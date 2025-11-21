Мая Манолова: Цените ще се увеличат още веднъж с влизането в Еврозоната и хората ще излязат на улицата

Председателят на "Изправи се. БГ" Мая Манолова коментира в предаването "Денят ON AIR", че хората са бесни на "наглото решение" на Столичния общински съвет да повиши цените за синя и зелена зона.

Това се случва без обществено обсъждане", каза тя.

Манолова поясни, че има писмени консултации, в които са се включили 107 души.

По-скъпа синя и зелена зона в София

"Разширяването на зелената зона стига почти до Околовръстния път. Самата идея за това да се ограничи паркирането в идеалния център отдавна вече е нарушена", подчерта председателят на "Изправи се.БГ" пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ в самото решение на Общинския съвет липсва финансовата обосновка.

Как се харчат парите от зоните

"Ако се харчеха по предназначение парите в София, щеше да има 600 паркинга", отбеляза Манолова.

Тя изрази мнение, че хората, които живеят в райони със зони, плащат на годишна база абонамент, но не може да ползват паркомясто.

"Самото прилагане на новите зони изглежда невъзможно. Нагло е да не си пипнал нито една улица, да не си оправил тротоарите и да твърдиш, че ще чертаеш върху тях зона", добави Манолова.

Заменяме лева с евро

"Нарушени са пет закона в седемте страници доклад. Столичната община, превалутирайки 1 лев в 1 евро, се превръща в община спекулант. Това е безпардонно", подчерта председателят на "Изправи се. БГ".

По думите на Манолова това го правят редица държавни институции.

Според нея в държавите, които са приели еврото, се наблюдава покачване на цените.

Бюджет 2026

"Няма как да се увеличават социалните осигуровки, без въвеждането на необлагаем минимум. В социалната сфера работещите продължават да получават 5% увеличение, при инфлация, която е над 10%. Актуализацията на пенсиите ще влезе в сила от юли с 8%, а цената на живота излетя с над 20%", алармира Манолова.

Председателят на "Изправи се. БГ" отбеляза още, че в България са най-скъпите млечни продукти от цяла Европа.

"Дано съм лош пророк, но цените ще се увеличат още веднъж с влизането в Еврозоната и хората ще излязат на улицата", прогнозира Манолова.

Тя е на мнение, че бившият председател на парламента Наталия Киселова "тежко си превиши правомощията с политически цели".