Свличане на скална маса задръсти Кресненското дефиле

Интензивните валежи в Югозападна България през последните часове предизвикаха свличане на скална маса в Кресненското дефиле, посочи БНТ.

Движението се осъществяваше в едната лента и се регулираше от екипи на "Пътна полиция". Образуваха се тапи от автомобили.

Пътят вече е разчистен и движението се осъществява нормално.

Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание и съобразена скорост.