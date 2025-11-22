Новини
Един японец, изгубен в паркирането: Как наематели могат да си извадят стикер за синя и зелена зона

22 Ноември, 2025 13:05 765 13

София може да научи нещо от Япония

Един японец, изгубен в паркирането: Как наематели могат да си извадят стикер за синя и зелена зона - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Напрежението около реформата в платеното паркиране в София расте. В събота в квартал "Хаджи Димитър" са планирани два протеста, а в неделя граждани ще се съберат пред Столичната община. Основният въпрос, който тревожи много столичани, е как наемателите могат да получат преференциална винетка за паркиране, ако постоянният им адрес не е в София.

Сред засегнатите е Сейжи Ойзуми – японец, който живее у нас повече от 10 години. Първоначално е живял в „Люлин“, а сега се е преместил в „Слатина“, където предстои разширяване на зелената зона.

„Ще стане по-трудно. Не можеш да намериш място за паркиране. Плащаш, но никой не ти гарантира, че ще имаш място поне в рамките на километър от дома си“, каза Сейжи.

Проблемът засяга хиляди наематели, като точният им брой е неизвестен. Според кмета на район Цвета Николаева много от договорите за наем не са регистрирани в НАП – нещо, което новите правила косвено ще изкарат наяве, защото без вписан договор наемателите няма да могат да кандидатстват за стикер.

Сейжи признава, че вече е изпитал трудности с българската администрация, затова предпочита да наема паркомясто срещу 250 лева на месец, за да не се занимава с допълнителна документация. За тези, които не могат да си позволят гараж, процедурата е ясна – регистрацията се извършва лично със собственика или с негово пълномощно. Наемателят трябва да смени постоянния си адрес в рамките на 30 дни и да регистрира автомобила си в София, а данъците да се плащат към Столичната община. „Данъците в София са по-ниски от тези в много други градове, така че за някои това може да е дори по-изгодно“, обясни Николаева.

Всичко това обаче е възможно само при съдействие от страна на хазяина. „Към момента не можем да предложим друга алтернатива“, допълни районният кмет. Процедурата отнема около две седмици.

Сейжи смята, че София може да научи нещо от Япония: „За да купиш кола там, трябва да докажеш, че имаш осигурено паркомясто в радиус от два километра. А и градският транспорт е по-добър – много хора се движат с мотори или велосипеди“. Според него София не е достатъчно подготвена за подобни мерки.

Въпреки трудностите около паркирането Сейжи не възнамерява да напуска столицата. „Мислил съм за Пловдив, но там положението с паркирането е още по-зле. Оставам в София“, категоричен е той.


  • 1 Гост

    1 6 Отговор
    Като за начало, си вадите адресна
    ретистрация, после е лесно! А япончето да не се прави на интересен Оризарче бедно...

    13:09 22.11.2025

  • 2 Сейжи

    7 0 Отговор
    за живеене софя е най неприятното място

    13:09 22.11.2025

  • 3 Що все се мислите

    8 1 Отговор
    За по-прости от другите, бе? Що все разни сейджита- пейджита ни карате да слушаме??? Туй сейджи, като му е толкова хубава японията, кво прави тука??? Че и заявява, че тука щял да си остава, нямал да мърда , щото му е много лошо, нали?

    13:14 22.11.2025

  • 4 Еврото или паркирането

    4 0 Отговор
    а бе, какъв японец. Това ли вълнува българит2?
    Цената на паркирането е важна. Но загубата на национално благосъстояние и високата инфлация предизвикана от еврото е несравнимо по-голяма. Спрете еврото чрез оставне и на връщането ни на чакалнята.

    За чакалнята трябва да се настоява, а не за дребни каузи. Това е единственото спасение от еврото за бъдещето на БГ. Зависи от Нар събрание и правителството. За референдум е може би късно. Президенът да го насрочи до 1.1.26. Спрете еврото!

    13:14 22.11.2025

  • 5 оня с коня

    2 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    13:16 22.11.2025

  • 6 Де,били

    4 0 Отговор
    Ква реформа бе ,некой бияч от ЦГМ нема ли да се появи

    13:27 22.11.2025

  • 7 Това е капан

    2 0 Отговор
    Ако не си плащал данък за получените приходи от наем, ще се набуташ сам на НАП, ако наемателя ти иска да посочи адреса като местоживеене

    Коментиран от #9, #12

    13:34 22.11.2025

  • 8 Асен

    0 0 Отговор
    От кога Хаджи Димитър стана център????

    13:40 22.11.2025

  • 9 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това е капан":

    Красиво, нали? Маса селитджър и столичани ще глътнат вода!!!

    13:40 22.11.2025

  • 10 бушприт

    1 0 Отговор
    Според кмета на район Цвета Николаева .... НА КОЙ РАЙОН Е КМЕТИЦА Г-ЖА НИКОЛАЕВА?

    13:48 22.11.2025

  • 11 Стас

    2 0 Отговор
    Не съм японец,но знам,че нещата в България са олеле-мале! Благодарение на управниците.

    13:50 22.11.2025

  • 12 Да бе да

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това е капан":

    Щото не може договора за наем да е възмезден срещу пазене и поддържане на имота + наемателя да си плаща ток, вода и т.н.

    13:55 22.11.2025

  • 13 Леля Гошо

    1 0 Отговор
    Има и друга причина отдаващите под наем да не дават съгласие наемателите да се регистрират на адреса. Утре като си тръгне, няма как да го накараш да си смени адреса по лична карта.

    13:59 22.11.2025

