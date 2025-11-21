Новини
България »
Всички градове »
От "Възраждане" внасят жалба в КС срещу закона за "Лукойл". "Ако се приложи, ще доведе до огромни щети за държавата"

От "Възраждане" внасят жалба в КС срещу закона за "Лукойл". "Ако се приложи, ще доведе до огромни щети за държавата"

21 Ноември, 2025 11:49 1 063 61

  • костадин костадинов-
  • жалба-
  • конституционен съд-
  • щети-
  • държава-
  • закон за лукойл

"Възраждане“ ще се включи в блокадата на сградата на парламента във вторник, за която вчера призова лидерът на ПП Асен Василев с мотив да се осуети приемането на бюджета, коментира Костадин Костадинов

От "Възраждане" внасят жалба в КС срещу закона за "Лукойл". "Ако се приложи, ще доведе до огромни щети за държавата" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От "Възраждане“ са събрали необходимия брой подписи и ще внесат жалба в КС срещу промените в закона, които разширяват правомощията на особения управител на рафинерията "Лукойл“. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов, цитиран от БНР:

"Ние считаме, че това е нарушение на Конституцията. Едно от основните права, които Конституцията дава на всеки един български гражданин, е именно да има неприкосновена частна собственост. Ако този закон бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до огромни щети за българската държава, защото "Лукойл" ще заведе съдебни дела за огромни щети в размер на милиарди левове и точно поради тази причина се надявам максимално бързо Конституционният съд да излезе с решение по казуса, защото всеки ден, в който Конституционният съд не се произнесе, ще ни коства милиарди".

За внасянето на искането в КС "Възраждане“ са получили подкрепа от МЕЧ и "Величие“ и така са събрани общо 51 подписа при минимално изискване от 48.

"Възраждане“ ще се включи в блокадата на сградата на парламента във вторник, за която вчера призова лидерът на ПП Асен Василев с мотив да се осуети приемането на бюджета:

"Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца, касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 14 Отговор
    Лично Путин щял да го внесе

    Коментиран от #7

    11:56 21.11.2025

  • 2 Ние

    12 5 Отговор
    От ПП ДС сме с лиши и Боко ,те варят най мазно кафе и каймак има бол за всички

    11:58 21.11.2025

  • 3 Вашето мнение

    11 9 Отговор
    Никога и по никакъв повод няма да застана рамо до рамо с жълтопаветен. 200 и косур дни бях по площадите за да могат тия мошеници да изперат боци и шиши и да им седнат в скута.

    12:01 21.11.2025

  • 4 Естествено че

    16 8 Отговор
    закона за "Лукойл" е противоконституционен, но отново недоразуменията в КС поне 6 месеца ще броят звездите докато се произнесе тази смехотворно политизирана структура... Като беше и с Киселова ....

    Коментиран от #28

    12:02 21.11.2025

  • 5 Дориана

    12 9 Отговор
    Да, той е прав. За България ще има икономически последици и те тепърва предстоят. И за тях ще бъдат виновни Борисов, Пеевски и предателските патерици ИТН и БСП ОЛ. Целия народ ще страда заради тях и те трябва да си понесат отговорността когато това се случи , а не да се оправдават като всеки път с другите.

    Коментиран от #36

    12:03 21.11.2025

  • 6 Копейката цигулар на Москва

    19 11 Отговор
    Пълна национализация на Лукойл и на имуществото на всички Овчарки, които със съдействието си да се укриват печалби и да не се плащат данъци са навредили на държавата си! Затвор за Костадинов.

    Коментиран от #11

    12:05 21.11.2025

  • 7 Изпратили

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Си пенси сеята на зеления,божанков си е дал заплатата

    Коментиран от #31

    12:05 21.11.2025

  • 8 Ае копейките

    12 6 Отговор
    Лукойл руски ли е или марсиански? Последно?

    Коментиран от #19

    12:06 21.11.2025

  • 9 неприкосновена частна собственост

    11 4 Отговор
    НЯМА в Атлантическа държава! Няма нито демокрация нито закони! Има диктатури и произвол. Нацизъм и парламентарни диктатури захранвани с корупция и зад кулисие

    12:06 21.11.2025

  • 10 Фори

    10 12 Отговор
    Възраждане са хукигани.Само гледат да се сбият с някого и ха харчат народни пари по екскурзии!

