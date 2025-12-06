Новини
Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян

6 Декември, 2025 10:20 280 1

На място има полицейски служители, които регулират движението

Снимка: БГНЕС/Архив
Проливният дъжд е активизирал свлачище, което затрудняваше движението по пътя Асеновград – Смолян, съобщава БТА. Паднала е земна маса върху платното за движение в посока Смолян, на 4 км след с. Бачково. Към 9,15 движението беше възстановено.

На място има полицейски служители, които регулират движението. От 7 часа там са и представители на Областно пътно управление - Пловдив, за да се предприеме разчистване на пътя.

В град Пловдив са наводнени кръстовищата на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Цар Борис III" -продължение, както и на бул. "Александър Стамболийски" с бул. "Братя Бъкстон". На тези участъци също са разположени полицейски патрули.

От полицията предупреждават водачите, че преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили. От Община Пловдив са взети мерки за отводняване.


