КТ "Подкрепа": Мит е, че държавната администрация е най-облагодетелствана от новия бюджет

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви в ефира на bTV, че твърденията, според които държавната администрация е "най-облагодетелствана" от новия бюджет, са мит.

По думите му увеличението на възнагражденията за повечето държавни служители е едва 5-6% и не покрива инфлацията, а при въвеждането на допълнителни 2% осигурителни вноски реално "нищо не остава за разпределение".

Манолов подчерта, че системата за формиране на възнагражденията е "дълбоко порочна", защото по-голямата част от увеличението отива при служителите с най-високи заплати, докато нископлатените получават минимални суми. Той настоя част от средствата да се разпределят чрез споразумения със синдикатите, както е било в предишни бюджети.

Според него в администрацията има сериозни дисбаланси - от структури с малко служители и ниски възнаграждения до звена с незаети щатни бройки, по чиито бюджети се начисляват допълнителни средства. Той даде примери с агенции и центрове, чиито функции се дублират или са с минимална реална дейност, и заяви, че част от тези администрации трябва да бъдат закрити или оптимизирани.

Лидерът на "Подкрепа" коментира и темата за пенсионните осигуровки на държавните служители, като посочи, че синдикатите нямат възражения те да ги плащат сами, но само ако бъдат изравнени всички останали права и ограничения спрямо частния сектор.

Манолов потвърди, че протестите в различни сектори ще продължат, включително в здравеопазването, земеделието, горите, социалните служби и инспекцията по труда. Очаква се най-голямата вълна от недоволство да е около 26-и, паралелно с финализирането на държавния бюджет. По думите му засега няма опасност институциите да спрат работа, но това не е изключено при задълбочаване на кризата.