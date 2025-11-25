Новини
България »
Опасност за децата: Цяла улица пред училище наводнена, липсват шахти

Опасност за децата: Цяла улица пред училище наводнена, липсват шахти

25 Ноември, 2025 08:43 656 12

  • манастарски ливади-
  • улица-
  • локви-
  • канализация

Когато паднат още температурите тази локва ще замръзне - първо е опасно, второ създава предпоставки за катастрофи, защото тук колите не се движат с ниска скорост

Опасност за децата: Цяла улица пред училище наводнена, липсват шахти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на столичния квартал "Манастирски ливади" сигнализират за улица с липсващо отводняване. Хората разказват, че при всеки дъжд гаражите им се пълнят с вода.

На улица "Казбек" в кв. "Манастирски ливади". Въпреки че от два дни не е валяло, се виждат още локви по улиците.

"Състоянието на улицата е неадекватно за ново училище, което виждаме до нас - дългоочакван проект за квартала и за живущите. На всеки дъжд има 40 м локва, която завършва пред училището, което застрашава децата през зимния сезон", коментира жител пред bTV.

Когато паднат още температурите тази локва ще замръзне - първо е опасно, второ създава предпоставки за катастрофи, защото тук колите не се движат с ниска скорост, резултатът може да е трагичен, притеснени са гражданите.

Има подадени множество сигнали, дават се обещания, че в кратки срокове ще бъде изградена шахта, която да отводнява, но това така и не се случва.

Улицата е на 12 г. Няма канализация по проект, както и в по-голямата част на квартала.

Столичната община ще извърши проверка и ще възложи проучване за изграждането на дъждовна канализация. Ще бъде изискано становище от "Софийска вода" относно наличната и въведена в експлоатация канализация на улицата, както и необходимите изходни данни.

"Нелепо е първо да се изгради училище, а после да се руши улицата, за да се оправи. Няма нищо, което да е предвидимо, да е планирано, всичко е на парче", казва друг жител.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уникум сме

    12 0 Отговор
    Манастирски ливади стана манастирски окопи.Та там улици и мръсен канал нямат.

    08:48 25.11.2025

  • 2 бою циганина

    10 0 Отговор
    еее и канализация ли искате ?

    08:49 25.11.2025

  • 3 честен ционист

    9 2 Отговор
    Всичките тия пацани са хвърлили за ПП/ДБ сега мрънкат, че имало локви, като рибарници. Алоо, ако сте си мислили, че Васко ще ви пренесе у Беварли Хилс, то по-вероятно да станете като Челябинск.

    Коментиран от #6

    08:50 25.11.2025

  • 4 когато си свободен е така

    8 1 Отговор
    ама че родители вместо да се радват че общината им осигурявя терен за безплатни уроци по луване а след това ледена пързалка за зимни забавления те тръгнали да се оплакват ??? колко НЕдемократично значи…

    08:50 25.11.2025

  • 5 Тома

    8 0 Отговор
    И каква е цената на кв.метър в Манастирски ливади не разбрахме

    08:50 25.11.2025

  • 6 какво са

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    хвърляли ? боб ли са хвърляли или са си хвърляли боклука ? не ти се разбира какво си опитал да напишеш

    Коментиран от #8

    08:51 25.11.2025

  • 7 лют пипер

    0 0 Отговор
    Пак българска работа.

    08:52 25.11.2025

  • 8 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "какво са":

    Хвърляш бюлетина бре, дженди.

    08:52 25.11.2025

  • 9 Еееее

    3 0 Отговор
    Вие, сега и шахти искате. Малко по-скромно я карайте.

    08:53 25.11.2025

  • 10 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ТЕЗИ ИЗМИСЛЕНИ КРЕДИТНИ СОФИЯНЦИ ДА СИ ОДАТ НА СЕЛО! ТАМ НЯМА ПРОБЛЕМИ!

    09:03 25.11.2025

  • 11 Пешо

    3 0 Отговор
    Иначе се надувате, че живеете в "Манастирски ливади", а!!!

    09:27 25.11.2025

  • 12 Асен

    1 0 Отговор
    Ама няма проблем дупки мръсотия но пък за това може да им треснат една зелена зона.

    09:31 25.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове