Николай Попов: Нашите политици не могат да водят диалог. Тях не ги интересува темата с убитите деца

Следващата година искам да имаме поне 20% по-малко убити по пътищата. Ако видя следващата година, тази не успях и затова отказах да бъда будител, ще съм удовлетворен. Дотук спасих няколко човешки живота. На пътя Телиш - Радомирци имаше всяка седмица по един убит, а след Сияна няма загинал в тази отсечка.
Това сподели в интервю пред БНР Николай Попов- бащата на убитата през пролетта Сияна на пътя Телиш – Радомирци.
В края на миналата седмица той внесе във ВСК петиция с над 22 000 подписа, с която е иска оставката на административния ръководител съдия Галина Захарова.
В предаването "12+3" той коментира мотивите за исканата оставка и заяви, че се чувства силен, защото го подкрепят "Ангели на пътя", неправителствени организации и хиляди хора в социалните мрежи и по улиците.
Мнението на Николай Попов е, че нищо в държавата не е нормално, защото "най-малко езикът, на който си говорят
политиците, се пренася в обществото":
"И това са атаките срещу мен с обиди и цинизми. Но това е нашето общество - разграден двор и в него има една група хора, които си крещят, викат и обиждат. Това в държавата и резултатът от самите наши действия."
Според него корупцията в правосъдната система не е само в съда и в прокуратурата, а и във ВСС, където са "капсулиран орган и отникъде не чуват какво се говори.
"Съдиите често се оправдават с тяхното вътрешно убеждение за безобразията, които вършат. Захарова има две различни мнения за лихварството - едното го приема, другото отхвърля. За мен, като период от време на тези решения, е, че това обслужва интересите на един човек, който се занимава с лихварство", посочи той.
И допълни:
"Адмирации към Захарова, тя подходи демократично към мен. Поздравявам я, трябва сила, за да дадеш думата на човек публично и да ти поиска оставката. В тази петиция е подписана от над 22 000 и не е моя, там са подписите на "Ангели на пътя" и хиляди хора, които искат децата ни да не бъдат убивани на пътя."
Николай Попов е категоричен, че кашата с ВСС я забъркват политиците и те трябва да я решат и устойчивото решени е нов ВСС.
"А корупцията става между съдии и адвокати. Нападам ВСК, защото там приключват делата. Винаги е предпочитано да се плати на последна инстанция и се дават присъди в ущърб на обществото. Искам да си изчистят къщичката. Захарова няма да си подаде оставката, това е очевидно. А тя е и председател на съдийската колегия във ВСС", допълни Попов.
Той категорично отхвърля обвиненията, че ще прави политическа партия. И за пореден път повтори, че ще прави гражданско сдружение и в него могат да се включат политици от всички партии в политическия спектър, но да са нормални и вижданията им да съвпадат с неговите. Защото във всяка партия има познати и свестни хора.
Бащата на Сияна сподели, че от политиците единствено регионалният министър изпълнява поетите пред него ангажименти, а правосъдният Георги Георгиев му е "отворил очите" за вещите лица – експертизите и че чрез тях се манипулират делата.
"Сега Георгиев и екипът му работят по закон за експертите", съобщи Николай Попов.
Също така заяви, че досега е дарил пари за лечението на деца от получените 350 000 лв. от обезщетението за Сияна. И ще продължава да го прави, въпреки че е много трудно да избере кауза.
"Едните от политиците казват, "ето, те не поддържаха пътищата", другите – "те ремонтираха с фалшив асфалт". И двете са верни. Политиците не ги интересува темата с убитите деца. Когато 20 000 се събраха пред "Св. Ал. Невски" ми звъняха, защото ги беше страх да не бутна правителството. Готов съм да водя диалог с всеки, защото нашите политици не могат да водят диалог", коментира бащата на Сияна.
На 29 ноември Николай Попов организира безплатно обучение за млади шофьори, как да реагират в критични ситуация. И е благодарен на кмета на София Васил Терзиев, който дава гараж Малашевци за обучението.
"Подкрепят ме "Ангелина пътя", "Европейския център по транспортни политики", "Будните граждани" във Варна, по улиците ме спират и прегръщат хора, грамадни мъже на 40 години ми благодарят, спират ме майки с деца. Аз не съм сам, ние сме всички и хората в социалните мрежи", сподели той.
