Опасност за децата: Цяла улица пред училище наводнена, липсват шахти

Жителите на столичния квартал "Манастирски ливади" сигнализират за улица с липсващо отводняване. Хората разказват, че при всеки дъжд гаражите им се пълнят с вода.
На улица "Казбек" в кв. "Манастирски ливади". Въпреки че от два дни не е валяло, се виждат още локви по улиците.
"Състоянието на улицата е неадекватно за ново училище, което виждаме до нас - дългоочакван проект за квартала и за живущите. На всеки дъжд има 40 м локва, която завършва пред училището, което застрашава децата през зимния сезон", коментира жител пред bTV.
Когато паднат още температурите тази локва ще замръзне - първо е опасно, второ създава предпоставки за катастрофи, защото тук колите не се движат с ниска скорост, резултатът може да е трагичен, притеснени са гражданите.
Има подадени множество сигнали, дават се обещания, че в кратки срокове ще бъде изградена шахта, която да отводнява, но това така и не се случва.
Улицата е на 12 г. Няма канализация по проект, както и в по-голямата част на квартала.
Столичната община ще извърши проверка и ще възложи проучване за изграждането на дъждовна канализация. Ще бъде изискано становище от "Софийска вода" относно наличната и въведена в експлоатация канализация на улицата, както и необходимите изходни данни.
"Нелепо е първо да се изгради училище, а после да се руши улицата, за да се оправи. Няма нищо, което да е предвидимо, да е планирано, всичко е на парче", казва друг жител.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уникум сме
08:48 25.11.2025
2 бою циганина
08:49 25.11.2025
3 честен ционист
Коментиран от #6
08:50 25.11.2025
4 когато си свободен е така
08:50 25.11.2025
5 Тома
08:50 25.11.2025
6 какво са
До коментар #3 от "честен ционист":хвърляли ? боб ли са хвърляли или са си хвърляли боклука ? не ти се разбира какво си опитал да напишеш
Коментиран от #8
08:51 25.11.2025
7 лют пипер
08:52 25.11.2025
8 честен ционист
До коментар #6 от "какво са":Хвърляш бюлетина бре, дженди.
08:52 25.11.2025
9 Еееее
08:53 25.11.2025
10 Боруна Лом
09:03 25.11.2025
11 Пешо
09:27 25.11.2025
12 Асен
09:31 25.11.2025