Жители на "Горубляне" излязоха на протест

Жители на столичния квартал "Горубляне" излязоха на пореден протест срещу забавено строителство на различни инфраструктурни проекти в района.

Те блокираха входа на София при "Цариградско шосе", като се пропускат само автомобили на градския транспорт и на Бърза помощ.

Очаква се блокадата да продължи още около час. Протестиращите настояват за оставката на заместник-кмета по строителството Никола Лютов.

Една от организаторите на проявата заяви пред БНР: "Новото ръководство в лицето на заместник-кмета по строителството Никола Лютов заяви, че за "Горубляне" средства няма да се отделят, докато той е на тази позиция, поради което ние искаме неговата оставка и се надяваме следващият човек, който дойде като заместник-кмет по строителството в Столична община, ще възприеме, че "Горубляне" е част от София и ще продължи проектите, които са започнати".

В началото на седмицата Никола Лютов заяви, че няма да подава оставка и ще продължи работата по инфраструктурните обекти, сред които и канализацията.