САЩ поздравиха Сухопътните войски на България: Горди сме да стоим редом с вас!

21 Ноември, 2025 13:41 551 19

Подкрепяме усилията ви за модернизация и за по-добра защита на гражданите, територията и източния фланг на НАТО

САЩ поздравиха Сухопътните войски на България: Горди сме да стоим редом с вас! - 1
Снимка: Фейсбук/Посолство на САЩ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От посолството на Съединените щати в България поздравиха Сухопътните ни войски по повод 147 години от основаването им.

„Силата и способността на България да укрепва отбранителния си капацитет нарастват всеки ден. Съединените щати поздравяват Сухопътните войски по повод 147 години в служба на България.

Подкрепяме усилията ви за модернизация и за по-добра защита на гражданите, територията и източния фланг на НАТО. Горди сме да стоим редом с вас като партньор и съюзник“, написаха във "Фейсбук" от американската мисия в София.


  • 1 Дори при новите условия

    12 1 Отговор
    Редом? Май малко отзад се падате!

    13:42 21.11.2025

  • 2 В Украйна

    13 2 Отговор
    Ги разправяха същите работи.

    13:44 21.11.2025

  • 3 БРАВО

    14 1 Отговор
    Няма ли да получим поне няколко натовски велосипеда за армията ни? Да си вървят с двете надуваеми лодки?!

    13:44 21.11.2025

  • 4 Смешник

    10 2 Отговор
    Няма смисъл да ни поздравяват краварите Вижда се до къде стигна армията ни под тяхно ръководство

    13:46 21.11.2025

  • 5 Опорка

    8 2 Отговор
    краварско лицемерие и патетика

    13:47 21.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Чакаме от Американското посолство списъка за Народният съд!

    13:51 21.11.2025

  • 7 Българин

    8 2 Отговор
    че кой ви иска тук?

    13:56 21.11.2025

  • 8 По Фейсбук

    6 2 Отговор
    Никакви официалности, утре ще ни наденат мешката със смс. С приятели като тях, врагове не ни трябват.

    13:56 21.11.2025

  • 9 аграрен икономист Витковски

    6 2 Отговор
    Добре е България да излиза от НАТО, по-навреме.

    13:59 21.11.2025

  • 10 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    ДВЕСТА ГОДИШЕН ОБОР, КОЙТО СЪСИПА БЪЛГАРИЯ! ДА НИ Е ЧЕСТИТ ,,НОВИЯТ,, СЪЮЗНИК!

    13:59 21.11.2025

  • 11 Марио

    2 1 Отговор
    Ще повърна!

    14:02 21.11.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 1 Отговор
    АМА КАК НЯМА ДА СА ГОРДИ....
    НАЛИ "УМНИТЕ НИ И ГОТИНИ" УПРАВЛЕНЦИ ИМ ПОДАРИХА ЗЕМЯТА НИ ,ЗА ДА СИ РАЗПОЛОЖАТ БАЗИТЕ....
    ТОВА НЕ Е РЕДОМ ДО НАС, А СИ Е ТОЧНО ЗАД НАС...

    14:05 21.11.2025

  • 13 оня с коня

    1 2 Отговор
    какво дири краварската окопационна армия тук?

    14:08 21.11.2025

  • 14 само да кажа

    1 1 Отговор
    във нато 90% са окопационни войски на сащ и 10% останалите

    14:09 21.11.2025

  • 15 оня с коня

    1 1 Отговор
    1300 години безмислено съществевание
    щом държава със 200 годишна история ни пороби!

    14:11 21.11.2025

  • 16 Хахаха

    1 0 Отговор
    Егати майтапа за нищо не става БА ако ни нападне за няколко часа ще ни избият

    14:13 21.11.2025

  • 17 Сталин

    2 0 Отговор
    Алоо ,България няма отдавна армия ,армия имахме при великия Тодор Живков,сега имаме само банда от тулупи и тюфлеци армия от бременни мъже

    14:16 21.11.2025

  • 18 Тото 1 и Тото 2

    0 0 Отговор
    Ама наистина ли са горди ? Или само така си говорят, от КУРтоазия само !

    14:16 21.11.2025

  • 19 Когато ни потупват по рамото

    0 0 Отговор
    положението за нас не е добро !

    14:18 21.11.2025

Новини по градове:
