Лоши са условията за туризъм в планините, има мъгла и силен вятър, казаха от Планинската спасителна служба на БЧК

23 Ноември, 2025 09:51 605 1

Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг

Лоши са условията за туризъм в планините, има мъгла и силен вятър, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК. Температурите са от 0° до 6° градуса във високите части на планините. На връх Ботев температурата е нула градуса. На "Алеко" на Витоша вали слаб сняг.

Планинските спасители съобщиха, че вчера вечерта екипи са помогнали на трима младежи на около 14-15 години да слязат от Витоша и да се приберат.

Според прогнозата за времето над планините днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части в масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.


  • 1 Гост

    0 1 Отговор
    Но цяла седмица прогнозата за уикенда беше слънчево и топло, нали?
    Капарото за резервираните стаи в хотелите не се връща. Все е по-добре, от нищо, нали така, хотелиерчета?

    09:55 23.11.2025

