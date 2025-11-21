САЩ поздравиха Сухопътните войски на България: Горди сме да стоим редом с вас!

От посолството на Съединените щати в България поздравиха Сухопътните ни войски по повод 147 години от основаването им.

„Силата и способността на България да укрепва отбранителния си капацитет нарастват всеки ден. Съединените щати поздравяват Сухопътните войски по повод 147 години в служба на България.

Подкрепяме усилията ви за модернизация и за по-добра защита на гражданите, територията и източния фланг на НАТО. Горди сме да стоим редом с вас като партньор и съюзник“, написаха във "Фейсбук" от американската мисия в София.