Протест в защита на Благомир Коцев във Варна

Варненци отново излязоха на протест в защита на задържания кмет Благомир Коцев, докато Общинската избирателна комисия (ОИК) разглежда три сигнала, които искат отстраняването му от поста, съобщи БНТ.
Протестиращите издигат плакати „Варна не се продава“ и „Благо е в ареста, защото е кмет“. Те скандират „Свобода“, „Пеевски в затвора“ и „Мутри вън“.
Пред протестиращите бе съобщено, че на заседанието на комисията присъства адвокат на Коцев.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
11:22 23.11.2025
2 Да,бе
Коментиран от #19, #38
11:22 23.11.2025
3 Народен съд
Коментиран от #7, #22, #30
11:26 23.11.2025
5 Е то бива, бива, но чак толкова...
11:30 23.11.2025
6 007 лиценз ту кил
11:30 23.11.2025
8 Хохо Бохо
11:31 23.11.2025
9 Коментиращ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За кое протести бе Софиянски?!
В защита на ппдб-ейския Благомир Коцев ли?!
Забравихте ли кой и от къде пи мазно турско кафе?!
Ако има независими протести срещу бг мафията и натикването на България насила в заробвозоната, тогава къде са българските знамена на тия протести?!
11:32 23.11.2025
10 София
Коментиран от #39
11:35 23.11.2025
11 Ройтерс
11:38 23.11.2025
12 И тия започнаха
Всичко трябва да има мярка!
11:39 23.11.2025
16 Абсурдистан
Дали някога ще има "Видов ден" ???
Коментиран от #25, #26
11:41 23.11.2025
17 Защо не се протестира в защита
Заради един герберски псизопат, човекът лежи неоправдано в ареста, два пъти по- дълго от Коцев?!
Съдът е катастрофа!
11:42 23.11.2025
18 Промяна
11:44 23.11.2025
19 Промяна
До коментар #2 от "Да,бе":БАНДАТА НА ШАРЛАТАНИТЕ КРАДЦИ БЕЗНАКАЗАНИ ТИКВИНИЯТ ПРАСЕК КАКВО ТЕ БОЛИ ЗА БЛАГО ТЕБ ЛИЧНО
Коментиран от #31
11:45 23.11.2025
20 Баце
11:45 23.11.2025
21 Извинявайте, но
Коментиран от #27
11:46 23.11.2025
22 Промяна
До коментар #3 от "Народен съд":3 САМОЗАБРАВИЛ СЕ ПЛАТЕН ДРАСКАЧ ТУК ВИЛНЕЕШ СЕЕШ ОМРАЗА ШАРЛАТАНСКИ КРАДЦИ СТЕ
11:46 23.11.2025
23 Промяна
До коментар #7 от "Последния Софиянец":АМА ТИ КАТО КАКЪВ ТУК СЕ ВИХРИШ ЧЕ И ПРИСЪДИ НА ПОЛИТИЦИ В ЕВРОПА РАЗДАВАШ ЗА ТЕБ НЯМА ЛИ ПРАВОСЪДИЕ ДОКОГА РАЗНИ НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ТУК ЩЕ КЛЕВЕТЯТ РУГАЯТ ОБИЖДАТ ЗАКАНВАТ СЕ РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ
11:49 23.11.2025
24 Софиянец
Ех, ппдб-лите си търсят сглобка 2
11:50 23.11.2025
25 Така е
До коментар #16 от "Абсурдистан":"...Откакто Мутрата завзе Властта, няма Конституция, няма Закон, няма Съд, няма Прокуратура, няма Демокрация..."
Прав сте, но няма и нещо по-важно, много по-важно. Оказва се, че няма и народ!
11:50 23.11.2025
26 Промяна
До коментар #16 от "Абсурдистан":ДА ШАРЛАТАНСКИТЕ МУТРИ РАЗРУШИХА ДЪРЖАВАТА СЪД ПРОКУРАТУРА ДЕЛА ЗАОЛИГАРСИ НЯМА БОЖКОВ Е СВОБОДЕН АЛА БАЛАТА СЕ ВИХРИ И ВСИЧКИ ПРИБИРАТ ОТ ДЪРЖАВАТА БЕЗНАКАЗАНО ШАРЛАТАНИЯ БЕЗНАКАЗАНА Е
Коментиран от #34
11:50 23.11.2025
27 Промяна
До коментар #21 от "Извинявайте, но":21,ТИКАТО КАКЪВ ВИЛНЕЕШ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ ТИ КАТО КАКЪВ СЕ ЯВЯВАШ И РАЗДАВАШ ПРИСЪДИ ЗА ТЕБ ЗАКОНИ НЕ ВАЖАТ ЛИ
11:52 23.11.2025
28 Гечко
11:53 23.11.2025
29 Никой
Хотели и други врътки. Те са винаги сред нас и до нас.
Коментиран от #36
11:55 23.11.2025
30 мнение
До коментар #3 от "Народен съд":По-добре е да се извинят на хората и да осъдим поведението им, вместо нещо да се малтретират хора. В крайна сметка всички сме грешили, а в политиката не само в България, през последните 100 години с малки изключения като Делор или Хелмут Шмид са по-читави хора.
11:55 23.11.2025
31 Да,бе
До коментар #19 от "Промяна":Избирателното правораздаване е пълна липса на правораздаване и доубива устоите на държавата.Когато започнат да постъпват така с всички крадливи кметове ще се появи светлина в тунела...
Коментиран от #33, #35
11:56 23.11.2025
32 Тцъ..
До коментар #7 от "Последния Софиянец":САЩ и Русия ги забрави, те си имат президенти за последн път в историята си, а след тях потоп. И двете империи ще бъдат закрити от последните си президенти ако народа продължава да ги търпи на тази длъжност.
12:01 23.11.2025
33 Коментиращ
До коментар #31 от "Да,бе":Тъй ли стана?!
А кога ще разследваш записа на кирчовците, в който заявяват, че ще краднат де що могат и после ще бягат по островите?!
Или вие ппдбейците сте като цънцето - говорите само това за което ви се плаща?!
12:02 23.11.2025
34 Спасителят в Ръжта
До коментар #26 от "Промяна":Мунчо Боташков ша ви упрай.
12:03 23.11.2025
35 Промяна
До коментар #31 от "Да,бе":Значи шарлатаните крадат саботират лъжат и нищооооооо не работят за държавата безнаказано 5 години и така да си продължава според теб
Коментиран от #37
12:10 23.11.2025
36 Промяна
До коментар #29 от "Никой":ТИ КАТО КАКЪВ ЛЕПИШ ЕТИКЕТИ ТУК МАФИЯ СИ ТИ И ТЕЗИ КОИТО КРАДАТ РУШАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ И СА НЕДОСЕГАЕМИ МАФИЯ СА ТЕЗИ КОИТО НЕ СИ ВЪРШАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА КОИТО СА ИЗБРАНИ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ ТЕРОРИЗИРАТ БЪЛГАРИЯ НО ПЪЛНЯТ ЛИЧНИТЕ СИ БАНКОВИ СМЕТКИ СА ШАРЛАТАНИЯТА СИ МАФИЯ СА ТЕЗИ 29
12:13 23.11.2025
37 Да,бе
До коментар #35 от "Промяна":Разбира се,че шарлатаните трябва да са по затворите,но заедно с тиквите и прасетата,а не избирателно само първите по поръчка на вторите.Това си е диктатура отвсякъде.
Коментиран от #45
12:15 23.11.2025
38 Коментиращ
До коментар #2 от "Да,бе":Не, това не е протест в защита на Благомир Коцев във Варна!
Това е прайд на платените шорошоиди (плюс разни заблудени хора), щото на събитието няма нито един български флаг, а организаторите от ппдб, са по-корумпирани и от боко и шиши (още помним какво казаха в записа, където щяха да бягат по островите)!
Да подкрепяш ппдб, които управляваха от скута на шиши, е като да пиеш отрова и да го възприемаш като витамин!
Който доброволно подкрепя ппдб, след всичко публично, което направиха против България, трябва да се прегледа за липса на мозък!
13:06 23.11.2025
40 Промяна
13:19 23.11.2025
41 Т.Живков
13:31 23.11.2025
42 Имаше ли двеста човека?
13:49 23.11.2025
44 Луди хора
16:47 23.11.2025
45 Ани
До коментар #37 от "Да,бе":Със законност, според деянието един по един всички бандити трябва да бъдат въдворени в къщата с голям двор. Нека окуражим прокуратурата да ги привиква пред съда, и да подкрепим съда да издава справедливи присъди според деянието.
За мен не е от значение кой зад коя партия се прикрива. И моля, без шествия сбирки и протести.
17:38 23.11.2025
46 Залезът на ПП
Част от децата на тези които отидоха "да мият чинии на чужденците" също добиха обръзование.
Следващия рунд е че те ще покажат същите дипломи, но начина по който са ги добили е различен. Те са се трудили за това. Добили са жизнен опит.
Сблъсъкът ще е епичен. Червената аристокрация притежаваща ресурса и Младите лъвове притежаващи опита. Сега наблюдаваме подготовката. Виждаме как червените се окопават. Виждаме как им треперят гащите. Аз лично съжалявам Радев като го видя да се изказва. Страх го е и много му личи.
17:59 23.11.2025