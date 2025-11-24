Николай Попов: Нашите политици не могат да водят диалог. Тях не ги интересува темата с убитите деца

Следващата година искам да имаме поне 20% по-малко убити по пътищата. Ако видя следващата година, тази не успях и затова отказах да бъда будител, ще съм удовлетворен. Дотук спасих няколко човешки живота. На пътя Телиш - Радомирци имаше всяка седмица по един убит, а след Сияна няма загинал в тази отсечка.

Това сподели в интервю пред БНР Николай Попов- бащата на убитата през пролетта Сияна на пътя Телиш – Радомирци.

В края на миналата седмица той внесе във ВСК петиция с над 22 000 подписа, с която е иска оставката на административния ръководител съдия Галина Захарова.

В предаването "12+3" той коментира мотивите за исканата оставка и заяви, че се чувства силен, защото го подкрепят "Ангели на пътя", неправителствени организации и хиляди хора в социалните мрежи и по улиците.

Мнението на Николай Попов е, че нищо в държавата не е нормално, защото "най-малко езикът, на който си говорят

политиците, се пренася в обществото":

"И това са атаките срещу мен с обиди и цинизми. Но това е нашето общество - разграден двор и в него има една група хора, които си крещят, викат и обиждат. Това в държавата и резултатът от самите наши действия."

Според него корупцията в правосъдната система не е само в съда и в прокуратурата, а и във ВСС, където са "капсулиран орган и отникъде не чуват какво се говори.

"Съдиите често се оправдават с тяхното вътрешно убеждение за безобразията, които вършат. Захарова има две различни мнения за лихварството - едното го приема, другото отхвърля. За мен, като период от време на тези решения, е, че това обслужва интересите на един човек, който се занимава с лихварство", посочи той.

И допълни:

"Адмирации към Захарова, тя подходи демократично към мен. Поздравявам я, трябва сила, за да дадеш думата на човек публично и да ти поиска оставката. В тази петиция е подписана от над 22 000 и не е моя, там са подписите на "Ангели на пътя" и хиляди хора, които искат децата ни да не бъдат убивани на пътя."

Николай Попов е категоричен, че кашата с ВСС я забъркват политиците и те трябва да я решат и устойчивото решени е нов ВСС.

"А корупцията става между съдии и адвокати. Нападам ВСК, защото там приключват делата. Винаги е предпочитано да се плати на последна инстанция и се дават присъди в ущърб на обществото. Искам да си изчистят къщичката. Захарова няма да си подаде оставката, това е очевидно. А тя е и председател на съдийската колегия във ВСС", допълни Попов.

Той категорично отхвърля обвиненията, че ще прави политическа партия. И за пореден път повтори, че ще прави гражданско сдружение и в него могат да се включат политици от всички партии в политическия спектър, но да са нормални и вижданията им да съвпадат с неговите. Защото във всяка партия има познати и свестни хора.

Бащата на Сияна сподели, че от политиците единствено регионалният министър изпълнява поетите пред него ангажименти, а правосъдният Георги Георгиев му е "отворил очите" за вещите лица – експертизите и че чрез тях се манипулират делата.

"Сега Георгиев и екипът му работят по закон за експертите", съобщи Николай Попов.

Също така заяви, че досега е дарил пари за лечението на деца от получените 350 000 лв. от обезщетението за Сияна. И ще продължава да го прави, въпреки че е много трудно да избере кауза.

"Едните от политиците казват, "ето, те не поддържаха пътищата", другите – "те ремонтираха с фалшив асфалт". И двете са верни. Политиците не ги интересува темата с убитите деца. Когато 20 000 се събраха пред "Св. Ал. Невски" ми звъняха, защото ги беше страх да не бутна правителството. Готов съм да водя диалог с всеки, защото нашите политици не могат да водят диалог", коментира бащата на Сияна.

На 29 ноември Николай Попов организира безплатно обучение за млади шофьори, как да реагират в критични ситуация. И е благодарен на кмета на София Васил Терзиев, който дава гараж Малашевци за обучението.

"Подкрепят ме "Ангелина пътя", "Европейския център по транспортни политики", "Будните граждани" във Варна, по улиците ме спират и прегръщат хора, грамадни мъже на 40 години ми благодарят, спират ме майки с деца. Аз не съм сам, ние сме всички и хората в социалните мрежи", сподели той.

И е категоричен:

"Виновни за пътищата на първо място е ГЕРБ, не са правили качествени ремонти и фирмата правила отсечката Телиш - Радомирци е на фирма, близка до ГЕРБ. Другите виновни са ПП-ДБ, които спряха поддръжката. Останалите сме ние виновни, че сме търпели."

Попов разказа, че Ивайло Мирчев го поканил да отидат при Пеевски, за да подкрепи избора на нов ВСС: "Да, готов съм да отида при Пеевски, дори и при Борисов съм готов да отида.

Николай Попов сподели, че е привлякъл доста хора да даряват и да се помага на болни деца. Дори един човек е дарил над 130 000 лв.

А този дарител не искал да се съобщава името му, за да не му вземат бизнеса. Той живее в чужбина, но бизнесът му – високи технологии, е в България.

Бащата на Сияна е категоричен, че след като дари всички пари от обезщетението, пак ще дарява от името на Фондация "Сияна Попова".

"Ще помагаме на болни деца, защото държавата не го прави", обеща Николай Попов.