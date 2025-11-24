Кметът на София отговори на Делян Пеевски за паркирането

Кметът на София Васил Терзиев отговори на лидера на ДПС Делян Пеевски, който днес обяви, че ще оспори в съда решението на Столичния общински съвет (СОС) за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните.

„Колкото до упражненията по популизъм върху София – те няма да ни разколебаят. Свикнали сме да слушаме гръмки думи от хора, които удобно пропускат собствените си решения с милиарден (Д)ефект, но откриват „скандал“ там, където най-после се въвежда ред“, написа Терзиев.

Целият пост на кмета на София:

По-високи цени за синя и зелена зона и разширяване на зоните гласува на 13 януари Столичният общински съвет (СОС). Новите правила влизат в сила от 5 януари 2026 г.

Те предвиждат час в синя зона да скочи двойно и да струва 2 евро, а в зелена зона – 1 евро. Повишава се и цената на годишния стикер на 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона.

"Твърдят, че подобряват София, а ние сами събираме пари, за да ремонтираме тротоарите"

При втора кола ще се плаща съответно 300 и 200 евро. Предлага се и разширяване на платените зони за паркиране, което ще се случва поетапно от 2026 г.

С промените се разрастват и самите зони, които вече навлизат и в жилищните квартали в близост до Околовръстното шосе на столицата.

Промените предизвикаха протести на столичани и критика от страна на опозицията в Столичния общински съвет.