    Коментиран от #58

    12:11 21.11.2025

  • 11 След Пълна национализация на Лукойл

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Копейката цигулар на Москва":

    Можеш и списък да напишеш и за останалите частни фирми комунист ! Действай

    Коментиран от #23

    12:12 21.11.2025

  • 12 Евродебил

    7 4 Отговор
    Без революция и брутален период на терор нещата няма да се оправят.Поредните жълтопаветни циркове единственно разсмиват евроатлантиците.

    12:13 21.11.2025

  • 13 Лидъл, Кайфланд, Била

    10 2 Отговор
    Банките, Домусчиев, КРИБ, строители и винарни ... навсякъде особен управител да се сложи веднага !.... Даже и по двама и по трима. Национализация, промоции и Венсеремус ! Точка...

    12:17 21.11.2025

  • 14 Съгласни ли сте

    6 10 Отговор
    Да ви взимат повече пари а да липсват за Пенсионерите - Нашите родители да гладуват, докато си раздават бонуси в Кевър и Парламента.

    + за да съгласен да ми взимат повече данъци.
    - Несъм съгласен.

    12:17 21.11.2025

  • 15 Германия трябва за бъде

    5 10 Отговор
    разделена на две, Източна и Западна Германия за да е Мир в Европа.

    Коментиран от #24, #32

    12:20 21.11.2025

  • 16 ясно виждащ

    7 3 Отговор
    Мисля да сложим особен управител на златодобива , фармацията , машиностроенето , химическата промишленост , корабостроенето ,Каолин и още много други . Няма никава разлика с Лукойл . Само да им напомня на нашите хубавци , че руснаците казват само веднъж .

    12:22 21.11.2025

  • 17 оня с големия

    10 3 Отговор
    Костя къщата идола на копейките

    Коментиран от #21

    12:22 21.11.2025

  • 18 Къв закон, ква конституция бре

    5 1 Отговор
    Цигари купени със акцизен бандерол и платено ДДС можете ли един тир да изкарате зад граница дето уж я няма тази граница шенгенци ? Я се събудете.....

    Коментиран от #45

    12:22 21.11.2025

  • 19 Предпоследно

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ае копейките":

    Шекелски е.

    12:23 21.11.2025

  • 20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 3 Отговор
    ПРОТЕСТИРА СЕ БЕЗ ЛОЗУНГИ И ПЛАКАТИ,
    А СЪС СОПИ И ЛОПАТИ....

    12:25 21.11.2025

  • 21 Знаем

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "оня с големия":

    че си с голям paznpaн rъz.

    12:26 21.11.2025

  • 22 Селянин

    13 2 Отговор
    С други думи фъзраждане работи в интерес на Русия и против България

    Коментиран от #46

    12:26 21.11.2025

  • 23 Безумно

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "След Пълна национализация на Лукойл":

    Какви комунисти сънувате? Частни измамници и корумпирани тарикати. Като криеш и крадеш, орден Стара планина ли да ти дадат? То това и прави президенството. Отдават се заслуги на корумпираните безделници.

    12:27 21.11.2025

  • 24 Украйна също

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Германия трябва за бъде":

    Мдаааа

    12:27 21.11.2025

  • 25 Вчера правих сметка

    5 5 Отговор
    С 10 ст. по живково време можехме да купим толкова колкото с 1 евро и 11 цента сега. При жилищата и златото е повече даже.

    Коментиран от #37, #39, #57

    12:27 21.11.2025

  • 26 Квестор

    7 1 Отговор
    Възраждане са умрялата опозиция на Борисов и Пеевски играят го Пунта Мара доста празни чекове вече са приели!

    12:28 21.11.2025

  • 27 Кан Ювигий

    2 7 Отговор
    Власт от мафия завладяла държавата се взема само с Гражданска война! КАЗАХ! Не със знамена Коцее

    12:31 21.11.2025

  • 28 недоразуменията от КС

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Естествено че":

    Трябва да бъдат заключени някъде и да не излизат докато бял пушък не пуснат ! Заплати огромни получават а по 2 пъти годишно се събират

    12:31 21.11.2025

  • 29 Явно

    13 5 Отговор
    Копейката получи инструкции и пари от Москва да бойкотира държавата. Проруската партия Възраждане трябва да бъде забранена в България.

