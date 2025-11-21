От "Възраждане" внасят жалба в КС срещу закона за "Лукойл". "Ако се приложи, ще доведе до огромни щети за държавата"

От "Възраждане“ са събрали необходимия брой подписи и ще внесат жалба в КС срещу промените в закона, които разширяват правомощията на особения управител на рафинерията "Лукойл“. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов, цитиран от БНР:
"Ние считаме, че това е нарушение на Конституцията. Едно от основните права, които Конституцията дава на всеки един български гражданин, е именно да има неприкосновена частна собственост. Ако този закон бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до огромни щети за българската държава, защото "Лукойл" ще заведе съдебни дела за огромни щети в размер на милиарди левове и точно поради тази причина се надявам максимално бързо Конституционният съд да излезе с решение по казуса, защото всеки ден, в който Конституционният съд не се произнесе, ще ни коства милиарди".
За внасянето на искането в КС "Възраждане“ са получили подкрепа от МЕЧ и "Величие“ и така са събрани общо 51 подписа при минимално изискване от 48.
"Възраждане“ ще се включи в блокадата на сградата на парламента във вторник, за която вчера призова лидерът на ПП Асен Василев с мотив да се осуети приемането на бюджета:
"Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца, касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
11:56 21.11.2025
2 Ние
11:58 21.11.2025
3 Вашето мнение
12:01 21.11.2025
4 Естествено че
Коментиран от #28
12:02 21.11.2025
5 Дориана
Коментиран от #36
12:03 21.11.2025
6 Копейката цигулар на Москва
Коментиран от #11
12:05 21.11.2025
7 Изпратили
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Си пенси сеята на зеления,божанков си е дал заплатата
Коментиран от #31
12:05 21.11.2025
8 Ае копейките
Коментиран от #19
12:06 21.11.2025
9 неприкосновена частна собственост
12:06 21.11.2025
10 Фори
Коментиран от #58
12:11 21.11.2025
11 След Пълна национализация на Лукойл
До коментар #6 от "Копейката цигулар на Москва":Можеш и списък да напишеш и за останалите частни фирми комунист ! Действай
Коментиран от #23
12:12 21.11.2025
12 Евродебил
12:13 21.11.2025
13 Лидъл, Кайфланд, Била
12:17 21.11.2025
14 Съгласни ли сте
+ за да съгласен да ми взимат повече данъци.
- Несъм съгласен.
12:17 21.11.2025
15 Германия трябва за бъде
Коментиран от #24, #32
12:20 21.11.2025
16 ясно виждащ
12:22 21.11.2025
17 оня с големия
Коментиран от #21
12:22 21.11.2025
18 Къв закон, ква конституция бре
Коментиран от #45
12:22 21.11.2025
19 Предпоследно
До коментар #8 от "Ае копейките":Шекелски е.
12:23 21.11.2025
20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
А СЪС СОПИ И ЛОПАТИ....
12:25 21.11.2025
21 Знаем
До коментар #17 от "оня с големия":че си с голям paznpaн rъz.
12:26 21.11.2025
22 Селянин
Коментиран от #46
12:26 21.11.2025
23 Безумно
До коментар #11 от "След Пълна национализация на Лукойл":Какви комунисти сънувате? Частни измамници и корумпирани тарикати. Като криеш и крадеш, орден Стара планина ли да ти дадат? То това и прави президенството. Отдават се заслуги на корумпираните безделници.
12:27 21.11.2025
24 Украйна също
До коментар #15 от "Германия трябва за бъде":Мдаааа
12:27 21.11.2025
25 Вчера правих сметка
Коментиран от #37, #39, #57
12:27 21.11.2025
26 Квестор
12:28 21.11.2025
27 Кан Ювигий
12:31 21.11.2025
28 недоразуменията от КС
До коментар #4 от "Естествено че":Трябва да бъдат заключени някъде и да не излизат докато бял пушък не пуснат ! Заплати огромни получават а по 2 пъти годишно се събират
12:31 21.11.2025
29 Явно
12:31 21.11.2025
30 не може да бъде
12:32 21.11.2025
31 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Изпратили":Аз пенсията си получавам на бул. Драган Цанков, моето момченце !
