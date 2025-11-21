Новини
Румен Радев: Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват

21 Ноември, 2025 21:29 2 185 121

  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

Според президента Пеевски и Борисов „демонтират държавата“

Румен Радев: Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България“. Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев.

„Пеевски и Борисов демонтират държавата. С отказа да разгледат референдума управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може да има външните белези на такава – лимузини, кабинети с ГЕРБ, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки“, коментира държавният глава.

По думите му гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват.

"Това е болезнен, но неизбежен сценарий – когато политиците отказват да чуят гласа на хората", посочи той.

„Най-важното е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление. То даже вече не е задкулисно, то е явно“, коментира Радев и допълни, че България не се води нито към Европа, нито към една нормална демокрация.

За предложението за закриването на Авиоотряд 28, държавният глава коментира:

„Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента пред камерите, но всяка седмица тайно лети към Дубай с частен Фалкон, е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне“.

„Ако го оставим да безчинства, наред е държавата. Засега съм чул техните намерения, ще видим до какви действия ще доведат“, посочи Радев.

„От три години аз предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията. Дипломацията можеше да предотврати загубата на много, много човешки животи и огромни разрушения“, коментира българският президент за мирния план на американския президент Доналд Тръмп.


Оценка 4.5 от 41 гласа.
Оценка 4.5 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    20 49 Отговор
    С ти и Копринков я монтирате!

    Коментиран от #5, #79

    21:31 21.11.2025

  • 2 Анджо

    30 56 Отговор
    Тоя кога ще си плати за неговите изпълнения и договори.

    Коментиран от #4

    21:32 21.11.2025

  • 3 Браво г-н Президент!

    73 27 Отговор
    Добре е че поне на президент случихме. За разлика от простата и крадлива герберска Тиква Борисов, Румен Радев е умен и достоен мъж.

    Коментиран от #32, #42, #65

    21:32 21.11.2025

  • 4 Да те светна по въпроса:

    58 15 Отговор

    До коментар #2 от "Анджо":

    След огромните кредити, които Борисов и Пеевски теглят ще връщаме по 55 милиона на ден.

    Коментиран от #7, #9, #68

    21:34 21.11.2025

  • 5 Ще те допълня

    53 11 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    Двете Мазни и Охранени парчета, булката Тиква Борисов и мъжът й Пеевски разградиха и плячкосоха Отечеството ни.

    21:35 21.11.2025

  • 6 Промяна

    25 55 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ВАС ТОСПОДИНЕ СКОРО ИЗЛИЗАТЕ ОТ УКРИТИЕТО СИ ТОГАВА ДА ВИ ВИДИМ КЪДЕ ЩЕ СЕ КРИЕТЕ С КАКВИ РЕСУРСИ И КАК ЩЕЪЛЪЖЕТЕ НЕВЕЖИТЕ А ВИЕ ПОТЪНАЛ В ЛУКС ОТ ДЪРЖАВНАТА ТРАПЕЗА ГОСПОДИНЕ

    Коментиран от #14, #16

    21:35 21.11.2025

  • 7 Ами

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Да те светна по въпроса:":

    връщайте, като го допуснахте

    21:36 21.11.2025

  • 8 Никога

    17 22 Отговор
    не говори директно и конкретно , все някак си със заобиколки и половинчато .

    Коментиран от #28

    21:36 21.11.2025

  • 9 Промяна

    10 21 Отговор

    До коментар #4 от "Да те светна по въпроса:":

    ДА ТЕ СВЕТНА 4 ШАРЛАТАНСКИ БЕЗМИСЛЕН ДОПИСНИК СИ ДА ТЕ СВЕТНА ПО ВЪПРОСА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #21, #25

    21:36 21.11.2025

  • 10 Майна

    11 27 Отговор
    Къде е искането за референдум!
    Ти обяви СВО на Русия за агресивна война на Русия!
    Има го твоето изказване!
    Подписа, че Крим е незаконно анексиран!!!
    Ти!
    Аман от твоето угодничество, което разсипа България!
    Все си нищонемоцещ, а?!
    Къде е искането за Референдум?!!!

