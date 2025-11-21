Новини
България »
Ивайло Мирчев: Йордан Цонев е истинският финансов министър

Ивайло Мирчев: Йордан Цонев е истинският финансов министър

21 Ноември, 2025 16:20 2 050 63

  • ивайло мирчев-
  • теменужка петкова-
  • йордан цонев

На колко от вас ви увеличиха заплатите с 68% като в МВР, попита в четвъртък вечерта протестиращите на пл. “Независимост” съпредседателят на “Да, България”

Ивайло Мирчев: Йордан Цонев е истинският финансов министър - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изказване по процедурата за обяснение на различен вот направи съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев, след като управляващото мнозинство прие в пленарна зала на първо четене проекта за държавен бюджет за 2026 г. Ето какво каза Мирчев:

Вчера имаше голям протест в София. И попитахме хората - на колко от вас ви увеличиха заплатите с 68% както в МВР. На никого. С този бюджет вие не просто искате да си осигурите спокойствие през годината, купувайки администрацията. С този бюджет вие разрушихте социалния диалог, разрушихте разговора с бизнеса.

Единственото, което може да се направи, за да може да се противодейства на приемането на този бюджет, е всички да излязат на протест. Всички, които вярват, че могат да бъдат част от нормална България, които са срещу ограбването, срещу парите, които са заделени за онзи носорог на стероиди, който не идва и той да гласува, трябва да бъдат на площада, трябва да бъдат около Народното събрание, трябва да се противопоставят на приемането на този бюджет. Не трябва да имаме съмнение, че в настоящия бюджет бяха увеличени осигуровките, ще бъдат увеличени данъците. (След подвикване от министър Теменужка Петкова).

Госпожо Теменужка, не ме прекъсвайте, защото сте се превърнала в сламен човек на Йордан Цонев, който е истинският финансов министър - моля да не ме прекъсвате. Днес повишават данък дивидент, максималния осигурителен доход и осигуровките. Утре госпожата вдясно от мен ще излезе и ще ви каже, че слагат прогресивен данък и вдигат ДДС. После ще махат плоския данък. И тук Драгомир Стойнев (сочи към лявата част на залата) казва “да, да, да”. Неговият вицепремиер обяснява - това е най-левичарският бюджет.

Сега всички, които са средна класа в тази държава и на които им пука за България, разбират ли защо трябва да бъдат на протест? Защото в противен случай тези, дето обслужват носорога на стероиди, ще си го прокарат и накрая ще фалират и държавата по начина, по който я фалира техния Жан Виденов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    27 7 Отговор
    не прави Ментата нито компетентен , нито стойностен !

    16:24 21.11.2025

  • 2 политик

    22 4 Отговор
    Мирчев , кой прави бюджетите до сега мислиш ? Нали простолюдието трябва да се държи бедно !

    16:26 21.11.2025

  • 3 Сталин

    17 11 Отговор
    След снощния грандиозен ,много хиляден протест срещу управляващата мафия от крадци ИТН -ГЕРБ-БСП - ДПС(Пеевски) ,Възраждане са готови да подкрепят окупацията на парламента във вторник. Но имат едно условие - не искат хепънинг и разходки на усмихнати хора,не искат розови прасенца а истински протест за изхвърляне на мафията:
    Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов декларира подкрепа за протеста и блокадата, но с условие:

    "Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца - касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".

    Василев е готов да приеме подкрепата:

    "Всеки български гражданин, който не иска да му бъркат в джоба с 600 евро, е добре дошъл на протеста, но това няма значение за Еврозоната".

    Коментиран от #15, #17, #39

    16:26 21.11.2025

  • 4 гост

    18 10 Отговор
    Боже, Боже, ако те има: До къде стигнахме ? Едно двупръсто чело селянче да критикува една Мента, която прави държавния бюджет ? ХВАНИ ЕДИНИЯ, ПА УДАРИ ДРУГИЯ ИЗМАМНИК!

