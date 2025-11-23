Новини
Протест в защита на Благомир Коцев във Варна

23 Ноември, 2025 11:19 1 401 46

Протестиращите издигат плакати „Варна не се продава“ и „Благо е в ареста, защото е кмет“

Протест в защита на Благомир Коцев във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Варненци отново излязоха на протест в защита на задържания кмет Благомир Коцев, докато Общинската избирателна комисия (ОИК) разглежда три сигнала, които искат отстраняването му от поста, съобщи БНТ.

Протестиращите издигат плакати „Варна не се продава“ и „Благо е в ареста, защото е кмет“. Те скандират „Свобода“, „Пеевски в затвора“ и „Мутри вън“.

Пред протестиращите бе съобщено, че на заседанието на комисията присъства адвокат на Коцев.


  • 1 Последния Софиянец

    15 16 Отговор
    В 12 часа протести в 33 града на България.

    Коментиран от #9

    11:22 23.11.2025

  • 2 Да,бе

    31 13 Отговор
    Не е проблем че Благо е кмет,а че е неправилният кмет за бандата на тиквите и прасетата..

    Коментиран от #19, #38

    11:22 23.11.2025

  • 3 Народен съд

    24 10 Отговор
    Ненавиждам гербаджийте и далаверите им.

    Коментиран от #7, #22, #30

    11:26 23.11.2025

  • 5 Е то бива, бива, но чак толкова...

    22 9 Отговор
    В цяла България, дето кметовете са от ГЕРБ и ДПС НН всички са изрядни до безобразие, само във Варна и София дето са от други политически формации са престъпници.

    11:30 23.11.2025

  • 6 007 лиценз ту кил

    21 9 Отговор
    Днес ще има протест в Красно село. Хората искат Благо да бъде върнат в софийския затвор, защото отрядът затворници, който сметоизвозва в Красно село отказва да излезе на работа без Благо.

    11:30 23.11.2025

  • 8 Хохо Бохо

    15 12 Отговор
    И за какво протестират? Благо е кмет следователно е корумпиран следователно е за затвора. Елементарно съждение. Съждение специално за умнокрасиви: преди Благо се крадеше и нямаше пари, при управлението на Благо няма кражби и корупция и има мбого пари. Има само един мааааалък проблем - по време на управлението на Благо ПАК НЯМА ПАРИ. Ама вие розови хю мнен ца си протестирайте, той Благо целият в бяло пък другите в л а и н а.

    11:31 23.11.2025

  • 9 Коментиращ

    15 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За кое протести бе Софиянски?!
    В защита на ппдб-ейския Благомир Коцев ли?!
    Забравихте ли кой и от къде пи мазно турско кафе?!

    Ако има независими протести срещу бг мафията и натикването на България насила в заробвозоната, тогава къде са българските знамена на тия протести?!

    11:32 23.11.2025

  • 10 София

    17 17 Отговор
    Браво, варненци! С вас сме!!!!

    Коментиран от #39

    11:35 23.11.2025

  • 11 Ройтерс

    12 1 Отговор
    Тиквата вече го помилва и ОИК клекна

    11:38 23.11.2025

  • 12 И тия започнаха

    7 7 Отговор
    Да досаждвт, като Бащата!
    Всичко трябва да има мярка!

    11:39 23.11.2025

  • 16 Абсурдистан

    15 6 Отговор
    Откакто Мутрата завзе Властта, няма Конституция, няма Закон, няма Съд, няма Прокуратура, няма Демокрация, поне разбрахме защо се държат висши държавни служители с изтекъл мандат на първи ръководни законодателни и правоприлагащи институции на власт и какво значи търговия с влияние и най-вече власт.
    Дали някога ще има "Видов ден" ???

    Коментиран от #25, #26

    11:41 23.11.2025

  • 17 Защо не се протестира в защита

    10 4 Отговор
    На шофьора от катастрофата при Телиш?
    Заради един герберски псизопат, човекът лежи неоправдано в ареста, два пъти по- дълго от Коцев?!
    Съдът е катастрофа!

    11:42 23.11.2025

  • 18 Промяна

    10 10 Отговор
    НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ ИЗМАМНИЦИ ЗАЩИТАВАТ БЛАГО РЕВАТ ТЪРКАЛЯТ СЕ БЕЗСРАМИЕ

    11:44 23.11.2025

  • 19 Промяна

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    БАНДАТА НА ШАРЛАТАНИТЕ КРАДЦИ БЕЗНАКАЗАНИ ТИКВИНИЯТ ПРАСЕК КАКВО ТЕ БОЛИ ЗА БЛАГО ТЕБ ЛИЧНО

    Коментиран от #31

    11:45 23.11.2025

  • 20 Баце

    4 2 Отговор
    Не е важно дали си престъпник, а дали си умнокрасив и в момента разменна монета с една Мутра за да продължи кльопачката като за последно, че чичо Дони обръща палачинката и после я мие, я някой друг, я бай Ставри.