    21:37 21.11.2025

  • 11 Мафия ни управлява

    14 21 Отговор
    Какво чака Радев !???
    В съседна Турция мафията беше изчистена с военно положение ! Явно е страхливец !

    Коментиран от #81

    21:38 21.11.2025

  • 12 НЯКОЙ

    16 36 Отговор
    Този път резидентът със зелените чорапи от Славяново наистина се наака. Много малко такива злобни човечета има изобщо в света. Него Господ ще го накаже.

    21:38 21.11.2025

  • 13 Яшар

    37 9 Отговор
    Генерал Радев ...поколението ни остарява и се пренасяме в друго измерение ...кога ще има възмездие и арести за политическата мутго- мафия в бг

    21:38 21.11.2025

  • 14 Не е грешен той!

    16 4 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    СТИГА ВИКА, ТУКМАК!!!!

    Коментиран от #74

    21:39 21.11.2025

  • 15 Майна

    12 22 Отговор
    Възраждане те призоваха да внесеш ново искане за Референдум !!!
    Лакей!!!
    Партийна ща правиш?!
    Ако са идиоти българите- да те подкрепят!
    Нито Москва, нито Путин те бръснат за нещо!
    Щото знаят за кой работиш!

    21:39 21.11.2025

  • 16 Да те попитам

    25 8 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Когато Тиквата Борисов бъде вкаран в затвора, ще върне ли милиардите които е откраднал от народа?!

    Коментиран от #76

    21:39 21.11.2025

  • 17 Замунда

    36 5 Отговор
    Най-смешното е как и Бойко Тошко и Зафиров се кълняха няма да играят с Пеевски и сега всички се возят в неговия файтон. Егати елементарната измама.

    21:40 21.11.2025

  • 18 Точен

    23 14 Отговор
    Не съм суперпочитател на Президента Радев, но Новият бардак е най-голямото падение на България след 1989 г... Започва да става и страшно, щом и българите започнаха да си продават гласовете на Шиши за 100 лева. А и ПП/ДБ са слаба и разглезена опозиция, искат наготово Западът да им поднесе властта. Единствената надежда за спасението на България остана ВЪЗРАЖДАНЕ.

    Коментиран от #24

    21:40 21.11.2025

  • 19 Рамбо

    8 22 Отговор
    Нима има овце да обслужат партията на шарлатаните и пуделите. Парашутистите на другаря Боташ.

    21:40 21.11.2025

  • 20 Във Вторник всички пред Парламента,

    22 13 Отговор
    в триъгълника на Властта.
    Президента Румен Радев е абсолютно прав за Украйна, на стотици хиляди човешки съдби в Украйна можеше да им спестена смъртта и разрухата на най голямата Славянска Държава в Европа и най голямата Държава по територия на Европейският Континент.
    Уви тази Украйна днес не съществува но даже и днес силите на войната, политиците защитаващи войната в Украйна до последният Украинец не желаят мирно уреждане на НАТО и Украйна с Руската Федерация.

    Коментиран от #60, #70

    21:40 21.11.2025

  • 21 Прав си!

    23 8 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Тиквоча Борисов толкова много пари е откраднал, че трябва да лежи в затвора дълги години.

    Коментиран от #73

    21:41 21.11.2025

  • 22 Промяна

    2 10 Отговор
    ДАСАЙВЪУПР ОСТАТА ТИКВАДАСАЙ ВА!
    ХАХАХАХАХА

    21:42 21.11.2025

  • 23 Град Лом

    12 10 Отговор
    Радев е типичен греен соцкс

    21:43 21.11.2025

  • 24 Майна

    4 20 Отговор

    До коментар #18 от "Точен":

    Само Възраждане!
    Този е назначена фуражка от дълбоките.
    Страхлив и подъл!
    И със селски манталитет да се приобщи към" каймака"
    Пфу

    21:43 21.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Радев руски агент

    12 15 Отговор
    Колко ордени Стара Планина раздаде на корумпирани мутри? Колко такива от същите има по полетата ти, кукла на конци?

    21:44 21.11.2025

  • 27 Софиянци елате в триъгълника на

    12 15 Отговор
    Власта, във Вторник.
    Всички заедно да изметем про военната хунта от Власт, сега или никога.

    Коментиран от #77

    21:45 21.11.2025

  • 28 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 8 Отговор

    До коментар #8 от "Никога":

    МНОГО ЯСНО И КОНКРЕТНО ОТГОВАРЯ.
    НО ГО РАЗБИРАТ САМО УМНИТЕ ХОРА.

    21:45 21.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да изпратим Дебелият Пеевски

    16 7 Отговор
    в Константиновка а не в Дубай.

    21:47 21.11.2025

  • 31 Борисов, Пеевски трябва да са в

    19 9 Отговор
    Централният Затвор.

    Коментиран от #39

    21:48 21.11.2025

  • 32 .......

    9 12 Отговор

    До коментар #3 от "Браво г-н Президент!":

    Лошото е че Радев ще направи партия. Хубавото е, че всички иzраждания, мечове, величия, БСП-та и прочие русофилска паплач, ще бъдат изсмукани и захвърлени в канала. Врагът на демокрацията и цивилизацията ще е само един, събран под едно знаме.

    Коментиран от #44

    21:48 21.11.2025

  • 33 Защо не подаваш за Референдума?

    11 8 Отговор
    Защо , бе?!
    Имаш администрация от 1000 човека!
    Да дойда аз да го напиша?
    Ще го разпишеш ли?
    Или и химикалката ти взеха?!

    21:50 21.11.2025

  • 34 Т.КОЛЕВ

    3 5 Отговор
    БЕЗ ПОПРАВКИ И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРИЕТИТЕ ЗАКОНИ ОТ МНОЗИНСТВОТО В ПРИЕТИТЕ ОТ
    МНОЗИНСТРОТО И ПРЕСТРУКТОРИРАНЕ НОРМАЛНИ СЪВРЕМЕННИ ЗАКОНИ И НОСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПОРАДИ ЛОШО ВРЕДНО УПРАВЛЕНИЕ НЯМА ДА СТАНЕ. СЪС СИГОРНОСТ.
    ТОВА ДА ВДИГАШ СЪС 100,150% ЗАПЛАТИТЕ НА ДАБАКОЗАПЛАТАДЖИЙ НЕ Е ДОБРЕ.
    ОТ ВСИЧКИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ САМО НОЙ ЗАСЛУЖАВАТ УВЕЛИЧЕНИЕ И ТО С 50% ВСИЧКИ ДРУГИ С МНОГО ПО МАЛКО.
    ИНАЧЕ СЕ ВИЖДА ЧЕ ВОДЯТ БЪЛГАРИЯ КЪМ ОГРОМЕН ДЪЛГ. СЪС СТРАННИТЕ ИМ РАЗБИРАНИЯ И ОБОСНОВКИ И СРАВНЕНИЯ.
    ДАЖЕ И ВОЛЯТА НА НАРОДА НЕ ГИ ИНТЕРИСУВА РЕФЕРЕНДУМИ НИТО СЕ СЪОБРАЗЯВАТ ТИЯ ОТ ГЕРБ ДПС ИТН УШ ЩЯХА ДА ИЗЧЕГЪРТВАТ И ТИЯ НОВИТЕ ОТ БЕЗ НИНОВА БСП.

    21:50 21.11.2025

  • 35 Истината

    12 12 Отговор
    Най-добре е президентът да обяви военно поделение и да се разправи с мазните мафиоти.

    21:52 21.11.2025

  • 36 12345

    12 6 Отговор
    Сещам се президента като обясняваше на Възраждане че няма как да има референдум за да губи време!

    21:53 21.11.2025

  • 37 Гост

    9 11 Отговор
    Важното е какво казва Президентът, а не Боко- Тиквата и голямата Мега Свиня Пеевски, който трябва да бъде изяден, вместо да бъде изслушван...

    21:53 21.11.2025

  • 38 Кремълопитек

    15 13 Отговор
    Този хасковски кayнь е най-задното колело в българската политика, което се е появявало. Само пречи, руши и плюе.

    21:54 21.11.2025

  • 39 Прав си

    11 7 Отговор

    До коментар #31 от "Борисов, Пеевски трябва да са в":

    И Тиквата и ПееФ в съседни килии.

    21:54 21.11.2025

  • 40 мунчо в затвора!

    14 13 Отговор
    Прасето мунчо само грухти от кочината си срещу прасето Шиши, но се крие под полата на Деса.Жалък путински цървул.

    21:55 21.11.2025

  • 41 Я па Тоя

    16 12 Отговор
    Инфалтивен идиот с червена фуражка и натовска
    значка за прикритие , иска ми се да го напсувам, но
    няма да ми стигнат псувните за всички които го
    избраха 😱😫😱😫

    21:55 21.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ВЕЛИНСКИ ефр.

    10 5 Отговор
    РАЗРЕШЕТЕ ДА ДОЛОЖА...
    НА 01.01.2026 год.
    С КАКВИ БАНКНОТИ ЛВ.ИЛИ € КАРТОВА ТРАНЗАКЦИЯ ЩЕ ЗАПЛАТИТЕ НА
    БЕНЗИНО КОЛОНКАТА НА ЛУК ОЙЛ
    КОГАТО ЗАРЕДИТЕ РЕЗЕРВОАРА НА
    ВАШИЯ ЧЕХОСЛОВАШКИ АВТОМОБИЛ ......

    Коментиран от #107

    21:56 21.11.2025

  • 44 Хубавото е

    9 13 Отговор

    До коментар #32 от ".......":

    ,че президента ще направи партия.
    А още по-хубавото е,че дебелите корумпета вече вдигат кръвно,осъзнавайки,че ще бъдат изметени и натикани в затвора!

    Коментиран от #46, #47, #49, #51

    21:56 21.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 .......

    13 9 Отговор

    До коментар #44 от "Хубавото е":

    Няма харизма тоя човек бе. Спечен един такъв, см отан. Не умее да говори, не може да изплюе бастуна. Бате Бойко изключително пр ост, но умее да говори, има емоция, закача се, шегува се. Става за лидер, тоя не.

    Коментиран от #52, #67

    21:59 21.11.2025

  • 48 Шменти Капели

    14 3 Отговор
    Кво праим с Боташ

    22:00 21.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Громико

    14 4 Отговор
    Тая кремълска подлога по време на война е за разстрел

    22:00 21.11.2025

  • 51 линейка за Копейка

    11 3 Отговор

    До коментар #44 от "Хубавото е":

    Ще обере гласовете на Меч,Величие,Възраждане част от БСП и в парламента ще има 3,4 партий ,тогава първата и втората ( Герб и ДПС ) ще направят още по-лесно коалиция и мнозинство 🙂

    Коментиран от #61

    22:00 21.11.2025

  • 52 Бойко

    11 13 Отговор

    До коментар #47 от ".......":

    Е простак,става само за чобанин.
    Докато Радев е сдържан и премерен в изказа си.

    Коментиран от #55

    22:04 21.11.2025

  • 53 Гост

    5 2 Отговор
    погубеният национален елит ще е в пъти повече от онзи през 1945г., от днешният елит и чеп за зеле не става, само пари иска, но не работи, не ви искаме, нещастници, скапани!

    22:05 21.11.2025

  • 54 Двуличен

    14 0 Отговор
    Двуличния Янус

    22:07 21.11.2025

  • 55 .......

    10 4 Отговор

    До коментар #52 от "Бойко":

    Съгласен съм с вас, простак е, но говорим за Радев. Няма харизма човека. А не е глупав човек.

    22:08 21.11.2025

  • 56 Деса

    12 5 Отговор
    Пак съм в БМВ-то
    Глупаци- пак ще се возя

    22:08 21.11.2025

  • 57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 6 Отговор
    ПЕЕВСКИ Е ОТ ДС ПОТЕКЛО
    .... ДЯДО МУ АНГЕЛ КРЪСТЕВ - НАЧАЛНИК НА ДС ВРАЦА
    ЛИЧНО Е УБИЛ КОМУНИСТА ГОРУНЯ
    И Е ПРЕДАЛ ЧИЧО СИ И БРАТОВЧЕДИТЕ СИ НА ТОДОР ЖИВКОВ

    22:09 21.11.2025

  • 58 Деса

    9 5 Отговор
    Това със шкодата аз го измислих, за вас
    Сега чакам и по ново самолетче
    Таратайките са за шараните, вие ме подкрепяйте

    22:10 21.11.2025

  • 59 Уса

    6 10 Отговор
    Поведи народа срещу прасетата стига прикзки

    Коментиран от #63

    22:10 21.11.2025

  • 60 Бай Орков

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Във Вторник всички пред Парламента,":

    Виновна е Западна Европа, че купуваха газта и петрола на пу тл ер и го напълниха с кинти и сега той вече е велик освободител, обединител на славяните и не знам още какви глупости.Най-голямата грешка, на запада!Една стена и да си играят, на войници колкото си искат!!!!

    22:15 21.11.2025

  • 61 Напротив!

    2 6 Отговор

    До коментар #51 от "линейка за Копейка":

    В парламента ще влязат и 2-3 нови!

    22:15 21.11.2025

  • 62 вече е очевадно

    11 4 Отговор
    накъде иска да ни води този гоподин с ложи и манипулации на неориентираните избиратели - даже не го и крие, кара направо през просото! Случайно ли обикаля точно тези населени места, където има военни поделения, военни бази, военни училища, военни заводи? И вече дори и не намеква, а си го казва направо,че иска властта като самодържец, за който обаче не е ясно накъде смята да води павството, което ще събере около себе си

    Коментиран от #75

    22:17 21.11.2025

  • 63 по-важното е

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "Уса":

    докъде смята да стигне

    22:18 21.11.2025

  • 64 ?????

    14 4 Отговор
    Абе добре ги разказва сега, но не иска ли да разкаже що ни натресе ПП-тата?
    Ще е интересно.
    А без този разказ е като всички останали.

    22:19 21.11.2025

  • 65 ха ха

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Браво г-н Президент!":

    на някои хора май им се привижда военна хунта?

    22:19 21.11.2025

  • 66 МунчоЛЕТ

    10 4 Отговор
    Просто Чорап, ама зелен!

    22:20 21.11.2025

  • 67 Банален е

    7 5 Отговор

    До коментар #47 от ".......":

    Мисирките лицемерно се смеят на хумора му!

    Коментиран от #69, #72

    22:20 21.11.2025

  • 68 само че

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Да те светна по въпроса:":

    първо трябва да върнем още по-огромните кредити на Кокорчо и компания, които ни докараха дотам,че да не можем да се оправим без заеми - щото правиха лява социална политика само с кредити, а не продуктивност

    22:21 21.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 тия май

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Във Вторник всички пред Парламента,":

    сбъркаха държавата, в която да протестират срещу подкрепата за Украйна - в мизерния ни бюджет за нея няма пари

    22:24 21.11.2025

  • 71 Тоя пейзан

    8 2 Отговор
    много прилича на Бай Тошо октомври-ноември 1989 година. Физически, културно и като политсъдба.

    22:25 21.11.2025

  • 72 .......

    9 3 Отговор

    До коментар #67 от "Банален е":

    Ми хубо... значи президентската инстутиция се е превърнала в новинарска емисия и обяснява това, което виждаме. Сега да каже и че има слънце и е топло... 😃 С коментари не става, слизаш на терен с партия и вземаш решения, като нямаш си мълчиш....Радев какво чака, да прави партията и да взима властта. Или няма гащи?

    22:27 21.11.2025

  • 73 мечти

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Прав си!":

    комунистически - пръво докажи и после сънувай затвори - или забрави кое време сме! И Киро така си мечтаеше и вио докъде я докара

    22:28 21.11.2025

  • 74 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Не е грешен той!":

    ЩО ДА НЕ ВИКАМ АЗ ВИСАМ А ГРОЗНИТЕ ДУМИ ОБИДИТЕ КЛЕВЕТИТЕ ОЧЕРНЯНЕТО ЗАПЛАХИТЕ ЗАЩО НЕ ГО ВИЖДАШ

    22:29 21.11.2025

  • 75 Само да питам

    4 4 Отговор

    До коментар #62 от "вече е очевадно":

    По добре той да води, отколкото доказан автокрадец и другият мазен измамник.

    22:29 21.11.2025

  • 76 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Да те попитам":

    СПЕЦИАЛНО КЪМ ТЕБ ЩЕ ПОТЕКАТ РЕКИ ОТ ЗЛАТО МЕД ЕВРАЦИ ХАХАХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #78

    22:30 21.11.2025

  • 77 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Софиянци елате в триъгълника на":

    ТИ КАТО КАКЪВ РАЗДАВАШ ПРИЗИВИ ТУК КОГА ЩЕ РАЗБЕРЕШ ЧЕ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНИ НЕ СТЕ БЪЛГАРИЯ И НАЙ ВАЖНОТО АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИИИИИ

    22:31 21.11.2025

  • 78 Хе хе

    6 3 Отговор

    До коментар #76 от "Промяна":

    Що се излагаш се като кифладжия? Парите от мафията които получаваш са кървави пари! хе хе хе

    22:32 21.11.2025

  • 79 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    Много техническа мисъл :) Кога ли ще ти спретна скандал в стил Хитч за смартхоумчетата :)

    22:36 21.11.2025

  • 80 Щерю

    7 0 Отговор
    Гневът от беззаконието не е предизвикан от Боко и Чоко, а е гняв народен срещу всички ви.

    22:43 21.11.2025

  • 81 Неподписан

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мафия ни управлява":

    В БГ всичко се управлява от службите, Георги Семерджиев е един от примерите...

    22:45 21.11.2025

  • 82 Промяна

    6 7 Отговор
    Радевите екскурзии и на неговите приближени свършиха ХАХАХАХАХАРадев е сърдит хахахахахахаха

    22:48 21.11.2025

  • 83 история

    4 1 Отговор
    Историята показва , че след 500 години робство , само 10-15 години България става лидер на Балканите . Сега след 45 години социализъм , още 36 години нищо не се случва .Имаме една окупирана и системно разграбвана държава , а населението е намаляло с цели 3 милиона души .Това са фактите .

    Коментиран от #84

    22:52 21.11.2025

  • 84 Истината

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "история":

    Сега тепърва идва преломният момент. Българското население е предимно застаряло.

    22:58 21.11.2025

  • 85 43215

    5 6 Отговор
    Не ми е известно друга държава да е имала президент-опозиционер .
    Остана и гладна стачка да направи

    22:58 21.11.2025

  • 86 Мунчо Кратунчо

    3 7 Отговор
    Мунчо Кратунчо. Злодеят от Дондуков си знае своето. Те му обясниха че произнасянето КС важи за напред, а не за миналото и че мнозинството е стабилно и веднага може да отхвърли неговото предложение, но Мунчо Кратунчо не може да го схване и си бае същата песен.

    Коментиран от #87

    23:00 21.11.2025

  • 87 Напротив

    4 2 Отговор

    До коментар #86 от "Мунчо Кратунчо":

    При едно такова гласуване, всичко зависи от ИТН, които имаха изказвания, че са за референдум, и ПП-ДБ, но при тях беше обратното. Мен специално ще ми е интересно едно такова гласуване.

    Коментиран от #108

    23:13 21.11.2025

  • 88 А Защо Стоиш ?

    4 0 Отговор
    А Защо Стоиш ?

    И Не Правиш Нищо !

    Ти поне Имаш Тази Възможност !

    На мен Конституцията !

    Не ми Дамва !

    Право ! Да си търся !

    Законните Интереси !

    23:25 21.11.2025

  • 89 Алоуууу,

    1 3 Отговор
    Мисирките, вие разлика между герб и ГЕРБ правите ли, бе!
    Егати невежеството и неграмотността!!!

    23:48 21.11.2025

  • 90 КАУН БОТАШ ООД

    5 5 Отговор
    А гневът заради тва, че подаряваш по 1 милион лева на месец на Турция върху кой ше се стовари бе !

    00:18 22.11.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 рундьо

    4 4 Отговор
    боташ КОГА???

    00:59 22.11.2025

  • 94 Горски

    6 4 Отговор
    Най-корумпирания политик е Румен Радев заедно с подгизналите от корупция негови съветници! Както и Стефан Янев уредил децата си в БЕХ и НЕК с по 5000лева заплата точно при първото служебно правителство на Румен Радев. И кога най-после президента ще върне откраднатите от народа пари за заплати и апартамент на любовницата си в конфликт на интереси и после заедно с неговия глашатай ген. Стойков ще укриват документи от разследването на прокуратурата, която той сега критикува. Кой ще връща и парите 160 милиона евро за джипките на Гриша Ганчев, далавера със съучастието на съветника на президента.

    01:00 22.11.2025

  • 95 тоя

    2 5 Отговор
    още ли не е в затвора бе?

    01:00 22.11.2025

  • 96 Горски

    7 6 Отговор
    Карикатурно копие на бай Тошо наричащо се президент е една от големите беди на българското съвремие. Този каун и майка си ще продаде на Турция, така както осигури по 1 милион лева на Боташ всеки ден да плащаме (от джоба на пенсионерите, а после ходи при тях и им вика – „Аз ви обичам, аз съм вашия човек“). Този човек се замозабрави! До кога ще разделя българското общество! Това не е Президент, а резидент! - и, то, натовски генерал! И днес оттекоха един милион лева, заради този галфон. Всеки ден плащаме разходите на Турция за строеж на нейна атомна електроцентрала. Подарък от Румен Боташа за сметка на българския народ! Ако можеше и президент да си внесем най-добре щеше да е! И без пари да беше , пак щеше да е по умен от този зелен галош!

    01:05 22.11.2025

  • 97 Чорапа

    4 7 Отговор
    Кога ще влиза в затвора?

    01:13 22.11.2025

  • 98 Данко Харсъзина

    4 7 Отговор
    Боташ - 1 милион долара на ден - БМВ Х7.

    Крадец, дингил, келеме и негодник.

    01:56 22.11.2025

  • 99 Просълзи ме

    5 3 Отговор
    Шкодето върви ли

    02:02 22.11.2025

  • 100 Никой

    1 2 Отговор
    Крушение е в момента.

    02:08 22.11.2025

  • 101 Абсурдистан

    3 3 Отговор
    Мечтите на едня безродна кратуна.

    02:34 22.11.2025

  • 102 На фона

    6 5 Отговор
    на толкова измет, добре, че ви има президенте!

    02:39 22.11.2025

  • 103 Ама не разбрах

    5 0 Отговор
    Пеевски стюард ли е станал!
    С тая фигура, зурла брадясала и езиците които владее, става за боксова круша!

    05:20 22.11.2025

  • 104 Едно време, СДС лумпените се деряха

    0 3 Отговор
    Пияни- задяни по площадите срещу превилегиите, които имаха малцина хора, а сега малцината са без превилегии.
    Ругаеха и плюеха срещу Правителствена болница, а сега та стана тясна от « активисти- демократи». Това беше един маааалък пример!
    Та и сега така

    05:25 22.11.2025

  • 105 Нехис

    1 6 Отговор
    Мунчо, радвай се за това, че 80% от нацията влиза в една определена категория, иначе ще бъдеш изметен с брутална сила. Хората спестяваха до момемта, в който Черепът започна да плаща протести, ти размаха юмручето и инсталира Кирчо и Кокорчо, предизвикали над 3 години криза и сега се налага Борисов и Пеевски поне 5г да ти оправят бакиите! За наказателна колония си, Мунчо!

    05:36 22.11.2025

  • 106 оня с коня

    4 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    05:59 22.11.2025

  • 107 Бате

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "ВЕЛИНСКИ ефр.":

    С Кредитна карта . Другото ще е свършило по празниците още. дали ,лев ,евро или круши все ги няма до около 10 -то число. А как само се изкарва до 40-45 ден за заплата ,ако си започнал работа сега си е хит в света - започваш ,работиш и до тогава кредити . В света започваш на 10 и на 28 същия месец ти е платено. Тук в Африканско си длъжник и работещ кредитоплащач.

    06:46 22.11.2025

  • 108 Забавно

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Напротив":

    много сте прав. Точно това ще покаже кое е било истина в заявките на партиите при изборните кампании . Лъжа и как после се извъртат както им е удобно за да са във власт. Как ще гласуват БСП и ИТН и как ППДБ биха ? Едните купуват и директно мамят в комисии ,другите номенклатура платена в заплати създадоха и са ясни . А тези трите ? Отново ще са на терена партиен след малко време и е много определящо хората какво биха си направили като извод за следващи избори.

    06:57 22.11.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    2 3 Отговор
    МОЛОД€Ц ШТИР ЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц ра д€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ А Г € Н Т-Mr.К € Ш(нато-БКП К € Л € Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "Б О Т А Ш", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    Коментиран от #116

    08:18 22.11.2025

  • 116 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 3 Отговор

    До коментар #115 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    08:19 22.11.2025

  • 117 гост

    3 0 Отговор
    Тиква е идиотът на България!

    10:32 22.11.2025

  • 118 Ха ха ха

    0 3 Отговор
    Кремъл плаща, чичо Румен дрънка като черна станция

    10:49 22.11.2025

  • 119 Мнение

    2 0 Отговор
    На върха на държавата са се инсталирали двама алчни, прости, нагли, корумпирани простаци и, ако ние не ги изметем, ще има много, много да си патим. Тези двамата сами няма да се откажат, докато напълно не унищожат държавата ни, ако продължаваме да не предприемаме нещо. А то е протести до дупка, докато не ги махнем тези свине. Иначе те ще продължат да разделят народа на наши и чужди. За нашите всичко, за чуждите най-много 5 процента. Това е политика на толупа и свинчока.

    12:17 22.11.2025

  • 120 ЧИЧО

    2 1 Отговор
    Не слушайте оджата какво пее, гледайте какво върши.

    12:40 22.11.2025

  • 121 ПЕНКО

    1 2 Отговор
    ...ТОЗИ "ГЕРОИЧЕН " БГ ДЖЕНДЪРАЛ -ОТИДЕ В САЩ --ЦРУ МУ НАБИ "КАНЧЕТО " - ВЪРНА СЕ И ПРОБУТА ---ЛИРИК П.ТКОВ -/С ПРЕСТЪПЛЕНИЕ / -ЗА ПРЕМИЕР !?!?!?!?!?!?!?!?

    12:58 22.11.2025