    16:26 21.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    20 5 Отговор
    Данчо Ментата има златна стая в апартамента на Орлов мост.

    16:26 21.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    19 7 Отговор
    СТРАХЛИВЦИТЕ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПОМИСЛИХА
    ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ЗАДНИЦИТЕ СИ...
    А КАК СЛАДКО ОБЯСНЯВАТ ,ЧЕ ВСИЧКО Е "ЗА ХОРАТА ".....,АМА ПРОПУСКАТ ДА КАЖАТ, ЧЕ Е ЗА ТЕХНИТЕ ХОРА...

    16:27 21.11.2025

  • 7 До къде

    27 9 Отговор
    са докарали държавата , щом някакъв ментаржия от село Карапелит , където почти българи няма , прави бюджета ?

    Коментиран от #12, #14

    16:30 21.11.2025

  • 8 Честна данъчна система за всички

    17 2 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #19

    16:32 21.11.2025

  • 9 поробен след демокрацията народ

    22 9 Отговор
    Мирчев най после казахте жестоката истина че това е бюджета на мръсника ,мазника далавераджията ,ментата ,лъжеца ,измамника ,манипулатора данчо ментата дпс ново начало за нов грабеж и мародерстване на държавния бюджет и българската икономика съд прокуратура и пр. пр. институцие със любезното съдействие на лидера ,тартора на мутрите и опг борисборисов

    Коментиран от #42

    16:33 21.11.2025

  • 10 Гост

    23 6 Отговор
    данчо Ментата е много голям тарикат. Тихо, тихо си крадне, купува големи апартаменти и командва птицата теменушка, която дано обере калая

    16:34 21.11.2025

  • 11 БОЦ - ко

    22 6 Отговор
    Цонев е машата,
    Истинският е сфин ята !

    16:37 21.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 гражданин

    18 7 Отговор
    Ментата се е учил на Слънчака как се правят санджета пред ченчовете !!Няма по добър от него !

    16:38 21.11.2025

  • 14 Шушу мушу

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "До къде":

    Той го прави десетки години и познай КОЙ обслужва, и за колко?!?!

    16:39 21.11.2025

  • 15 За теб

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    ЕДИНСТВЕНОТО правилно решение и да се върнеш ТАМ от дето си се пръкнал нал

    16:40 21.11.2025

  • 16 Който

    19 7 Отговор
    много говори - той и много лъже ! Та Мента е типичен такъв , лъже и маже без скрупули и с прозрачни сладкодумие и преиграна загриженост за българските граждани се опитва да омотае хората да му повярват !

    16:41 21.11.2025

  • 17 гост

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Коста копейкин е публикувал в профила си че снощи ПП/ДБ са доказали че са сила и мощ с огромна обществена подкрепа. Искам да му обясня че снощи не излязоха само подкрепящи пп/дб а излязоха всички които са срещу управляващата мафиотска върхушка на власт. И че когато костя организираше протести срещу управляващата крадлива клика бяха малобройни защото не му вярват. Издал е акредитация за влизане и достъп в НС на лицето недялко недялков бивш собственик на сайта ПИК и глашатай на боко и шиши. Лицето преди 5 години заедно с криминали като онзи стъки и други организираше контрапротести в подкрепа на тиквата и свинята и срещу Радев. Сега когато пеев му взе ПИК като компенсация че му върна 4,9 млн.при фалита на КТБ които бяха негарантирани,недялков стана борец срещу мафията. Ето затова на костя никой вече не му вярва и иска да се присламчи към протести които други организират

    Коментиран от #40

    16:42 21.11.2025

  • 18 Добруджанец

    9 2 Отговор
    Нали са земляци...единият от Крушари Тх...Данчо Ментата от Карапелит Тервелско...

    16:43 21.11.2025

  • 19 Няма да си отрежат клона сами

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Честна данъчна система за всички":

    КОЙ да го направи, нали благинките ще секнат и ще обеднеят горките?!

    16:43 21.11.2025

  • 20 германеца

    18 3 Отговор
    Йордан Цонев беше кучето на Доган . Сега е кучето на Пеевски . А после ? На кого?

