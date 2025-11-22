Новини
22 Ноември, 2025 09:19 697 5

Мъж на 44 години е получил изгаряния от втора степен на ръцете при пожар в кухненско помещение във Варна

43 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, двама души са пострадали - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Общо 43 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, двама души са пострадали, съобщиха на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Мъж на 44 години е получил изгаряния от втора степен на ръцете при пожар в кухненско помещение във Варна. Причината за инцидента е забравено ядене върху котлон на готварска печка.

Пенсинер на 85 години е пострадал при пожар в къща в хасковското село Казак, пламнал заради късо съединение. Мъжът е с изгаряния по двете длани и лицето.

Преки материални щети има при 21 пожара.

През последното денонощие екипите на пожарната са реагирали на 118 сигнала за произшествия. Извършени са 69 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са шест лъжливи повикания.


  • 1 трясъ

    0 1 Отговор
    43 пожара са удушени в страната през изминалото денонощие,

    09:29 22.11.2025

  • 2 арлингтън

    1 1 Отговор
    Ивка Бейбе не е п2р5о9с4т7и1т9у5т1к2а,защото тази професия е все още забранена в България. Нищо,че сме в ЕС.

    09:40 22.11.2025

  • 3 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Пожарите се гасят, не се потушават. Чули ли сте някой представител на Пожарната да използва думата " потушаване". На журналистите им харесва тая купешка дума и се правят на разбирачи. Потушавам е с руски произход и при социализма се стараеха да запазят чистотата на българския език, за разлика от сега, когато го развалиха с чуждици. В Гърция има закон за тези работи.

    10:42 22.11.2025

  • 4 Защо не реагирате

    0 0 Отговор
    Първобитни Българи от Перник избиват и изтезават хора в Базел Швейцария с крадена полицейска техника!Мирослав Германов

    11:03 22.11.2025

  • 5 МИРО

    1 0 Отговор
    ЗНАЧИМ ФАКТ! РАДЕВ НИ НАВОДНИ И ИЗПЕПЕЛИ !!! СРАМОТА И ГРЯХ ЗА ТОЗИ ПРЕЗИДЕНТ !!!

    11:44 22.11.2025

