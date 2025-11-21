Румен Радев: Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват

„Искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България“. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев.

„Пеевски и Борисов демонтират държавата. С отказа да разгледат референдума управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може да има външните белези на такава – лимузини, кабинети с ГЕРБ, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки“, коментира държавният глава.

По думите му гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват.

"Това е болезнен, но неизбежен сценарий – когато политиците отказват да чуят гласа на хората", посочи той.

„Най-важното е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление. То даже вече не е задкулисно, то е явно“, коментира Радев и допълни, че България не се води нито към Европа, нито към една нормална демокрация.

За предложението за закриването на Авиоотряд 28, държавният глава коментира:

„Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента пред камерите, но всяка седмица тайно лети към Дубай с частен Фалкон, е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне“.

„Ако го оставим да безчинства, наред е държавата. Засега съм чул техните намерения, ще видим до какви действия ще доведат“, посочи Радев.

„От три години аз предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията. Дипломацията можеше да предотврати загубата на много, много човешки животи и огромни разрушения“, коментира българският президент за мирния план на американския президент Доналд Тръмп.