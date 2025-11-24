Асен Василев спечели дело за клевета срещу Делян Добрев

Бившият финансов министър и съпредседател на "Продължаваме промяната" Асен Василев спечели делото за клевета срещу депутата от ГЕРБДелян Добрев на втора инстанция. Това стана ясно след решение на Софийския апелативен съд, което отмени изцяло предишното решение на градския съд в полза на Добрев, информира Сега.

Магистратите Мария Георгиева, Асен Воденичаров и Валентин Бойкинов присъдиха на Василев обезщетение в размер на 25 100 лева. Сумата е частичен иск от общата претенция за 250 000 лева. Това означава, че ако решението бъде потвърдено окончателно, бившият финансов министър ще може да претендира и за остатъка от сумата, тъй като съдът вече е признал наличието на вреда.

В основата на съдебния спор са поредица от медийни участия и публикации на Делян Добрев във Фейсбук. Конкретният повод за осъдителната присъда е статус на депутата от ГЕРБ, в който той използва израза "измамници с бели якички" и прави внушения за финансови злоупотреби.

"Сумарната щета за краткото управление на измамниците с бели якички е в размер на десетки милиарди лева. Тези колосални средства за нашата бедна страна изтекоха към режима на Путин и вероятно Кирил и Асен чрез сметки в Швейцария, Холандия, офшорки и т.н.", пише Добрев в инкриминираната публикация.

В същия текст той добавя: "Такъв теч на национален капитал няма дори по време на създаването на външнотърговските фирми в последните години на комунизма. Казано просто, тогава ограбиха България, сега я ограбиха двойно и тройно".

Апелативните съдии не споделят мнението на първата инстанция, че подобни изказвания влизат в рамките на допустимата политическа реторика. Според тях нарицателното "престъпник с бяла якичка" е обидно по своя смисъл, дори и да е изказано в състояние на афект.

Съдът приема, че Асен Василев е бил засегнат от вменените му обвинения за користно участие във властта и получаване на комисиони в чуждестранни сметки. Според магистратите сумата от 25 100 лева е справедливо обезщетение за емоционалния дискомфорт на ищеца.

Делян Добрев ще трябва да заплати и натрупаните лихви от 7 януари 2023 година до момента, както и 13 156 лева разноски по делото пред двете инстанции. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.