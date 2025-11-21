Румен Радев: Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват

„Искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България“. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев.
„Пеевски и Борисов демонтират държавата. С отказа да разгледат референдума управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може да има външните белези на такава – лимузини, кабинети с ГЕРБ, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки“, коментира държавният глава.
По думите му гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват.
"Това е болезнен, но неизбежен сценарий – когато политиците отказват да чуят гласа на хората", посочи той.
„Най-важното е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление. То даже вече не е задкулисно, то е явно“, коментира Радев и допълни, че България не се води нито към Европа, нито към една нормална демокрация.
За предложението за закриването на Авиоотряд 28, държавният глава коментира:
„Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента пред камерите, но всяка седмица тайно лети към Дубай с частен Фалкон, е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне“.
„Ако го оставим да безчинства, наред е държавата. Засега съм чул техните намерения, ще видим до какви действия ще доведат“, посочи Радев.
„От три години аз предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията. Дипломацията можеше да предотврати загубата на много, много човешки животи и огромни разрушения“, коментира българският президент за мирния план на американския президент Доналд Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 8888
Коментиран от #5, #79
21:31 21.11.2025
2 Анджо
Коментиран от #4
21:32 21.11.2025
3 Браво г-н Президент!
Коментиран от #32, #42, #65
21:32 21.11.2025
4 Да те светна по въпроса:
До коментар #2 от "Анджо":След огромните кредити, които Борисов и Пеевски теглят ще връщаме по 55 милиона на ден.
Коментиран от #7, #9, #68
21:34 21.11.2025
5 Ще те допълня
До коментар #1 от "8888":Двете Мазни и Охранени парчета, булката Тиква Борисов и мъжът й Пеевски разградиха и плячкосоха Отечеството ни.
21:35 21.11.2025
6 Промяна
Коментиран от #14, #16
21:35 21.11.2025
7 Ами
До коментар #4 от "Да те светна по въпроса:":връщайте, като го допуснахте
21:36 21.11.2025
8 Никога
Коментиран от #28
21:36 21.11.2025
9 Промяна
До коментар #4 от "Да те светна по въпроса:":ДА ТЕ СВЕТНА 4 ШАРЛАТАНСКИ БЕЗМИСЛЕН ДОПИСНИК СИ ДА ТЕ СВЕТНА ПО ВЪПРОСА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #21, #25
21:36 21.11.2025
10 Майна
Ти обяви СВО на Русия за агресивна война на Русия!
Има го твоето изказване!
Подписа, че Крим е незаконно анексиран!!!
Ти!
Аман от твоето угодничество, което разсипа България!
Все си нищонемоцещ, а?!
Къде е искането за Референдум?!!!
21:37 21.11.2025
11 Мафия ни управлява
В съседна Турция мафията беше изчистена с военно положение ! Явно е страхливец !
Коментиран от #81
21:38 21.11.2025
12 НЯКОЙ
21:38 21.11.2025
13 Яшар
21:38 21.11.2025
14 Не е грешен той!
До коментар #6 от "Промяна":СТИГА ВИКА, ТУКМАК!!!!
Коментиран от #74
21:39 21.11.2025
15 Майна
Лакей!!!
Партийна ща правиш?!
Ако са идиоти българите- да те подкрепят!
Нито Москва, нито Путин те бръснат за нещо!
Щото знаят за кой работиш!
21:39 21.11.2025
16 Да те попитам
До коментар #6 от "Промяна":Когато Тиквата Борисов бъде вкаран в затвора, ще върне ли милиардите които е откраднал от народа?!
Коментиран от #76
21:39 21.11.2025
17 Замунда
21:40 21.11.2025
18 Точен
Коментиран от #24
21:40 21.11.2025
19 Рамбо
21:40 21.11.2025
20 Във Вторник всички пред Парламента,
Президента Румен Радев е абсолютно прав за Украйна, на стотици хиляди човешки съдби в Украйна можеше да им спестена смъртта и разрухата на най голямата Славянска Държава в Европа и най голямата Държава по територия на Европейският Континент.
Уви тази Украйна днес не съществува но даже и днес силите на войната, политиците защитаващи войната в Украйна до последният Украинец не желаят мирно уреждане на НАТО и Украйна с Руската Федерация.
Коментиран от #60, #70
21:40 21.11.2025
21 Прав си!
До коментар #9 от "Промяна":Тиквоча Борисов толкова много пари е откраднал, че трябва да лежи в затвора дълги години.
Коментиран от #73
21:41 21.11.2025
22 Промяна
ХАХАХАХАХА
21:42 21.11.2025
23 Град Лом
21:43 21.11.2025
24 Майна
До коментар #18 от "Точен":Само Възраждане!
