24 Ноември, 2025 19:43

Апелативните съдии не споделят мнението на първата инстанция

Асен Василев спечели дело за клевета срещу Делян Добрев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият финансов министър и съпредседател на "Продължаваме промяната" Асен Василев спечели делото за клевета срещу депутата от ГЕРБДелян Добрев на втора инстанция. Това стана ясно след решение на Софийския апелативен съд, което отмени изцяло предишното решение на градския съд в полза на Добрев, информира Сега.

Магистратите Мария Георгиева, Асен Воденичаров и Валентин Бойкинов присъдиха на Василев обезщетение в размер на 25 100 лева. Сумата е частичен иск от общата претенция за 250 000 лева. Това означава, че ако решението бъде потвърдено окончателно, бившият финансов министър ще може да претендира и за остатъка от сумата, тъй като съдът вече е признал наличието на вреда.

В основата на съдебния спор са поредица от медийни участия и публикации на Делян Добрев във Фейсбук. Конкретният повод за осъдителната присъда е статус на депутата от ГЕРБ, в който той използва израза "измамници с бели якички" и прави внушения за финансови злоупотреби.

"Сумарната щета за краткото управление на измамниците с бели якички е в размер на десетки милиарди лева. Тези колосални средства за нашата бедна страна изтекоха към режима на Путин и вероятно Кирил и Асен чрез сметки в Швейцария, Холандия, офшорки и т.н.", пише Добрев в инкриминираната публикация.

В същия текст той добавя: "Такъв теч на национален капитал няма дори по време на създаването на външнотърговските фирми в последните години на комунизма. Казано просто, тогава ограбиха България, сега я ограбиха двойно и тройно".

Апелативните съдии не споделят мнението на първата инстанция, че подобни изказвания влизат в рамките на допустимата политическа реторика. Според тях нарицателното "престъпник с бяла якичка" е обидно по своя смисъл, дори и да е изказано в състояние на афект.

Съдът приема, че Асен Василев е бил засегнат от вменените му обвинения за користно участие във властта и получаване на комисиони в чуждестранни сметки. Според магистратите сумата от 25 100 лева е справедливо обезщетение за емоционалния дискомфорт на ищеца.

Делян Добрев ще трябва да заплати и натрупаните лихви от 7 януари 2023 година до момента, както и 13 156 лева разноски по делото пред двете инстанции. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 апокалипсис веднага 🌴🔥🚁

    14 6 Отговор
    Трябва да ги избием.
    Трябва да ги изпепелим.

    Политик след политик.
    Полицаи след полицаи.
    Чиновник след чиновник.

    И наричате мен убиец ?
    А как ще наречете когато убийци наричат други убийци ?

    Те ни лъжат.
    Но ни казват да сме благосклонни към лъжците.
    Тези набоби.

    Как ги мразя.
    Наистина ги мразя.

    Коментиран от #4, #8

    19:44 24.11.2025

  • 2 1488

    21 3 Отговор
    похвално

    19:44 24.11.2025

  • 3 Сега Делян

    29 4 Отговор
    колко ще лежи?

    19:46 24.11.2025

  • 4 Пенсионер съм

    56 7 Отговор

    До коментар #1 от "апокалипсис веднага 🌴🔥🚁":

    Асен Василев вдигна пенсиите на възрастните хора, а Тиквата Борисов, Пеевски и крадливото им обкръжение крадат парите на народа.

    Коментиран от #26

    19:46 24.11.2025

  • 5 Гатьо Гатев

    45 6 Отговор
    Браво Асене,бой по инфантила с колебливия гласец..........

    19:50 24.11.2025

  • 6 Поздравления

    56 7 Отговор
    Асен Василев може и знае какво прави , за разлика от това злобно , ехидно нещо , което знае единствено само да граби и твори мизерии!

    Коментиран от #27

    19:51 24.11.2025

  • 7 ХЪ ХЪ ЪЪ

    40 5 Отговор
    ДЖУКАТА в затвора до живот, заедно с господарите си ТУЛУПА и ШИШИ.

    19:56 24.11.2025

  • 8 Съгласен!

    24 6 Отговор

    До коментар #1 от "апокалипсис веднага 🌴🔥🚁":

    Но първо Делю Фактурата, след това Боко Тиквеника, Делян Шишкото и Копейкин!

