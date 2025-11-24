Александър Николов за "Лукойл": Ако се спазват каузите, България губи 4 милиарда

Част от купувачите са много сериозни. Те опипват почвата, но не у нас. Разговор само за този актив е малко вероятен, защото има две по-важни неща преди това – какво ще се случи на срещите в Швейцария за войната и дали ще има споразумение. Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

По думите му „Лукойл“ е най-важната икономическа структура в страната ни.

Вървят доста разговори за активите на "Лукойл", а нивото на нашата политическа класа е потресаващо. В това време ние се замеряме с обиди. Нормалните хора, които искат да работят, нямат политическо представителство. Нещата с всеки ден стават все по-тъжни, обясни той.

България е най-ключовата локация за ЕС към момента. Тя е врата на Изтока към Запада. Тя е естествен балансьор на Балканите, която разполага с хранилище за газ. Бяхме износител на ток, докато сега внасяме. Ние не развиваме нашия актив и така се забавяме от другите държави на Балканите, каза бившият енергиен министър.

Един огромен проблем доведе до това отново да видим каква е степента на нескопосаност при взимането на решения. Ако създаваш решение, за да предотвратиш криза, а след това го забавяш, следва да го отмениш. И в рафинерията и на пазара имаше хора, които бяха много подготвени, но се назначи човек, който ще трябва да решава сам, коментира Николов, визирайки определянето на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл“.

По думите му или бюджетът е пострадал, или износът на горива не е спирал да върви – нека да си изберат хипотеза. В момента България губи 4 милиарда, ако се спазват каузите, обнародвани в „Държавен вестник“.