Този е назначена фуражка от дълбоките.
Страхлив и подъл!
И със селски манталитет да се приобщи към" каймака"
Пфу
21:43 21.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Радев руски агент
21:44 21.11.2025
27 Софиянци елате в триъгълника на
Всички заедно да изметем про военната хунта от Власт, сега или никога.
Коментиран от #77
21:45 21.11.2025
28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #8 от "Никога":МНОГО ЯСНО И КОНКРЕТНО ОТГОВАРЯ.
НО ГО РАЗБИРАТ САМО УМНИТЕ ХОРА.
21:45 21.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да изпратим Дебелият Пеевски
21:47 21.11.2025
31 Борисов, Пеевски трябва да са в
Коментиран от #39
21:48 21.11.2025
32 .......
До коментар #3 от "Браво г-н Президент!":Лошото е че Радев ще направи партия. Хубавото е, че всички иzраждания, мечове, величия, БСП-та и прочие русофилска паплач, ще бъдат изсмукани и захвърлени в канала. Врагът на демокрацията и цивилизацията ще е само един, събран под едно знаме.
Коментиран от #44
21:48 21.11.2025
33 Защо не подаваш за Референдума?
Имаш администрация от 1000 човека!
Да дойда аз да го напиша?
Ще го разпишеш ли?
Или и химикалката ти взеха?!
21:50 21.11.2025
34 Т.КОЛЕВ
МНОЗИНСТРОТО И ПРЕСТРУКТОРИРАНЕ НОРМАЛНИ СЪВРЕМЕННИ ЗАКОНИ И НОСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПОРАДИ ЛОШО ВРЕДНО УПРАВЛЕНИЕ НЯМА ДА СТАНЕ. СЪС СИГОРНОСТ.
ТОВА ДА ВДИГАШ СЪС 100,150% ЗАПЛАТИТЕ НА ДАБАКОЗАПЛАТАДЖИЙ НЕ Е ДОБРЕ.
ОТ ВСИЧКИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ САМО НОЙ ЗАСЛУЖАВАТ УВЕЛИЧЕНИЕ И ТО С 50% ВСИЧКИ ДРУГИ С МНОГО ПО МАЛКО.
ИНАЧЕ СЕ ВИЖДА ЧЕ ВОДЯТ БЪЛГАРИЯ КЪМ ОГРОМЕН ДЪЛГ. СЪС СТРАННИТЕ ИМ РАЗБИРАНИЯ И ОБОСНОВКИ И СРАВНЕНИЯ.
ДАЖЕ И ВОЛЯТА НА НАРОДА НЕ ГИ ИНТЕРИСУВА РЕФЕРЕНДУМИ НИТО СЕ СЪОБРАЗЯВАТ ТИЯ ОТ ГЕРБ ДПС ИТН УШ ЩЯХА ДА ИЗЧЕГЪРТВАТ И ТИЯ НОВИТЕ ОТ БЕЗ НИНОВА БСП.
21:50 21.11.2025
35 Истината
21:52 21.11.2025
36 12345
21:53 21.11.2025
37 Гост
21:53 21.11.2025
38 Кремълопитек
21:54 21.11.2025
39 Прав си
До коментар #31 от "Борисов, Пеевски трябва да са в":И Тиквата и ПееФ в съседни килии.
21:54 21.11.2025
40 мунчо в затвора!
21:55 21.11.2025
41 Я па Тоя
значка за прикритие , иска ми се да го напсувам, но
няма да ми стигнат псувните за всички които го
избраха 😱😫😱😫
21:55 21.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ВЕЛИНСКИ ефр.
НА 01.01.2026 год.
С КАКВИ БАНКНОТИ ЛВ.ИЛИ € КАРТОВА ТРАНЗАКЦИЯ ЩЕ ЗАПЛАТИТЕ НА
БЕНЗИНО КОЛОНКАТА НА ЛУК ОЙЛ
КОГАТО ЗАРЕДИТЕ РЕЗЕРВОАРА НА
ВАШИЯ ЧЕХОСЛОВАШКИ АВТОМОБИЛ ......
Коментиран от #107
21:56 21.11.2025
44 Хубавото е
До коментар #32 от ".......":,че президента ще направи партия.
А още по-хубавото е,че дебелите корумпета вече вдигат кръвно,осъзнавайки,че ще бъдат изметени и натикани в затвора!
Коментиран от #46, #47, #49, #51
21:56 21.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 .......
До коментар #44 от "Хубавото е":Няма харизма тоя човек бе. Спечен един такъв, см отан. Не умее да говори, не може да изплюе бастуна. Бате Бойко изключително пр ост, но умее да говори, има емоция, закача се, шегува се. Става за лидер, тоя не.
Коментиран от #52, #67
21:59 21.11.2025
48 Шменти Капели
22:00 21.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Громико
22:00 21.11.2025
51 линейка за Копейка
До коментар #44 от "Хубавото е":Ще обере гласовете на Меч,Величие,Възраждане част от БСП и в парламента ще има 3,4 партий ,тогава първата и втората ( Герб и ДПС ) ще направят още по-лесно коалиция и мнозинство 🙂
Коментиран от #61
22:00 21.11.2025
52 Бойко
До коментар #47 от ".......":Е простак,става само за чобанин.
Докато Радев е сдържан и премерен в изказа си.
Коментиран от #55
22:04 21.11.2025
53 Гост
22:05 21.11.2025
54 Двуличен
22:07 21.11.2025
55 .......
До коментар #52 от "Бойко":Съгласен съм с вас, простак е, но говорим за Радев. Няма харизма човека. А не е глупав човек.
22:08 21.11.2025
56 Деса
Глупаци- пак ще се возя
22:08 21.11.2025
57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ДЯДО МУ АНГЕЛ КРЪСТЕВ - НАЧАЛНИК НА ДС ВРАЦА
ЛИЧНО Е УБИЛ КОМУНИСТА ГОРУНЯ
И Е ПРЕДАЛ ЧИЧО СИ И БРАТОВЧЕДИТЕ СИ НА ТОДОР ЖИВКОВ
22:09 21.11.2025
58 Деса
Сега чакам и по ново самолетче
Таратайките са за шараните, вие ме подкрепяйте
22:10 21.11.2025
59 Уса
Коментиран от #63
22:10 21.11.2025
60 Бай Орков
До коментар #20 от "Във Вторник всички пред Парламента,":Виновна е Западна Европа, че купуваха газта и петрола на пу тл ер и го напълниха с кинти и сега той вече е велик освободител, обединител на славяните и не знам още какви глупости.Най-голямата грешка, на запада!Една стена и да си играят, на войници колкото си искат!!!!
22:15 21.11.2025
61 Напротив!
До коментар #51 от "линейка за Копейка":В парламента ще влязат и 2-3 нови!
22:15 21.11.2025
62 вече е очевадно
Коментиран от #75
22:17 21.11.2025
63 по-важното е
До коментар #59 от "Уса":докъде смята да стигне
22:18 21.11.2025
64 ?????
Ще е интересно.
А без този разказ е като всички останали.
22:19 21.11.2025
65 ха ха
До коментар #3 от "Браво г-н Президент!":на някои хора май им се привижда военна хунта?
22:19 21.11.2025
66 МунчоЛЕТ
22:20 21.11.2025
67 Банален е
До коментар #47 от ".......":Мисирките лицемерно се смеят на хумора му!
Коментиран от #69, #72
22:20 21.11.2025
68 само че
До коментар #4 от "Да те светна по въпроса:":първо трябва да върнем още по-огромните кредити на Кокорчо и компания, които ни докараха дотам,че да не можем да се оправим без заеми - щото правиха лява социална политика само с кредити, а не продуктивност
22:21 21.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 тия май
До коментар #20 от "Във Вторник всички пред Парламента,":сбъркаха държавата, в която да протестират срещу подкрепата за Украйна - в мизерния ни бюджет за нея няма пари
22:24 21.11.2025
71 Тоя пейзан
22:25 21.11.2025
72 .......
До коментар #67 от "Банален е":Ми хубо... значи президентската инстутиция се е превърнала в новинарска емисия и обяснява това, което виждаме. Сега да каже и че има слънце и е топло... 😃 С коментари не става, слизаш на терен с партия и вземаш решения, като нямаш си мълчиш....Радев какво чака, да прави партията и да взима властта. Или няма гащи?
22:27 21.11.2025
73 мечти
До коментар #21 от "Прав си!":комунистически - пръво докажи и после сънувай затвори - или забрави кое време сме! И Киро така си мечтаеше и вио докъде я докара
22:28 21.11.2025
74 Промяна
До коментар #14 от "Не е грешен той!":ЩО ДА НЕ ВИКАМ АЗ ВИСАМ А ГРОЗНИТЕ ДУМИ ОБИДИТЕ КЛЕВЕТИТЕ ОЧЕРНЯНЕТО ЗАПЛАХИТЕ ЗАЩО НЕ ГО ВИЖДАШ
22:29 21.11.2025
75 Само да питам
До коментар #62 от "вече е очевадно":По добре той да води, отколкото доказан автокрадец и другият мазен измамник.