    12:31 21.11.2025

  • 30 не може да бъде

    2 4 Отговор
    Според мен не е необходим голям ум и компетенции за да се разбере че приетият закон за Лукойл е много опасен -по същество това е беззаконие!не искам и не мога да съдя доколко действията на възраждане са правилни и дали ще доведат до отрезвяване и връщане към разумността!но опасността да плащаме репарации с десетилетия си е реална..някой може да каже че не страшно защото ние сме свикнали !?...действията на нашите управляващи както и на тия в ЕС за мен са проява на липса на здрав разум !?Само Орбан Фицо и още двама -трима са в съзнание -според мен !?Останалите са като зомбирани -в т.ч и нашите главни герои!? ...А вече се вижда доста ясно накъде върви работата -гледайте внимателно какво прави Тръмп!!

    12:32 21.11.2025

  • 31 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Изпратили":

    Аз пенсията си получавам на бул. Драган Цанков, моето момченце !

    12:34 21.11.2025

  • 32 Ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Германия трябва за бъде":

    Как ти роди мозъка тази простотия

    12:34 21.11.2025

  • 33 връщай

    6 2 Отговор
    парите

    12:34 21.11.2025

  • 34 клети

    7 2 Отговор
    иzpoжденци

    12:35 21.11.2025

  • 35 хепънинги и розови прасенца

    5 3 Отговор
    И 36 години пълен атлантически погром. Само донаборната служба липсва и пълна национализация ...

    12:36 21.11.2025

  • 36 стоян

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    До 5 ком - лъжеш другар че целия народ ще страда - ще страдате само рузките подметки

    Коментиран от #51

    12:36 21.11.2025

  • 37 Две златни коронки за зъби

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Вчера правих сметка":

    1984 година ми струваха 5 лева и 28 ст. После си ги смених след демокрацията щото голям глад беше и ги продадох

    12:39 21.11.2025

  • 38 Желерни стихове

    3 1 Отговор
    Едно време с кирка в ръка:
    Петър Плет Плете,
    по три пръта преплита
    потпри Петре плета
    падна Петре плета.

    Сега с телефон в ръка:
    Петър пари пере
    през пет пари препира
    пери Петре парите
    през пет путanки Петре

    12:39 21.11.2025

  • 39 стоян

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Вчера правих сметка":

    До 25 ком - явно си доста заоблен щом десет стотинки - 1985 две лимонади - ги равняваш сега с евро и 11 цента - литър и половина кока кола

    Коментиран от #59

    12:40 21.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мдаа

    1 1 Отговор
    Опозицията да зарови томахавките и да се обедини срещу мафията.

    12:43 21.11.2025

  • 42 Трябва да конфискуваме

    2 1 Отговор
    Всичко израелско

    12:45 21.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Весел

    7 0 Отговор
    Копейката пак се изсили!

    12:47 21.11.2025

  • 45 Шиши може

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Къв закон, ква конституция бре":

    И го прави. А Бойчо чували с пари със Спартана изнасяше за къде ли не. Ливан, Ербил...

    Коментиран от #48

    12:48 21.11.2025

  • 46 Не, напротив

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Селянин":

    Селски, работи против пиявицата наречена евporeйски съюз!

    12:48 21.11.2025

  • 47 Пешо

    1 1 Отговор
    Кстя пак не е в час, руснаците искат да продадат рафинерията.

    12:52 21.11.2025

  • 48 Самуил

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Шиши може":

    Странно е да си носиш парите в Ливан??

    Коментиран от #54

    12:53 21.11.2025

  • 49 Лежерни стихове

    0 1 Отговор
    .........ПРОФЕСОРИ

    Напред, назад с двата крака
    Ний родината ще обновим
    Ще клатим кой напред назад,
    докато се изморим

    До скоро бяха те деца
    Сега пораснали, узрели.
    До скоро учеха за всичко
    Сега са умни ПРОФЕСЕРИ.

    Настъпва масова профанация
    за мозък преподават те.
    В мозъка с клин да бъркат
    чрез женско деколте.

