци , щото мръдне ли - пак те чака барем час обикаляне .

    Коментиран от #57

    07:33 21.11.2025

  • 6 Ще има и още

    24 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Така е, но и за всеки случай, точно както и при комунизма, чрез щедрият за репресии бюджет, властта се е застраховала от улични протести. Има кой да бие, финансово е мотивиран.....

    07:35 21.11.2025

  • 7 Фен

    21 9 Отговор
    Оказа се, че хората, които излизат по улиците са офците, които блеят след НПОтата. В случая с цените и еврото, НПОтата няма да се включат, и протести няма да има. Всеки ще си псува в къщи, пред телевизора.

    07:37 21.11.2025

  • 8 забавляващ се

    20 11 Отговор
    Аха ,аха! Бунтове ,стачки ,революции и граждански войни!!! Щом пчеличката Мая го прогнозира ,няма как да не стане. Тя е виден пророк и провижда как хората я взимат на ръце и я поставят начело на революцията ,а тя пак лъже и гепи както обикновено. Изобщо ,много е забавно когато изтупат от нафталина някакви много бивши политически недоразумения и им дадат да бръщолевят малоумщините си в ефир.

    Коментиран от #50

    07:40 21.11.2025

  • 9 007

    12 13 Отговор
    Все повече изпаднали зад борда безличности,заедно с великия критикар, ще прорукуват инфлация, поскъпване и всияко каквото се сетят, което си е чиста агитация за търгоци и подобни да го започнат още сега. Балкански нрави и на такива в троянския край им казват мърсъци или обяснено е некадърници, които от яд и злоба правят мръсно.

    07:42 21.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оставете паркирането

    26 13 Отговор
    Не е късно за спиране на еврото.

    Международният ратифициран договор за стоенето в чакалнята в еврозоната няма срок.

    Правителството, ако мисли за народа, може да напише искане за оставане в чакалнята.

    07:45 21.11.2025

  • 12 истина ти казвам

    14 14 Отговор
    Майчето пак е яхнала метлата! И дрънка простотии! Нема нещо по което да не е експерт! С две думи на всеко гърне мерудия!

    07:45 21.11.2025

  • 13 Истината

    27 10 Отговор
    Еврозоната носи плюсове само за банкери, олигарси, крупни експортьори по листата на страна от третия свят.
    За обикновения българин само щети.
    1.Едно кафе на 1 януари 2026 ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро. Няма кой да противодейства на повишение на цените за дълъг период. Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!!

    2. Отношението Debt/ GDP в Гърция, Италия, Испания е 120-160 %. В България е 30%
    Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро или по друг начин???

    3. A за рзграбване на фонда за осигуряване на борда 70 млд лв. След еврозаоната?

    80 % от българите са против еврото. Ще обеднеем

    Коментиран от #26

    07:47 21.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не заблуждавай хората

    13 9 Отговор

    До коментар #2 от "не позна":

    Първо: Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години.

    Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно.

    Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.

    Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.

    Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.

    Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер

    Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при ЗАКРЪГЛЯНЕТО при цени сега.

    Коментиран от #39

    07:52 21.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Няма вече

    10 2 Отговор
    хора, има само овци за стригане.

    07:59 21.11.2025

  • 20 Приемам те

    9 9 Отговор
    Повече като врачка а не политик! Вече си смешна и жалка бабка, търсеща подаяния

    08:00 21.11.2025

  • 21 Всичко, още веднъж, всичко което

    14 5 Отговор
    което съм написал в последните месеци срещу приемане на България в Еврозоната, сега е факт.
    Държавата е Спекулант N - 1 в качеството си на обезценяването на Българските лв. , и какво ще направят Търговците като виждат че Кметът на Столицата се включва в надпреварата да девалвира лв. , как до вчера Синя зона е 2 лв. а днес 2 Евро или 4 лв?
    Не ми ревете на рамото а във Вторник отидете в Парламента и си отстоявайте Правото на Живот в Родината Ви или няма да имате такова от 1ви Януари 2026.

    08:03 21.11.2025

  • 22 Копейка

    3 0 Отговор
    Ако е само веднъж, офцете ще го преместят

    08:05 21.11.2025

  • 23 Гост

    6 2 Отговор
    А не, никъде не ходя! Докато кренвирщите не станат 18 еврака, не мърдам! Или ако ол инклузива на Слънчата не мине 42.50 евро на ден на глава...

    08:05 21.11.2025

  • 24 Как

    9 3 Отговор
    Няма да излязат. Лъжете ни вече 30 г. Скачахме по площади развявахме знамена и какво се получи? Едно нищо. Всеки иска да се докопа до власта и да смуче.

    Коментиран от #51

    08:06 21.11.2025

  • 25 Когато бяха Протестите срещу Еврозоната

    14 1 Отговор
    от Възраждане в центъра на Столицата с мъка се събирахме 5000 човека а са, рев, с реване се стига до Гробищен Парк.

    08:07 21.11.2025

  • 26 гост

    7 6 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    Вчера немците празнуваха 23 години от въвеждането на Еврото,а за тези 23 години колко българи се изнесоха към Германия именно заради Еврото плюейки на Лева. Гладът е по силен и от тока, утре ако паричната единица на Бангладеш е по силна, сигурен съм, че всички копейки ще се насочат към Бангладеш.Когато напълниш масата, децата не питат с евро ли си купил с левове ли.

    Коментиран от #32

    08:09 21.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 кратун

    1 2 Отговор
    мосва след 1 ще ги запалим

    08:10 21.11.2025

  • 29 Предсрочни Избори ще има и тези

    9 4 Отговор
    Партии които са в Правителството сега трябва да бъдат изхвърлени извън Парламента.
    Най важното е Партията на голямото Д:( да бъде включена в този списък защото Пеевски крепи оцеляването Правителството!

    08:13 21.11.2025

  • 30 Българин

    8 6 Отговор
    За пореден път ще го спомена.
    Германците също не искаха евро но им го сложиха!
    При тяхната икономика в момента има яко намаляне на доходите и доста хора не си покриват сметките за ток и вода.
    Помислете добре, защо това се крие от медиите?
    Приемем ли еврото, което дори няма защита в злато или сребро в някоя банка ще го закъсаме яко.
    Защо на всякъде върви агитиране за него и само политиците повтарят няма да приемем референдум?
    Това е законен начин да кажеш не, а те са наши слуги не е обратното.

    Коментиран от #33, #35

    08:13 21.11.2025

  • 31 Гошо

    10 0 Отговор
    Кметът определено е съучастник в намаляването на жизнения стандарт на столичани ,но най -вече с отказа да строи детски градини. Всеки месец заради това хората с деца остават с 1000-3000 лв по-малко и тоя сериозно им бърка в джоба. 2 години само обещания и абсолютно нищо свършено няма. Фандъка преди него ,която правеше далавера след далавера беше по-активна. Тоя дири тротоарите не оправи за 2 години, съкрати паркоместата в центъра и предизвика хаос и задръствания, увеличи обаче зоните извън центъра и вече дори хората в крайни квартали като "Хаджи Димитър" ще трябва да плащат за стикери за паркиране, зони. Скандални решения. Дори Фандъка не взе такива.

    08:14 21.11.2025

  • 32 Заминавай за Германия ве, айде

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "гост":

    куфарите и у Немско.
    Тук е България, запомнете това, България.

    Коментиран от #38

    08:15 21.11.2025

  • 33 Германия е процес на свободно падане,

    2 8 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    и ако за Германците има някаква светлина в тунела то за България още една Национална Катастрофа , коя поредна вече, ще бъде епитафията на "имало едно време една Държава".

    Коментиран от #37

    08:19 21.11.2025

  • 34 коко

    6 5 Отговор
    След като приемем еврото такива паразити които клатят държавния кораб ще останат без препитание. Впрочем братска Русия няма да ги остави в нужда, Сибир е голям. Трагедията е че те не искат да работят а да лъжат хората...

