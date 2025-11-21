САЩ поздравиха Сухопътните войски на България: Горди сме да стоим редом с вас!

От посолството на Съединените щати в България поздравиха Сухопътните ни войски по повод 147 години от основаването им.
„Силата и способността на България да укрепва отбранителния си капацитет нарастват всеки ден. Съединените щати поздравяват Сухопътните войски по повод 147 години в служба на България.
Подкрепяме усилията ви за модернизация и за по-добра защита на гражданите, територията и източния фланг на НАТО. Горди сме да стоим редом с вас като партньор и съюзник“, написаха във "Фейсбук" от американската мисия в София.
13:42 21.11.2025
13:44 21.11.2025
13:44 21.11.2025
13:46 21.11.2025
13:47 21.11.2025
13:51 21.11.2025
13:56 21.11.2025
13:56 21.11.2025
13:59 21.11.2025
13:59 21.11.2025
14:02 21.11.2025
12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НАЛИ "УМНИТЕ НИ И ГОТИНИ" УПРАВЛЕНЦИ ИМ ПОДАРИХА ЗЕМЯТА НИ ,ЗА ДА СИ РАЗПОЛОЖАТ БАЗИТЕ....
ТОВА НЕ Е РЕДОМ ДО НАС, А СИ Е ТОЧНО ЗАД НАС...
14:05 21.11.2025
14:08 21.11.2025
14:09 21.11.2025
щом държава със 200 годишна история ни пороби!
14:11 21.11.2025
14:13 21.11.2025
14:16 21.11.2025
14:16 21.11.2025
14:18 21.11.2025