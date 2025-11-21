София започва мащабно озеленяване за 5,7 млн. лв.

Столичната община стартира мащабен проект за озеленяване на стойност 5,7 милиона лева. Той е финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) и Приоритет 5 „Въздух”. Това стана ясно днес по време на откриващата пресконференция за иницитивата.
„Ние не разчитаме на еднократни действия, а изграждаме устойчива мозайка от взаимосвързани инициативи – от подмяна на стари отоплителни уреди, въвеждане на НЕЗ за автомобили и отопление, през модернизация на подвижния състав и инвестиции в подобрението на градския транспорт, до значително разширяване на зелената ни инфраструктура”, заяви Надежда Бобчева, зам.-кмет в направление “Зелена система, екология и земеползване”.
Основната цел е да се намалят високите нива на фини прахови частици (ФПЧ₁₀), които се отделят от вторично разпрашаване в градска среда, чрез изграждане на зелена инфраструктура с висока ефективност.
Предвижда се озеленяване на площи с обща квадратура 9.90 хектара, като ще бъдат засадени общо 2 089 нови дървета (от които 1809 широколистни и 280 иглолистни) и 57 664 широколистни храсти, доказани със своите качества за улавяне на ФПЧ. Мерките са фокусирани в три основни направления:
► Улично озеленяване
Общо седем обекта по протежение на ключови пътни артерии, като бул. „Цар Борис III”, бул. „Тодор Александров” и бул. „Цариградско шосе”.
►Озеленяване на междублокови пространства
Два обекта в ж.к. „Младост 2” и ж.к. „Обеля 2”, като растителността е съсредоточена в контактните зони с пътните артерии за най-ефективно филтриране на замърсяването.
► Иновативни зелени решения
Изграждане на вертикална стена от вечнозелена растителност при централния вход на „Университетска първа МБАЛ София” и мобилни кашпи със система за мъглуване в детска площадка в „Северен парк”, което ще подобрява микроклимата и ще намалява разпространението на ФПЧ.
Залесителни и облагородителни дейности ще се изпълняват в общо 11 обекта в различни точки на София. Първият от тях - озеленяване около ивицита на Бул. „Хан Кубрат“ – в отсечката от бул. „Ломско шосе“ до ул. „Бели Дунав“, вече е възложен за изпълнение, като се очаква дейностите на терен да стартират през идната седмица.
„Засаждането на над 2000 дървета и почти 60 000 храсти с доказани филтриращи качества е пряка инвестиция в здравето на софиянци. А иновативните решения - вертикална зелена стена за Първа градска болница и мобилните кашпи за Северния парк, са доказателство, че София е достойна за своето място сред 100-те климатично неутрални града на бъдещето”, допълни Бобчева.
Екологичните и социално-икономическите ползи от проекта са значими – подобряване качеството на живот и здравето на гражданите, и доказване пред Европейската комисия, че усилията на България дават резултат, като по този начин се намалява и рискът от финансови санкции, припомнят още от Общината.
Проект BG16FFPR002-5.004-0001 „Зелени мерки за по-чист въздух в Столична община“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
