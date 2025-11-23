Новини
България »
Порой в Бургас

23 Ноември, 2025 15:08 5 241 15

  • порой-
  • дъжд-
  • бургас-
  • бедствие

Множество търговски обекти са ограничили дейността си заради липсата на посетители и лошите метеорологични условия

Порой в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Тежки буреносни облаци, придружени от пороен дъжд и резки пориви на вятъра, обхванаха Бургас днес малко след 12:00 часа. Промяната на времето настъпи изключително бързо, като само за 20 минути небето над морския град почерня, а условията се влошиха значително.

По информация на "Флагман", центърът на града се е опразнил буквално за минути в неделния ден. Множество търговски обекти са ограничили дейността си заради липсата на посетители и лошите метеорологични условия.

Прогноза за застудяване

Синоптиците прогнозират валежите да продължат няколко часа, като с тях ще настъпи и осезаемо понижение на температурите. Въпреки че температурата на морската вода остава необичайно висока за сезона – между 18 и 22 градуса, експертите предупреждават за възможно образуване на лека снежна покривка в определени части на страната.

Вълнението на морето към момента е около 1-2 бала, но съществува риск то да се усили при продължаващи силни пориви на вятъра.

Препоръки към гражданите

Специалистите съветват жителите и гостите на града да избягват излизане навън при първите признаци на гръмотевична буря. Препоръчително е да не се пребивава на открити високи пространства по време на интензивните явления, които са характерни за този преходен сезон и често настъпват внезапно.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    6 21 Отговор
    Бургас и Варна още ли не са присъединени към русията бе?

    Коментиран от #7

    15:13 23.11.2025

  • 2 1488

    9 2 Отговор
    то там си е трагедия по принцип

    15:21 23.11.2025

  • 3 Гост

    9 1 Отговор
    Според една друга ваша статия били прогресиращи градове.

    15:26 23.11.2025

  • 4 ВЕЛИНСКИ

    5 6 Отговор
    ЕЙ ТИЯ ЕВРОЖЕНДЪРИ СИПАА ВСИКО....

    15:56 23.11.2025

  • 5 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Мен ме праска между Средец и Елхово. Ама беше дъжд, а тук на фотото изглежда мешан с цаца

    16:00 23.11.2025

  • 6 Мда

    7 4 Отговор
    центърът на града се е опразнил буквално за минути, защото след огромните гербаджийски кражби, в центъра останаха само някокко просяка на главната, надявайки се да срещнат някого. А защо не питата въпросната цитирана медия ФлЕгман, че според тях центъра е в Карабаир.

    16:01 23.11.2025

  • 7 Бургазлия

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Нашия вилает чака Тъурция да си върне заграбените от Русия територии след 1878

    16:18 23.11.2025

  • 8 незнайко

    3 3 Отговор
    Кой ходи в такова време да се разхожда ? Градът опустял ! Във всички градове през събота и неделя хората ИЗЧЕЗВАТ ПО СЕЛАТА ! Улиците са свободни за движение и 50% от автомобилите липсват ! Това е навсякъде освем в Софея !!!

    16:24 23.11.2025

  • 9 Винкело

    5 0 Отговор
    "Ограничили дейността си"? Демек - хлопнали кепенците ли, кво?

    16:25 23.11.2025

  • 10 Винкело

    4 0 Отговор
    А-а-а, разбрах. В оригиналната статия пише "намалиха дейността си", което е разбираемо. Ама тук решили да се правят на по-фръцнати и столичани, не селтаци глупави като онез.

    16:31 23.11.2025

  • 11 Извод

    7 0 Отговор
    Където е текло пак ще тече ! Само да не прелее морето !

    16:43 23.11.2025

  • 12 От Германия

    8 0 Отговор
    Бургас е страхотен град Бях там това лято за първи път от 2014 година .Евала на тези хора как изглежда града им Харесва ми и Пловдив и градовете в южна бг. София също има подобрения и изглежда сносно поне в централната част

    16:55 23.11.2025

  • 13 От Германия

    5 3 Отговор
    Бургас е страхотен град Бях там това лято за първи път от 2014 година .Евала на тези хора как изглежда града им Харесва ми и Пловдив и градовете в южна бг. София също има подобрения и изглежда сносно поне в централната част

    16:56 23.11.2025

  • 14 Елените

    3 0 Отговор
    Да бъдат почистени кардинално !

    17:00 23.11.2025

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Едно хубаво нещо имаше - ежедневния бюлетин за нивата на язовирите на МОСВ - цветна таблица на PDF и я затриха. Сега излиза някаква по мия на Word, все едно каруцар я правил на полето. Ква е тая работа бре?

    17:02 23.11.2025

