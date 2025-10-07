Новини
България »
Свлачище блокира пътя Асеновград-Смолян

Свлачище блокира пътя Асеновград-Смолян

7 Октомври, 2025 13:16 1 444 24

  • свлачище-
  • път-
  • асеновград

Очаква се и техника на пътно-поддържащата фирма, която да разчисти района

Свлачище блокира пътя Асеновград-Смолян - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свлачище затвори пътя от Асеновград към Смолян.

Образували са се километрични колони от автомобили и в двете посоки.

Свлекли са се камъни, дървета и пръст, предава NOVA.

На място пристигна и полиция, която да създаде организация.

Очаква се и техника на пътно-поддържащата фирма, която да разчисти района.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те така

    7 0 Отговор
    правят свлачищата...

    13:26 07.10.2025

  • 2 Никакво

    14 0 Отговор
    укрепване няма !

    Коментиран от #24

    13:26 07.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    Коментиран от #6

    13:27 07.10.2025

  • 4 Банкянски пожарникар

    11 1 Отговор
    - Този, свлеченият път е строен от комунистите.

    Коментиран от #8, #10

    13:29 07.10.2025

  • 5 Резонно

    12 0 Отговор
    Ами сечете горите...СЕЧЕТЕ...

    Коментиран от #11

    13:32 07.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Изтрит на 6

    4 0 Отговор
    Любима моя,дето ме триеш,пак те пожелавам до топурлаците под черните ти очила с ...ОГРОМНА СТРАСТ...

    13:39 07.10.2025

  • 8 Продънен евроатлантик

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Банкянски пожарникар":

    Гадните комунисти построиха толкова много, че не можем да го поддържаме

    13:41 07.10.2025

  • 9 гражданин

    9 1 Отговор
    От 20 г. свлачищата и срутищата след дъждове не са спрел .А помните ли колко пъти правиха ремонт на ремонта на свлачището за Рилският манастир !!

    Коментиран от #15

    13:42 07.10.2025

  • 10 провинциалист

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Банкянски пожарникар":

    Пътят не е свлечен, скалата е свлечена върху несвлечения път. Скалата кой я построи?

    Коментиран от #12, #16

    13:42 07.10.2025

  • 11 Мюмюн

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Резонно":

    Нали сечем бе, бате? Дебелян и нашите имат договорка сас солтана от Мала Азия. Сичкото дръвесина от бандитистан да заминава за там - де здрава, де обгорена.

    13:42 07.10.2025

  • 12 Банкянски пожарникар

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    - Комунистите бяха, аз ги видях.

    13:43 07.10.2025

  • 13 Свлачищата на Бойчо

    6 1 Отговор
    Се наричат! ГЕРБовлачища

    13:46 07.10.2025

  • 14 Миро

    2 4 Отговор
    ПРИРОДАТА ВЗЕ, ЧЕ НАКАЗА РАДЕВ С ВЪРЗАНИ РЪЦЕ !!!! ТОЙ НИЩО НЕ КАЗА И НЕ НАПРАВИ ПО ПОВОД ОПУСТОШЕНИЯТА В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ !!!

    13:50 07.10.2025

  • 15 Анджо

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "гражданин":

    В такава природа живеем и няма да спрат тези свлачища. Но, има едно голям, но. Няма я превенцията, защото като я гледам тая скала е могло да се предвиди нейното срутване. А това е работа на хората по местоживеене.

    Коментиран от #17, #18, #21

    13:54 07.10.2025

  • 16 Един шофьор

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    А пътя Кричим - Девин кой го прави та пропадна и сега вече два месеца е затворен?

    13:55 07.10.2025

  • 17 тъй ли

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анджо":

    Слвачища има, когато изсечеш дърветата. Дървената мафия не спи, както управниците.

    13:57 07.10.2025

  • 18 Ми то...

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анджо":

    Какво ни е на природата? Вали дъжд, нищо не обичайно! Скалите се срутват защото дърветата са изсечени и няма какво да ги държи. Ходил ли си в планината над Асеновград? Видял ли си колко сечища има? Поголовно! Прокарани са и нови горски пътища дето никога не са съществували. Това е. Пари, пари, пари! Природата ни била такава... ццц

    14:02 07.10.2025

  • 19 Мунчо

    4 0 Отговор
    Комунизма си отиде каза Васко Трътката.

    14:11 07.10.2025

  • 20 Мафия

    4 0 Отговор
    Дървена мафия няма - има управници мафиоти. И ви будалкат, че имало дървена мафия, строителна мафия - бля бля. Мафията са те самите, а изпълнителите им често са една тумба цветнокожи - колко акъл и власт има един дървосекач, та да направи мафия???

    14:13 07.10.2025

  • 21 Драгалевския Кюмур

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Анджо":

    Когато скачахте като маймуни с мене на площада казвахте че искате дънки, банани и автомобили. Не споменахте нищо за пътища.

    14:16 07.10.2025

  • 22 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Не свлачище, а срутище... При свлачище има БАВНО приплъзване, почти незабележимо движение, на земни маси по склона.
    Марийче, що се изказваш по въпроси от инженерната геология?! Въобще правиш ли разлика мужду "срутище" и "свлачище"?

    Коментиран от #23

    14:41 07.10.2025

  • 23 Дудов

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Марийка е с ограничен процесор и RAM, дънната платка е евтина а звуковата и видео картите-вградени.Нямат пари за истински журналисти и затова ще четем го.упостите на Марийка1 или 2

    14:45 07.10.2025

  • 24 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Никакво":

    В cлучaя имaмe чиcтo инжeнeрeн прoблeм... Инжeнeритe-пътищaри, вмecтo тeзи пoдпoрни cтeни, мрeжи и други пoдoбни решения дa нaпрaвят eдин „CКAЛOБРAН“ (cтoмaнoбeтoнeн тунeлeн зacлoн на пътя), дълъг 50-80 м и прoблeмът щe ce рeши....Cрeщa ce нa мнoгo мecтa пo пътищaтa в Aлпитe, a нe рядкo и пaзи пътя oт лaвини там. Има ги и на много места по магистралите в планините на съседна Гърция .

    14:45 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове