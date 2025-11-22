Новини
България »
КТ "Подкрепа": Мит е, че държавната администрация е най-облагодетелствана от новия бюджет

КТ "Подкрепа": Мит е, че държавната администрация е най-облагодетелствана от новия бюджет

22 Ноември, 2025 09:12

Манолов подчерта, че системата за формиране на възнагражденията е дълбоко порочна, защото по-голямата част от увеличението отива при служителите с най-високи заплати, докато нископлатените получават минимални суми

КТ "Подкрепа": Мит е, че държавната администрация е най-облагодетелствана от новия бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви в ефира на bTV, че твърденията, според които държавната администрация е "най-облагодетелствана" от новия бюджет, са мит.

По думите му увеличението на възнагражденията за повечето държавни служители е едва 5-6% и не покрива инфлацията, а при въвеждането на допълнителни 2% осигурителни вноски реално "нищо не остава за разпределение".

Манолов подчерта, че системата за формиране на възнагражденията е "дълбоко порочна", защото по-голямата част от увеличението отива при служителите с най-високи заплати, докато нископлатените получават минимални суми. Той настоя част от средствата да се разпределят чрез споразумения със синдикатите, както е било в предишни бюджети.

Според него в администрацията има сериозни дисбаланси - от структури с малко служители и ниски възнаграждения до звена с незаети щатни бройки, по чиито бюджети се начисляват допълнителни средства. Той даде примери с агенции и центрове, чиито функции се дублират или са с минимална реална дейност, и заяви, че част от тези администрации трябва да бъдат закрити или оптимизирани.

Лидерът на "Подкрепа" коментира и темата за пенсионните осигуровки на държавните служители, като посочи, че синдикатите нямат възражения те да ги плащат сами, но само ако бъдат изравнени всички останали права и ограничения спрямо частния сектор.

Манолов потвърди, че протестите в различни сектори ще продължат, включително в здравеопазването, земеделието, горите, социалните служби и инспекцията по труда. Очаква се най-голямата вълна от недоволство да е около 26-и, паралелно с финализирането на държавния бюджет. По думите му засега няма опасност институциите да спрат работа, но това не е изключено при задълбочаване на кризата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 разбира се

    62 1 Отговор
    Мит че има синдикати в България. Ето това е мит. А за администрацията всичко си е вярно, даже доста спестено

    09:16 22.11.2025

  • 2 Потресаващо!

    51 1 Отговор
    Само синдикатите не знаят, не нищо неработещата полиция, службички, административни структури и разни други са високо заплатени. Получават заплати за бездействие. Но тези заплати се осигуряват от работещите с двете си ръце или глава и произвеждащи материални благини.

    Коментиран от #14

    09:18 22.11.2025

  • 3 Мит е я ..че е мит.

    33 1 Отговор
    А за народа немит.

    09:22 22.11.2025

  • 4 Асен

    45 2 Отговор
    Като е мит защо никой не напуска там и не се публикуват обяви за такива работни места???

    09:23 22.11.2025

  • 5 Гледах го тоя

    32 1 Отговор
    по босфорТВ ми тоя не знаеше къде се намира.
    Така се смях: не мога да коментирам тези милиони, кото са раздадени,толкова много, защото не съм запознат...
    Тоя е резил.

    09:25 22.11.2025

  • 6 гълъбица Гица

    19 5 Отговор
    Мит е, че българите са най-бедната нация в Европата.

    09:26 22.11.2025

  • 7 лоза

    13 1 Отговор
    Мит е,че Мия е мита.

    09:26 22.11.2025

  • 8 аз през 2025 ужасен

    31 0 Отговор
    Не баламосвайте - кажете в прав текст, че най-облагоделстваните са МВР, КОНПИ, КЗК, СЪДИИ И ПРОКУРОРИ И , КФН .ФАКТ е, че няма синдикати, факт е , че ВИнаги пеят в хора винаги на управляващите! Това не са синдикати, а кърлежи на гърба на тези, които уж са защитавани от тях! А някой да знае, че в ДАИ ЗАПЛАТИТЕ НА ИНСПЕКТОРИТЕ СА 1500 ЛВ. МАКС? ИЛИ ЗАКРИЙТЕ ТАЗИ ИНСТИТУЦИЯ, ИЛИ ОПРАВЕТЕ НЕЩАТА, ЗА ДА НЕ ИЗМЪЧВАТЕ ХОРАТА ТАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!

    09:28 22.11.2025

  • 9 Тервел

    31 0 Отговор
    Тия от Подкрепа винаги са яли и пили с властта..

    Коментиран от #11

    09:30 22.11.2025

  • 10 приказката

    30 0 Отговор
    Доказателство, че Гарга на Гарга око не вади....а в същото време народа на четири прегърбен и им плаща заплатите, това не стига,а и осигуровките

    09:31 22.11.2025

  • 11 Ами

    26 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тервел":

    на човека щерката работи в централата на ГЕРБ, трябва да пази социалният мир ...

    09:32 22.11.2025

  • 12 За тоя бюджет

    19 0 Отговор
    не знам ! Но иначе е най облагодетелствана ! Раздути щатове, на нищоправещи и без това по цял ден и накрая ти броят пари за това, е как да не са облагодетелствани !? Там единственото което трябва да свършиш е на избори да отидеш и пуснеш бюлетина за тези които ти плащат да не правиш нищо !

    09:40 22.11.2025

  • 13 Терминал 2

    10 2 Отговор
    Напълно вярно, в държавната администрация началниците лапат най-много, а един начинаещ висшист започва с 1800-2000лв За какво е учил толкова време?

    09:43 22.11.2025

  • 14 ПОДКРЕПА ПОДЛОГИ НА ШАЙКАТА ГЕРБ

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "Потресаващо!":

    Кт подкрепа са подлоги на ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ! По делата ги съдете! Лъжат ви с тая статийка и защитават ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ.

    09:43 22.11.2025

  • 15 Лапански

    12 0 Отговор
    Парите отиват при тарторите, така е и в цялата държава.Най-много прибират двамата дебелаци-баш тарторите на държавата-Шиши и Боко.

    Коментиран от #20

    09:44 22.11.2025

  • 16 шайка

    17 0 Отговор
    ГЕП са на-големите разбойници, шайка , съставена от некадърници, но хитри и лакоми за служби и пари.

    09:46 22.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    15 0 Отговор
    Да, разбрахме, че за два милиарда лева ще ни правят 8 км околовръстен път. Тия си ни грабят като обезумели и ще ни занулят много, много бързо

    09:56 22.11.2025

  • 19 Мишо

    16 0 Отговор
    В МВР заплатите са три пъти по-големи от МВнР. Иначе все се води държавна администрация

    09:56 22.11.2025

  • 20 Гост

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лапански":

    Боко не е много тартор. Той изпълнява любовните фантазии на мъжа си пеефски в момента

    09:57 22.11.2025

  • 21 Мнение

    14 0 Отговор
    Не е мит. Има хора, които са облагодетелстване повече.от други в администрацията и то за сметка на всички останали. Тези ненужни синдикати трябва да бъдат закрити защото на върха стоят и лапат едни хрантутници. Айде пък да видим и техните заплати. Основният проблем е че администрацията не работи за хората а създава допълнително проблеми. ОСТАВКА.

    Коментиран от #24

    10:06 22.11.2025

  • 22 Гост

    8 0 Отговор
    Днес у кочината колкото си по-про"ст толкова животът ти е прекрасен

    10:11 22.11.2025

  • 23 С плосък данък 10% толкова

    7 2 Отговор
    Честните частници са с 90% печалба

    10:16 22.11.2025

  • 24 Проблема

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    не е администрацията.
    ПРОБЛЕМА е, че тия заеми дето ги теглят, отиват за усвояване на обществени поръчки от тоя, и от оня. Нито стигат до администрация, нито до лекари, нито до пенсионери, нито до млади семейства.

    10:22 22.11.2025

  • 25 Същото е като в частния сектор

    11 0 Отговор
    Все едно мениджърите да взимат по-малко от служителите. Моделът е същият. Просто бизнесът не смее да каже на Тиквата и Прасето с главно Д, че са корумпирани.

    Коментиран от #28

    10:30 22.11.2025

  • 26 Цървул

    8 0 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    10:37 22.11.2025

  • 27 Държавните служители и пенсионерите

    2 1 Отговор
    Трябва да са на ваучери за храна дрехи и енергийни ваучери

    10:44 22.11.2025

  • 28 Бизнеса в БГ

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Същото е като в частния сектор":

    Се представлява от уж организация на бизнеса която е поредната неистинска гражданска организация.

    10:45 22.11.2025

  • 29 КТ "Подкрепа": Мит е, че държавната адми

    1 0 Отговор
    КТ "Подкрепа": Мит е, че държавната администрация е най-облагодетелствана от новия бюджет

    10:47 22.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 кт подкрепа

    4 0 Отговор
    най-накрая да кажат на кой го кре..ят, защото от както ги има, не личи да им дреме за обикновеният българин.
    Като цяло б,ълх,ари стигна пак до робовладелският строй. Имаме плебей/крепостни селяни плащащи изхранването на адми,нистрация, политици, които бутат държавата до тотален разпад.Ако не слушкаш те бие родната милиция/ен,ичар,и.И всичко това за твоя сметка.Найс, а?!И даже тази имитация на вестник помага усилено с триене на коментари, цензура, и фейк новини.

    10:51 22.11.2025

  • 32 МВР служител

    3 0 Отговор
    Само да припомним, че тези новоначалници организираха незаконния протест на някакви алкохолици, набедени за градски шофьори, в София. Народният съд няма да ги отмине и тях

    10:52 22.11.2025

  • 33 Как

    7 0 Отговор
    Мит е вече да има профсъюзи в България.Те са обслужващ персонал на всички които са били управляващи.Те не защитават работещи бедни и останалата част бедни.

    10:52 22.11.2025

  • 34 Емигтант

    2 0 Отговор
    КОЙ ПЛАТИ НА ТЕЗИ И КОЛКО СТРУВА ВЕЧЕ ЕДНА "УЙДУРМА" В БЪЛГАРИЯ ? Въпрос с намалена трудност.

    11:23 22.11.2025

  • 35 инж. Ганчо Илков

    6 0 Отговор
    В България няма Независими Безпристрастни и Професионални Синдикати. Лидерите им са се Впили в Олигарси Бизнесмени и Държавни Институции. Имитират Неопределена Независимост но Висят на Хранилка от Държавният Бюджет. Искат, но не Знаят какво, освен Участие в Разпределението на Материални Блага. Не им Минава, или не Искат през Ума, че е Необходимо Реализиране на Икономически и Социални Реформи свързани с Технологично Обновление и Тясна Връзка между Образователната Система, Научните Институции и Бизнеса. С Облекчаване, Премахване на Бюрократично Административните Ограничения и Стимулиране на Дребният, Средният и Фамилният Бизнес. Свободата няма Смисъл, когато Човека е не Способен да Решава, чрез Създаване на Материални Блага, Житейските си Проблеми. Всеки Иска, но Кой Какво Дава на Държавата, в която Живее. Синдикати, Институции, Олигарси, Говорят но Избягват Реформаторски да Решават Причините за Настоящият Икономически, Социален и Политически Хаос.

    11:27 22.11.2025

