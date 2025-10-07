Свлачище блокира пътя Асеновград-Смолян

Свлачище затвори пътя от Асеновград към Смолян.

Образували са се километрични колони от автомобили и в двете посоки.

Свлекли са се камъни, дървета и пръст, предава NOVA.

На място пристигна и полиция, която да създаде организация.

Очаква се и техника на пътно-поддържащата фирма, която да разчисти района.