    11:45 23.11.2025

  • 21 Извинявайте, но

    11 5 Отговор
    По-добре в неделя да се събере комисия по сигурност на службите и да обсъдят милиарда за охрана на Пеевски и тази злоупотреба с власт, която Някой се прави, че не вижда от години и да се предприемат закъснели мерки за отстраняване на тумора и метастазите, защото дори Бойко Борисов вече ще забръмчи от тези свинщини

    Коментиран от #27

    11:46 23.11.2025

  • 22 Промяна

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "Народен съд":

    3 САМОЗАБРАВИЛ СЕ ПЛАТЕН ДРАСКАЧ ТУК ВИЛНЕЕШ СЕЕШ ОМРАЗА ШАРЛАТАНСКИ КРАДЦИ СТЕ

    11:46 23.11.2025

  • 23 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    АМА ТИ КАТО КАКЪВ ТУК СЕ ВИХРИШ ЧЕ И ПРИСЪДИ НА ПОЛИТИЦИ В ЕВРОПА РАЗДАВАШ ЗА ТЕБ НЯМА ЛИ ПРАВОСЪДИЕ ДОКОГА РАЗНИ НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ТУК ЩЕ КЛЕВЕТЯТ РУГАЯТ ОБИЖДАТ ЗАКАНВАТ СЕ РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ

    11:49 23.11.2025

  • 24 Софиянец

    8 4 Отговор
    Борците срещу корупцията, пазят корумпирания от доскорошните си корумпирани партньори 😂😂😂

    Ех, ппдб-лите си търсят сглобка 2

    11:50 23.11.2025

  • 25 Така е

    9 6 Отговор

    До коментар #16 от "Абсурдистан":

    "...Откакто Мутрата завзе Властта, няма Конституция, няма Закон, няма Съд, няма Прокуратура, няма Демокрация..."
    Прав сте, но няма и нещо по-важно, много по-важно. Оказва се, че няма и народ!

    11:50 23.11.2025

  • 26 Промяна

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "Абсурдистан":

    ДА ШАРЛАТАНСКИТЕ МУТРИ РАЗРУШИХА ДЪРЖАВАТА СЪД ПРОКУРАТУРА ДЕЛА ЗАОЛИГАРСИ НЯМА БОЖКОВ Е СВОБОДЕН АЛА БАЛАТА СЕ ВИХРИ И ВСИЧКИ ПРИБИРАТ ОТ ДЪРЖАВАТА БЕЗНАКАЗАНО ШАРЛАТАНИЯ БЕЗНАКАЗАНА Е

    Коментиран от #34

    11:50 23.11.2025

  • 27 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "Извинявайте, но":

    21,ТИКАТО КАКЪВ ВИЛНЕЕШ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ ТИ КАТО КАКЪВ СЕ ЯВЯВАШ И РАЗДАВАШ ПРИСЪДИ ЗА ТЕБ ЗАКОНИ НЕ ВАЖАТ ЛИ

    11:52 23.11.2025

  • 28 Гечко

    7 5 Отговор
    Протест в защита на корупцията?! Пълна деградация!

    11:53 23.11.2025

  • 29 Никой

    6 2 Отговор
    Това е поръчково - има Мафия. Може би да е на лична основа нещо. Мафията иска - боклука и други дейности.

    Хотели и други врътки. Те са винаги сред нас и до нас.

    Коментиран от #36

    11:55 23.11.2025

  • 30 мнение

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Народен съд":

    По-добре е да се извинят на хората и да осъдим поведението им, вместо нещо да се малтретират хора. В крайна сметка всички сме грешили, а в политиката не само в България, през последните 100 години с малки изключения като Делор или Хелмут Шмид са по-читави хора.

    11:55 23.11.2025

  • 31 Да,бе

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Избирателното правораздаване е пълна липса на правораздаване и доубива устоите на държавата.Когато започнат да постъпват така с всички крадливи кметове ще се появи светлина в тунела...

    Коментиран от #33, #35

    11:56 23.11.2025

  • 32 Тцъ..