22:29 21.11.2025
76 Промяна
До коментар #16 от "Да те попитам":СПЕЦИАЛНО КЪМ ТЕБ ЩЕ ПОТЕКАТ РЕКИ ОТ ЗЛАТО МЕД ЕВРАЦИ ХАХАХАХАХАХАХАХА
Коментиран от #78
22:30 21.11.2025
77 Промяна
До коментар #27 от "Софиянци елате в триъгълника на":ТИ КАТО КАКЪВ РАЗДАВАШ ПРИЗИВИ ТУК КОГА ЩЕ РАЗБЕРЕШ ЧЕ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНИ НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ И НАЙ ВАЖНОТО АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИИИИИ
22:31 21.11.2025
78 Хе хе
До коментар #76 от "Промяна":Що се излагаш се като кифладжия? Парите от мафията които получаваш са кървави пари! хе хе хе
22:32 21.11.2025
79 Фют
До коментар #1 от "8888":Много техническа мисъл :) Кога ли ще ти спретна скандал в стил Хитч за смартхоумчетата :)
22:36 21.11.2025
80 Щерю
22:43 21.11.2025
81 Неподписан
До коментар #11 от "Мафия ни управлява":В БГ всичко се управлява от службите, Георги Семерджиев е един от примерите...
22:45 21.11.2025
82 Промяна
22:48 21.11.2025
83 история
Коментиран от #84
22:52 21.11.2025
84 Истината
До коментар #83 от "история":Сега тепърва идва преломният момент. Българското население е предимно застаряло.
22:58 21.11.2025
85 43215
Остана и гладна стачка да направи
22:58 21.11.2025
86 Мунчо Кратунчо
Коментиран от #87
23:00 21.11.2025
87 Напротив
До коментар #86 от "Мунчо Кратунчо":При едно такова гласуване, всичко зависи от ИТН, които имаха изказвания, че са за референдум, и ПП-ДБ, но при тях беше обратното. Мен специално ще ми е интересно едно такова гласуване.
Коментиран от #108
23:13 21.11.2025
88 А Защо Стоиш ?
И Не Правиш Нищо !
Ти поне Имаш Тази Възможност !
На мен Конституцията !
Не ми Дамва !
Право ! Да си търся !
Законните Интереси !
23:25 21.11.2025
89 Алоуууу,
Егати невежеството и неграмотността!!!
23:48 21.11.2025
90 КАУН БОТАШ ООД
00:18 22.11.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 рундьо
00:59 22.11.2025
94 Горски
01:00 22.11.2025
95 тоя
01:00 22.11.2025
96 Горски
01:05 22.11.2025
97 Чорапа
01:13 22.11.2025
98 Данко Харсъзина
Крадец, дингил, келеме и негодник.
01:56 22.11.2025
99 Просълзи ме
02:02 22.11.2025
100 Никой
02:08 22.11.2025
101 Абсурдистан
02:34 22.11.2025
102 На фона
02:39 22.11.2025
103 Ама не разбрах
С тая фигура, зурла брадясала и езиците които владее, става за боксова круша!
05:20 22.11.2025
104 Едно време, СДС лумпените се деряха
Ругаеха и плюеха срещу Правителствена болница, а сега та стана тясна от « активисти- демократи». Това беше един маааалък пример!
Та и сега така
05:25 22.11.2025
105 Нехис
05:36 22.11.2025
106 оня с коня
05:59 22.11.2025
107 Бате
До коментар #43 от "ВЕЛИНСКИ ефр.":С Кредитна карта . Другото ще е свършило по празниците още. дали ,лев ,евро или круши все ги няма до около 10 -то число. А как само се изкарва до 40-45 ден за заплата ,ако си започнал работа сега си е хит в света - започваш ,работиш и до тогава кредити . В света започваш на 10 и на 28 същия месец ти е платено. Тук в Африканско си длъжник и работещ кредитоплащач.
06:46 22.11.2025
108 Забавно
До коментар #87 от "Напротив":много сте прав. Точно това ще покаже кое е било истина в заявките на партиите при изборните кампании . Лъжа и как после се извъртат както им е удобно за да са във власт. Как ще гласуват БСП и ИТН и как ППДБ биха ? Едните купуват и директно мамят в комисии ,другите номенклатура платена в заплати създадоха и са ясни . А тези трите ? Отново ще са на терена партиен след малко време и е много определящо хората какво биха си направили като извод за следващи избори.
06:57 22.11.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ А Г € Н Т-Mr.К € Ш(нато-БКП К € Л € Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "Б О Т А Ш", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
Коментиран от #116
08:18 22.11.2025
116 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #115 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))
08:19 22.11.2025
117 гост
10:32 22.11.2025
118 Ха ха ха
10:49 22.11.2025
119 Мнение
12:17 22.11.2025
120 ЧИЧО
12:40 22.11.2025
121 ПЕНКО
12:58 22.11.2025