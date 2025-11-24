Асен Василев спечели дело за клевета срещу Делян Добрев

Бившият финансов министър и съпредседател на "Продължаваме промяната" Асен Василев спечели делото за клевета срещу депутата от ГЕРБДелян Добрев на втора инстанция. Това стана ясно след решение на Софийския апелативен съд, което отмени изцяло предишното решение на градския съд в полза на Добрев, информира Сега.
Магистратите Мария Георгиева, Асен Воденичаров и Валентин Бойкинов присъдиха на Василев обезщетение в размер на 25 100 лева. Сумата е частичен иск от общата претенция за 250 000 лева. Това означава, че ако решението бъде потвърдено окончателно, бившият финансов министър ще може да претендира и за остатъка от сумата, тъй като съдът вече е признал наличието на вреда.
В основата на съдебния спор са поредица от медийни участия и публикации на Делян Добрев във Фейсбук. Конкретният повод за осъдителната присъда е статус на депутата от ГЕРБ, в който той използва израза "измамници с бели якички" и прави внушения за финансови злоупотреби.
"Сумарната щета за краткото управление на измамниците с бели якички е в размер на десетки милиарди лева. Тези колосални средства за нашата бедна страна изтекоха към режима на Путин и вероятно Кирил и Асен чрез сметки в Швейцария, Холандия, офшорки и т.н.", пише Добрев в инкриминираната публикация.
В същия текст той добавя: "Такъв теч на национален капитал няма дори по време на създаването на външнотърговските фирми в последните години на комунизма. Казано просто, тогава ограбиха България, сега я ограбиха двойно и тройно".
Апелативните съдии не споделят мнението на първата инстанция, че подобни изказвания влизат в рамките на допустимата политическа реторика. Според тях нарицателното "престъпник с бяла якичка" е обидно по своя смисъл, дори и да е изказано в състояние на афект.
Съдът приема, че Асен Василев е бил засегнат от вменените му обвинения за користно участие във властта и получаване на комисиони в чуждестранни сметки. Според магистратите сумата от 25 100 лева е справедливо обезщетение за емоционалния дискомфорт на ищеца.
Делян Добрев ще трябва да заплати и натрупаните лихви от 7 януари 2023 година до момента, както и 13 156 лева разноски по делото пред двете инстанции. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 апокалипсис веднага 🌴🔥🚁
Трябва да ги изпепелим.
Политик след политик.
Полицаи след полицаи.
Чиновник след чиновник.
И наричате мен убиец ?
А как ще наречете когато убийци наричат други убийци ?
Те ни лъжат.
Но ни казват да сме благосклонни към лъжците.
Тези набоби.
Как ги мразя.
Наистина ги мразя.
Коментиран от #4, #8
19:44 24.11.2025
2 1488
19:44 24.11.2025
3 Сега Делян
19:46 24.11.2025
4 Пенсионер съм
До коментар #1 от "апокалипсис веднага 🌴🔥🚁":Асен Василев вдигна пенсиите на възрастните хора, а Тиквата Борисов, Пеевски и крадливото им обкръжение крадат парите на народа.
Коментиран от #26
19:46 24.11.2025
5 Гатьо Гатев
19:50 24.11.2025
6 Поздравления
Коментиран от #27
19:51 24.11.2025
7 ХЪ ХЪ ЪЪ
19:56 24.11.2025
8 Съгласен!
До коментар #1 от "апокалипсис веднага 🌴🔥🚁":Но първо Делю Фактурата, след това Боко Тиквеника, Делян Шишкото и Копейкин!
20:02 24.11.2025
9 ежко
20:04 24.11.2025
10 БеГемот
20:05 24.11.2025
11 Дудовч
20:09 24.11.2025
12 Гост
20:11 24.11.2025
13 Аз да питам
20:14 24.11.2025
14 Хасковски каунь
20:15 24.11.2025
15 Въобще не съм съгласен
20:19 24.11.2025
16 Помните ли
Коментиран от #23
20:21 24.11.2025
17 А тъй, само тъй
20:22 24.11.2025
18 Справедливост
Коментиран от #28
20:29 24.11.2025
19 На мама умното делянче
20:39 24.11.2025
20 И Ко стана ся...?!
.
20:40 24.11.2025
21 ООрана държава
20:41 24.11.2025
22 ганев
20:46 24.11.2025
23 Емигрант
До коментар #16 от "Помните ли":И започна ли тази прословута Тиква проверки за роднински връзки из крадливата си ОПГ-ГЕРБ ? Добрев в момента му е основен провокатор на скандали и измислени обвинения ? Всички политици на ГЕРБ и ИТН би трябвало да бъдат положени хоризонтално пред пешеходни пътеки тип не "легнал полицай", с "легнал натурален политик" за да бъдат намалени невинните жертви от такива герб-шофьори като Семерджиев например или чалга-шофьори, така ще се намалят престъпниците шофьори които ще влезнат в затвора и крадците от ГЕРБ и ИТН които ще отидат при Свети Петър !
20:47 24.11.2025
24 Сатана Z
20:51 24.11.2025
25 Промяна
Коментиран от #32
21:16 24.11.2025
26 Промяна
До коментар #4 от "Пенсионер съм":ДО ПЕНСИОНЕР АСЕН ВАСИЛЕВ ВДИГНА ИНФЛАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ АСЕН ВАСИЛЕВ ТЕГЛЕШЕ ЗАЕМИ СЕГА ГИ ПЛАЩА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ АСЕН ВАСИЛЕВ КУПУВА ГЛАСОВЕ С ДЪРЖАВНИ ПАРИ КОРУПЦИОНЕР БЕЗНАКАЗАН Е
Коментиран от #31
21:17 24.11.2025
27 Промяна
До коментар #6 от "Поздравления":АСЕН ВАСИЛЕВ НАЗНАЧЕН ШАРЛАТАНИН С АЛА БАЛАТА 5 ГОДИНИ РУШИ БЪЛГАРИЯ БЕЗНАКАЗАНО
21:19 24.11.2025
28 Промяна
До коментар #18 от "Справедливост":КОЦЕВ НЕВИНЕН ХАХАХАХАХА НАТИСК ИМА ТАМ ОГРОМЕН ЕДНИ КРАДАТ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ЗАЩО
21:20 24.11.2025
29 Промяна
21:23 24.11.2025
30 Горски
21:30 24.11.2025
31 Виж сега,
До коментар #26 от "Промяна":След кражбите на Борисов и герберските му крадливи калинки, Родината ни е в насипно състояние.
21:37 24.11.2025
32 Факт!
До коментар #25 от "Промяна":Пеевски заедно с простата Тиква Борисов всяка седмица теглят милиарди кредити, които потъват в джобовете им, а к
нашите деца ще връщат тези пари.
Коментиран от #35
21:40 24.11.2025
33 Нормално
21:40 24.11.2025
34 Анонимен
22:05 24.11.2025
35 Промяна
До коментар #32 от "Факт!":32 ти заедно с тях ли си лично присъстваш ли 32 що за клевети разпространяваш постоянни 32 защо го правиш 32
22:09 24.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Следва трета инстанция
Коментиран от #38
23:23 24.11.2025
38 Не не сме
До коментар #37 от "Следва трета инстанция":подранили. Когато и да му забиеш шамар, все е късно. И той знае защо. Не оправдавам другите. Също са са на копанката. Ама тоя осъдения е мноооого дразнещ. Това енергийно експертче да ти говори, че заради друг били вдигнали тока на хората.,. А какво става с напрежението? А косинус фи-то го намалиха ли или е на промоция? Изобщо какво образование има това енергийно експертче и кой го излъга, че е такова?
01:21 25.11.2025