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    САЩ и Русия ги забрави, те си имат президенти за последн път в историята си, а след тях потоп. И двете империи ще бъдат закрити от последните си президенти ако народа продължава да ги търпи на тази длъжност.

    12:01 23.11.2025

  • 33 Коментиращ

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "Да,бе":

    Тъй ли стана?!
    А кога ще разследваш записа на кирчовците, в който заявяват, че ще краднат де що могат и после ще бягат по островите?!

    Или вие ппдбейците сте като цънцето - говорите само това за което ви се плаща?!

    12:02 23.11.2025

  • 34 Спасителят в Ръжта

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    Мунчо Боташков ша ви упрай.

    12:03 23.11.2025

  • 35 Промяна

    4 6 Отговор

    До коментар #31 от "Да,бе":

    Значи шарлатаните крадат саботират лъжат и нищооооооо не работят за държавата безнаказано 5 години и така да си продължава според теб

    Коментиран от #37

    12:10 23.11.2025

  • 36 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Никой":

    ТИ КАТО КАКЪВ ЛЕПИШ ЕТИКЕТИ ТУК МАФИЯ СИ ТИ И ТЕЗИ КОИТО КРАДАТ РУШАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ И СА НЕДОСЕГАЕМИ МАФИЯ СА ТЕЗИ КОИТО НЕ СИ ВЪРШАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА КОИТО СА ИЗБРАНИ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ ТЕРОРИЗИРАТ БЪЛГАРИЯ НО ПЪЛНЯТ ЛИЧНИТЕ СИ БАНКОВИ СМЕТКИ СА ШАРЛАТАНИЯТА СИ МАФИЯ СА ТЕЗИ 29

    12:13 23.11.2025

  • 37 Да,бе

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    Разбира се,че шарлатаните трябва да са по затворите,но заедно с тиквите и прасетата,а не избирателно само първите по поръчка на вторите.Това си е диктатура отвсякъде.

    Коментиран от #45

    12:15 23.11.2025

  • 38 Коментиращ

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Не, това не е протест в защита на Благомир Коцев във Варна!
    Това е прайд на платените шорошоиди (плюс разни заблудени хора), щото на събитието няма нито един български флаг, а организаторите от ппдб, са по-корумпирани и от боко и шиши (още помним какво казаха в записа, където щяха да бягат по островите)!

    Да подкрепяш ппдб, които управляваха от скута на шиши, е като да пиеш отрова и да го възприемаш като витамин!

    Който доброволно подкрепя ппдб, след всичко публично, което направиха против България, трябва да се прегледа за липса на мозък!

    13:06 23.11.2025

  • 40 Промяна

    5 1 Отговор
    АЗ СЪМ ТРОЛ, ПЛАЩАТ МИ НА БУКВА

    13:19 23.11.2025

  • 41 Т.Живков

    4 0 Отговор
    ПП и ДБ трябва да се забранят както БКП .

    13:31 23.11.2025

  • 42 Имаше ли двеста човека?

    3 2 Отговор
    Или прогнозата беше дъждовна?

    13:49 23.11.2025

  • 44 Луди хора

    2 0 Отговор
    Гръм да ви удари всите

    16:47 23.11.2025

  • 45 Ани

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Да,бе":

    Със законност, според деянието един по един всички бандити трябва да бъдат въдворени в къщата с голям двор. Нека окуражим прокуратурата да ги привиква пред съда, и да подкрепим съда да издава справедливи присъди според деянието.
    За мен не е от значение кой зад коя партия се прикрива. И моля, без шествия сбирки и протести.

    17:38 23.11.2025

  • 46 Залезът на ПП

    1 0 Отговор
    В България сега има капитализъм и демокрация по руски. След 10 ноември Костов раздаде България на определени кръгове. Техните деца сега си създадоха ПП като привлякоха младия потенциал на БСП което я обезкърви. Преминали бурните години в охолство и получили дипоми на Запад те се връщат да ни учат на комунизъм от висотата на своето незаслужено положение.
    Част от децата на тези които отидоха "да мият чинии на чужденците" също добиха обръзование.
    Следващия рунд е че те ще покажат същите дипломи, но начина по който са ги добили е различен. Те са се трудили за това. Добили са жизнен опит.
    Сблъсъкът ще е епичен. Червената аристокрация притежаваща ресурса и Младите лъвове притежаващи опита. Сега наблюдаваме подготовката. Виждаме как червените се окопават. Виждаме как им треперят гащите. Аз лично съжалявам Радев като го видя да се изказва. Страх го е и много му личи.

    17:59 23.11.2025

