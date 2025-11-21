Новини
България »
София »
"Софекострой" започва организация за поемане боклука на район "Люлин"

21 Ноември, 2025 18:29 1 888 10

  • софекострой-
  • боклук-
  • район люлин

По повод останалите райони Бобчева обясни, че се очаква решение от Комисията за защита на конкуренцията за зона 4

"Софекострой" започва организация за поемане боклука на район "Люлин" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Очаква се "Софекострой" в следващата седмица да организира обслужването на район "Люлин". Базата на фирмата се намира в "Люлин", което ще улесни разширяването на дейността. Това заяви пред журналисти зам.-кметът по екология Надежда Бобчева във връзка с кризата с боклука в двата района "Люлин" и "Красно село".

Визията и концепцията на Столичната община е цялата зона 6, тоест районите "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село", да бъде обслужвана от "Софекострой".

В момента водим конкретни разговори с тях за възлагане в цялост на всички дейности. Имам предвид и машинното метене, и снегопочистването, както и цялостната подготовка и техника, за да можем да подпишем договор и да им възложим всичко, заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева.

По повод останалите райони Бобчева обясни, че се очаква решение от Комисията за защита на конкуренцията за зона 4. Това са районите "Надежда", "Сердика" и "Връбница". Там вече има избран изпълнител.

И ние поискахме от КЗК да ни позволи да пристъпим към подписване на договор, независимо, че обжалването не е приключило – тоест да има предварително изпълнение. Така избраният изпълнител ще може да започне работа, когато настоящият договор изтече. Очакваме това решение – все още не е факт, обясни Бобчева.

По повод на това, че най-скорошното изтичане на договор е този за т.нар. трета зона – районите "Подуяне", "Изгрев" и "Слатина", последните две седмици поддържаме доста активна връзка с тримата районни кметове.

Днес, в края на работния ден, имаме насрочена среща, на която ще коментираме какво следва оттук нататък и накъде вървим, ако се наложи да преминем към нова кризисна организация, така че всички задачи и ангажименти да бъдат разпределени, и да имаме яснота за очакваните разходи, които трябва да направим, за да можем да посрещнем тази ситуация, заяви още тя.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    6 0 Отговор
    Бившият партиен дом в района му ли е ???

    18:52 21.11.2025

  • 2 терзийко боклука

    10 0 Отговор
    амбреажа долен

    18:54 21.11.2025

  • 3 Гост

    10 0 Отговор
    Граждани, при несъбиране на боклука - изсипвайте го под прозорците на общинарите.

    19:04 21.11.2025

  • 4 Ясно

    7 0 Отговор
    нищо няма да се свърши. Да ни е честит поредния неможач.

    19:05 21.11.2025

  • 5 Джврък

    0 2 Отговор
    Не барайте, Ганю обича да се валя в мръсотия.

    19:20 21.11.2025

  • 6 Сречу

    2 2 Отговор
    За боклука на Банкя, решили ли са кой?

    19:28 21.11.2025

  • 7 Терзията е

    4 1 Отговор
    толкова вмирисан,че овоня цяла София.

    19:50 21.11.2025

  • 8 Гост

    2 0 Отговор
    В каква Смотана държава живуркаме, няма кой да изхвърли боклука и няма кой да върне поне една кинта от разграбените милиарди...?!🥱

    20:42 21.11.2025

  • 9 Умен

    1 3 Отговор
    В Люлин проблема е не само боклука.И боклуци живеят доста там

    20:47 21.11.2025

  • 10 Дудов

    1 3 Отговор
    Госпожо , вие от Люлин ли сте или просто така си миришете?😆

    20:48 21.11.2025

Новини по градове:
