София започва мащабно озеленяване за 5,7 млн. лв.

21 Ноември, 2025 17:16 1 576 33

Основната цел е да се намалят високите нива на фини прахови частици

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната община стартира мащабен проект за озеленяване на стойност 5,7 милиона лева. Той е финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) и Приоритет 5 „Въздух”. Това стана ясно днес по време на откриващата пресконференция за иницитивата.

„Ние не разчитаме на еднократни действия, а изграждаме устойчива мозайка от взаимосвързани инициативи – от подмяна на стари отоплителни уреди, въвеждане на НЕЗ за автомобили и отопление, през модернизация на подвижния състав и инвестиции в подобрението на градския транспорт, до значително разширяване на зелената ни инфраструктура”, заяви Надежда Бобчева, зам.-кмет в направление “Зелена система, екология и земеползване”.

Основната цел е да се намалят високите нива на фини прахови частици (ФПЧ₁₀), които се отделят от вторично разпрашаване в градска среда, чрез изграждане на зелена инфраструктура с висока ефективност.

Предвижда се озеленяване на площи с обща квадратура 9.90 хектара, като ще бъдат засадени общо 2 089 нови дървета (от които 1809 широколистни и 280 иглолистни) и 57 664 широколистни храсти, доказани със своите качества за улавяне на ФПЧ. Мерките са фокусирани в три основни направления:

► Улично озеленяване

Общо седем обекта по протежение на ключови пътни артерии, като бул. „Цар Борис III”, бул. „Тодор Александров” и бул. „Цариградско шосе”.

►Озеленяване на междублокови пространства

Два обекта в ж.к. „Младост 2” и ж.к. „Обеля 2”, като растителността е съсредоточена в контактните зони с пътните артерии за най-ефективно филтриране на замърсяването.

► Иновативни зелени решения

Изграждане на вертикална стена от вечнозелена растителност при централния вход на „Университетска първа МБАЛ София” и мобилни кашпи със система за мъглуване в детска площадка в „Северен парк”, което ще подобрява микроклимата и ще намалява разпространението на ФПЧ.

Залесителни и облагородителни дейности ще се изпълняват в общо 11 обекта в различни точки на София. Първият от тях - озеленяване около ивицита на Бул. „Хан Кубрат“ – в отсечката от бул. „Ломско шосе“ до ул. „Бели Дунав“, вече е възложен за изпълнение, като се очаква дейностите на терен да стартират през идната седмица.

„Засаждането на над 2000 дървета и почти 60 000 храсти с доказани филтриращи качества е пряка инвестиция в здравето на софиянци. А иновативните решения - вертикална зелена стена за Първа градска болница и мобилните кашпи за Северния парк, са доказателство, че София е достойна за своето място сред 100-те климатично неутрални града на бъдещето”, допълни Бобчева.

Екологичните и социално-икономическите ползи от проекта са значими – подобряване качеството на живот и здравето на гражданите, и доказване пред Европейската комисия, че усилията на България дават резултат, като по този начин се намалява и рискът от финансови санкции, припомнят още от Общината.

Проект BG16FFPR002-5.004-0001 „Зелени мерки за по-чист въздух в Столична община“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.


България
  • 1 ШЕФА

    28 2 Отговор
    Как няма да озеленяват,там е най голямата кражба.Една луковица 0.50 ст.а във фактурата 3.50лв.за това го правят,за нищо друго.

    17:20 21.11.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    23 2 Отговор
    Изсече дърветата във Банишора плъха гаден, сега пуска ПР да се прави на зелен еко активист. Васко Жабето...

    17:23 21.11.2025

  • 3 Бендида

    26 0 Отговор
    Хубаво, обаче да засаждат дървета. С парите от предвиденото ,,мобилни кашпи със система за мъглуване и вертикална зелена стена" ще има за стотици фиданки.

    Коментиран от #20, #23

    17:25 21.11.2025

  • 4 Новичок

    17 2 Отговор
    Ха ,ще наредят няколко саксии и ганьовеца ще ги разбута за да паркира там,че зоните поскъпват.Пфу...