    Коментиран от #25, #57

    16:44 21.11.2025

  • 21 Горски

    4 5 Отговор
    Защо тогава в бюджета намалявате заплатите без вашите на армията и ченгеджийските структури които си ги увеличавате пак. Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроди и жандармерия . ПОЗОР!

    Коментиран от #27

    16:45 21.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Бях на протеста снощи и Мирчев от микрофона по точно попита така "На колко от вас увеличиха заплатите с 68 процента тази година и с 19 процента от догодина колкото на полицаите? И увеличението общо за тази и следващата година няма да е 87 процента а с натрупването над 100 процента. На колко от вас които произвеждате ви ги увеличиха с толкова"? Множеството изригна с освиркване към търтеите полицаи и много извикаха че дори нямат увеличение от работодателите си и да ги измитаме.

    16:50 21.11.2025

  • 25 След

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "германеца":

    Доган вървеше залепен плътно за Карадайъ ( или нещо такова) , седеше в Парламента винаги до него , отваряше му вратите , нищо , че е по - стар от него и куп други явни лакействания !

    16:50 21.11.2025

  • 26 ГЕРБ

    3 6 Отговор
    Дебил

    16:52 21.11.2025

  • 27 Много плоско

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Ти сериозно ли мислиш ментата и сие за атлантици, или само за борбите го казваш?!

    16:56 21.11.2025

  • 28 АБВ

    4 6 Отговор
    Пълен кретен

    16:58 21.11.2025

  • 29 Тъпоъгълник

    2 12 Отговор
    Мирчев, нали се борехте с корупцията и с цената на километър магистрала? От 6 месеца говорите за заплатите в МВР. Що не отидеш да изкараш едно 12 часово дежурство у Факултета или на турската граница в мъглата и после да споделиш за заплатите в МВР. Ти със сигурност не си бил в казарма за да разбереш за какво иде реч.

    17:01 21.11.2025

  • 30 хмммм

    6 2 Отговор
    груухх е в грешка

    17:07 21.11.2025

  • 31 Атлантизма може да съществува

    2 2 Отговор
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    Коментиран от #41

    17:11 21.11.2025

  • 32 Ами аре пичове

    8 4 Отговор
    Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. .....

    17:12 21.11.2025

  • 33 Ами аре пичове

    6 3 Отговор
    Спомнете си какво каза Йордан Цонев в парламентарна комисия . Ще надуем малко приходната част за да можем да обосновем тегленето на дълг за субсидията на ток за КЦМ .... А? ... А вие злато, сребро и олово можете ли си купите от субсидираното производство вече 14-15 години ? А?

    17:20 21.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Данчо Цонев го помня

    6 2 Отговор
    Още от времето когато Здравко Станчев и Янко Кесаровски му викаха "олигофрен няма пари повече да ти дадем" Даже имам и видео 1988 г..

    17:33 21.11.2025

  • 37 Данчо Цонев го помня още ..

    5 0 Отговор
    Влиза надъхан в офиса на Здравко Станчев в Бургас ,в дясно от Алйошата. яко наритан и врещи : значе няма да дадете а , няма ... Здравко му вика: Ами няма бре смотаняк обаче мога да ти накъртя кратуната ако искаш ... ... мога и още да разкажа от първо лице ...

    17:42 21.11.2025

  • 38 оня с коня

    6 5 Отговор
    Хем твърди Мирчев че Й.Цонев е истивският Фин. Министър,хем пък от Партията му искат Оставката на Теменужка...А защо не искатОставка на "Истинския"Министър?Ами защото хал хабер си нямат на кой свят живеят,на това отгоре и ще протестират.И възниква въпроса:КАК Българите допуснаха тая Субстанция "ПП/ДБ" да управлява България?Лошото е че Не можем да си позволим нови избори в този критичен за Държавата момент,което значи че тази Партия ще присъства в НС с неизменната си бройка депутати а не с максимум Половината,колкото им е реалната Електорална подкрепа в момента.

    Коментиран от #61

    17:42 21.11.2025

  • 39 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    СТОЛИН И ШАРЛАТАНИТЕ ПРОРУСКИТЕ И САБОТАЖНИЦИТЕ ЗАЕДНО САМОЗАБРАВИЛИ СЕ АНТИБЪЛГАРИ КОЙ ВИ Е КАЗАЛ ЧЕ САМО ВИЕ ЖИВЕЕТЕ ТУК И КАКВО КАТО КРЕЩИТЕ ЛЪЖЕТЕ КЛЕВЕТИТЕ

    17:43 21.11.2025

  • 40 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    17 ЧЕ ПО ГОЛЯМА МАФИЯ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ НЯМА И КОИ СА ТЕЗИ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ РАЗХОДИЛИ СЕ СНОЩИ ПО УЛИЦИТЕ НИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ НИТО НЯКОГО АЛА БАЛАТА ШАРЛАТАНСКАТА СВЪРШИИИИИИИИ АКО ЩАТ ДА СЕ ТЪРКАЛЯТ ДА РЕВАТ 24 ЧАСА ПО УСЛУЖЛИВИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ ДА СИ КЪСАТ РИЗИТЕ И ТУК ДА ЛЪЖАТ ДА ОБИЖДАТ ДА ЗАПЛАШВАТ СВЪРШИИИИИИИ АЛА БАЛАТА

    17:46 21.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Промяна

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "поробен след демокрацията народ":

    ЧЕ МИРЧЕВ КОЙ Е ЖАЛЪК АЛЧЕН НИЩОПРАВЕЩ ОТ ЕДНА КАРУЦА СЕ ПОДАВА НАСЛЕДВАЩИ ИЗБОРИ Е АУТ

    17:50 21.11.2025

  • 43 Песимист

    0 1 Отговор
    Направете сглобка идиоти…

    17:50 21.11.2025

  • 44 тома

    6 0 Отговор
    Ментата на млади години учи финанси на плажа от чейнч и беше пълен отличник и ухо на милицията

    17:51 21.11.2025

  • 45 Данчо Цонев го помня още ..

    5 0 Отговор
    Влиза надъхан в офиса на Здравко Станчев в Бургас ,в дясно от Алйошата. яко наритан и врещи : значе няма да дадете а , няма ... Здравко му вика: Ами няма бре смотаняк обаче мога да ти накъртя кратуната ако искаш ... ... мога и още да разкажа от първо лице ...

    Коментиран от #49

    17:55 21.11.2025

  • 46 Майк Алън Патън

    5 0 Отговор
    А коя е истинската Тулупеста ТИКВА на БГ ?
    А най-шопарестото ПРАСЕ ?

    Коментиран от #54

    17:56 21.11.2025

  • 47 Така е! Това е истината ...

    3 1 Отговор
    Атлантизма може да съществува единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    17:57 21.11.2025

  • 48 Ментата

    3 0 Отговор
    е най-големият нагаждач, съществувал цял живот на гърба на данъкоплатеца с доноси, със слугинаж, с далаверки и т.н. По времето на Горанов като министър на финансите дори си имаше личен кабинет в Министерството на финансите и там си живееше заедно с Людмила Петкова - тогава шефка на дирекция "Данъчна политика", после и министърка. Тя никога не е можла сама да пръдне без да се допита до Ментата. За никого не е тайна, че всички данъчни закони и изобщо бюджети са контролирани от ДПС - преди Доган и лобито около него с обръчите фирми, сега вече и Шиши. Всичко се гласува и прокарва от лобита чрез Ментата за тяхна изгода. Нищо в МФ не се случва без одобрението на Ментата и Шиши, същото е и в земеделието. България е на концесия на Шиши..

    18:01 21.11.2025

  • 49 Със Здравко Станчев

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Данчо Цонев го помня още ..":

    2 години бяхме съквартиранти на Султан Тепе 18... 2-ри етаж ...хазяин ни беше леля Наска . яки оргии правихме с такива дет сега са в парламента... мога и снимки..