12:34 21.11.2025
32 Ха ха ха
До коментар #15 от "Германия трябва за бъде":Как ти роди мозъка тази простотия
12:34 21.11.2025
33 връщай
12:34 21.11.2025
34 клети
12:35 21.11.2025
35 хепънинги и розови прасенца
12:36 21.11.2025
36 стоян
До коментар #5 от "Дориана":До 5 ком - лъжеш другар че целия народ ще страда - ще страдате само рузките подметки
Коментиран от #51
12:36 21.11.2025
37 Две златни коронки за зъби
До коментар #25 от "Вчера правих сметка":1984 година ми струваха 5 лева и 28 ст. После си ги смених след демокрацията щото голям глад беше и ги продадох
12:39 21.11.2025
38 Желерни стихове
Петър Плет Плете,
по три пръта преплита
потпри Петре плета
падна Петре плета.
Сега с телефон в ръка:
Петър пари пере
през пет пари препира
пери Петре парите
през пет путanки Петре
12:39 21.11.2025
39 стоян
До коментар #25 от "Вчера правих сметка":До 25 ком - явно си доста заоблен щом десет стотинки - 1985 две лимонади - ги равняваш сега с евро и 11 цента - литър и половина кока кола
Коментиран от #59
12:40 21.11.2025
41 Мдаа
12:43 21.11.2025
42 Трябва да конфискуваме
12:45 21.11.2025
44 Весел
12:47 21.11.2025
45 Шиши може
До коментар #18 от "Къв закон, ква конституция бре":И го прави. А Бойчо чували с пари със Спартана изнасяше за къде ли не. Ливан, Ербил...
Коментиран от #48
12:48 21.11.2025
46 Не, напротив
До коментар #22 от "Селянин":Селски, работи против пиявицата наречена евporeйски съюз!
12:48 21.11.2025
47 Пешо
12:52 21.11.2025
48 Самуил
До коментар #45 от "Шиши може":Странно е да си носиш парите в Ливан??
Коментиран от #54
12:53 21.11.2025
49 Лежерни стихове
Напред, назад с двата крака
Ний родината ще обновим
Ще клатим кой напред назад,
докато се изморим
До скоро бяха те деца
Сега пораснали, узрели.
До скоро учеха за всичко
Сега са умни ПРОФЕСЕРИ.
Настъпва масова профанация
за мозък преподават те.
В мозъка с клин да бъркат
чрез женско деколте.
Не стой пред тези елементи.
Да снимат твоето лице.
Не стой пред тези микроленти,
че ще се докопат до
райската ти долина, момичеце
12:53 21.11.2025
50 Някой помни ли колеги
12:54 21.11.2025
51 Трамплин
До коментар #36 от "стоян":То е ясно, че украинските подлоги и bokлyци сте издигнати на пиедестал от родните продажни политици, но истината е че и вие сте в кюпа.
12:54 21.11.2025
52 копейкин
12:55 21.11.2025
53 Абсурдистан
12:57 21.11.2025
54 Алексей Петров
До коментар #48 от "Самуил":Преди да го застрелят в неговите медии го беше описал подробно по дати, срещи и т.н в Ливан ... После публикациите изчезнаха. За Ербил свидетелства пък има от авиоотряда който е влачил чувалите ...
12:58 21.11.2025
55 Абсурдистан
13:01 21.11.2025
56 костя
13:01 21.11.2025
57 6-8 стотинки беше кубик вода
До коментар #25 от "Вчера правих сметка":Я сега я купи за 1 евро и 11 цента (10ст.) Малко под 2 кубика ... ъхъъъ
13:02 21.11.2025
58 Минувач
До коментар #10 от "Фори":Хах, колко си зле, дали знаеш?
Какви държавни пари за екскурзии харчат, хахахаха?
Първо - държавни пари за визити харчат само от УПРАВЛЯВАЩИТЕ политици, които отиват на ниво държава и се вземат държавни пари за тези визити.
Второ - Възраждане вече направиха много визити и в САЩ, и в Русия, и в Китай, и в Иран, и т.н. Всички тези визити са след покани към Възраждане и разходите се поемат на канещата страна. Предлогам е имало и визити, когато те сами са си платили разходите от партийната каса.
Но, запомни - фондът за политически визити е само за управляващи политици, защото само те имат представителността на представляват държавата и по-късно да вземат решенията.
13:06 21.11.2025
59 Ами 24-30 ст. беше на кино да отидеш
До коментар #39 от "стоян":Сега колко е не знам?
13:08 21.11.2025
60 оня с коня
13:15 21.11.2025
61 зле
13:18 21.11.2025