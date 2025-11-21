Над 20 млрд. лева са общите разходи по бюджета на ДОО към септември 2025 г.

Над 20 милиарда лева са общите разходи по бюджета на Държавното обществено осигуряване към септември тази година.
От осигуровки са събрани 11 милиарда лева, уточни БНР.
За пенсии са изплатени 17 780 000 000 лева. 1012 лева достига средният размер на изплащаната пенсия, включително добавките.
Нарастването спрямо септември миналата година е с 83 лева.
На годишна база броят на пенсионерите расте с над 12 хиляди.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Стотици хил. пенсионери получават точно по 429лв
Коментиран от #2
11:11 21.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #1 от "честен ционист":Да ходят пак за гъби пенЦиите или да гласуват пак за Кир щото бил "убавец" !!
Коментиран от #3
11:16 21.11.2025
3 честен ционист
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Ако пулучаваш такава "пенсия" ще можеш да идеш точно до балкона и да се хвърлиш от него.
11:19 21.11.2025
4 Последния Софиянец
11:20 21.11.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И РЕШИ, ЧЕ ДРУГИТЕ КОИТО СА ПЛАЩАЛИ НЯМАТ НУЖДА.
12:18 21.11.2025
6 ти да видиш
12:41 21.11.2025
7 безпартиен
13:47 21.11.2025