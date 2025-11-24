Потребителската кошница вече е 100 лева, поевтиняват месо, плодове и зеленчуци

100 лева струва потребителската кошница на едро, което се дължи на седмичните вариации, нищо не е статично. Това заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов, цитиран от БГНЕС. Миналата седмица потребителската кошница на едро струваше 101 лева. Така в рамките на седмица потребителската кошница е поевтиняла с 1 лев.
"Продължава нормалното състояние на пазара", отбеляза председателят на ДКСБТ и посочи, че цената на потребителската кошница изцяло се дължи на седмичните вариации и нищо не е статично.
Поевтиняват цените на доматите с 0,07 лв/кг, на краставиците с 0,08 лв/кг, на лука с 0,04 лв/кг, на зелето с 0,06 лв/кг, на морковите с 0,06 лв/кг, на червения пипер с 0,04 лв/кг.
Цената на лимоните е с 0,21 лв надолу. Поевтиняват и ябълките с 0,17 лв. Увеличение с 0,05 лв се наблюдава при картофите. С 0,09 лв е поскъпнал и зеленият пипер.
Увеличава се предлагането на краставицата. Стабилизира се предлагането на тиквичката. Много по-добро от очакваното е и предлагането на ябълките, съобщи още Иванов. По думите му всичко, което е характерно за сезона, е в едно много добро предлагане.
При основните хранителни продукти поскъпване се наблюдава при брашното с 0,07 лв, при кашкавала с 0,10 лв, при яйцата с 0,01 лв.
Поевтиняват пилешкото месо и свинско месо.
"Няма оформена тенденция при нито един продукт", поясни председателят на ДКСБТ и допълни, че стабилизацията е най-висока при млечните продукти.
Вече втори месец какаото държи нива малко под 6 долара.
При кафето също има вариации – при Арабиката цената е около 9 долара, при Робуста има задържане на цена около 4,5 долара. Иванов направи седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците за периода 20 май – 24 ноември 2025 г.
Председателят на ДКСБТ призова потребителите да отделят по 5 минути за информиране преди да отидат да пазаруват, за да подберат продукти на най-изгодните цени.
