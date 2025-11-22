Един японец, изгубен в паркирането: Как наематели могат да си извадят стикер за синя и зелена зона

Напрежението около реформата в платеното паркиране в София расте. В събота в квартал "Хаджи Димитър" са планирани два протеста, а в неделя граждани ще се съберат пред Столичната община. Основният въпрос, който тревожи много столичани, е как наемателите могат да получат преференциална винетка за паркиране, ако постоянният им адрес не е в София.

Сред засегнатите е Сейжи Ойзуми – японец, който живее у нас повече от 10 години. Първоначално е живял в „Люлин“, а сега се е преместил в „Слатина“, където предстои разширяване на зелената зона.

„Ще стане по-трудно. Не можеш да намериш място за паркиране. Плащаш, но никой не ти гарантира, че ще имаш място поне в рамките на километър от дома си“, каза Сейжи.

Проблемът засяга хиляди наематели, като точният им брой е неизвестен. Според кмета на район Цвета Николаева много от договорите за наем не са регистрирани в НАП – нещо, което новите правила косвено ще изкарат наяве, защото без вписан договор наемателите няма да могат да кандидатстват за стикер.

Сейжи признава, че вече е изпитал трудности с българската администрация, затова предпочита да наема паркомясто срещу 250 лева на месец, за да не се занимава с допълнителна документация. За тези, които не могат да си позволят гараж, процедурата е ясна – регистрацията се извършва лично със собственика или с негово пълномощно. Наемателят трябва да смени постоянния си адрес в рамките на 30 дни и да регистрира автомобила си в София, а данъците да се плащат към Столичната община. „Данъците в София са по-ниски от тези в много други градове, така че за някои това може да е дори по-изгодно“, обясни Николаева.

Всичко това обаче е възможно само при съдействие от страна на хазяина. „Към момента не можем да предложим друга алтернатива“, допълни районният кмет. Процедурата отнема около две седмици.

Сейжи смята, че София може да научи нещо от Япония: „За да купиш кола там, трябва да докажеш, че имаш осигурено паркомясто в радиус от два километра. А и градският транспорт е по-добър – много хора се движат с мотори или велосипеди“. Според него София не е достатъчно подготвена за подобни мерки.

Въпреки трудностите около паркирането Сейжи не възнамерява да напуска столицата. „Мислил съм за Пловдив, но там положението с паркирането е още по-зле. Оставам в София“, категоричен е той.