    20:02 24.11.2025

  • 9 ежко

    26 3 Отговор
    Ако сме държава, то съдиите от "първа инстанция" трябва да работят една година на минимална заплата, а ако не ги кефи - да си подават оставките!Толкова брак би съсипал всяко предприятие,но съдебната систаме консумира и дори не се клати!

    20:04 24.11.2025

  • 10 БеГемот

    23 5 Отговор
    И от къде ще ги вземе сега делянчо и как ще плаща наема на майка си?!...

    20:05 24.11.2025

  • 11 Дудовч

    7 8 Отговор
    И двамата юрдеци са ми еднакво антипатични, така че очаквам повече добри новини от този род

    20:09 24.11.2025

  • 12 Гост

    22 5 Отговор
    Асене ,осъди Делянката да ти плати 25100 лв.обещетение за клевета и за 99% от бедняците тук може да са огромни пари но за делянката който доказано е ощетил община Хасково с 106 млн.а неофициално стс 159 млн.са джобни пари на ден

    20:11 24.11.2025

  • 13 Аз да питам

    23 5 Отговор
    А за онова левче, за което тръбеше от телевизия на телевизия "енергийния експерт" дето и закона на Ом сигурно не знае.... та за онова левче в цената на горивата? Що така сега не е проблем и цената си е същата? Кога ще му се потърси сметката и за откровените лъжи дето ги сипе на едро? Както и на всичките му колеги!

    20:14 24.11.2025

  • 14 Хасковски каунь

    5 3 Отговор
    Гледам сеир и се забавлявам. Станахме трима кауня

    20:15 24.11.2025

  • 15 Въобще не съм съгласен

    9 13 Отговор
    Да бъде осъден някой щото бил казал "измамници с бели якички" ! Просто е абсурдно за който и да . Всички политици са измамници явно Асен Василев е бил с друг цвят якичка

    20:19 24.11.2025

  • 16 Помните ли

    17 3 Отговор
    Преди повече от 8 години когато Елена Йончева показа стотиците милиони грабеж на Делян Добрев и роднините му,Борисов му поиска оставката. Добрев се ослушваше и тогава Цветан Цветанов който беше зам.преедседател на ГЕРБ и шеф на предизборния щаб прегърна Добрев и каза " не даваме Делян..кой политик на ръководни постове не отделя средства за фамилията си"...и Добрев се сниши и сега е острието на партия ГЕЕБ

    Коментиран от #23

    20:21 24.11.2025

  • 17 А тъй, само тъй

    11 4 Отговор
    справедливо обезщетение за емоционалния дискомфорт на ищеца....

    20:22 24.11.2025

  • 18 Справедливост

    10 5 Отговор
    Значи имаме и съвестни и справедливи съдии които не се поддават на натиск за да произнасят несправедливи присъди . Поздравления и така трябва да бъде и сега сме в очакване за Коцев защото е невинен

    Коментиран от #28

    20:29 24.11.2025

  • 19 На мама умното делянче

    11 2 Отговор
    А вилата в Брацигово на Делянчо крадеца?

    20:39 24.11.2025

  • 20 И Ко стана ся...?!

    7 4 Отговор
    КумГейта,се...Окуми...и му висна още повече и без това висналата долна джука...!
    .

    20:40 24.11.2025

  • 21 ООрана държава

    12 2 Отговор
    Браво, нека се види как гербера лъже денонощно

    20:41 24.11.2025

  • 22 ганев

    2 4 Отговор
    НИЕ ЩЕ СЕ РАДВАМЕ.....ТОЗ ДА СИ КУПИ...КОФЧЕК..И ДА ЯДЕМ ЖИТО.....БОГ ДА НЕ ГО ПРОСТИ

    20:46 24.11.2025

  • 23 Емигрант

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Помните ли":

    И започна ли тази прословута Тиква проверки за роднински връзки из крадливата си ОПГ-ГЕРБ ? Добрев в момента му е основен провокатор на скандали и измислени обвинения ? Всички политици на ГЕРБ и ИТН би трябвало да бъдат положени хоризонтално пред пешеходни пътеки тип не "легнал полицай", с "легнал натурален политик" за да бъдат намалени невинните жертви от такива герб-шофьори като Семерджиев например или чалга-шофьори, така ще се намалят престъпниците шофьори които ще влезнат в затвора и крадците от ГЕРБ и ИТН които ще отидат при Свети Петър !

    20:47 24.11.2025

  • 24 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Бълха го отхапала ГЕРБавия функционер Добрев да извади 250К.

