Свлачище блокира пътя Асеновград-Смолян

Свлачище затвори пътя от Асеновград към Смолян.
Образували са се километрични колони от автомобили и в двете посоки.
Свлекли са се камъни, дървета и пръст, предава NOVA.
На място пристигна и полиция, която да създаде организация.
Очаква се и техника на пътно-поддържащата фирма, която да разчисти района.
1 Ами да, те така
13:26 07.10.2025
2 Никакво
Коментиран от #24
13:26 07.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:27 07.10.2025
4 Банкянски пожарникар
Коментиран от #8, #10
13:29 07.10.2025
5 Резонно
Коментиран от #11
13:32 07.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Изтрит на 6
13:39 07.10.2025
8 Продънен евроатлантик
До коментар #4 от "Банкянски пожарникар":Гадните комунисти построиха толкова много, че не можем да го поддържаме
13:41 07.10.2025
9 гражданин
Коментиран от #15
13:42 07.10.2025
10 провинциалист
До коментар #4 от "Банкянски пожарникар":Пътят не е свлечен, скалата е свлечена върху несвлечения път. Скалата кой я построи?
Коментиран от #12, #16
13:42 07.10.2025
11 Мюмюн
До коментар #5 от "Резонно":Нали сечем бе, бате? Дебелян и нашите имат договорка сас солтана от Мала Азия. Сичкото дръвесина от бандитистан да заминава за там - де здрава, де обгорена.
13:42 07.10.2025
12 Банкянски пожарникар
До коментар #10 от "провинциалист":- Комунистите бяха, аз ги видях.
13:43 07.10.2025
13 Свлачищата на Бойчо
13:46 07.10.2025
14 Миро
13:50 07.10.2025
15 Анджо
До коментар #9 от "гражданин":В такава природа живеем и няма да спрат тези свлачища. Но, има едно голям, но. Няма я превенцията, защото като я гледам тая скала е могло да се предвиди нейното срутване. А това е работа на хората по местоживеене.
Коментиран от #17, #18, #21
13:54 07.10.2025
16 Един шофьор
До коментар #10 от "провинциалист":А пътя Кричим - Девин кой го прави та пропадна и сега вече два месеца е затворен?
13:55 07.10.2025
17 тъй ли
До коментар #15 от "Анджо":Слвачища има, когато изсечеш дърветата. Дървената мафия не спи, както управниците.
13:57 07.10.2025
18 Ми то...
До коментар #15 от "Анджо":Какво ни е на природата? Вали дъжд, нищо не обичайно! Скалите се срутват защото дърветата са изсечени и няма какво да ги държи. Ходил ли си в планината над Асеновград? Видял ли си колко сечища има? Поголовно! Прокарани са и нови горски пътища дето никога не са съществували. Това е. Пари, пари, пари! Природата ни била такава... ццц
14:02 07.10.2025
19 Мунчо
14:11 07.10.2025
20 Мафия
14:13 07.10.2025
21 Драгалевския Кюмур
До коментар #15 от "Анджо":Когато скачахте като маймуни с мене на площада казвахте че искате дънки, банани и автомобили. Не споменахте нищо за пътища.
14:16 07.10.2025
22 ИМПЕРИАЛИСТ
Марийче, що се изказваш по въпроси от инженерната геология?! Въобще правиш ли разлика мужду "срутище" и "свлачище"?
Коментиран от #23
14:41 07.10.2025
23 Дудов
До коментар #22 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Марийка е с ограничен процесор и RAM, дънната платка е евтина а звуковата и видео картите-вградени.Нямат пари за истински журналисти и затова ще четем го.упостите на Марийка1 или 2
14:45 07.10.2025
24 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #2 от "Никакво":В cлучaя имaмe чиcтo инжeнeрeн прoблeм... Инжeнeритe-пътищaри, вмecтo тeзи пoдпoрни cтeни, мрeжи и други пoдoбни решения дa нaпрaвят eдин „CКAЛOБРAН“ (cтoмaнoбeтoнeн тунeлeн зacлoн на пътя), дълъг 50-80 м и прoблeмът щe ce рeши....Cрeщa ce нa мнoгo мecтa пo пътищaтa в Aлпитe, a нe рядкo и пaзи пътя oт лaвини там. Има ги и на много места по магистралите в планините на съседна Гърция .
14:45 07.10.2025