    17:31 21.11.2025

  • 5 Крадене в мъгла

    18 0 Отговор
    Системата за мъглуване на точно определената детска площадка е върха в озеленителния процес.

    17:32 21.11.2025

  • 6 Гост

    27 0 Отговор
    Един парк не могат да поддържат тия примати, и то от малките паркове. Мизерия, кал, листата никой няма намерение да ги пипа, тръгнали да озеленяват. Кофите преливат

    17:34 21.11.2025

  • 7 Да бе ,да ! :-(

    22 1 Отговор
    Евроатлантиците "мъглуват" в очите на софиянци , а в същото време презастрояват и бетонират свободните за зеленина пространства .

    17:36 21.11.2025

  • 8 Здрасти

    22 0 Отговор
    Ако им видим другата работа, можем да си представим каква ще я свършат. София се вижда на какво я прилича, изключително мръсен и грозен град

    17:38 21.11.2025

  • 9 Ще пръскат пари

    18 0 Отговор
    Зимата е тук, но уличното озеленяване започва идната седмица.

    17:38 21.11.2025

  • 10 Жан Клод ( с двата ножа)

    18 0 Отговор
    Какво стана с гората до София?

    17:40 21.11.2025

  • 11 Хубаво е да се върне към централния кред

    15 1 Отговор
    Без напояване няма да стане. Ще съхне тревата

    17:43 21.11.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    13 1 Отговор
    Дрън, дрън, ярина. Поредната кражба /кражби. Да ви....

    17:43 21.11.2025

  • 13 Спасителя и ухото

    12 1 Отговор
    Супер 57млн. ,ще има як цапцарап

    17:45 21.11.2025

  • 14 ББпп

    4 11 Отговор
    Като ви чета коментарите, все сте недоволни. Дайте предложение да изсекат всички дървета в София! НЯМА такова племе,, само плюнки.

    Коментиран от #27

    18:00 21.11.2025

  • 15 Зелена идея

    5 1 Отговор
    Давам предложение за нова зелена технология за озеленяване и цялостно премахване на праховите частици в София! Тя е много лесна. София да започне мащабно озеленяване на аспухите на леките коли, за 5,7 млн. лв. Ако не е достатъчна сумата... да се гласува в Народното събрание за увеличаване на сумата да достигне до 1 милиард лева и всички аспухи на колите ще спрат да опърдяват столицата!

    18:09 21.11.2025

  • 16 Зелена идея

    1 2 Отговор
    Давам предложение за нова зелена технология за озеленяване и цялостно премахване на праховите частици в София! Тя е много лесна. София да започне мащабно озеленяване на аспухите на леките коли, за 5,7 млн. лв. Ако не е достатъчна сумата... да се гласува в Народното събрание за увеличаване на сумата да достигне до 1 милиард лева и всички аспухи на колите ще спрат да опърдяват столицата! В задната част на всяка лека кола да се засади дърво с многохилядни зелени листенца. Ако собственик на колата не е съгласен. Да му се отнеме пърделивия двигател и да му върнат колата и собственикът ако иска да я кара, да си наеме някой да му я тика!

    18:15 21.11.2025

  • 17 Хейт

    8 1 Отговор
    И ще озелените какво точно? Парковете и градинките, които застроихте? Или отново ще се опитвате да подмените дръвчетата по улиците, които изсякохте и бетонирахте?

    18:21 21.11.2025

  • 18 Видьо Видев

    4 2 Отговор
    Без фотоволтаици ефектът ще е минимален.

