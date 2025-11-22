Новини
Ген. Атанасов: Ситуацията в България е като преди рухването на СССР

Ген. Атанасов: Ситуацията в България е като преди рухването на СССР

22 Ноември, 2025 18:44 1 596 39

  • атанас атанасов-
  • бюджет-
  • политика-
  • разходи-
  • корупция

Просто си правят, каквото си искат, посочи политикът

Ген. Атанасов: Ситуацията в България е като преди рухването на СССР - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Това е специфичен бюджет на застоя, коментира в Плевен за приетия на първо четене бюджет на държавата за 2026 г. заместник-председателят на Народното събрание и председател на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов.

Той добави, че са гласували против и имат много солидни аргументи за това.

"Опозицията трябва да се готви винаги за избори, но в момента има такава стабилна конструкция, която държи властта на базата на корупционни практики, че много трудно може да бъде разбита", смята Атанасов, цитиран от БТА.

Според него, ситуацията сега в България е същата като преди рухването на Съветския съюз. "Управляващите ще издържат няколко години още, ще употребят голяма част от финансовите средства по насоки, които да могат да задоволят определени кръгове, ще напълнят определени каси през корупционните схеми. Лошото е, че има апатия в населението, хората не забелязват, а и не слушат", коментира Атанасов.

Той обърна внимание на това, че най-сериозен ръст на увеличение на бюджета има в сферата на сигурността. В МВР и службите е увеличен и през миналата година, но тази тема не е обсъдена в парламента, защото комисията за контрол на службите е бойкотирана от управляващите за този сезон, изобщо не заседава. А там е трябвало да бъде дебатът, защото обсъждането, изслушването на председателите на тези агенции се случва в комисията.

„Просто си правят, каквото си искат. Ето тези неща са важни и трябва да се забелязват от хората. А по отношение на бюджета – наливане на огромни пари за издържане на сегашната номенклатура, която управлява държавата и службите за сигурност. Там най-много пари се наливат за няколко "касички".

По повод на предстоящия протест във връзка с бюджета идния вторник Атанасов каза, че опозицията е разделена идеологически. Той не се чувства комфортно да участва някъде с представители на „Възраждане", защото, по думите му, те работят за интересите на чужда държава. С тях имат диаметрално противоположни идеологически виждания.

„Протестът е на нашата коалиция. Ако ги видя там, ще реша как ще реагирам. На този етап нищо не казвам повече", добави председателят на ДСБ.

Мнението на Атанас Атанасов по отношение на бъдещите избори за президент е, че демократичната общност, която представляват, е длъжна да се мобилизира. Президентските избори трябва да се спечелят. Това е начинът да се промени политическата среда в България, смята Атанасов.

„Държавен глава трябва да е широкоскроен човек, който да има много добри познания за политическите процеси, но трябва да обединява широки кръгове от обществото", е мнението на Атанасов.

В Плевен той участва в семинара "Пътят на политическото визионерство: Женското лидерство пред лицето на безводието и климатичните промени", където изнесе лекция.


Оценка 2.8 от 13 гласа.
Оценка 2.8 от 13 гласа.
  • 1 Сталин

    21 2 Отговор
    След мощния грандиозен ,много хиляден протест миналата вечер срещу управляващата мафия от крадци ИТН -ГЕРБ-БСП - ДПС(Пеевски) ,Възраждане са готови да подкрепят окупацията на парламента във вторник. Но имат едно условие - не искат хепънинг и разходки на усмихнати хора,не искат розови прасенца а истински протест за изхвърляне на мафията:
    Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов декларира подкрепа за протеста и блокадата, но с условие:

    "Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца - касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".

    Василев е готов да приеме подкрепата:

    "Всеки български гражданин, който не иска да му бъркат в джоба с 600 евро, е добре дошъл на протеста, но това няма значение за Еврозоната".

    18:47 22.11.2025

  • 2 гост

    7 10 Отговор
    Коста копейкин е публикувал в профила си че ПП/ДБ са доказали че са сила и мощ с огромна обществена подкрепа. Искам да му обясня че снощи не излязоха само подкрепящи пп/дб а излязоха всички които са срещу управляващата мафиотска върхушка на власт. И че когато костя организираше протести срещу управляващата крадлива клика бяха малобройни защото не му вярват. Издал е акредитация за влизане и достъп в НС на лицето недялко недялков бивш собственик на сайта ПИК и глашатай на боко и шиши. Лицето преди 5 години заедно с криминали като онзи стъки и други организираше контрапротести в подкрепа на тиквата и свинята и срещу Радев. Сега когато пеев му взе ПИК като компенсация че му върна 4,9 млн.при фалита на КТБ които бяха негарантирани,недялков стана борец срещу мафията. Ето затова на костя никой вече не му вярва и иска да се присламчи към протести които други организират

    18:48 22.11.2025

  • 3 Файърфлай

    16 5 Отговор
    А ти си Леонид Брежнев и Юрий Андропов 2 в 1.

    18:51 22.11.2025

  • 4 Гноми

    22 4 Отговор
    а бе, не ти ли омръзна всяка вечер да поглеждаш под леглото, и да отваряш хладилника преди да заспиш? Психопат.

    Коментиран от #14, #21

    18:52 22.11.2025

  • 5 нннн

    18 4 Отговор
    Чак толкова ли е зле демокрацията? Тогава демократът генералатанасов(така се казва) да хвърля оставката и да върви в манастир на пост и молитви. Останалите от неговата черга - също. Значи, напразно ни лъгаха да скачаме преди 35 години.

    18:54 22.11.2025

  • 6 Гномчето да

    14 3 Отговор
    си смаже вратлето че нещо последните години много се нсду.

    18:54 22.11.2025

  • 7 стига с тая русия

    18 7 Отговор
    бе чугунени тикви!!!!!

    18:54 22.11.2025

  • 8 Ситуацията в България ?!

    15 2 Отговор
    Ами, че като в края на 14-ти век.

    18:54 22.11.2025

  • 9 Личи си че е

    8 2 Отговор
    Техен възпитаник ?!…………….

    18:55 22.11.2025

  • 10 А господин Атанасов намеква

    9 4 Отговор
    че в момента ситуацията в България е точно като преди рухването на Европейския съюз. Скъпи български европейски съграждани докъде стигнахме с нашите умни и невероятно далновидни европейски и балкански ръководители.
    Нищо лично просто искам да отбележа че никой не се интересува от мнението на Европейския съюз и Украйна за мирния план на Тръмп А защо ли Тръмп се интересува от Русия.

    18:57 22.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    Този е в списъка за Народният съд.

    18:58 22.11.2025

  • 12 Тръмп

    13 2 Отговор
    Ситуацията в Европа е като на 9 ти май 1945

    18:59 22.11.2025

  • 13 Град Симитли

    3 2 Отговор
    Идеален президент ще стане от Наско!
    ... Висок, колкото перо от шапката на гвардеец и вицепрезидента му ще го разнася в джоба си!

    19:02 22.11.2025

  • 14 Така е

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гноми":

    Колкото пъти Атанасов се появи пред медиите с толкова намаляват привържениците на ДБ.

    19:02 22.11.2025

  • 15 КЛУБА НА ГОЛИТЕ жеЛАЕЩИ

    5 2 Отговор
    Дано шишо и тулупа ни фалират по-скоро, че поне да не плащаме дълговете на Франция и други скъсаняци от еврозоната. Така поне ще ни излезе малко по-евтино членството в ЕССР.

    19:07 22.11.2025

  • 16 ей гноме

    7 2 Отговор
    5 години знаещите и можещите чупите държавата и сега някой трябва да я оправи.

    Коментиран от #23

    19:07 22.11.2025

  • 17 безпартиен

    8 1 Отговор
    Като прочетете какво е казал този и други като него, върнете се години назад! Спомнете си какво е работил преди 10.11.1989!Бил е прокурор!А сега си спомнете КОИ часа ставаха прокурор, следовател, съдия!Без тъмночервено минало на родителите и дедите,няма шанс за тези служби! Има и изключения,но всички са свързани с ДС!!!Та кое от двете е валидно за този "демократ" изкарал трудовия си стаж само на държавна хранилка?

    19:08 22.11.2025

  • 18 Софиянец

    7 2 Отговор
    Ех, де да беше, гноме! Само дето е настоящ евроатлантически фашизъм!

    19:11 22.11.2025

  • 19 койдазнай

    7 1 Отговор
    Танасе, СССР не рухна, а бе унищожен от КГБ. Те завзеха всички негови ресурси! И същото се повтори в България.

    19:12 22.11.2025

  • 20 чикчирик

    3 0 Отговор
    мечтател

    19:13 22.11.2025

  • 21 Моля малко уважение!

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гноми":

    Това е човекът, който откри руска ядрена подводница на дъното на яз.Искър!🤨🤥😲

    19:13 22.11.2025

  • 22 Факт

    4 0 Отговор
    Имат вътрешно противоречие: като широки социалисти и като атлантически ястреби! Но то май е повсеместно.

    19:15 22.11.2025

  • 23 Хубаво се

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "ей гноме":

    а, кой?

    Коментиран от #25

    19:17 22.11.2025

  • 24 Бай

    7 2 Отговор
    Това е едно от най- корумпираните ченгета !

