Антоанета Христова: Пеевски е премиерът на България!

Политическата ситуация в страната става все по-неясна, а мнозинството от избирателите изпитва отвращение към управляващите партии. Това мнение изрази политическият психолог проф. Антоанета Христова в ефира на Дарик Радио. Според нейния анализ единствената печеливша фигура в настоящото управление е лидерът на "ДПС – Ново начало".

"Спиралата, в която сме влезли, влиза все по-надълбоко и надълбоко в една мъгла и тъмнина, която все още не знаем как ще се разреши," коментира проф. Христова ситуацията в страната.

Според анализатора, участието в настоящата формула на управление носи негативи за всички партии, с изключение на една.

"За момента единствената печеливша партия е "ДПС – Ново начало". И то затова, защото лидерът ѝ изключително умело прихвана поредица от значими точки на властта в управлението на държавата," заяви Антоанета Христова, цитирана от Дарик Радио.

Тя подчерта, че това "прихващане" създава на Делян Пеевски имидж на човек, който "контролира, който владее, който определя правилата на играта". В контраст с това, ГЕРБ, БСП и ИТН губят електорална подкрепа и доверие заради участието си в това правителство.

Проф. Христова е категорична, че управляващото мнозинство не успява да генерира адекватни политически решения.

"Мнозинството не се справя с адекватни политически решения, които да гарантират именно тази стабилност, в името на която те са се събрали," посочи тя и даде за пример проблемите с бюджета, от който никой не е доволен.

По отношение на еврозоната, психологът направи остро сравнение: "Все повече изглежда, че ще си „купим фабрика на 9 септември“, влизайки в еврозоната." Според нея стабилността е мираж, който обслужва единствено спокойствието на лидерите на една-две политически партии.

В анализа си проф. Христова засегна и международната сцена, като прогнозира скорошен край на войната, но не по начина, очакван от управляващото мнозинство. Тя обърна внимание на поведението на лидера на ГЕРБ в този контекст.

"Бойко Борисов се опитва по принцип да се отсява кой е шефът и да се съобразява с шефовете, умеейки гъвкаво да балансира между различните шефове," отбеляза Христова.

Тя изтъкна срещата на Борисов с китайски представител като знак за "постепенно преориентиране", тъй като той е разбрал "къде е на практика този, който ще бъде и е шефът на процеса". Въпреки това, според нея, тази преориентация е закъсняла.

Политическият психолог отчете намаляване на напрежението между избирателите на опозиционните партии, което създава условия за по-ефективни протести.

"Тъй като мнението на това мнозинство не се чува в парламента, единственото място, където то може да бъде чуто, това са два варианта или на улицата, или чрез избори," заключи проф. Христова.