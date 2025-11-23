Милен Велчев: Вървим към абсурд, в който всички ще работят за държавата

Генералният проблем на България и държавните финанси е, че разходите растат по-бързо от приходите и излизат от контрол. Тази тревожна констатация направи бившият финансов министър Милен Велчев в предаването "Опорни хора" по Bulgaria ON AIR.
Велчев коментира заложения "Бюджет 2026", както и актуалната ситуация с "Лукойл". Според него управляващото мнозинство избягва необходимите реформи заради политически страх.
"Различни варианти на бюджета са възможни, но в ситуацията, в която сме, управляващите се боят от загуба на популярност, ако бъдат приети някои непопулярни мерки за задържане на разходите", заяви Милен Велчев, цитиран от Bulgaria ON AIR.
Финансистът подчерта, че липсата на воля за ограничаване на харчовете води страната към опасна спирала на задлъжняване и дефицити.
Особен акцент в анализа на Велчев беше поставен върху непрекъснатото разрастване на публичния сектор на фона на демографската криза.
"Процентът от бюджета или от БВП, който отива за заплати, непрестанно расте. Броят на заетите в публичния сектор също расте, въпреки че населението като цяло намалява. Като се стига до абсурден предел - това означава един ден всички да работим за публичния сектор", предупреди бившият министър.
По отношение на данъчните промени, заложени в проектобюджета, и по-специално увеличението на данък "дивидент", Велчев изрази мнение, че проблемът не е толкова във финансовата тежест, колкото в посланието към бизнеса и инвеститорите.
"Аз лично не смятам, че увеличението на данък "дивидент" е най-големият дефект в този бюджет. Не съм съгласен с увеличението на който и да е било данък. Но от 5% на 10% - това не е камъчето, което ще обърне колата", коментира той.
Според него обаче, тази мярка създава несигурност за бъдещето. "За съжаление, това създава по-голямо безпокойство от гледна точка на сигнала, който изпраща за готовността на това управляващо мнозинство да увеличава в следващите години и други, по-важни данъци", заключи Милен Велчев.
1 ИТъйНататък
Коментиран от #40
13:26 23.11.2025
2 Гост
13:26 23.11.2025
3 800 дни
13:28 23.11.2025
4 защо не си при Ставри ?
Коментиран от #10
13:28 23.11.2025
5 Този си е добре
13:29 23.11.2025
6 Мутрагеньо
Доволен съм.
13:30 23.11.2025
7 Дупничанин
13:30 23.11.2025
8 ДрайвингПлежър
13:31 23.11.2025
9 Гост
13:31 23.11.2025
10 Коня
До коментар #4 от "защо не си при Ставри ?":щото от БТК и врътката с дълга изкарах толкова, че сега си плащам и всичко ми е ОК.
13:31 23.11.2025
12 Здравей Милена
Това е като кучето когато го храниш и когато не то си намира друг стопанин
Коментиран от #36
13:36 23.11.2025
13 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Що ве къдравелко още като държавен служител работеше само и единствено за себе си !!!
13:38 23.11.2025
14 Много ясно че
13:38 23.11.2025
15 друг дърдорко: Вървим към абсурд
бивши министри вкарали навремето краун ейджънтс на митниците
и подобни чекмеджари лапачи
13:39 23.11.2025
16 Mими Кучева🐕🦺
13:39 23.11.2025
17 Голям рев, голямо нещо
Коментиран от #27
13:40 23.11.2025
18 Това е нетрудов доход реално
Коментиран от #23, #30, #38
13:42 23.11.2025
19 Асен
Коментиран от #45
13:44 23.11.2025
20 ХиХи
13:45 23.11.2025
21 Милен
13:46 23.11.2025
22 Управляващите феодали бандюги.
13:47 23.11.2025
23 Все тая
До коментар #18 от "Това е нетрудов доход реално":Дивидент от ценни книжа и инвестиции е само едно от приложенията на данъка. Има по болезнени нека които ще обложат. Малките фирми ще ги боли повече
Коментиран от #24
13:48 23.11.2025
24 Малките фирми
До коментар #23 от "Все тая":данък "дивидент" въобще не ги засяга. Ще удари кърлежите като например тези в Адванс Терафонд. И веригите хипермаркети които до една са дъщерни и източват ресурс
13:55 23.11.2025
25 Врабчов
13:56 23.11.2025
26 123
13:56 23.11.2025
27 Да си получим от боновите книжки
До коментар #17 от "Голям рев, голямо нещо":девидента за 35 години и с кеф ще си платим 10% !
13:58 23.11.2025
28 Не пич
13:59 23.11.2025
29 Жужу
14:03 23.11.2025
30 Сесесере
До коментар #18 от "Това е нетрудов доход реално":Данък дивидент трябва да е не 30%, а 700 %, кой туй сульо и пульо имали фирми и ще печелят и разпределят да харчат! Има къде, къде по-важни неща! Пенсии, телкове, полицаи, военни, съд и прокуратура, държавна администрация, учители, всички ромеи, и много, много други!
Коментиран от #32, #37
14:05 23.11.2025
31 Пералня с чип от лопата
Що в Бъгъ се раздува я ми защото компютера немоат си пуснат.
Европа е доказано слаба в производството на чипове за разлика от Сащ и Азия.
14:07 23.11.2025
32 дивидент трябва само
До коментар #30 от "Сесесере":Във ваучери !
Коментиран от #34
14:07 23.11.2025
33 висш пЕлотаж
14:08 23.11.2025
34 За да не се изнася
До коментар #32 от "дивидент трябва само":В чужбина !
14:08 23.11.2025
35 Коледни бонуси !
14:12 23.11.2025
36 хайграунд
До коментар #12 от "Здравей Милена":И да е 60 % няма проблем. 60 % от нула пак е нула:)
14:13 23.11.2025
37 хайграунд
До коментар #30 от "Сесесере":Телковете са втората най голяма злоупотреба след приватизацията.
14:14 23.11.2025
38 тЕДИ
До коментар #18 от "Това е нетрудов доход реално":Не трудов доход !? Сериозно е как си направил печлба - нетрудово?
14:16 23.11.2025
39 Хотелите на Велчев са закъсали
14:16 23.11.2025
40 Видьо Видев
До коментар #1 от "ИТъйНататък":До кога ще бъде така! До кога изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС?
Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
А не както в България, в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ,
с гласовете на неотбелязалите преференци се привилегироват водачите на партийните листи.
Така на практика от всичките 240 депутата,
160 партийни лидери, вече са се самоизбрали за депутати,
още преди денят на гласуването!
Не само за българите в чужбина,
а и за българите граждани в България да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
За заблуда наричани "мъртви души"!
14:16 23.11.2025
41 Милен Велчев има начални черти
14:19 23.11.2025
42 Карлос Друсар
14:19 23.11.2025
43 Стига с този Велчев
14:32 23.11.2025
44 МИЛЕНЧО аз
14:39 23.11.2025
46 марксист
Армия 26 000.
МВР 47 000.
Образование 90 000.
Здравеопазване (лекари + персонал) 60 000. Държавни и общински фирми 200 000. Култура и спорт 10 000.
В Уикипедия на английски, пише, че около 22% от заетите в държавите са на служба на държавата. В скандинавските страни делът е дори по-висок – над 30% (Норвегия, Швеция, Дания), защото там държавата има силна роля в социалните услуги.
В САЩ делът е по-нисък – около 15%, тъй като много услуги са частни.
В България дел
14:49 23.11.2025
47 българия или мафията в читанка инфо
Армия 26 000.
МВР 47 000.
Образование 90 000.
Здравеопазване (лекари + персонал) 60 000. Държавни и общински фирми 200 000. Култура и спорт 10 000.
В Уикипедия на английски, пише, че около 22% от заетите в държавите са на служба на държавата. В скандинавските страни делът е дори по-висок – над 30% (Норвегия, Швеция, Дания), защото там държавата има силна роля в социалните услуги.
В САЩ делът е по-нисък – около 15%, тъй като много услуги са частни.
В България делът е приблизително 15–17%, което е под средното за ЕС.
Държавни и общински фирми
Около 200 хиляди души работят в предприятия като БДЖ, Български пощи, енергетика (БЕХ, АЕЦ „Козлодуй“), ВиК дружества, минни предприятия и др. (ТАКА КАЗВА ЧАТ ДЖПТ, но мисля - че всички на държавна заплата са дори три пъти завишени отколкото са, дори 5 пъти. В неолибералната държава обвиняват чиновниците за всичко, и живковата власт така си измиваше ръцете, или циганите и турците или администрацията)
14:51 23.11.2025
52 ганев
15:24 23.11.2025
53 кукумявката
15:30 23.11.2025
54 Уса
15:32 23.11.2025
55 идиоти вън
15:48 23.11.2025
56 Горски
15:51 23.11.2025
57 Банко
17:17 23.11.2025