    18:06 21.11.2025

  • 50 Не знам бе умнико Ивайло Мирчев

    0 2 Отговор
    Но аз много пари имам впрочем и от търговия на акции ...и от реституция и умирам от амиотрофична латерална склероза !! ... Че се чудя дали да не ви поръчам всички? А ? да ви сложа една цена и за вас и за децата ви? А? ...да ти дам ли и телефонче ?

    18:19 21.11.2025

  • 51 Гражданин

    5 1 Отговор
    Всички решения излезли от главите на депутатите от ДПС ново начало и ГЕРБ са против интересите на народа . Тези вредни за развитието на държавата политици трябва да бъдат изхвърлени от управлението на държавата ако искаме всички демократични процеси да заработят в истенският си смисъл и институциите да не са зависими от хора компрометирани и определени за корумпирани по закона Магнитски и хора които с лъжитеси манипулират обществото

    Коментиран от #53

    18:32 21.11.2025

  • 52 Пит

    1 3 Отговор
    Ако това е вярно.Браво.
    Данчо Цонев е добър икономист !

    Коментиран от #63

    18:35 21.11.2025

  • 53 Пит

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Гражданин":

    Г-н гражданин както се представяш .
    Искам да ви кажа че живеете в голяма заблуда.щом вярвате на ШАРЛАТАНИТЕ от ПП и ДБ.
    Или най вероятно сте един от тях, а тук се правите на буден гражданин

    18:38 21.11.2025

  • 54 Пит

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Майк Алън Патън":

    Как коя е?
    То се знае
    Викат му
    Видния хасковски гей

    18:42 21.11.2025

  • 55 Само боклуци

    0 0 Отговор
    Са ни управлявали до сега ...

    18:51 21.11.2025

  • 56 Тервел

    1 0 Отговор
    Това не е ново. Още в предишните кабинети на ГЕРБ , Данчо Ментата идваше във Варна в офиса на ГЕРБ и привикваше всички шефове на държавни институции на среща за да ги инструктира. Онзи Димитров тогава беше фиктивен , всички знаеха че истинския шеф във Варна в Данчо Ментата нищо че не беше от ГЕРБ а от ДПС. Симбиозата ГЕРБ и ДПС е още от първия кабинет на Бойко.

    18:53 21.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 боико борисуф

    1 0 Отговор
    иваило това го знаят и децата направете нещо надигнете хората поведете ги информираите урсула и ек

    20:15 21.11.2025

  • 59 Що За Галош !

    1 0 Отговор
    Що За Галош !

    Може Да Каже !

    Това !

    23:45 21.11.2025

  • 60 Магарчев

    1 0 Отговор
    ТИ ЛИ НАКАРА ТЕРЗИЕВ ДА ВДИГНЕ ЦЕНАТА ЗА ПАЛКИРАНЕ ОТ 1лв НА 1евро И ПО ТОЗИ НАЧИН ВКИЧКИ ДА ОБЪРНАТ ЛЕВ ЕВРО СИРЕЧ ОТ 1ВИ ЯНУАРИ КГ СИРЕНЕ ОТ15 ЛВ СТАНЕ 15 ЕВРО.ТОВА КОЕТО ПРАВИТЕ ЧРЕЗ ВАШИЯ КМЕТ Е ГЛУПОСТ.

    10:12 22.11.2025

  • 61 Прави са

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    Да и искат оставката! Щом има финансов министър в сянка, министърът фикус трябва да си ходи!

    10:43 22.11.2025

  • 62 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ДНЕШНИЯТ "БЪРДОКВА " - Е СВИНАР -САМО С ЕДНО ПРАСЕ -- ВИЕ ЗНАЕТЕ - КОЙ /КОЕ / пп !?!!?

    13:25 22.11.2025

  • 63 Тролеев

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Пит":

    При мафията икономиката е е малко по друга тролчо!

    14:08 22.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове