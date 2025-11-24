Новини
Кметът на София отговори на Делян Пеевски за паркирането

Кметът на София отговори на Делян Пеевски за паркирането

24 Ноември, 2025 20:54 1 996 40

Промените предизвикаха протести на столичани и критика от страна на опозицията в Столичния общински съвет

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев отговори на лидера на ДПС Делян Пеевски, който днес обяви, че ще оспори в съда решението на Столичния общински съвет (СОС) за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните.

„Колкото до упражненията по популизъм върху София – те няма да ни разколебаят. Свикнали сме да слушаме гръмки думи от хора, които удобно пропускат собствените си решения с милиарден (Д)ефект, но откриват „скандал“ там, където най-после се въвежда ред“, написа Терзиев.

Целият пост на кмета на София:

По-високи цени за синя и зелена зона и разширяване на зоните гласува на 13 януари Столичният общински съвет (СОС). Новите правила влизат в сила от 5 януари 2026 г.

Те предвиждат час в синя зона да скочи двойно и да струва 2 евро, а в зелена зона – 1 евро. Повишава се и цената на годишния стикер на 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона.

"Твърдят, че подобряват София, а ние сами събираме пари, за да ремонтираме тротоарите"

При втора кола ще се плаща съответно 300 и 200 евро. Предлага се и разширяване на платените зони за паркиране, което ще се случва поетапно от 2026 г.

С промените се разрастват и самите зони, които вече навлизат и в жилищните квартали в близост до Околовръстното шосе на столицата.

Промените предизвикаха протести на столичани и критика от страна на опозицията в Столичния общински съвет.


  • 1 Искам центъра

    12 15 Отговор
    да е червена зона, широкия център синя зона, а младост, люлин и др. квартали да са зелена зона...

    20:59 24.11.2025

  • 2 Красимир Петров

    33 10 Отговор
    София никога не е била толкова мръсна и осеяна с дупки.В кварталите улиците и тротжарите са пълни с шума и тиня.Терзиев е най-некадърният кмет на София от 36 години.

    Коментиран от #9, #12, #23

    20:59 24.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    В сряда 16 часа пред Областната управа.

    21:00 24.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    26 3 Отговор
    Да светна ганьовците!
    В Германия по закон не можеш да строиш, ако не си осигурил паркинг!

    Коментиран от #7, #31, #34

    21:00 24.11.2025

  • 5 Хаха

    26 4 Отговор
    Цените от левове в евро. Нали евроатлантическите селянчета ревяха че било русофилска пропаганда.

    21:00 24.11.2025

  • 6 Иван Попов

    27 8 Отговор
    Този кмет не става за нищо

    21:00 24.11.2025

  • 7 Хаха

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Кажи го на евроатлантическите вождове.

    21:00 24.11.2025

  • 8 Да,бе

    16 10 Отговор
    Терзиев ще е първият кмет,който ще лежи в сливенският затвор,ей тъй да умре без любов...

    21:01 24.11.2025

  • 9 Дрът русофил

    13 8 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Софето мяза на постсъветска панелна кочина!

    21:01 24.11.2025

  • 10 Факт

    18 16 Отговор
    Решението е много правилно. В момента паркирането в София почти във всички квартали е ад. Нямам паркомясто и гараж и при прибирането ми от работа с часове обикалям уличките за да си оставя колата. Всеки ден е така.

    Коментиран от #14

    21:01 24.11.2025

  • 11 Кмете, ти си

    12 3 Отговор
    Абсолютно безавторитетен, щом позволяваш някакъв дребен чиновник да издава фалшиви проекти за парко- места. И това, че вече инспектората се е произнесъл, а дребното, но явно добре платено човече ревизиоа разпореждането на СИ.

    21:01 24.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Вчера бях на протеста пред Столичната община.Листата пред общината не бяха почистени а пред вратата имаше умрял плъх голям колкото котка.

    21:02 24.11.2025

  • 13 Бамболео

    19 22 Отговор
    Много приказват гербаджиите, но това което виждаме е един кмет който се опитва да въведе малко ред в най-големия български град, занемарен от 20 години, и една злобна и агресивна група, която се опитва да го саботира на всяка крачка.

    Коментиран от #16

    21:02 24.11.2025

  • 14 Хаха

    13 11 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Като нямаш паркомясто няма да купуваш автомобил. Аз съм си купил за безумни пари две подземни паркоместа и там си паркирам колите. Искате селяните да си поживеете в софийската кочина, но това си има цена.

    Коментиран от #18

    21:03 24.11.2025

  • 16 Марко

    18 5 Отговор

    До коментар #13 от "Бамболео":

    А защо не виждаш и един кмет, който вече две години подпира затворения надлез за Бояна, вместо да го ремонтира за 50 000 лв? Защо не виждаш качеството на ремонта в ония 600 метра от Опълченска, които ги ремонтираха цяла година? Защо не виждаш кмет, който стана за резил с реконструкцията на Витошка и Патриарха? Защо не виждаш кмет, който нарича простото повишаване на цените "реформа"? Защо не виждаш кмет, който за да бъде избран обещаваше подземни паркинги, а сега паркингите се трансформираха в по-високи цени на паркиране?
    Защо?

    21:11 24.11.2025

  • 17 Изчезни бе

    8 0 Отговор
    Катилчервен !

    21:12 24.11.2025

  • 18 Виж сега,

    12 11 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Роден съм в София смотльо. Не всеки може да си купи паркоместа като теб смотаняко. Затова казвам че кметското решение е добро. Ама ти сигурно си сватбар от пеевско-герберската сватба на булката Борисов и жениха й Пеевски.

    Коментиран от #21, #30

    21:14 24.11.2025

  • 19 Спецназ

    5 3 Отговор
    Има акция "Снайпер" против враговете на Народа!

    Всички предатели и вредители на Държавата ще бъдат премахнати.

    21:15 24.11.2025

  • 20 София

    12 7 Отговор
    Диляне, на теб разчитаме Милионера Васко (НАЙ СЛАБИЯТ КМЕТ)да бъде спрян за обира и рекета на хората по кварталите.

    21:16 24.11.2025

  • 21 София

    14 3 Отговор

    До коментар #18 от "Виж сега,":

    Кое му е правилно да рекетира хората за 100 места а издал талони за 150 а ние да се оправяме кой как може

    Коментиран от #24

    21:18 24.11.2025

  • 22 ДИДИ

    9 5 Отговор
    Арестувай утре тая дс издънка дето дере кожата на ХОРАТА

    21:21 24.11.2025

  • 23 Минувач

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Варна е същата - адска мръсотия, неугледна, буренясала, шума и листа, пълни контейнери за боклук...
    Явно ПП-ейските кметове толкова си могат.. Кражби при ремонти на зали, милиони неусвоени пари заради неизготвени проекти и т.н. Тук Коцев само заради това си управление вече 2 години си заслужава ареста.

    Коментиран от #27

    21:29 24.11.2025

  • 24 Софиянец

    8 4 Отговор

    До коментар #21 от "София":

    Нищо не е раздал, а не успява да събере раздадените от Фъндъчка и Тиквата Борисов разрешителни.

    21:30 24.11.2025

  • 25 Дани кучето

    3 3 Отговор
    Децата на ДС не са видели сиромашия, живяли са охолно, учили са в престижни, скъпи университети, НА ЗАПАД, те не са част от Българският народ. Те 100 $ за кафенце преди обяд са "инвестирали". Но важното е, че онази гаднярка Фандъкова я сменихте

    21:30 24.11.2025

  • 26 Анджо

    6 1 Отговор
    Най интересното е , че товарят живеещите там и ги карат да плащат и за двете зони същите пари който не живеят там и ги карат да плащат за по евтино годишна такса. Обаче ако откраднат на човека колата общината не поема отговорност въпреки ,че си плащаш.

    21:31 24.11.2025

  • 27 Ще те допълня

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Минувач":

    Във всички градове управлявани в миналото от герберската паплач е така. Гербавите крадци начело с Тиквоний Борисов унищожиха градове, села и България като цяло.

    Коментиран от #36

    21:32 24.11.2025

  • 28 Анджо

    6 0 Отговор
    Най интересното е , че товарят живеещите там и ги карат да плащат и за двете зони същите пари който не живеят там и ги карат да плащат за по евтино годишна такса. Обаче ако откраднат на човека колата общината не поема отговорност въпреки ,че си плащаш за услугата.

    21:32 24.11.2025

  • 29 Янко

    8 5 Отговор
    Къде са ти паркингите бе нещастник? Терзиев измами хората да гласуват за него. Гад мръсна.

    21:35 24.11.2025

  • 30 Марко

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Виж сега,":

    Нормално е човек който не може да си купи паркомясто да не си купува автомобил. Леката кола изисква определени разходи, които доходите на собственика й трябва да покрият.

    21:36 24.11.2025

  • 31 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Да те светна и тебе, дойчовеца от Родопите! И при нас е така, по вакоп 60% на база застроени жилища! Ама понеже жилищата повече от половината се водят ателиета, калмара от Ямбол не му пука, тегли доживотен кредит, и те така!!! Поздрави на работеща Германия...

    21:37 24.11.2025

  • 32 Ръп

    1 3 Отговор
    Който няма пачка, няма да кара кола. Ооо тигре, тигре, имаш ли пари, имаш ли пари, хубави жени, опала

    21:44 24.11.2025

  • 33 Не така

    3 4 Отговор
    Зелена зона, зелени щуротии и бръмбари в главата.Този кмет вече се е изгубил в зелената зона. Фатална грешка , бъркаща допълнително в джоба на хората. Има неща, които не се прощават.

    21:48 24.11.2025

  • 34 Пишман дойчер

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Да светна чугунената глава , че в Германия всички нови жилищни и офис заради по проект са с подземни гаражи отговарящи на броя на жилищата или на служебните офис бройки !

    22:14 24.11.2025

  • 35 Про стачка

    5 2 Отговор
    Живеем от 25 години във Виена а от 20 нямаме личен автомобил . При така уредени градски превози не се нуждаем от тенекии които трябва да поддържаме . Когато ходим отпуска летище със самолет а от летището си вземаме кола под наем.

    22:21 24.11.2025

  • 36 Минувач

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ще те допълня":

    Прав си, дето стъпи гербав крак, трева не никне, само схеми и грабежи. Но и с тоя ПП-еец Коцев никаква промяна - същата работа. Ама, какво ли се учудвам и, какво да очаквам, като те ПП се коалираха със злото - ББ и свинята, гърмяха и скандали с пачки, пудели, митници, фалшиви подписи, записи с държавна измяна и бягане после по острови ...

    22:25 24.11.2025

  • 38 Спецназ

    1 1 Отговор
    ЦЪК ЦЪК Брои си дните, гад!

    НИЕ ОТМЪСТИТЕЛИТЕ СМЕ ТУК ЗА ТВОЯТА ДУША И
    нема се измъкнеш- нема начин- това ти е съдбата и нема спасение.

    22:38 24.11.2025

  • 39 тиквенсониада

    0 1 Отговор
    Мистър МАГНИТ е много активен ! Че и акъл дава. На кого ли - на тези от КТБ , на тези от Булгартабак и Лафка ?

    00:05 25.11.2025

  • 40 Браво

    1 0 Отговор
    Дебелян напоследък се държи мъжки, а не като ти як урви в кметството !

    00:39 25.11.2025

