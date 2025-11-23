Новини
Милен Велчев: Вървим към абсурд, в който всички ще работят за държавата

23 Ноември, 2025

Управляващото мнозинство избягва необходимите реформи заради политически страх

Милен Велчев: Вървим към абсурд, в който всички ще работят за държавата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Генералният проблем на България и държавните финанси е, че разходите растат по-бързо от приходите и излизат от контрол. Тази тревожна констатация направи бившият финансов министър Милен Велчев в предаването "Опорни хора" по Bulgaria ON AIR.

Велчев коментира заложения "Бюджет 2026", както и актуалната ситуация с "Лукойл". Според него управляващото мнозинство избягва необходимите реформи заради политически страх.

"Различни варианти на бюджета са възможни, но в ситуацията, в която сме, управляващите се боят от загуба на популярност, ако бъдат приети някои непопулярни мерки за задържане на разходите", заяви Милен Велчев, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Финансистът подчерта, че липсата на воля за ограничаване на харчовете води страната към опасна спирала на задлъжняване и дефицити.

Особен акцент в анализа на Велчев беше поставен върху непрекъснатото разрастване на публичния сектор на фона на демографската криза.

"Процентът от бюджета или от БВП, който отива за заплати, непрестанно расте. Броят на заетите в публичния сектор също расте, въпреки че населението като цяло намалява. Като се стига до абсурден предел - това означава един ден всички да работим за публичния сектор", предупреди бившият министър.

По отношение на данъчните промени, заложени в проектобюджета, и по-специално увеличението на данък "дивидент", Велчев изрази мнение, че проблемът не е толкова във финансовата тежест, колкото в посланието към бизнеса и инвеститорите.

"Аз лично не смятам, че увеличението на данък "дивидент" е най-големият дефект в този бюджет. Не съм съгласен с увеличението на който и да е било данък. Но от 5% на 10% - това не е камъчето, което ще обърне колата", коментира той.

Според него обаче, тази мярка създава несигурност за бъдещето. "За съжаление, това създава по-голямо безпокойство от гледна точка на сигнала, който изпраща за готовността на това управляващо мнозинство да увеличава в следващите години и други, по-важни данъци", заключи Милен Велчев.

Източник: www.dunavmost.com


  • 1 ИТъйНататък

    33 2 Отговор
    Нова форма на феодален комунизъм.

    Коментиран от #40

    13:26 23.11.2025

  • 2 Гост

    41 4 Отговор
    Тоя защо не е в затвора с брат си?

    13:26 23.11.2025

  • 3 800 дни

    25 0 Отговор
    За този, даже когато беше министър, това е било абсурд, а някои до пенсия няма да доживеят.

    13:28 23.11.2025

  • 4 защо не си при Ставри ?

    41 3 Отговор
    по всички телевизии и сайтове престъпници дават съвети...

    Коментиран от #10

    13:28 23.11.2025

  • 5 Този си е добре

    31 2 Отговор
    Превалутира дълга от долари в евро, срещу добра комисионна.

    13:29 23.11.2025

  • 6 Мутрагеньо

    21 0 Отговор
    За държавата не съм много сигурен, но виж за мене, 101%.
    Доволен съм.

    13:30 23.11.2025

  • 7 Дупничанин

    22 2 Отговор
    И що му търсите мнението на тоз убавец, наместо да е у панделата?!

    13:30 23.11.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    22 0 Отговор
    Междувременно Милей в Аржентина прави чудеса, като се готви да съкрати държавните разходи от над 40 до 25% от БВП - а нашите ги помпат от под 40 по закон до 47% с тенденция да подминат 50

    13:31 23.11.2025

  • 9 Гост

    24 0 Отговор
    Аз искам и мен да ме наредят някъде на държавно с премии. Малко да си почина

    13:31 23.11.2025

  • 10 Коня

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "защо не си при Ставри ?":

    щото от БТК и врътката с дълга изкарах толкова, че сега си плащам и всичко ми е ОК.

    13:31 23.11.2025

  • 12 Здравей Милена

    6 0 Отговор
    Ч много хора ще минат от тъмносивата страна на нещата и държавата ще изгуби голям брой хора които вече........ няма да работят за нея.
    Това е като кучето когато го храниш и когато не то си намира друг стопанин

    Коментиран от #36

    13:36 23.11.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 1 Отговор
    Милен Велчев: Вървим към абсурд, в който всички ще работят за държавата

    Що ве къдравелко още като държавен служител работеше само и единствено за себе си !!!

    13:38 23.11.2025

  • 14 Много ясно че

    10 1 Отговор
    всички трябва и ще работят за държавата ! Предатели. Няма за НАТО да работят я

    13:38 23.11.2025

  • 15 друг дърдорко: Вървим към абсурд

    12 1 Отговор
    зарди мишоци
    бивши министри вкарали навремето краун ейджънтс на митниците
    и подобни чекмеджари лапачи

    13:39 23.11.2025

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 1 Отговор
    Тва царско юпи завижда ли,не се ли нагуши достатъчно?🦧🦍🥳🤣🖕

    13:39 23.11.2025

  • 17 Голям рев, голямо нещо

    14 2 Отговор
    За тва увеличение на данък "дивидент". И колко българи получават дивидент да го питам? А? Много ли получихме от боновите книжки?

    Коментиран от #27

    13:40 23.11.2025

  • 18 Това е нетрудов доход реално

    7 3 Отговор
    и данък "дивидент" трябва да е поне 30% !

    Коментиран от #23, #30, #38

    13:42 23.11.2025

  • 19 Асен

    10 1 Отговор
    България е като матрицата раждаш се за да работиш държавният служител да се чувства добре.

    Коментиран от #45

    13:44 23.11.2025

  • 20 ХиХи

    6 0 Отговор
    Муминчо оди да правиш хотели у Англия, като те не кефи тук

    13:45 23.11.2025

  • 21 Милен

    10 0 Отговор
    Абе не знам за тоя данък "дивидент" ама ако вдигнат пенсионната възраст с още някоя година, поне 50% от хората ще минат в "сивия сектор".

    13:46 23.11.2025

  • 22 Управляващите феодали бандюги.

    9 0 Отговор
    Крадат хляба на гражданите.

    13:47 23.11.2025

  • 23 Все тая

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Това е нетрудов доход реално":

    Дивидент от ценни книжа и инвестиции е само едно от приложенията на данъка. Има по болезнени нека които ще обложат. Малките фирми ще ги боли повече

    Коментиран от #24

    13:48 23.11.2025

  • 24 Малките фирми

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Все тая":

    данък "дивидент" въобще не ги засяга. Ще удари кърлежите като например тези в Адванс Терафонд. И веригите хипермаркети които до една са дъщерни и източват ресурс

    13:55 23.11.2025

  • 25 Врабчов

    10 0 Отговор
    Велчев в качеството си на какъв се смята за способен да коментира държавния бюджет на България? Това, че преди време по погрешка в станал някакъв министър не ги прави по-квалифициран.

    13:56 23.11.2025

  • 26 123

    5 0 Отговор
    Глобалистите подготвят дигиталния концлагер в който робите работят за държавата която е подчинена на Сатанистите.

    13:56 23.11.2025

  • 27 Да си получим от боновите книжки

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Голям рев, голямо нещо":

    девидента за 35 години и с кеф ще си платим 10% !

    13:58 23.11.2025

  • 28 Не пич

    9 0 Отговор
    Всички ще работят за Тиквата и Прасето. Просто те е страх да го кажеш.

    13:59 23.11.2025

  • 29 Жужу

    8 1 Отговор
    Милене и ти като Хампарцумян стана изказвач по поръчка срещу хонорар. Намери си една нормална работа бе човек.

    14:03 23.11.2025

  • 30 Сесесере

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Това е нетрудов доход реално":

    Данък дивидент трябва да е не 30%, а 700 %, кой туй сульо и пульо имали фирми и ще печелят и разпределят да харчат! Има къде, къде по-важни неща! Пенсии, телкове, полицаи, военни, съд и прокуратура, държавна администрация, учители, всички ромеи, и много, много други!

    Коментиран от #32, #37

    14:05 23.11.2025

  • 31 Пералня с чип от лопата

    6 0 Отговор
    Лъдето има цифровизация администрацията се свива.
    Що в Бъгъ се раздува я ми защото компютера немоат си пуснат.
    Европа е доказано слаба в производството на чипове за разлика от Сащ и Азия.

    14:07 23.11.2025

  • 32 дивидент трябва само

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сесесере":

    Във ваучери !

    Коментиран от #34

    14:07 23.11.2025

  • 33 висш пЕлотаж

    8 0 Отговор
    Фирма взима държавна поръчка, моментално намира подизпълнител, той от своя страна взима процент и намира друг поизпълнител който взима 40 % от отпуснатите пари , ремонтира кото успее отсналото го замазва.Накрая намират бездомник с лична карта и му харизват стотици хиляди левовое ДДС. Всички са доволни а чичо Гошо се чеше по главата и се чуди тоя асфалт защо е на бабуни и защо всички завой са с обратен вираж

    14:08 23.11.2025

  • 34 За да не се изнася

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "дивидент трябва само":

    В чужбина !

    14:08 23.11.2025

  • 35 Коледни бонуси !

    3 0 Отговор
    Никакви такива дивиденти

    14:12 23.11.2025

  • 36 хайграунд

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Здравей Милена":

    И да е 60 % няма проблем. 60 % от нула пак е нула:)

    14:13 23.11.2025

  • 37 хайграунд

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Сесесере":

    Телковете са втората най голяма злоупотреба след приватизацията.

    14:14 23.11.2025

  • 38 тЕДИ

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Това е нетрудов доход реално":

    Не трудов доход !? Сериозно е как си направил печлба - нетрудово?

    14:16 23.11.2025

  • 39 Хотелите на Велчев са закъсали

    6 0 Отговор
    Хотели много, почиващи малко - българите поизмряха. Както и украинците. При НРБ почивката на море лято бе 14 дни, зимата също. Държавата управляваше. При евроатлантическа РБ хотели милион, почиващи - стотина хиляди за 3-4 дни. Толкова много хотели, че дори природата се възмути и почна да ги отнася към морето.

    14:16 23.11.2025

  • 40 Видьо Видев

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИТъйНататък":

    До кога ще бъде така! До кога изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС?

    Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
    А не както в България, в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ,
    с гласовете на неотбелязалите преференци се привилегироват водачите на партийните листи.
    Така на практика от всичките 240 депутата,
    160 партийни лидери, вече са се самоизбрали за депутати,
    още преди денят на гласуването!

    Не само за българите в чужбина,
    а и за българите граждани в България да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
    За заблуда наричани "мъртви души"!

    14:16 23.11.2025

  • 41 Милен Велчев има начални черти

    3 0 Отговор
    На кретен. Моля някой лекар да обясни за публиката, основните.

    14:19 23.11.2025

  • 42 Карлос Друсар

    4 0 Отговор
    Щом и овена ви го каза, работата хич не върви на добре, ще се местя в Катар

    14:19 23.11.2025

  • 43 Стига с този Велчев

    2 0 Отговор
    И какъв е проблема с данък дивидент ?Защо за работещите данъка е 10% ,а за играчите 5%..Само си чешат езиците!.И по какъв повод ползват руската матрьошка Милен Велчев ,точно този който облагодетелства брат си с хотели на Златни пясъци докато беше министър.А след поста мина към руските финани.Странна работа!

    14:32 23.11.2025

  • 44 МИЛЕНЧО аз

    4 0 Отговор
    ПОМНЯ как продаде нашето БТК за ДВЕСТА и ЧЕТЕРИДЕСЕТ милиона долара , а САМО след две години, КУПУВАЧА го ПРЕПРОДАДЕ за ДВА мИлИаРДА долара . Нещо да кажеш . Оди си арчи комисионите и си гледай хотела пред артелерийското поделение /бившо/ в Несебър . Господ забавя а народа НЕ забравя

