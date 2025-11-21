Над 20 млрд. лева са общите разходи по бюджета на ДОО към септември 2025 г.

Над 20 милиарда лева са общите разходи по бюджета на Държавното обществено осигуряване към септември тази година.

От осигуровки са събрани 11 милиарда лева, уточни БНР.

За пенсии са изплатени 17 780 000 000 лева. 1012 лева достига средният размер на изплащаната пенсия, включително добавките.

Нарастването спрямо септември миналата година е с 83 лева.

На годишна база броят на пенсионерите расте с над 12 хиляди.