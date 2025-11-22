Общо 43 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, двама души са пострадали, съобщиха на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Мъж на 44 години е получил изгаряния от втора степен на ръцете при пожар в кухненско помещение във Варна. Причината за инцидента е забравено ядене върху котлон на готварска печка.
Пенсинер на 85 години е пострадал при пожар в къща в хасковското село Казак, пламнал заради късо съединение. Мъжът е с изгаряния по двете длани и лицето.
Преки материални щети има при 21 пожара.
През последното денонощие екипите на пожарната са реагирали на 118 сигнала за произшествия. Извършени са 69 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са шест лъжливи повикания.
