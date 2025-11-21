Ивайло Мирчев: Йордан Цонев е истинският финансов министър

Изказване по процедурата за обяснение на различен вот направи съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев, след като управляващото мнозинство прие в пленарна зала на първо четене проекта за държавен бюджет за 2026 г. Ето какво каза Мирчев:
Вчера имаше голям протест в София. И попитахме хората - на колко от вас ви увеличиха заплатите с 68% както в МВР. На никого. С този бюджет вие не просто искате да си осигурите спокойствие през годината, купувайки администрацията. С този бюджет вие разрушихте социалния диалог, разрушихте разговора с бизнеса.
Единственото, което може да се направи, за да може да се противодейства на приемането на този бюджет, е всички да излязат на протест. Всички, които вярват, че могат да бъдат част от нормална България, които са срещу ограбването, срещу парите, които са заделени за онзи носорог на стероиди, който не идва и той да гласува, трябва да бъдат на площада, трябва да бъдат около Народното събрание, трябва да се противопоставят на приемането на този бюджет. Не трябва да имаме съмнение, че в настоящия бюджет бяха увеличени осигуровките, ще бъдат увеличени данъците. (След подвикване от министър Теменужка Петкова).
Госпожо Теменужка, не ме прекъсвайте, защото сте се превърнала в сламен човек на Йордан Цонев, който е истинският финансов министър - моля да не ме прекъсвате. Днес повишават данък дивидент, максималния осигурителен доход и осигуровките. Утре госпожата вдясно от мен ще излезе и ще ви каже, че слагат прогресивен данък и вдигат ДДС. После ще махат плоския данък. И тук Драгомир Стойнев (сочи към лявата част на залата) казва “да, да, да”. Неговият вицепремиер обяснява - това е най-левичарският бюджет.
Сега всички, които са средна класа в тази държава и на които им пука за България, разбират ли защо трябва да бъдат на протест? Защото в противен случай тези, дето обслужват носорога на стероиди, ще си го прокарат и накрая ще фалират и държавата по начина, по който я фалира техния Жан Виденов.
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов декларира подкрепа за протеста и блокадата, но с условие:
"Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца - касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".
Василев е готов да приеме подкрепата:
"Всеки български гражданин, който не иска да му бъркат в джоба с 600 евро, е добре дошъл на протеста, но това няма значение за Еврозоната".
