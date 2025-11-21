Свличане на скална маса задръсти Кресненското дефиле

Интензивните валежи в Югозападна България през последните часове предизвикаха свличане на скална маса в Кресненското дефиле, посочи БНТ.
Движението се осъществяваше в едната лента и се регулираше от екипи на "Пътна полиция". Образуваха се тапи от автомобили.
Пътят вече е разчистен и движението се осъществява нормално.
Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание и съобразена скорост.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
11:42 21.11.2025
2 007 /агент/
11:51 21.11.2025
3 що така
11:54 21.11.2025
4 Тя цялата
11:58 21.11.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
СА ВИНОВНИ ИНТЕНЗИВНИТЕ ДЪЖДОВЕ....
ДРУГИ ВИНОВНИ НЯМА.....
НЯМА ВИНОВНИ ЧЕ СА ОТКРАДНАТИ ПАРИТЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СКАЛНИТЕ МАСИ....
НЯМА ВИНОВНИ ,ЧЕ И ПАРИТЕ ЗА МАГИСТРАЛИТЕ СА ОТКРАДНАТИ.....
НЯМА ВИНОВНИ, ЧЕ СЕ КРАДЕ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ......И ВЪОБЩЕ КРАДЕ СЕ ВСИЧКО,ЩО МОМОЖЕ ДА СЕ ОТКРАДНЕ...
Коментиран от #6
12:08 21.11.2025
6 побърканяк
До коментар #5 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Властимащите само мъгла не могат да откраднат.
12:23 21.11.2025