И е категоричен:
"Виновни за пътищата на първо място е ГЕРБ, не са правили качествени ремонти и фирмата правила отсечката Телиш - Радомирци е на фирма, близка до ГЕРБ. Другите виновни са ПП-ДБ, които спряха поддръжката. Останалите сме ние виновни, че сме търпели."
Попов разказа, че Ивайло Мирчев го поканил да отидат при Пеевски, за да подкрепи избора на нов ВСС: "Да, готов съм да отида при Пеевски, дори и при Борисов съм готов да отида.
Николай Попов сподели, че е привлякъл доста хора да даряват и да се помага на болни деца. Дори един човек е дарил над 130 000 лв.
А този дарител не искал да се съобщава името му, за да не му вземат бизнеса. Той живее в чужбина, но бизнесът му – високи технологии, е в България.
Бащата на Сияна е категоричен, че след като дари всички пари от обезщетението, пак ще дарява от името на Фондация "Сияна Попова".
"Ще помагаме на болни деца, защото държавата не го прави", обеща Николай Попов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тончо
16:29 24.11.2025
2 Писна ми от тоя
Утре е насрочено делото. Явно, че доказатестватаине са в полза на дядката и тоя беснее.
16:32 24.11.2025
3 как така
16:32 24.11.2025
4 честен ционист
16:33 24.11.2025
5 Това лудлто
Коментиран от #11
16:36 24.11.2025
6 Данко Харсъзина
16:37 24.11.2025
7 Само като му видя
16:39 24.11.2025
8 Даниел
Как тогава ще вървим към повишаване на стандарта на живот и нормална демокрация!?
16:42 24.11.2025
9 Държавата в определени случаи
16:45 24.11.2025
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЕЗИКА НА ПАРИТЕ..
Коментиран от #12
16:45 24.11.2025
11 ПО-ДОБРЕ
До коментар #5 от "Това лудлто":ТОЗИ ДА ГОВОРИ,ОТКОЛКОТО ДВАТА ДЕБЕЛИ
ШОПАРА С НЕЧЛЕНОРАЗДЕЛНА РЕЧ.
16:48 24.11.2025
12 Не забравяй
До коментар #10 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Тоягата
16:49 24.11.2025
13 Хахахахаха
16:49 24.11.2025
14 Абе този пор
А не така!
Ще ядосаш Дебелянчо и свят ще ти се завие!
16:53 24.11.2025
15 От къде е получил това обещетение от
17:00 24.11.2025
16 МПС
17:01 24.11.2025
17 С уважение !
Коментиран от #19
17:04 24.11.2025
18 Аз полковникът
17:06 24.11.2025
19 Той краде с тях
До коментар #17 от "С уважение !":Откъде пари за такива мероприятия?
Лошо изиграна роля!
17:11 24.11.2025
20 50/50
17:13 24.11.2025
21 ДАСКАЛ ГЕНЧО
ЗА ТОВА ТРУДНО ЧОВЕК БИ ПОВЯРВАЛ НА ВСЯКАКВИ ТВЪРДЕНИЯ
17:15 24.11.2025
22 350 000 лева обезщетение
17:25 24.11.2025
23 телиш
Стига самореклама! Бил будител?
За негова информация. След измененията ,за да угодят на тези ангели,загиналите са ПОВЕЧЕ ,от преди една година! Информацията идва от КАТ!
Заради тези " фалшиво положителни" тестове,хиляди браха ядове,.
Това за политиците е лоша театрална постановка,лошо режисирана и лошо изиграна!
17:31 24.11.2025
24 Спасчо
17:42 24.11.2025
25 ха ха
18:08 24.11.2025
26 Умен
18:14 24.11.2025
27 Гост
18:46 24.11.2025
28 Тоя кенеф
18:47 24.11.2025
29 Правитли впечатление
Извратена работа!
Коментиран от #30
18:49 24.11.2025
30 Нито един
До коментар #29 от "Правитли впечатление":Изтрит коментар!
19:04 24.11.2025
31 Хамзис
19:46 24.11.2025
32 Иии пак ли за тая бе
20:54 24.11.2025