    08:22 21.11.2025

  • 35 много е просто

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    И в Германия както в България има оргомна разлика между печеливши послендите 20 години и губещи.
    33% от германците не знаят какво да си правят парите - имат от всичко - кеш, злато, имоти, акции...
    Другите са в различна степен на недоимък и дори жилищата им са непосилни.
    У нас е подобно, с тази разлика, че печелившите тук са много под 33%. 90% са губещи.

    Обаче бърка и другаде. Германците / мнозинството/ загубиха реална покупателна стойност от доходите си временно. Но у нас е много по-различно. Ние сме една маскирана като пазарна икономика клептокрация. При нас всяко уеднакяване с ЕЗ е ПОДОБРЕНИЕ.
    Освен товаа левчето беше едва закепено на цена 1000 лв за марка. И няма нищо общо с марката каквато беше преди превърлянето й в евро. Марката беше световна редпочитана валута. И ако ти не можеш да направиш разликата с закованото с борд левче, няма смисъл да се говори с теб.

    08:26 21.11.2025

  • 36 За Германия, Еврозоната е място където

    2 6 Отговор
    Германия реализира свръхпроизводството на Германската Индустрия, Германия е Държава с 50% процента Експорт на Стоки.
    Днес всичко това е в свободно падане и Германия се готви да пренасочи квалифицирани работници и инженери към военната индустрия.
    Но дори и това не е достатъчно за немците, за България пътят от тук нататък ред рев, ред сополи, ред сълзи.

    08:27 21.11.2025

  • 37 да бе да

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Германия е процес на свободно падане,":

    Падна Германия :)))))
    До ония ден говорихме как само Германия печели от ЕС и ЕЗ. ЮК излезе от ЕС с този аргумент - че Германия ги изпревари по БВП!
    Ако не беше предателката комунистка от ЩАЗИ Меркел, нямаше да го има този спад сега. Но Германия е толкова далече от спихване, колкото не можеш да си предсатвиш. Държавата не е била никога по-силна от днес в ролята й на лидер на ЕС и ЕЗ.

    Коментиран от #40

    08:29 21.11.2025

  • 38 гост

    9 3 Отговор

    До коментар #32 от "Заминавай за Германия ве, айде":

    Да, България е.....но се храните с парите от Немско., защото видяхме Лева, когато за един единствен долар давахте цели 3 хиляди лева. Видяхме силата на Лева, когато за един хляб давахте хиляда лева.

    08:32 21.11.2025

  • 39 изразявам мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Не заблуждавай хората":

    не заблуждавам.

    Ти си спомни как цените се надуха преди ЕС и после 2 години падаха. 2008-2009.
    Вие заблуждавате хората.
    Апропо, точно с вашия вой относно очакваното покачване на цените надувате спекулата. Обаче спекулантите ще бъдат прецакани чисто пазарно.
    Хърватите нямат такава култура на свтъхочавкания, нямат такива комплекси. Ние вече надухме всякакви цени ПРЕДВАРИТЕЛНО и то много над хърватския случай.
    Така че вие сте тези които заблуждавате.
    Аз виждам вече стагнация на ред пазари. Няма да ви се лсучи хиперинфлацията, ако това чакате.

    08:33 21.11.2025

  • 40 Айде без пропаганда.

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "да бе да":

    Погледни безработната статистика за Германия.

    Българската овца е най послушната овца в света.

    08:36 21.11.2025

  • 41 Гадател

    0 1 Отговор
    Много ти пука.

    08:47 21.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хахаха

    0 1 Отговор
    Е и какво като излязат ще се преберът

    08:56 21.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 керанка

    3 1 Отговор
    Тази пак я пуснаха по пистата.Тя беше във вихъра когато бяха "майките".Днес търси тема за да ни надува главите с празнодумства.Липсват и спонсори.Скука.Вижда се,че е нервноболна и е за Вършец.

    09:16 21.11.2025

  • 50 Маруся

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "забавляващ се":

    Така е.След Алена,Мая е следващия главен оракул.Може и на карти и на ръка да гледа бъдещето.

    09:26 21.11.2025

  • 51 Сула

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Как":

    Къде ще излизат?Днес е работен ден.Ако има "излезли"това означава,че има много безработни.Или са освободени от работа което е вече ангажиран протест,платен.

    09:37 21.11.2025

  • 52 На тази не и се сбъдват прогнозите

    1 0 Отговор
    Всичко писано от философи, поети -
    ще се сбъдне!
    - Без бог! без господар!
    Септември ще бъде май.
    Човешкия живот
    ще бъде един безконечен възход
    - нагоре! нагоре!
    З е м я т а щ е б ъ д е р а й -
    ще бъде!

    А бе я у лево!

    09:40 21.11.2025

  • 53 Бизнесмен с "0 лева" печалба

    3 0 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #61

    09:50 21.11.2025

  • 54 Извод

    1 0 Отговор
    При бай Тошо не беше лошо.

    09:52 21.11.2025

  • 55 Боко БорисоФ

    3 2 Отговор
    Няма значение, че Цените ще се увеличат Многократно с влизането в Еврозоната,
    Важното е, че Лично Аз ви вкарвам в клуба на Богатите!

    09:58 21.11.2025

  • 56 сбирщина без държава

    2 0 Отговор
    Тъй ви се пада еврозонисти....

    10:39 21.11.2025

  • 57 Ввв

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "сит на гладен - вяра няма":

    Инфраструктурата в кв.Изток е като за 800 евро на квадрат,ама балъците у Софето са повече от строителите и общинските съветници общо!!!

    10:46 21.11.2025

  • 58 Вземем

    2 0 Отговор
    Ли тази фашистка валута на тях им е все тая кой ще излезне да протестира!ЕВРОТО СТАВА ДИГИТАЛНО,А ПЛАНА ИМ ЩЕ СЕ РАЗВАЛИ АКО НЕ ГО ПРИЕМЕМ!!!ТОВА НЕ ВИЕ КОВИТО ИСКАМ НЕ ИСКАМ,ДИГИТАЛНИТЕ ПАРИ ПРОСТО НЯМА ДА ИМАШ ПАРИ АКО НЕ СИ ВАКСИНИРАН И ОЩЕ МНОГО ИЗНЕНАДИ НИ ЧАКАТ ОТ ЕВРОФАШИСТИТЕ!!

    11:36 21.11.2025

  • 59 Свинете

    1 0 Отговор
    Си нямат и на представа какво ги чака от догодина.ПОЛУДЯЛ НАРОД СЪС СОПИТЕ В РЪКА ,БЪЛГАРИЯ ЩЕ НАПУСНЕ ТАЗИ КОЛХОЗНА КОЧИНА ЕСЕСЕР И ЩЕ СЕ ОПРАВИМ МНОГО ПО ДОБРЕ ОТ ТЕЗИ И...РОДИ ,ЩЕ КУПУВАМЕ РУСКИ ПЕТРОЛ И ЩЕ СИ ПРАВИМ КАТВОТО ИСКАМЕ БЕЗ ЗАКОНИТЕ,САНКЦИИТЕ И ГЛОБИТЕ ОТ ЕС!!!

    12:15 21.11.2025

  • 60 Тук коментират пубери

    0 0 Отговор
    С интелекта на тиквата и теменужка!

    12:35 21.11.2025

  • 61 Нали

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Бизнесмен с "0 лева" печалба":

    Се сещаш,че това самата държавност го прави така и нищо не зависи от народа,защото за тях народа е едно натирино куче от дома си!

    12:42 21.11.2025

  • 62 От 80-те процента

    0 0 Отговор
    Майче, на времето ти бЕх мераклия но, вече не ставаш! Прибери си се у вас!

    12:57 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол