Ген. Атанасов: Ситуацията в България е като преди рухването на СССР

Това е специфичен бюджет на застоя, коментира в Плевен за приетия на първо четене бюджет на държавата за 2026 г. заместник-председателят на Народното събрание и председател на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов.
Той добави, че са гласували против и имат много солидни аргументи за това.
"Опозицията трябва да се готви винаги за избори, но в момента има такава стабилна конструкция, която държи властта на базата на корупционни практики, че много трудно може да бъде разбита", смята Атанасов, цитиран от БТА.
Според него, ситуацията сега в България е същата като преди рухването на Съветския съюз. "Управляващите ще издържат няколко години още, ще употребят голяма част от финансовите средства по насоки, които да могат да задоволят определени кръгове, ще напълнят определени каси през корупционните схеми. Лошото е, че има апатия в населението, хората не забелязват, а и не слушат", коментира Атанасов.
Той обърна внимание на това, че най-сериозен ръст на увеличение на бюджета има в сферата на сигурността. В МВР и службите е увеличен и през миналата година, но тази тема не е обсъдена в парламента, защото комисията за контрол на службите е бойкотирана от управляващите за този сезон, изобщо не заседава. А там е трябвало да бъде дебатът, защото обсъждането, изслушването на председателите на тези агенции се случва в комисията.
„Просто си правят, каквото си искат. Ето тези неща са важни и трябва да се забелязват от хората. А по отношение на бюджета – наливане на огромни пари за издържане на сегашната номенклатура, която управлява държавата и службите за сигурност. Там най-много пари се наливат за няколко "касички".
По повод на предстоящия протест във връзка с бюджета идния вторник Атанасов каза, че опозицията е разделена идеологически. Той не се чувства комфортно да участва някъде с представители на „Възраждане", защото, по думите му, те работят за интересите на чужда държава. С тях имат диаметрално противоположни идеологически виждания.
„Протестът е на нашата коалиция. Ако ги видя там, ще реша как ще реагирам. На този етап нищо не казвам повече", добави председателят на ДСБ.
Мнението на Атанас Атанасов по отношение на бъдещите избори за президент е, че демократичната общност, която представляват, е длъжна да се мобилизира. Президентските избори трябва да се спечелят. Това е начинът да се промени политическата среда в България, смята Атанасов.
„Държавен глава трябва да е широкоскроен човек, който да има много добри познания за политическите процеси, но трябва да обединява широки кръгове от обществото", е мнението на Атанасов.
В Плевен той участва в семинара "Пътят на политическото визионерство: Женското лидерство пред лицето на безводието и климатичните промени", където изнесе лекция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов декларира подкрепа за протеста и блокадата, но с условие:
"Харесва ми това, което чувам и със сигурност ние ще се включим. Само че не знам как точно те си представят окупацията на парламента. Ако си представят с хепънинги и с розови прасенца - касички пред парламента - няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от "Възраждане" сме показали, че трябва да се протестира. Ако те искат да протестират като нас, заедно с нас, ние сме готови да ги подкрепим".
Василев е готов да приеме подкрепата:
"Всеки български гражданин, който не иска да му бъркат в джоба с 600 евро, е добре дошъл на протеста, но това няма значение за Еврозоната".
18:47 22.11.2025
2 гост
18:48 22.11.2025
3 Файърфлай
18:51 22.11.2025
4 Гноми
Коментиран от #14, #21
18:52 22.11.2025
5 нннн
18:54 22.11.2025
6 Гномчето да
18:54 22.11.2025
7 стига с тая русия
18:54 22.11.2025
8 Ситуацията в България ?!
18:54 22.11.2025
9 Личи си че е
18:55 22.11.2025
10 А господин Атанасов намеква
Нищо лично просто искам да отбележа че никой не се интересува от мнението на Европейския съюз и Украйна за мирния план на Тръмп А защо ли Тръмп се интересува от Русия.
18:57 22.11.2025
11 Последния Софиянец
18:58 22.11.2025
12 Тръмп
18:59 22.11.2025
13 Град Симитли
... Висок, колкото перо от шапката на гвардеец и вицепрезидента му ще го разнася в джоба си!
19:02 22.11.2025
14 Така е
До коментар #4 от "Гноми":Колкото пъти Атанасов се появи пред медиите с толкова намаляват привържениците на ДБ.
19:02 22.11.2025
15 КЛУБА НА ГОЛИТЕ жеЛАЕЩИ
19:07 22.11.2025
16 ей гноме
Коментиран от #23
19:07 22.11.2025
17 безпартиен
19:08 22.11.2025
18 Софиянец
19:11 22.11.2025
19 койдазнай
19:12 22.11.2025
20 чикчирик
19:13 22.11.2025
21 Моля малко уважение!
До коментар #4 от "Гноми":Това е човекът, който откри руска ядрена подводница на дъното на яз.Искър!🤨🤥😲
19:13 22.11.2025
22 Факт
19:15 22.11.2025
23 Хубаво се
До коментар #16 от "ей гноме":а, кой?
Коментиран от #25
19:17 22.11.2025
24 Бай
19:18 22.11.2025
25 Пенчо Кубадински
До коментар #23 от "Хубаво се":На Пеко Таков зет му.
19:21 22.11.2025
26 Да,бе
19:25 22.11.2025
27 ?????
Женерале вие я докарахте държавата до тва дередже.
36 години я командорите както си искате.
Коментиран от #28
19:31 22.11.2025
28 всъщност
До коментар #27 от "?????":36 години комунистите ни лъжат че не ни управляват и че руснаците са си тръгнали от България. Има хиляди неопровержими доказателства за обратното.
19:32 22.11.2025
29 бягай бе
20:00 22.11.2025
30 Бунтар с КГБ другар
Ние СССР го гътнайме още преди 35 години ве Танасе.Или още не ти се вярва че го гътнайме.
20:07 22.11.2025
31 Роден за кмет ама без късмет
20:15 22.11.2025
32 бай Ставри
Коментиран от #33
20:16 22.11.2025
33 Един американски другар
До коментар #32 от "бай Ставри":Така е .САЩ ще го гътнат,така или иначе,щото взе да им пречи.
Джи Ванс вчера им го рекна,прао куме в очите,че всички в ЕССР-а да провалени политици.
Демек,казвам ти дъще,сещай се снахо.След глобализацията иде ред на индивидуализацията.Всичко що е Съюз (бил той СССР или ЕС) отива в кошчето за боклук.Ами вижте,че всички проспериращи държави с президенти,като САЩ,Китай,Русия,Турция,не участват в Съюзи.Явно е че тези ненавиждат съюзите и глобализацията отива на кино,защото спира прогреса.
20:32 22.11.2025
34 ЦИРК
Ама тя цялата работа покрай Атанасов идва още от преди 30 години, същият преоблечен "демократ" беше дясната ръка на Костов. Даже от благодарност Костов го направи генерал. А сега Костов е дясната ръка на Борисов (в коалиция са в ГЕРБ). Всичките сте едни овъртолени черва и сте една и съща плява Атанасов. Кога Българите наистина ще прогледнат и веднъж завинаги да изхвърлят тези всички боклуци от власт и управление, а после да започнат наказателни производства и преследване на всички докоснали се до власт от 90-та до момента.
20:35 22.11.2025
35 Да,да
20:37 22.11.2025
36 идиоти вън
21:11 22.11.2025
37 факти
05:40 23.11.2025
38 3ико
08:16 23.11.2025
39 секта
09:33 23.11.2025