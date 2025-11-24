Новини
Николай Попов: Нашите политици не могат да водят диалог. Тях не ги интересува темата с убитите деца

24 Ноември, 2025 16:27

"Виновни за пътищата на първо място е ГЕРБ, не са правили качествени ремонти и фирмата правила отсечката Телиш - Радомирци е на фирма, близка до ГЕРБ. Другите виновни са ПП-ДБ, които спряха поддръжката. Останалите сме ние виновни, че сме търпели.", коментира още таткото на Сияна

Николай Попов: Нашите политици не могат да водят диалог. Тях не ги интересува темата с убитите деца - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Следващата година искам да имаме поне 20% по-малко убити по пътищата. Ако видя следващата година, тази не успях и затова отказах да бъда будител, ще съм удовлетворен. Дотук спасих няколко човешки живота. На пътя Телиш - Радомирци имаше всяка седмица по един убит, а след Сияна няма загинал в тази отсечка.

Това сподели в интервю пред БНР Николай Попов- бащата на убитата през пролетта Сияна на пътя Телиш – Радомирци.

В края на миналата седмица той внесе във ВСК петиция с над 22 000 подписа, с която е иска оставката на административния ръководител съдия Галина Захарова.

В предаването "12+3" той коментира мотивите за исканата оставка и заяви, че се чувства силен, защото го подкрепят "Ангели на пътя", неправителствени организации и хиляди хора в социалните мрежи и по улиците.

Мнението на Николай Попов е, че нищо в държавата не е нормално, защото "най-малко езикът, на който си говорят

политиците, се пренася в обществото":

"И това са атаките срещу мен с обиди и цинизми. Но това е нашето общество - разграден двор и в него има една група хора, които си крещят, викат и обиждат. Това в държавата и резултатът от самите наши действия."

Според него корупцията в правосъдната система не е само в съда и в прокуратурата, а и във ВСС, където са "капсулиран орган и отникъде не чуват какво се говори.

"Съдиите често се оправдават с тяхното вътрешно убеждение за безобразията, които вършат. Захарова има две различни мнения за лихварството - едното го приема, другото отхвърля. За мен, като период от време на тези решения, е, че това обслужва интересите на един човек, който се занимава с лихварство", посочи той.

И допълни:

"Адмирации към Захарова, тя подходи демократично към мен. Поздравявам я, трябва сила, за да дадеш думата на човек публично и да ти поиска оставката. В тази петиция е подписана от над 22 000 и не е моя, там са подписите на "Ангели на пътя" и хиляди хора, които искат децата ни да не бъдат убивани на пътя."

Николай Попов е категоричен, че кашата с ВСС я забъркват политиците и те трябва да я решат и устойчивото решени е нов ВСС.

"А корупцията става между съдии и адвокати. Нападам ВСК, защото там приключват делата. Винаги е предпочитано да се плати на последна инстанция и се дават присъди в ущърб на обществото. Искам да си изчистят къщичката. Захарова няма да си подаде оставката, това е очевидно. А тя е и председател на съдийската колегия във ВСС", допълни Попов.

Той категорично отхвърля обвиненията, че ще прави политическа партия. И за пореден път повтори, че ще прави гражданско сдружение и в него могат да се включат политици от всички партии в политическия спектър, но да са нормални и вижданията им да съвпадат с неговите. Защото във всяка партия има познати и свестни хора.

Бащата на Сияна сподели, че от политиците единствено регионалният министър изпълнява поетите пред него ангажименти, а правосъдният Георги Георгиев му е "отворил очите" за вещите лица – експертизите и че чрез тях се манипулират делата.

"Сега Георгиев и екипът му работят по закон за експертите", съобщи Николай Попов.

Също така заяви, че досега е дарил пари за лечението на деца от получените 350 000 лв. от обезщетението за Сияна. И ще продължава да го прави, въпреки че е много трудно да избере кауза.

"Едните от политиците казват, "ето, те не поддържаха пътищата", другите – "те ремонтираха с фалшив асфалт". И двете са верни. Политиците не ги интересува темата с убитите деца. Когато 20 000 се събраха пред "Св. Ал. Невски" ми звъняха, защото ги беше страх да не бутна правителството. Готов съм да водя диалог с всеки, защото нашите политици не могат да водят диалог", коментира бащата на Сияна.

На 29 ноември Николай Попов организира безплатно обучение за млади шофьори, как да реагират в критични ситуация. И е благодарен на кмета на София Васил Терзиев, който дава гараж Малашевци за обучението.

"Подкрепят ме "Ангелина пътя", "Европейския център по транспортни политики", "Будните граждани" във Варна, по улиците ме спират и прегръщат хора, грамадни мъже на 40 години ми благодарят, спират ме майки с деца. Аз не съм сам, ние сме всички и хората в социалните мрежи", сподели той.

И е категоричен:

"Виновни за пътищата на първо място е ГЕРБ, не са правили качествени ремонти и фирмата правила отсечката Телиш - Радомирци е на фирма, близка до ГЕРБ. Другите виновни са ПП-ДБ, които спряха поддръжката. Останалите сме ние виновни, че сме търпели."

Попов разказа, че Ивайло Мирчев го поканил да отидат при Пеевски, за да подкрепи избора на нов ВСС: "Да, готов съм да отида при Пеевски, дори и при Борисов съм готов да отида.

Николай Попов сподели, че е привлякъл доста хора да даряват и да се помага на болни деца. Дори един човек е дарил над 130 000 лв.

А този дарител не искал да се съобщава името му, за да не му вземат бизнеса. Той живее в чужбина, но бизнесът му – високи технологии, е в България.

Бащата на Сияна е категоричен, че след като дари всички пари от обезщетението, пак ще дарява от името на Фондация "Сияна Попова".

"Ще помагаме на болни деца, защото държавата не го прави", обеща Николай Попов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тончо

    16 26 Отговор
    Това момче трябва да бъде ПОДКРЕПЕНО, както и мисля да направя!

    16:29 24.11.2025

  • 2 Писна ми от тоя

    24 16 Отговор
    Нагаждач.
    Утре е насрочено делото. Явно, че доказатестватаине са в полза на дядката и тоя беснее.

    16:32 24.11.2025

  • 3 как така

    6 16 Отговор
    Болния трол не е налазил темата да плюе по бащата на Сияна?

    16:32 24.11.2025

  • 4 честен ционист

    5 8 Отговор
    Бащата на нацията като ви тури алкозамоци у всяко МПС за ваша сметка и ще ви спаси всичките, а даже докато шофирате може и да поработи с жените ви по подобряване на естествения прираст.

    16:33 24.11.2025

  • 5 Това лудлто

    11 11 Отговор
    Бил много важен в държавата. Иззема функциите на Борисов и Пеевски по важност! Хахаха!ще правим граждански коптори!

    Коментиран от #11

    16:36 24.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    20 11 Отговор
    Пак този.

    16:37 24.11.2025

  • 7 Само като му видя

    28 10 Отговор
    Мазната физиономия и ми се повдига!

    16:39 24.11.2025

  • 8 Даниел

    11 1 Отговор
    Политическия ни елит е притиснат единствено от угрозата на международни санкции,сякаш на местно ниво са решени всички проблеми и обществото е мълчаливо!
    Как тогава ще вървим към повишаване на стандарта на живот и нормална демокрация!?

    16:42 24.11.2025

  • 9 Държавата в определени случаи

    5 2 Отговор
    Толерира убийците които са предизвикали произшествие завършило с един убит и с един още по тежко ранен. Дори да не са искали би трябвало да са отговорни и да понесат отговорността а не да изкарват тежко пострадалите виновни. Все пак колите убиват хора , а не е обратното.

    16:45 24.11.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    10 3 Отговор
    НАШИТЕ УПРАВЛЕНЦИ РАЗБИРАТ САМО
    ЕЗИКА НА ПАРИТЕ..

    Коментиран от #12

    16:45 24.11.2025

  • 11 ПО-ДОБРЕ

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Това лудлто":

    ТОЗИ ДА ГОВОРИ,ОТКОЛКОТО ДВАТА ДЕБЕЛИ
    ШОПАРА С НЕЧЛЕНОРАЗДЕЛНА РЕЧ.

    16:48 24.11.2025

  • 12 Не забравяй

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Тоягата

    16:49 24.11.2025

  • 13 Хахахахаха

    12 2 Отговор
    Новият месия. Спиратьго, пргръщат го, целуват го отзад, свирят му отпред, прават дарения, Борисов и Пеевски бледнеят!

    16:49 24.11.2025

  • 14 Абе този пор

    15 4 Отговор
    Той ли ще избира членовете на ВСС?
    А не така!
    Ще ядосаш Дебелянчо и свят ще ти се завие!

    16:53 24.11.2025

  • 15 От къде е получил това обещетение от

    13 2 Отговор
    350 000. Това са повече от една трета от милион. Нали още не е минало делото ?

    17:00 24.11.2025

  • 16 МПС

    16 5 Отговор
    Пак ли тоя гербавски мазник, които без никаъв срам се лансира на гърба на нещастието което се случи с детето му

    17:01 24.11.2025

  • 17 С уважение !

    4 13 Отговор
    Прав е човекът ! Ако се остави така , поровете от ГЕРБ и ПП още повече ще крадат , а по пътищата ще загиват още деца .

    Коментиран от #19

    17:04 24.11.2025

  • 18 Аз полковникът

    18 4 Отговор
    Тоя много дразни вече

    17:06 24.11.2025

  • 19 Той краде с тях

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "С уважение !":

    Откъде пари за такива мероприятия?
    Лошо изиграна роля!

    17:11 24.11.2025

  • 20 50/50

    3 3 Отговор
    В отчаянието си е прав за някои неща! Например за безразличието и бездушието на властта! Само констатации, статистики, стъкмистики, резултата - същия, пострадалите не намаляват! Иначе много загрижени за агресията в други държави и одобряват инициативата на Тръмп! Утре ще подкрепят и инициативата на Париж, Байерн и Ливърпул, която е противоположна на американската, но те знаят как да се нагаждат и там нямам претенции! Могат, както казва Дилов - угаждат си!

    17:13 24.11.2025

  • 21 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    7 0 Отговор
    ВСЯКО НОВО " НЕ ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ" Е ЛЮПИЛНЯ ЗА НОВА ПАРТИЯ. ВЕЧЕ ТОВА ГО ИГРАХМЕ С ГЕРБ, ПП-ДБ И ДРУГИ ПОДОБНИ КОИТО ВЛИЗАТ В БСП-НН.
    ЗА ТОВА ТРУДНО ЧОВЕК БИ ПОВЯРВАЛ НА ВСЯКАКВИ ТВЪРДЕНИЯ

    17:15 24.11.2025

  • 22 350 000 лева обезщетение

    13 1 Отговор
    От къде е получил обещетение нали делото още не е минало. Не се заяждам просто питам. Ако знае някой да обясни.

    17:25 24.11.2025

  • 23 телиш

    13 0 Отговор
    От този вече очаквам да потече и от чешмата!
    Стига самореклама! Бил будител?
    За негова информация. След измененията ,за да угодят на тези ангели,загиналите са ПОВЕЧЕ ,от преди една година! Информацията идва от КАТ!
    Заради тези " фалшиво положителни" тестове,хиляди браха ядове,.
    Това за политиците е лоша театрална постановка,лошо режисирана и лошо изиграна!

    17:31 24.11.2025

  • 24 Спасчо

    3 2 Отговор
    Нашите политици не могат да говорят, а за диалог трябва да можеш да изразиш мнение най-малко. Е да се обиждат могат и то добре. За друго не стават.

    17:42 24.11.2025

  • 25 ха ха

    3 0 Отговор
    със сигурност не е спасил никой , но пък заради идиотиите му са ограбени хиляди пътуващи , а политиците чуват само това което им изнася , за по крадливи и репресивни "закони"

    18:08 24.11.2025

  • 26 Умен

    5 0 Отговор
    Преди трагедията с детенцето му,той също нямаше нищо против да се отърка с политическия елит".По специално с ГЕРБ.Гадното е,че лично разбра че корупцията на Тиквата убива.Каквото и да прави едва ли ще намери покой.Най-лошото нещо е да преживее децата си и никой не го. Заслужава.

    18:14 24.11.2025

  • 27 Гост

    3 0 Отговор
    Темата за тях е една - крадене до полуда, купуване на имоти, палати, острови, строене на хотели, сгради, блокове, съсипване на народа (психически, физически, финансово)!!! Друго тема за тия мерзавци няма

    18:46 24.11.2025

  • 28 Тоя кенеф

    2 0 Отговор
    Само смърди

    18:47 24.11.2025

  • 29 Правитли впечатление

    3 0 Отговор
    Че няма нито един коментар. Явно тоя келеш се възбужда да чете попържни по негов адрес!
    Извратена работа!

    Коментиран от #30

    18:49 24.11.2025

  • 30 Нито един

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Правитли впечатление":

    Изтрит коментар!

    19:04 24.11.2025

  • 31 Хамзис

    0 0 Отговор
    Темата за убити деца и неговото собствено е основата на този за да стане от редови нисък номенклатурчик на ГЕРБ в още по-изявен политик. Гледай кой ти го казва ,не само какво ти реди особено когато има пряк интерес.

    19:46 24.11.2025

  • 32 Иии пак ли за тая бе

    1 1 Отговор
    Аман аман аман

    20:54 24.11.2025