    Не стой пред тези елементи.
    Да снимат твоето лице.
    Не стой пред тези микроленти,
    че ще се докопат до
    райската ти долина, момичеце

    12:53 21.11.2025

  • 50 Някой помни ли колеги

    2 0 Отговор
    Колко дойче марки беше унция злато когато в борда влязохме? Я ми припомнете ако можете ? Нещо ми се върти че беше 500 дойче марки - 318 долара. И замръзнахме в борда нали? .... нали?

    12:54 21.11.2025

  • 51 Трамплин

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "стоян":

    То е ясно, че украинските подлоги и bokлyци сте издигнати на пиедестал от родните продажни политици, но истината е че и вие сте в кюпа.

    12:54 21.11.2025

  • 52 копейкин

    2 1 Отговор
    скрий се бе!

    12:55 21.11.2025

  • 53 Абсурдистан

    4 1 Отговор
    Копейкин очаквано отново на амбразурата.

    12:57 21.11.2025

  • 54 Алексей Петров

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Самуил":

    Преди да го застрелят в неговите медии го беше описал подробно по дати, срещи и т.н в Ливан ... После публикациите изчезнаха. За Ербил свидетелства пък има от авиоотряда който е влачил чувалите ...

    12:58 21.11.2025

  • 55 Абсурдистан

    2 2 Отговор
    Логично и Пп се обединява с Иъзраждане И не за пъ.ви път!

    13:01 21.11.2025

  • 56 костя

    3 1 Отговор
    ограби субсидията

    13:01 21.11.2025

  • 57 6-8 стотинки беше кубик вода

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Вчера правих сметка":

    Я сега я купи за 1 евро и 11 цента (10ст.) Малко под 2 кубика ... ъхъъъ

    13:02 21.11.2025

  • 58 Минувач

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Фори":

    Хах, колко си зле, дали знаеш?
    Какви държавни пари за екскурзии харчат, хахахаха?
    Първо - държавни пари за визити харчат само от УПРАВЛЯВАЩИТЕ политици, които отиват на ниво държава и се вземат държавни пари за тези визити.
    Второ - Възраждане вече направиха много визити и в САЩ, и в Русия, и в Китай, и в Иран, и т.н. Всички тези визити са след покани към Възраждане и разходите се поемат на канещата страна. Предлогам е имало и визити, когато те сами са си платили разходите от партийната каса.
    Но, запомни - фондът за политически визити е само за управляващи политици, защото само те имат представителността на представляват държавата и по-късно да вземат решенията.

    13:06 21.11.2025

  • 59 Ами 24-30 ст. беше на кино да отидеш

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "стоян":

    Сега колко е не знам?

    13:08 21.11.2025

  • 60 оня с коня

    4 1 Отговор
    "Възраждане" е в НС единствено благодарение на Щедрата Руска Финансова подкрепа с което се осигурява купуването на Гласове и Обществено влияние.И да каже Костадинов:БЕШЕ ЛИ залегнало в Социалистическата Конституция Правото на неприкосновеност на Частната собственост или Не?Явно Не,защото на 9.Септември под прикритието на "Национализация" Властта конфискува Земята и Фабриките на Бълг. Граждани С ПОМОЩА обаче на РУСКИТЕ ТАНКОВЕ зад гърба си.А Същите тия Танкове ли иска да вкара Костадинов в БГ и на шега ли почитателите му призовават да учим Руски защото дяда Иван бил вече на Дунава,че даже месят и Погачи да го посрещнат?А ще донесе ли дяда Ива И РУСКИТЕ сиЗакони,според които още същия ден ще бъде КОНФИСКУВАНА ЗЕМЯТА на Бълг. Граждани щото в Русия НЯМА Частна земя - всичко е държ. Собственост?А ще се възпротиви ли Костадинов на Руснаците цитирайки Наща Конституция,пък те ще го цапардосат по главата с Тяхната Руска?Образец на Народни врагове саКостадинов и партията му,но така са намерили в Демокр. България...

    13:15 21.11.2025

  • 61 зле

    3 1 Отговор
    тоя открито работи в полза на руската федерация и трябва да се отстрани от българия

    13:18 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол