Над 20 млрд. лева са общите разходи по бюджета на ДОО към септември 2025 г.

21 Ноември, 2025 11:08 612 7

  • разходи-
  • доо-
  • пенсии-
  • пенсионери-
  • социални плащания

От осигуровки са събрани 11 милиарда лева

Над 20 млрд. лева са общите разходи по бюджета на ДОО към септември 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над 20 милиарда лева са общите разходи по бюджета на Държавното обществено осигуряване към септември тази година.

От осигуровки са събрани 11 милиарда лева, уточни БНР.

За пенсии са изплатени 17 780 000 000 лева. 1012 лева достига средният размер на изплащаната пенсия, включително добавките.

Нарастването спрямо септември миналата година е с 83 лева.

На годишна база броят на пенсионерите расте с над 12 хиляди.


България
Оценка 1 от 1 гласа.
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 5 Отговор
    "1012 лева достига средният размер на изплащаната пенсия"

    Стотици хил. пенсионери получават точно по 429лв

    Коментиран от #2

    11:11 21.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Да ходят пак за гъби пенЦиите или да гласуват пак за Кир щото бил "убавец" !!

    Коментиран от #3

    11:16 21.11.2025

  • 3 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ако пулучаваш такава "пенсия" ще можеш да идеш точно до балкона и да се хвърлиш от него.

    11:19 21.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    25 процента от бюджета отива за заплати на чиновниците.

    11:20 21.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    БОЙО ЩЕДРИЯ ОТПУСНА КОЛЕДНИ ПОДИГРАВКИ САМО НА ТЕЗИ ,КОИТО НЕ СА ПЛАЩАЛИ ОСИГУРОВКИ ...
    И РЕШИ, ЧЕ ДРУГИТЕ КОИТО СА ПЛАЩАЛИ НЯМАТ НУЖДА.

    12:18 21.11.2025

  • 6 ти да видиш

    2 0 Отговор
    Абе що не преброите колко команчи са със ТЕЛК? колко са и точно какво са работили пенсионерите със max pensiite? Колко паразити могат но не искат да ходят на работа и да се осигуряват? Седнали сте трука да ни облъчвате че,нема пари. Ми нема да има като дундуркате паразити и те открито се подиграват със работещите че са будали! И с право! М.......а ви!!!!!

    12:41 21.11.2025

  • 7 безпартиен

    0 0 Отговор
    Всеки получаваш заплата от държавния и общинския бюджети да си плаща сам ДОО и ДОД от така определените им заплати!С това ще се изясни КОЛКО са готови да останат на работа и КОЛКО БИХА НАПУСНАЛИ!Мисля,че никой няма да напусне дори и да намалят заплатите им с 50/100!Спиране на здравни осигуровки и преминаване към ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ!Който си плаща ще получава здравни услуги!Няма да има пътеки,линии и както се сетите медицински хранилки!Застраховател пари лесно не дава,така,че ще се решат два проблема наведнъж! Съкращения в бюджетния сектор с поне 30/100 поради намаляло с толкова население!Социални,и каквито се сетите помощи само след полагане на труд 21 дни месеца почистване и облагородяване на населените места!Спиране на т.нар."детски" при 3 (три) неизвинени отсъствия в училище за срока на обучение!За следващата година може да кандидатстват отново за детски!Дали на някой политик му стиска да предложи? Мисля че не!

    13:47 21.11.2025

