Порой в Бургас

Тежки буреносни облаци, придружени от пороен дъжд и резки пориви на вятъра, обхванаха Бургас днес малко след 12:00 часа. Промяната на времето настъпи изключително бързо, като само за 20 минути небето над морския град почерня, а условията се влошиха значително.
По информация на "Флагман", центърът на града се е опразнил буквално за минути в неделния ден. Множество търговски обекти са ограничили дейността си заради липсата на посетители и лошите метеорологични условия.
Прогноза за застудяване
Синоптиците прогнозират валежите да продължат няколко часа, като с тях ще настъпи и осезаемо понижение на температурите. Въпреки че температурата на морската вода остава необичайно висока за сезона – между 18 и 22 градуса, експертите предупреждават за възможно образуване на лека снежна покривка в определени части на страната.
Вълнението на морето към момента е около 1-2 бала, но съществува риск то да се усили при продължаващи силни пориви на вятъра.
Препоръки към гражданите
Специалистите съветват жителите и гостите на града да избягват излизане навън при първите признаци на гръмотевична буря. Препоръчително е да не се пребивава на открити високи пространства по време на интензивните явления, които са характерни за този преходен сезон и често настъпват внезапно.
