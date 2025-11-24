Новини
Александър Николов за "Лукойл": Ако се спазват каузите, България губи 4 милиарда

24 Ноември, 2025 18:25 2 400 28

  • александър николов-
  • продажба-
  • лукойл

Част от купувачите са много сериозни. Те опипват почвата, но не у нас. Разговор само за този актив е малко вероятен, защото има две по-важни неща преди това – какво ще се случи на срещите в Швейцария за войната и дали ще има споразумение

Александър Николов за "Лукойл": Ако се спазват каузите, България губи 4 милиарда - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Част от купувачите са много сериозни. Те опипват почвата, но не у нас. Разговор само за този актив е малко вероятен, защото има две по-важни неща преди това – какво ще се случи на срещите в Швейцария за войната и дали ще има споразумение. Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

По думите му „Лукойл“ е най-важната икономическа структура в страната ни.

Вървят доста разговори за активите на "Лукойл", а нивото на нашата политическа класа е потресаващо. В това време ние се замеряме с обиди. Нормалните хора, които искат да работят, нямат политическо представителство. Нещата с всеки ден стават все по-тъжни, обясни той.

България е най-ключовата локация за ЕС към момента. Тя е врата на Изтока към Запада. Тя е естествен балансьор на Балканите, която разполага с хранилище за газ. Бяхме износител на ток, докато сега внасяме. Ние не развиваме нашия актив и така се забавяме от другите държави на Балканите, каза бившият енергиен министър.

Един огромен проблем доведе до това отново да видим каква е степента на нескопосаност при взимането на решения. Ако създаваш решение, за да предотвратиш криза, а след това го забавяш, следва да го отмениш. И в рафинерията и на пазара имаше хора, които бяха много подготвени, но се назначи човек, който ще трябва да решава сам, коментира Николов, визирайки определянето на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл“.

По думите му или бюджетът е пострадал, или износът на горива не е спирал да върви – нека да си изберат хипотеза. В момента България губи 4 милиарда, ако се спазват каузите, обнародвани в „Държавен вестник“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    15 16 Отговор
    Тиквата вече хариза на путен 4 милиарда пари на племето за сръбската тръба!
    Резидента хариза на Боташ 6 милиарда!
    Какъв е проблема за някакви си още 4 милиарда?

    18:29 24.11.2025

  • 2 Адрес 4000

    40 4 Отговор
    Ние за КТБ платихме ,та за Лукойл ли няма
    Пак гласувайте за Бойко ,наложницата на Пеевски

    18:30 24.11.2025

  • 3 Тц,тц

    5 1 Отговор
    Казузите???

    Коментиран от #7

    18:30 24.11.2025

  • 4 Дрът русофил

    9 24 Отговор
    Кой се е фанал с руснята да играе хоро, все е гризвал дръвцето!

    18:31 24.11.2025

  • 5 Загубен

    20 2 Отговор
    България може да губи 4 милиарда, но който трябва ги прибира.

    18:32 24.11.2025

  • 6 койдазнай

    11 14 Отговор
    Сега Лукойл си спестяват по 4 млрд всяка година, от невнесени ДДС и акциз. За това 15 години се опъват да се поставят измервателни уреди, за да се отчита, колко нефт постъпва, колко се изнася и колко горива остават в България. Ваньо Танов искаше нещо да проверява, ама почина на 54 години.

    18:34 24.11.2025

  • 7 Литератор

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тц,тц":

    Казузите са само в заглавието. В текста списвача се е справил по-добре.

    Коментиран от #8

    18:34 24.11.2025

  • 8 Литератор

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Литератор":

    Там се борим за кауза. Кауза пердута.

    18:35 24.11.2025

  • 9 Да бе , да ! 🤔

    9 5 Отговор
    Като министър , Александър Николов можеше да направи много повече срещу Турското Енергийно Поробване на българите ! Сега ... пост фактум . Вече е в групата на турските слугини - Борисова и Пеевска !.

    18:37 24.11.2025

  • 10 Цвете

    9 4 Отговор
    ГЛЕДАХ ПРЕДАВАНЕТО. ДОСТОЕН ЧОВЕК. ИМА ЛИ НЯКОЙ ДА ГО ЧУЕ? ТОВА СЕ ОТНАСЯ ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ, ТАКА ЧЕ Е МНОГО ВАЖНО ДА БЪДЕМ ПРЕДПАЗЛИВИ ПРЕД ГОЛЕМИТЕ, КОИТО ДИРИЖИРАТ СВЕТА. ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО. МАЛКИТЕ СЛУШАТ ГОЛЕМИТЕ.✨️

    18:38 24.11.2025

  • 11 Никаква локация не сме

    10 4 Отговор
    НЕ най-ключовата локация, а никаква без Руските доставки. Една Грузия дори е 100 пъти в по добра позиция от нас. Нищо не му е ясно на това момче

    18:39 24.11.2025

  • 12 бай Даньо

    4 2 Отговор
    Дано когато дойде време за продажба държавата да задължи новия собственик да излезе на стоковата борса или да изкупи акциите останали в малки собственици от масовата приватизация които руснаците прецакаха с разводняване на капитала , спиране от борсата и счетоводни тактики да "не са на печалба" за да не дават девиденти. Няма майтап дрогари народни представители има и такива собственици на Лукойл за който е добре да се помисли... който предложи нещо по тоя въпрос печели моя глас.

    18:39 24.11.2025

  • 13 Цвете

    4 3 Отговор
    ГЛЕДАХ ПРЕДАВАНЕТО. ДОСТОЕН ЧОВЕК. ИМА ЛИ НЯКОЙ ДА ГО ЧУЕ? ТОВА СЕ ОТНАСЯ ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ, ТАКА ЧЕ Е МНОГО ВАЖНО ДА БЪДЕМ ПРЕДПАЗЛИВИ ПРЕД ГОЛЕМИТЕ, КОИТО ДИРИЖИРАТ СВЕТА. ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО. МАЛКИТЕ СЛУШАТ ГОЛЕМИТЕ.✨️

    18:40 24.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Наближава време за заплати

    14 1 Отговор
    На нефтохимиците. Спецов ли ще ги плаща?

    18:41 24.11.2025

  • 18 Маро

    3 0 Отговор
    Какво според теб са това» казузите», ма? За мен е голяма глупост!

    Коментиран от #22

    18:45 24.11.2025

  • 19 Грузия евтин петрол по тръба

    12 0 Отговор
    Ние скъп петрол без сигурност на доставките. Разлика в себестойността поне 40% и кво казват "експертите" ? А? ..И ДАНС са смешници но аз ще им кажа какво ще стане. Грузия преди 3-4 седмици откри рафинерия в Кулеви. Русия и Грузия отново стават партньори след близо 20-годишен бойкот, но схемата е интересна. Няма плащания. Няма санкции. Доставка на петрол по тръба от север и бартерно връщане на горива а излишъка Грузия си го продава на който реши. Вероятно и на България. 170-180 души, експерти от Лукойл Бургас ще работят там. Така наречената "българска бригада" ! На супер заплати и уредено жилище .... А какво си мислят че е "национална сигурност" тея от ДАНС само те си знаят. Супер модерна рафинерия в Кулеви ! ....и до края на 2026 още две рафинерии ...

    18:46 24.11.2025

  • 20 Търновец

    10 1 Отговор
    Преди време стана известно че 28 милиарда лева ДДС не са платени а Спецове се споменаваше във връзка с фирма с дългове. Ние продавахме електроенергия си Соломон Паси и братовчедка му спряха 4 работещи реактори и сега купуваме. А гражданин Николов се споменава като близък до Цветелина Бориславова която може би още е директор е крипто валутата.

    18:46 24.11.2025

  • 21 А бащата на някаква Саяна

    5 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:47 24.11.2025

  • 22 Ами казузите бе

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Маро":

    "казузите" требе да се тъковат. Толкова ли не разбираш

    18:49 24.11.2025

  • 23 Пука му на някой

    5 1 Отговор
    За някакви там дето България губи 4 милиарда...казузите да се изкаузят и черта че фланга, буфера или квот е тва България стана мнооо гадно място нещо с много гадни герберастчета и депесарчета

    18:54 24.11.2025

  • 24 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Дрън, дрън...,но и този примат няма идея как да бъдат минимизирани загубите! Поредния платен поплювко.

    19:13 24.11.2025

  • 25 специална свиня и кладенчова вода

    8 0 Отговор
    Не е само пари. Губи се пазарен дял и престиж.

    19:21 24.11.2025

  • 26 Този

    4 0 Отговор
    говори несвързано. Нищо не му се разбира.

    19:34 24.11.2025

  • 27 Хамзис

    4 1 Отговор
    Колко от това е процента за правителствените крадци милионери ?

    19:39 24.11.2025

  • 28 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Ако се спазват клаузите -губим 4 млрд. Ами дали това ще бъде последната загуба !!?Май е необходимо да си припомним някои неща!?Колко загубихме като унищожихме работещи предприятия!?Колко загубихме като раздробихме и на практика унищожихме селското стопанство!?Колко загубихме като затворихме 3 и 4 блок на Козлодуй!?Колко загубихме като се отказахме от Син поток който отиде в Турция !?Колко загубихме като се отказахме от Южен поток!?Колко загубихме като се отказахме от Белене!?колко ще загубим сега като дадем на американците да преустроят Козлодуй!?! А колко загубихме от сделката с F16 !?Всички тези загуби са извън нормалността и допустимите грешки и недоглеждания които съпътстват всяко икономическо начинание!?!...Считам че е крайно време да престанем да се питаме защо сме на последно място по най-различни неща!?

    20:47 24.11.2025

