Кметът на София отговори на Делян Пеевски за паркирането

Кметът на София Васил Терзиев отговори на лидера на ДПС Делян Пеевски, който днес обяви, че ще оспори в съда решението на Столичния общински съвет (СОС) за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните.
„Колкото до упражненията по популизъм върху София – те няма да ни разколебаят. Свикнали сме да слушаме гръмки думи от хора, които удобно пропускат собствените си решения с милиарден (Д)ефект, но откриват „скандал“ там, където най-после се въвежда ред“, написа Терзиев.
Целият пост на кмета на София:
По-високи цени за синя и зелена зона и разширяване на зоните гласува на 13 януари Столичният общински съвет (СОС). Новите правила влизат в сила от 5 януари 2026 г.
Те предвиждат час в синя зона да скочи двойно и да струва 2 евро, а в зелена зона – 1 евро. Повишава се и цената на годишния стикер на 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона.
"Твърдят, че подобряват София, а ние сами събираме пари, за да ремонтираме тротоарите"
При втора кола ще се плаща съответно 300 и 200 евро. Предлага се и разширяване на платените зони за паркиране, което ще се случва поетапно от 2026 г.
С промените се разрастват и самите зони, които вече навлизат и в жилищните квартали в близост до Околовръстното шосе на столицата.
Промените предизвикаха протести на столичани и критика от страна на опозицията в Столичния общински съвет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Искам центъра
20:59 24.11.2025
2 Красимир Петров
Коментиран от #9, #12, #23
20:59 24.11.2025
3 Последния Софиянец
21:00 24.11.2025
4 Ганя Путинофила
В Германия по закон не можеш да строиш, ако не си осигурил паркинг!
Коментиран от #7, #31, #34
21:00 24.11.2025
5 Хаха
21:00 24.11.2025
6 Иван Попов
21:00 24.11.2025
7 Хаха
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Кажи го на евроатлантическите вождове.
21:00 24.11.2025
8 Да,бе
21:01 24.11.2025
9 Дрът русофил
До коментар #2 от "Красимир Петров":Софето мяза на постсъветска панелна кочина!
21:01 24.11.2025
10 Факт
Коментиран от #14
21:01 24.11.2025
11 Кмете, ти си
21:01 24.11.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Красимир Петров":Вчера бях на протеста пред Столичната община.Листата пред общината не бяха почистени а пред вратата имаше умрял плъх голям колкото котка.
21:02 24.11.2025
13 Бамболео
Коментиран от #16
21:02 24.11.2025
14 Хаха
До коментар #10 от "Факт":Като нямаш паркомясто няма да купуваш автомобил. Аз съм си купил за безумни пари две подземни паркоместа и там си паркирам колите. Искате селяните да си поживеете в софийската кочина, но това си има цена.
Коментиран от #18
21:03 24.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Марко
До коментар #13 от "Бамболео":А защо не виждаш и един кмет, който вече две години подпира затворения надлез за Бояна, вместо да го ремонтира за 50 000 лв? Защо не виждаш качеството на ремонта в ония 600 метра от Опълченска, които ги ремонтираха цяла година? Защо не виждаш кмет, който стана за резил с реконструкцията на Витошка и Патриарха? Защо не виждаш кмет, който нарича простото повишаване на цените "реформа"? Защо не виждаш кмет, който за да бъде избран обещаваше подземни паркинги, а сега паркингите се трансформираха в по-високи цени на паркиране?
Защо?
21:11 24.11.2025
17 Изчезни бе
21:12 24.11.2025
18 Виж сега,
До коментар #14 от "Хаха":Роден съм в София смотльо. Не всеки може да си купи паркоместа като теб смотаняко. Затова казвам че кметското решение е добро. Ама ти сигурно си сватбар от пеевско-герберската сватба на булката Борисов и жениха й Пеевски.
Коментиран от #21, #30
21:14 24.11.2025
19 Спецназ
Всички предатели и вредители на Държавата ще бъдат премахнати.
21:15 24.11.2025
20 София
21:16 24.11.2025
21 София
До коментар #18 от "Виж сега,":Кое му е правилно да рекетира хората за 100 места а издал талони за 150 а ние да се оправяме кой как може
Коментиран от #24
21:18 24.11.2025
22 ДИДИ
21:21 24.11.2025
23 Минувач
До коментар #2 от "Красимир Петров":Варна е същата - адска мръсотия, неугледна, буренясала, шума и листа, пълни контейнери за боклук...
Явно ПП-ейските кметове толкова си могат.. Кражби при ремонти на зали, милиони неусвоени пари заради неизготвени проекти и т.н. Тук Коцев само заради това си управление вече 2 години си заслужава ареста.
Коментиран от #27
21:29 24.11.2025
24 Софиянец
До коментар #21 от "София":Нищо не е раздал, а не успява да събере раздадените от Фъндъчка и Тиквата Борисов разрешителни.
21:30 24.11.2025
25 Дани кучето
21:30 24.11.2025
26 Анджо
21:31 24.11.2025
27 Ще те допълня
До коментар #23 от "Минувач":Във всички градове управлявани в миналото от герберската паплач е така. Гербавите крадци начело с Тиквоний Борисов унищожиха градове, села и България като цяло.
Коментиран от #36
21:32 24.11.2025
28 Анджо
21:32 24.11.2025
29 Янко
21:35 24.11.2025
30 Марко
До коментар #18 от "Виж сега,":Нормално е човек който не може да си купи паркомясто да не си купува автомобил. Леката кола изисква определени разходи, които доходите на собственика й трябва да покрият.
21:36 24.11.2025
31 Гост
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Да те светна и тебе, дойчовеца от Родопите! И при нас е така, по вакоп 60% на база застроени жилища! Ама понеже жилищата повече от половината се водят ателиета, калмара от Ямбол не му пука, тегли доживотен кредит, и те така!!! Поздрави на работеща Германия...
21:37 24.11.2025
32 Ръп
21:44 24.11.2025
33 Не така
21:48 24.11.2025
34 Пишман дойчер
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Да светна чугунената глава , че в Германия всички нови жилищни и офис заради по проект са с подземни гаражи отговарящи на броя на жилищата или на служебните офис бройки !
22:14 24.11.2025
35 Про стачка
22:21 24.11.2025
36 Минувач
До коментар #27 от "Ще те допълня":Прав си, дето стъпи гербав крак, трева не никне, само схеми и грабежи. Но и с тоя ПП-еец Коцев никаква промяна - същата работа. Ама, какво ли се учудвам и, какво да очаквам, като те ПП се коалираха със злото - ББ и свинята, гърмяха и скандали с пачки, пудели, митници, фалшиви подписи, записи с държавна измяна и бягане после по острови ...
22:25 24.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Спецназ
НИЕ ОТМЪСТИТЕЛИТЕ СМЕ ТУК ЗА ТВОЯТА ДУША И
нема се измъкнеш- нема начин- това ти е съдбата и нема спасение.
22:38 24.11.2025
39 тиквенсониада
00:05 25.11.2025
40 Браво
00:39 25.11.2025