    19:18 22.11.2025

  • 25 Пенчо Кубадински

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хубаво се":

    На Пеко Таков зет му.

    19:21 22.11.2025

  • 26 Да,бе

    5 1 Отговор
    Рухването на СССР ще е детско домино пред предстоящото разпадане на ЕССР...И голямата разлика е в ръководителите,даже предателя Горбачов е дребен джебчия в сравнение с Урсула фон капут Европен,Макрон Дедолюбец и Стармър Кой ни ЕБаДецата...

    19:25 22.11.2025

  • 27 ?????

    4 1 Отговор
    Ха ха.
    Женерале вие я докарахте държавата до тва дередже.
    36 години я командорите както си искате.

    Коментиран от #28

    19:31 22.11.2025

  • 28 всъщност

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "?????":

    36 години комунистите ни лъжат че не ни управляват и че руснаците са си тръгнали от България. Има хиляди неопровержими доказателства за обратното.

    19:32 22.11.2025

  • 29 бягай бе

    2 1 Отговор
    Папурев ококорчев?!Коме стай бубулешков фъстънов.....

    20:00 22.11.2025

  • 30 Бунтар с КГБ другар

    1 0 Отговор
    Чи той 10.11.25 отмина.Да не си решил да го гъткаме и ЕСССР-а.
    Ние СССР го гътнайме още преди 35 години ве Танасе.Или още не ти се вярва че го гътнайме.

    20:07 22.11.2025

  • 31 Роден за кмет ама без късмет

    1 1 Отговор
    Шишо и банкянския,вместо да гътнат Коце възрожденски гътнаха Кмета на Варна -Коцев.Голема грешка направия.Сега го меткат от съд в съд,че да му изпишат вежди.Ама късно е вече,мандалото лопна и голям грях си тупная на душичките подли.

    20:15 22.11.2025

  • 32 бай Ставри

    0 1 Отговор
    Така е, но сега рухва ЕССР !

    Коментиран от #33

    20:16 22.11.2025

  • 33 Един американски другар

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "бай Ставри":

    Така е .САЩ ще го гътнат,така или иначе,щото взе да им пречи.
    Джи Ванс вчера им го рекна,прао куме в очите,че всички в ЕССР-а да провалени политици.
    Демек,казвам ти дъще,сещай се снахо.След глобализацията иде ред на индивидуализацията.Всичко що е Съюз (бил той СССР или ЕС) отива в кошчето за боклук.Ами вижте,че всички проспериращи държави с президенти,като САЩ,Китай,Русия,Турция,не участват в Съюзи.Явно е че тези ненавиждат съюзите и глобализацията отива на кино,защото спира прогреса.

    20:32 22.11.2025

  • 34 ЦИРК

    3 0 Отговор
    Този генерал, е много късопаметен... Нали точно вашата политическа формация ни докара текущото състояние, защо реве сега ? Натискаха драпаха дърпаха бутаха за Еврото и да махнем борда, а то от самолет беше ясно какво ще стане - кредити - кражби - кредити - кражби и така докато не затънем до уши. Народа ви каза искаме референдум да решим, ама вие какво направихте? Точно същото каквото и Пе-Бо сега - пълно игнориране на народа. Даже и конституцията променихте, та никой да не ви пречи и смущава в безобразията си (Х. Иванов). Нали точно ППДБ бяха в коялиция с ГЕРБ и ППДБ бутнаха правителството та да дойде голямото Д....

    Ама тя цялата работа покрай Атанасов идва още от преди 30 години, същият преоблечен "демократ" беше дясната ръка на Костов. Даже от благодарност Костов го направи генерал. А сега Костов е дясната ръка на Борисов (в коалиция са в ГЕРБ). Всичките сте едни овъртолени черва и сте една и съща плява Атанасов. Кога Българите наистина ще прогледнат и веднъж завинаги да изхвърлят тези всички боклуци от власт и управление, а после да започнат наказателни производства и преследване на всички докоснали се до власт от 90-та до момента.

    20:35 22.11.2025

  • 35 Да,да

    2 0 Отговор
    Направо като 8-ми септември 1944 г. и Гнома се чуди накъде да хване.

    20:37 22.11.2025

  • 36 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Е няма мира от комунистическите чеда!!! Ни срам ни очи!!!

    21:11 22.11.2025

  • 37 факти

    0 0 Отговор
    генерал е армейско звание, а не милиционерско

    05:40 23.11.2025

  • 38 3ико

    0 0 Отговор
    Демократичната общност, която представрявате! Между наркоманите има някой демократ, викаш

    08:16 23.11.2025

  • 39 секта

    0 0 Отговор
    Тоячно вие тъпаци ги върнахте в играта. Помните ли Сглобката?

    09:33 23.11.2025

