Потребителската кошница вече е 100 лева, поевтиняват месо, плодове и зеленчуци

24 Ноември, 2025 12:38

Цената на лимоните е с 0,21 лв надолу. Поевтиняват и ябълките с 0,17 лв. Увеличение с 0,05 лв се наблюдава при картофите. С 0,09 лв е поскъпнал и зеленият пипер

Мария Атанасова

100 лева струва потребителската кошница на едро, което се дължи на седмичните вариации, нищо не е статично. Това заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов, цитиран от БГНЕС. Миналата седмица потребителската кошница на едро струваше 101 лева. Така в рамките на седмица потребителската кошница е поевтиняла с 1 лев.

"Продължава нормалното състояние на пазара", отбеляза председателят на ДКСБТ и посочи, че цената на потребителската кошница изцяло се дължи на седмичните вариации и нищо не е статично.

Поевтиняват цените на доматите с 0,07 лв/кг, на краставиците с 0,08 лв/кг, на лука с 0,04 лв/кг, на зелето с 0,06 лв/кг, на морковите с 0,06 лв/кг, на червения пипер с 0,04 лв/кг.

Цената на лимоните е с 0,21 лв надолу. Поевтиняват и ябълките с 0,17 лв. Увеличение с 0,05 лв се наблюдава при картофите. С 0,09 лв е поскъпнал и зеленият пипер.

Увеличава се предлагането на краставицата. Стабилизира се предлагането на тиквичката. Много по-добро от очакваното е и предлагането на ябълките, съобщи още Иванов. По думите му всичко, което е характерно за сезона, е в едно много добро предлагане.

При основните хранителни продукти поскъпване се наблюдава при брашното с 0,07 лв, при кашкавала с 0,10 лв, при яйцата с 0,01 лв.

Поевтиняват пилешкото месо и свинско месо.

"Няма оформена тенденция при нито един продукт", поясни председателят на ДКСБТ и допълни, че стабилизацията е най-висока при млечните продукти.
Вече втори месец какаото държи нива малко под 6 долара.

При кафето също има вариации – при Арабиката цената е около 9 долара, при Робуста има задържане на цена около 4,5 долара. Иванов направи седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците за периода 20 май – 24 ноември 2025 г.

Председателят на ДКСБТ призова потребителите да отделят по 5 минути за информиране преди да отидат да пазаруват, за да подберат продукти на най-изгодните цени.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Бай Дончо е измислил лек срещу "потребителската кошница" - безплатен Оземпик.

    12:41 24.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Искате да кажете 100 евро.

    Коментиран от #7, #27

    12:41 24.11.2025

  • 3 сбруя

    12 0 Отговор
    Щом Потребителската кошница е вече 100 лева,то заплатата ще ми стигне за около 17 дни.А после?! Що ке праим?

    Коментиран от #4, #9

    12:42 24.11.2025

  • 4 селяк

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "сбруя":

    Принтираш на едно листче " Слава на Украйна" , " Ура за ЕС" , " Ние вече сме в клуба на богатите" и това ще ядеме

    12:43 24.11.2025

  • 5 име

    7 0 Отговор
    Супер, тая статия Марчето да я покаже на шефа си кога отиде да иска увеличение на заплатата. И я покажете и на онези в БНТ и БНР, дето пискаха за поне 10% увеличение!

    12:44 24.11.2025

  • 6 Де какво има скапано и евтино

    7 0 Отговор
    Из Европа и Турция. Се предлага в БГ на по високи цени от цените в ЕС.

    12:44 24.11.2025

  • 7 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Какво ти евро сънуваш. Не виждаш ли, че секнаха вече рекламите с двойните цени, обявяват се само в левове, а дори и в самата статия се цитират USD за съпоставка:

    "При кафето също има вариации – при Арабиката цената е около 9 долара, при Робуста има задържане на цена около 4,5 долара."

    12:44 24.11.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 0 Отговор
    ПРЕСТАНЕТЕ С ВАШИТЕ ФАЛШИВИ ДАННИ!
    ВСИЧКИ СМЕ НАЯСНО С ЦЕНИТЕ.

    Коментиран от #10

    12:45 24.11.2025

  • 9 честен ционист

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "сбруя":

    Личният ти доктор ще ти предпише Оземпик, поет от касата.

    12:45 24.11.2025

  • 10 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Нема ка баце. оФцете треа блеят блеяяят

    12:47 24.11.2025

  • 11 Не знам

    8 0 Отговор
    каква е тази кошница, ама ако някой някъде е видял нещо да е поевтиняло, да каже къде е, че аз явно все в грешния магазин влизам.

    Коментиран от #12

    12:54 24.11.2025

  • 12 аде

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Не знам":

    само заплатите падат

    12:56 24.11.2025

  • 13 Инфлацията се

    1 0 Отговор
    Свива на един банан разстояние .

    12:58 24.11.2025

  • 14 провинциалист

    2 0 Отговор
    Кошницата могат да я обявят колкото си искат, защото първичните данни никой не знае какви са.

    13:14 24.11.2025

  • 15 Георги Илиев Митев

    0 1 Отговор
    Да си признаят пряко, че комунизмът в Република България настъпва с пълна сила ! В скоро време всичко ще е със символичната цена от един евроцент, за да не обидим " демократична " Европа. Ще настъпи Рай за всички българи от български произход и за всяка раса от Земното кълбо. Всеки, Хомо Сапиенс ще иска да живее тук на територията на Република България. Не случайно е предопределено и от националния ни химн.

    13:26 24.11.2025

  • 16 Кошничар

    2 1 Отговор
    Граби народее кошници по 100 лева сега,че след Нова година пак ще са по 100...ама евро...

    13:28 24.11.2025

  • 17 сит потребител

    2 0 Отговор
    Не знам как я изчисляват тази потребителска кошница /може би имат предвид кошничката на Червената шапчица/
    , незнам и къде пазаруват тези хора.

    13:31 24.11.2025

  • 18 Сигурно

    1 0 Отговор
    И нафтата поевтинява щом работодателя позволява на тоя с БМВ Х5 Р 04 64 КВ след всяка смяна да краде по 2 туби в сака

    13:33 24.11.2025

  • 19 Лъжа. Пресанете

    2 0 Отговор
    Поефтнява?
    Нещо сте обърлали. Инфлацията на храните е 30-40 за последните 5 месеца

    13:44 24.11.2025

  • 20 Присмехулник

    2 1 Отговор
    Преди години една рускиня - професор каза така:
    "Ако в зоологическата градина ви заведат пред клетката на хипопотама и ви кажат, че това е жирав, вярвайте на очите си, а не на това, което ви говорят."

    Коментиран от #21

    13:45 24.11.2025

  • 21 селяк

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Присмехулник":

    правилно го е казала, ама като гледам оФцете не го разбират. па ма нали сме у клуба на богатите :Д

    13:49 24.11.2025

  • 22 Цвете

    1 0 Отговор
    И КОЕ Е " ПОЕВТИНЯЛО " ????? 100 ЛЕВА ЕДИН ПАЗАР, Т.Е.50 ЕВРО?! И НА ТОВА МУ КАЗВАТ " ЕКСПЕРТИТЕ " ,КОИТО, МОЖЕ БИ ГЛЕДАТ СТОКИТЕ С БИНОКЪЛ ? СТИГА ЛЪЖИ ВСЕКИ БОЖИ ДЕН СЕ ПАЗАРУВА ПО МАЛКО И НИЕ ВИЖДАМЕ, КАК НИЩИЧКО НЕ Е ДРЪПНАЛО НАЗАД.🇧🇬⛔️🛒🛒🛒🛒🛒🛒🔬

    13:53 24.11.2025

  • 23 социалист -анти капиталист

    4 0 Отговор
    Поробеното население купува некачествени продукти от неските вериги .Данъците се изнасят и немските пенсионери вземат големи пенсии , благодарение на тези вериги и с любезното съдействие на колониална България .Знаете ли в колко държави цените на същите стоки са наполовина по евтини ?

    13:54 24.11.2025

  • 24 тутуту

    1 0 Отговор
    Дано поне зад макдоналдса има хубави кофи с ядене, че след няколко дни тая кошничка като стане 100 евро, а заплатите700-800 да има къде да са наядеме :Д

    13:54 24.11.2025

  • 25 Цвете

    1 0 Отговор
    И КОЕ Е " ПОЕВТИНЯЛО " ????? 100 ЛЕВА ЕДИН ПАЗАР, Т.Е.50 ЕВРО?! И НА ТОВА МУ КАЗВАТ " ЕКСПЕРТИТЕ " ,КОИТО, МОЖЕ БИ ГЛЕДАТ СТОКИТЕ С БИНОКЪЛ ? СТИГА ЛЪЖИ ВСЕКИ БОЖИ ДЕН СЕ ПАЗАРУВА ПО МАЛКО И НИЕ ВИЖДАМЕ, КАК НИЩИЧКО НЕ Е ДРЪПНАЛО НАЗАД.🇧🇬⛔️🛒🛒🛒🛒🛒🛒🔬

    13:56 24.11.2025

  • 26 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    Тоя Владимир Иванов къде вижда евтините стоки,че и ние да си купим! Явно не влиза да пазарува,не го показвайте, че носа му ще стане като на Пинокио, много лъже.

    14:04 24.11.2025

  • 27 Все тая

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    На ден

    14:29 24.11.2025

