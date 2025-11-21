Новини
Свличане на скална маса задръсти Кресненското дефиле
  Тема: Войната на пътя

Свличане на скална маса задръсти Кресненското дефиле

21 Ноември, 2025 11:38

  • свлачище-
  • кресненското дефиле

Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание и съобразена скорост

Свличане на скална маса задръсти Кресненското дефиле - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова

Интензивните валежи в Югозападна България през последните часове предизвикаха свличане на скална маса в Кресненското дефиле, посочи БНТ.

Движението се осъществяваше в едната лента и се регулираше от екипи на "Пътна полиция". Образуваха се тапи от автомобили.

Пътят вече е разчистен и движението се осъществява нормално.

Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание и съобразена скорост.


Напиши коментар:


  • 1 Дориана

    3 4 Отговор
    Ами, това е резултата от работата на некадърните министри от кабинета Желязков Не е единствен провала на Теменужка Петков. А, Борисов се крие зад тях когато се провалят.

    11:42 21.11.2025

  • 2 007 /агент/

    4 2 Отговор
    Тома Белеф да ходи да рине !

    11:51 21.11.2025

  • 3 що така

    7 2 Отговор
    И кВо ако свлачището те затрупа значи си бил невнимателен.

    11:54 21.11.2025

  • 4 Тя цялата

    5 1 Отговор
    Държава се свлече и срути, не е само Кресненското дефиле.

    11:58 21.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    И ТУК, КАКТО В ЕЛЕНИТЕ И НА ДРУГИ МЕСТА
    СА ВИНОВНИ ИНТЕНЗИВНИТЕ ДЪЖДОВЕ....
    ДРУГИ ВИНОВНИ НЯМА.....
    НЯМА ВИНОВНИ ЧЕ СА ОТКРАДНАТИ ПАРИТЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СКАЛНИТЕ МАСИ....
    НЯМА ВИНОВНИ ,ЧЕ И ПАРИТЕ ЗА МАГИСТРАЛИТЕ СА ОТКРАДНАТИ.....
    НЯМА ВИНОВНИ, ЧЕ СЕ КРАДЕ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ......И ВЪОБЩЕ КРАДЕ СЕ ВСИЧКО,ЩО МОМОЖЕ ДА СЕ ОТКРАДНЕ...

    Коментиран от #6

    12:08 21.11.2025

  • 6 побърканяк

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Властимащите само мъгла не могат да откраднат.

    12:23 21.11.2025

