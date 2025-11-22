Ген. Атанасов: Ситуацията в България е като преди рухването на СССР

Това е специфичен бюджет на застоя, коментира в Плевен за приетия на първо четене бюджет на държавата за 2026 г. заместник-председателят на Народното събрание и председател на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов.

Той добави, че са гласували против и имат много солидни аргументи за това.

"Опозицията трябва да се готви винаги за избори, но в момента има такава стабилна конструкция, която държи властта на базата на корупционни практики, че много трудно може да бъде разбита", смята Атанасов, цитиран от БТА.

Според него, ситуацията сега в България е същата като преди рухването на Съветския съюз. "Управляващите ще издържат няколко години още, ще употребят голяма част от финансовите средства по насоки, които да могат да задоволят определени кръгове, ще напълнят определени каси през корупционните схеми. Лошото е, че има апатия в населението, хората не забелязват, а и не слушат", коментира Атанасов.

Той обърна внимание на това, че най-сериозен ръст на увеличение на бюджета има в сферата на сигурността. В МВР и службите е увеличен и през миналата година, но тази тема не е обсъдена в парламента, защото комисията за контрол на службите е бойкотирана от управляващите за този сезон, изобщо не заседава. А там е трябвало да бъде дебатът, защото обсъждането, изслушването на председателите на тези агенции се случва в комисията.

„Просто си правят, каквото си искат. Ето тези неща са важни и трябва да се забелязват от хората. А по отношение на бюджета – наливане на огромни пари за издържане на сегашната номенклатура, която управлява държавата и службите за сигурност. Там най-много пари се наливат за няколко "касички".

По повод на предстоящия протест във връзка с бюджета идния вторник Атанасов каза, че опозицията е разделена идеологически. Той не се чувства комфортно да участва някъде с представители на „Възраждане", защото, по думите му, те работят за интересите на чужда държава. С тях имат диаметрално противоположни идеологически виждания.

„Протестът е на нашата коалиция. Ако ги видя там, ще реша как ще реагирам. На този етап нищо не казвам повече", добави председателят на ДСБ.

Мнението на Атанас Атанасов по отношение на бъдещите избори за президент е, че демократичната общност, която представляват, е длъжна да се мобилизира. Президентските избори трябва да се спечелят. Това е начинът да се промени политическата среда в България, смята Атанасов.

„Държавен глава трябва да е широкоскроен човек, който да има много добри познания за политическите процеси, но трябва да обединява широки кръгове от обществото", е мнението на Атанасов.

В Плевен той участва в семинара "Пътят на политическото визионерство: Женското лидерство пред лицето на безводието и климатичните промени", където изнесе лекция.