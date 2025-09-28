Новини
Жители на "Горубляне" излязоха на протест

28 Септември, 2025 19:47 494 2

  • горубляне-
  • протест-
  • канализация

Те блокираха входа на София при "Цариградско шосе"

Жители на "Горубляне" излязоха на протест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на столичния квартал "Горубляне" излязоха на пореден протест срещу забавено строителство на различни инфраструктурни проекти в района.

Те блокираха входа на София при "Цариградско шосе", като се пропускат само автомобили на градския транспорт и на Бърза помощ.

Очаква се блокадата да продължи още около час. Протестиращите настояват за оставката на заместник-кмета по строителството Никола Лютов.

Една от организаторите на проявата заяви пред БНР: "Новото ръководство в лицето на заместник-кмета по строителството Никола Лютов заяви, че за "Горубляне" средства няма да се отделят, докато той е на тази позиция, поради което ние искаме неговата оставка и се надяваме следващият човек, който дойде като заместник-кмет по строителството в Столична община, ще възприеме, че "Горубляне" е част от София и ще продължи проектите, които са започнати".

В началото на седмицата Никола Лютов заяви, че няма да подава оставка и ще продължи работата по инфраструктурните обекти, сред които и канализацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 софиянец

    3 0 Отговор
    Герберистката сган на общинските съветници блокира всякаква дейност на кмета ,защото София не е тяхна , и не могат да крадат милиардите !

    19:54 28.09.2025

  • 2 Помак

    2 0 Отговор
    ..Сопите и пмчорите от Горубляне ( Горубляне го знам от соца като базата на еднс от най големите тр фирми в Европа ..сега най най ..бандитски бедняшки квартал бъкан с шопи и пмк )...се заеха на сериозно ..и започнаха да се излагат

    20:00 28.09.2025