    20:51 24.11.2025

  • 25 Промяна

    4 7 Отговор
    ВАСИЛЕВ И ШАРЛАТАНИТЕ РАЗРУШИХА ДЪРЖАВАТА В ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ КРАДАТ И СА БЕЗНАКАЗАНИ КОЙ СЕГА Е МАФИЯ

    Коментиран от #32

    21:16 24.11.2025

  • 26 Промяна

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Пенсионер съм":

    ДО ПЕНСИОНЕР АСЕН ВАСИЛЕВ ВДИГНА ИНФЛАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ АСЕН ВАСИЛЕВ ТЕГЛЕШЕ ЗАЕМИ СЕГА ГИ ПЛАЩА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ АСЕН ВАСИЛЕВ КУПУВА ГЛАСОВЕ С ДЪРЖАВНИ ПАРИ КОРУПЦИОНЕР БЕЗНАКАЗАН Е

    Коментиран от #31

    21:17 24.11.2025

  • 27 Промяна

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Поздравления":

    АСЕН ВАСИЛЕВ НАЗНАЧЕН ШАРЛАТАНИН С АЛА БАЛАТА 5 ГОДИНИ РУШИ БЪЛГАРИЯ БЕЗНАКАЗАНО

    21:19 24.11.2025

  • 28 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Справедливост":

    КОЦЕВ НЕВИНЕН ХАХАХАХАХА НАТИСК ИМА ТАМ ОГРОМЕН ЕДНИ КРАДАТ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ЗАЩО

    21:20 24.11.2025

  • 29 Промяна

    2 5 Отговор
    ОЩЕ НЕ Е СПЕЧЕЛИЛ НЕ ПОДВЕЖДАЙТЕ

    21:23 24.11.2025

  • 30 Горски

    4 2 Отговор
    Асен Василев съди Делян Добрев с основния аргумент , че вследствие на неговите непрестанни атаки е претърпял душевен срив и е напълнял много . Първоинстанционния съд не е приел този аргумент , но Апелативния съд е наредил измерване на първоначалното и теглото на Асен Василев след тормоза от Делян Добрев . Констатирал е научно , че иска на Василев е напълно правилен и по съвест е решил . Правото , макар и неокончателно , засега победи. Искът на Асен Василев е за 250000 лв., но Апелативния съд определя 25100 лв., защото - и тук е най-хубавото! - защото искът е частичен... А е частичен, защото тоз мискинин познава закона по- добре от на Делян, която води делата на Добрев срещу Илиян Василев - и, по закон се пуска втори иск за пълната сума, докато при първоначален иск за цялата, решението е по усмотрение и окончателно... Съболезнования на герберята, все пак!

    21:30 24.11.2025

  • 31 Виж сега,

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    След кражбите на Борисов и герберските му крадливи калинки, Родината ни е в насипно състояние.

    21:37 24.11.2025

  • 32 Факт!

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Пеевски заедно с простата Тиква Борисов всяка седмица теглят милиарди кредити, които потъват в джобовете им, а к
    нашите деца ще връщат тези пари.

    Коментиран от #35

    21:40 24.11.2025

  • 33 Нормално

    2 5 Отговор
    Съда се държи от кръга капитал, чийто подлоги са ПП и ДБ.

    21:40 24.11.2025

  • 34 Анонимен

    2 2 Отговор
    Съдът се държи от кръгът Капитал и е нормално да изчистят Василев Прокопиевите назначения съдии са там как оневиниха Лена

    22:05 24.11.2025

  • 35 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Факт!":

    32 ти заедно с тях ли си лично присъстваш ли 32 що за клевети разпространяваш постоянни 32 защо го правиш 32

    22:09 24.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Следва трета инстанция

    0 1 Отговор
    Подранили сте с поздравленията.

    Коментиран от #38

    23:23 24.11.2025

  • 38 Не не сме

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Следва трета инстанция":

    подранили. Когато и да му забиеш шамар, все е късно. И той знае защо. Не оправдавам другите. Също са са на копанката. Ама тоя осъдения е мноооого дразнещ. Това енергийно експертче да ти говори, че заради друг били вдигнали тока на хората.,. А какво става с напрежението? А косинус фи-то го намалиха ли или е на промоция? Изобщо какво образование има това енергийно експертче и кой го излъга, че е такова?

    01:21 25.11.2025