    14:39 23.11.2025

  • 46 марксист

    3 0 Отговор
    Може да няма лустрация за деца и внуци, но досиетата на дядовци и бащи да са публични, щом наследниците им искат политически постове и държавни поръчки. ... Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като то-яга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ. дядото на Пеевски е полковник от ДС и създава ДПС и Мултигруп, а Бойко е бил шеф на пожарни срещу безредици срещу т..урц-и-те -, къде е показано досието на бащата на Кирил Петков, досието на бойко и бащата на мирчев, кой казва за дядото на Асен В. Речта на Живков за кошарата, и шараните? .......................... Администрация (централна + общинска) 90–100 000.
    Армия 26 000.
    МВР 47 000.
    Образование 90 000.
    Здравеопазване (лекари + персонал) 60 000. Държавни и общински фирми 200 000. Култура и спорт 10 000.
    В Уикипедия на английски, пише, че около 22% от заетите в държавите са на служба на държавата. В скандинавските страни делът е дори по-висок – над 30% (Норвегия, Швеция, Дания), защото там държавата има силна роля в социалните услуги.
    В САЩ делът е по-нисък – около 15%, тъй като много услуги са частни.
    В България дел

    14:49 23.11.2025

  • 47 българия или мафията в читанка инфо

    0 0 Отговор
    Администрация (централна + общинска) 90–100 000.
    Армия 26 000.
    МВР 47 000.
    Образование 90 000.
    Здравеопазване (лекари + персонал) 60 000. Държавни и общински фирми 200 000. Култура и спорт 10 000.
    В Уикипедия на английски, пише, че около 22% от заетите в държавите са на служба на държавата. В скандинавските страни делът е дори по-висок – над 30% (Норвегия, Швеция, Дания), защото там държавата има силна роля в социалните услуги.
    В САЩ делът е по-нисък – около 15%, тъй като много услуги са частни.
    В България делът е приблизително 15–17%, което е под средното за ЕС.
    Държавни и общински фирми
    Около 200 хиляди души работят в предприятия като БДЖ, Български пощи, енергетика (БЕХ, АЕЦ „Козлодуй“), ВиК дружества, минни предприятия и др. (ТАКА КАЗВА ЧАТ ДЖПТ, но мисля - че всички на държавна заплата са дори три пъти завишени отколкото са, дори 5 пъти. В неолибералната държава обвиняват чиновниците за всичко, и живковата власт така си измиваше ръцете, или циганите и турците или администрацията)

    14:51 23.11.2025

  • 52 ганев

    1 0 Отговор
    СОРОСКИ..КРАДЦИ

    15:24 23.11.2025

  • 53 кукумявката

    3 0 Отговор
    Милене авторитета ти сред народа е равен на нула. Спри да се правиш на палячо.

    15:30 23.11.2025

  • 54 Уса

    1 0 Отговор
    А за теб ли да работим или за двете прасета или за Славуца празноглавия или....Прекалено много крадливи сте на клона и скоро ще го счупите и как ще падате голем кеф ще бъде

    15:32 23.11.2025

  • 55 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Чета заглавието и се чудя, че като граждани на тази държава работейки и за себеси ние всички работим за благото на държавата, но ми става ясно, че много като този заемайки държани постое са работели за други държави и резултатите показват това!!!!

    15:48 23.11.2025

  • 56 Горски

    6 1 Отговор
    Малей, над половин милион калинки... И то по (занижени) данни на НСИ. Борбата че е трудна и "безмилостно жестока". Не може 1,3 милиона да издържаме и чиновниците. Пенсионерите е нормално,защото хората са внасяли,работили са цял живот, но чиновниците не са внасяли нищо! Почнат ли и те да внасят- ще има достатъчно пари в държавата. Не може и тях да издържаме ,защото реално така се получава- ние плащаме на чиновниците социалните осигуровки и ще взимат и високи пенсии без да са внесли стотинка. За коланите не знам, но ако стегнем някои вратовръзки, сценарият ще изглежда справедливо. Още един извадиха от нафталина. Как преструкторира външният дълг, че натовари яко каруцата. Надуват мили ционерските заплати, депутати, държавни чиновници, а тоя иска да затегнат пенсиите и парите на хората с увреждания. Как не го е срам?!

    15:51 23.11.2025

  • 57 Банко

    0 0 Отговор
    По времето на тоя работех залудо за 400 лв

    17:17 23.11.2025