    18:22 21.11.2025

  • 19 БАЙ ---ХОЙ

    8 1 Отговор
    ХУБАВО. Е. ТОВА. НО. ПОСЛЕ. НИКОЙ. НЕ. ГИ
    ПОЛИВА. ТЕЗИ. ДРЪВЧЕТА. И. ТЕ. ИЗСЪХВАТ
    ОЩЕ. ПРЕЗ. СЛЕДВАЩОТО. ЛЯТО.
    КАТО. СЕ. ЗАСАДЯТ. ПОНЕ. ТРИ. ГОДИНИ. ТРЯБВА. ДА. СЕ. ПОЛИВАТ. ЗА. ДА. МОГАТ. ДА. ВКОРЕНЯТ. ДОБРЕ. ОТ. ДОСЕГА. ЗАСАДЕНИТЕ. ДРЪВЧЕТА. В. СОФИЯ. ПОНЕ. 60%. ИЗСЪХНАХА. В. ПОСЛЕДНИТЕ. 5 ГОДИНИ

    18:25 21.11.2025

  • 20 Мъглиж

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бендида":

    Ха,ха па и мобилни да ги местят насам натам като нова инвестиция , далаверите немат край 😆

    18:25 21.11.2025

  • 21 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Озеленяване няма да има, 5.7 милиарда също

    18:32 21.11.2025

  • 22 шаа

    8 0 Отговор
    не знам какво ще озеленяват, но всички междублокови пространства в карето, където съм, са вече превънати на 4-5 етажни блокчета

    18:33 21.11.2025

  • 23 АБСОЛЮТНО

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бендида":

    ВЯРНО .САМО ДЪРВЕТАТА ЩЕ ИЗЧИСТЯТ ГРАДА. НО ЗА ТОВА СА НУЖНИ МНООГО ДЪРВЕТА И КОГАТО ГИ ПОСАДЯТ ЕДНА ГОДИНА ТРЯБВА ДА СЕ ПОГРИЖАТ ЗА ПОЛИВАНЕТО ИМ ИНАЧЕ НЯМА НИКАКВА ПОЛЗА!!!!!!!!!!!!

    18:38 21.11.2025

  • 24 Зарчето

    4 0 Отговор
    Идете си на село за пет години и тя сама ще се възстанови , а не да крадат през тези милиони.

    18:49 21.11.2025

  • 25 Плд, ул Св Климент

    6 0 Отговор
    6 млн струваше ремонта само на Дондуковата градинка в Пловдив, изпълнен от АйДиЕл

    18:56 21.11.2025

  • 26 цапцаросването

    3 0 Отговор
    започва КОГА???

    18:56 21.11.2025

  • 27 Здрасти

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "ББпп":

    Решението е уволнение на всички управляващи кадри в държавната адменистрация, полагане на изпит за заеманата слъжност+преминаване на полиграфия. Който издържи и двата теста се назначава отново на работа. След това се преминава надолу по йерархията с всяко едно звено, екип и кадър. Но, най-важното е да се подмини управляващия елит по същата схема. Това е единственото реално решение на проблемите в държавата ни. За няма и година, няма да си познае населените места и държавата където живеем.

    19:03 21.11.2025

  • 28 Гост

    6 1 Отговор
    Тоя нали дойде със заявката, че е милионер и, че пари му не трябват. Защо сега краде като оглупял

    19:06 21.11.2025

  • 31 Фончо

    3 0 Отговор
    Всекидневно в София се изсичат дървета и вероятно за над 5.7млн. (ама защо триете този ми коментар, нещо невярно ли казвам)

    19:13 21.11.2025

  • 32 Химия

    0 0 Отговор
    Националната икономика на България е изградена върху основата на изкопаеми енергийни източници – уран, нафта, мазут, пропан-бутон, бензин, газ, въглища. По данни на министерството на икономиката 82 % от националната икономика зависи от ценовата конюнктура на тези източници. Това създава нарастваща опасност от задушаване на производствата, а и не по-малко важното непреодолимо замърсяване на околната среда. Проблем на българската национална икономика!

    19:39 21.11.2025

  • 33 Капитан Крийч

    3 0 Отговор
    Строителната мафия скоро ще стигне до Черни връх, Червената Василка ще озеленява. Подигравка със софиянци.

    20:03 21.11.2025

