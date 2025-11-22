КТ "Подкрепа": Мит е, че държавната администрация е най-облагодетелствана от новия бюджет

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви в ефира на bTV, че твърденията, според които държавната администрация е "най-облагодетелствана" от новия бюджет, са мит.
По думите му увеличението на възнагражденията за повечето държавни служители е едва 5-6% и не покрива инфлацията, а при въвеждането на допълнителни 2% осигурителни вноски реално "нищо не остава за разпределение".
Манолов подчерта, че системата за формиране на възнагражденията е "дълбоко порочна", защото по-голямата част от увеличението отива при служителите с най-високи заплати, докато нископлатените получават минимални суми. Той настоя част от средствата да се разпределят чрез споразумения със синдикатите, както е било в предишни бюджети.
Според него в администрацията има сериозни дисбаланси - от структури с малко служители и ниски възнаграждения до звена с незаети щатни бройки, по чиито бюджети се начисляват допълнителни средства. Той даде примери с агенции и центрове, чиито функции се дублират или са с минимална реална дейност, и заяви, че част от тези администрации трябва да бъдат закрити или оптимизирани.
Лидерът на "Подкрепа" коментира и темата за пенсионните осигуровки на държавните служители, като посочи, че синдикатите нямат възражения те да ги плащат сами, но само ако бъдат изравнени всички останали права и ограничения спрямо частния сектор.
Манолов потвърди, че протестите в различни сектори ще продължат, включително в здравеопазването, земеделието, горите, социалните служби и инспекцията по труда. Очаква се най-голямата вълна от недоволство да е около 26-и, паралелно с финализирането на държавния бюджет. По думите му засега няма опасност институциите да спрат работа, но това не е изключено при задълбочаване на кризата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 разбира се
09:16 22.11.2025
2 Потресаващо!
Коментиран от #14
09:18 22.11.2025
3 Мит е я ..че е мит.
09:22 22.11.2025
4 Асен
09:23 22.11.2025
5 Гледах го тоя
Така се смях: не мога да коментирам тези милиони, кото са раздадени,толкова много, защото не съм запознат...
Тоя е резил.
09:25 22.11.2025
6 гълъбица Гица
09:26 22.11.2025
7 лоза
09:26 22.11.2025
8 аз през 2025 ужасен
09:28 22.11.2025
9 Тервел
Коментиран от #11
09:30 22.11.2025
10 приказката
09:31 22.11.2025
11 Ами
До коментар #9 от "Тервел":на човека щерката работи в централата на ГЕРБ, трябва да пази социалният мир ...
09:32 22.11.2025
12 За тоя бюджет
09:40 22.11.2025
13 Терминал 2
09:43 22.11.2025
14 ПОДКРЕПА ПОДЛОГИ НА ШАЙКАТА ГЕРБ
До коментар #2 от "Потресаващо!":Кт подкрепа са подлоги на ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ! По делата ги съдете! Лъжат ви с тая статийка и защитават ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ.
09:43 22.11.2025
15 Лапански
Коментиран от #20
09:44 22.11.2025
16 шайка
09:46 22.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гост
09:56 22.11.2025
19 Мишо
09:56 22.11.2025
20 Гост
До коментар #15 от "Лапански":Боко не е много тартор. Той изпълнява любовните фантазии на мъжа си пеефски в момента
09:57 22.11.2025
21 Мнение
Коментиран от #24
10:06 22.11.2025
22 Гост
10:11 22.11.2025
23 С плосък данък 10% толкова
10:16 22.11.2025
24 Проблема
До коментар #21 от "Мнение":не е администрацията.
ПРОБЛЕМА е, че тия заеми дето ги теглят, отиват за усвояване на обществени поръчки от тоя, и от оня. Нито стигат до администрация, нито до лекари, нито до пенсионери, нито до млади семейства.
10:22 22.11.2025
25 Същото е като в частния сектор
Коментиран от #28
10:30 22.11.2025
26 Цървул
10:37 22.11.2025
27 Държавните служители и пенсионерите
10:44 22.11.2025
28 Бизнеса в БГ
До коментар #25 от "Същото е като в частния сектор":Се представлява от уж организация на бизнеса която е поредната неистинска гражданска организация.
10:45 22.11.2025
29 КТ "Подкрепа": Мит е, че държавната адми
10:47 22.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 кт подкрепа
Като цяло б,ълх,ари стигна пак до робовладелският строй. Имаме плебей/крепостни селяни плащащи изхранването на адми,нистрация, политици, които бутат държавата до тотален разпад.Ако не слушкаш те бие родната милиция/ен,ичар,и.И всичко това за твоя сметка.Найс, а?!И даже тази имитация на вестник помага усилено с триене на коментари, цензура, и фейк новини.
10:51 22.11.2025
32 МВР служител
10:52 22.11.2025
33 Как
10:52 22.11.2025
34 Емигтант
11:23 22.11.2025
35 инж. Ганчо Илков
11:27 22.11.2025