Антоанета Христова: Пеевски е премиерът на България!

Политическата ситуация в страната става все по-неясна, а мнозинството от избирателите изпитва отвращение към управляващите партии. Това мнение изрази политическият психолог проф. Антоанета Христова в ефира на Дарик Радио. Според нейния анализ единствената печеливша фигура в настоящото управление е лидерът на "ДПС – Ново начало".
"Спиралата, в която сме влезли, влиза все по-надълбоко и надълбоко в една мъгла и тъмнина, която все още не знаем как ще се разреши," коментира проф. Христова ситуацията в страната.
Според анализатора, участието в настоящата формула на управление носи негативи за всички партии, с изключение на една.
"За момента единствената печеливша партия е "ДПС – Ново начало". И то затова, защото лидерът ѝ изключително умело прихвана поредица от значими точки на властта в управлението на държавата," заяви Антоанета Христова, цитирана от Дарик Радио.
Тя подчерта, че това "прихващане" създава на Делян Пеевски имидж на човек, който "контролира, който владее, който определя правилата на играта". В контраст с това, ГЕРБ, БСП и ИТН губят електорална подкрепа и доверие заради участието си в това правителство.
Проф. Христова е категорична, че управляващото мнозинство не успява да генерира адекватни политически решения.
"Мнозинството не се справя с адекватни политически решения, които да гарантират именно тази стабилност, в името на която те са се събрали," посочи тя и даде за пример проблемите с бюджета, от който никой не е доволен.
По отношение на еврозоната, психологът направи остро сравнение: "Все повече изглежда, че ще си „купим фабрика на 9 септември“, влизайки в еврозоната." Според нея стабилността е мираж, който обслужва единствено спокойствието на лидерите на една-две политически партии.
В анализа си проф. Христова засегна и международната сцена, като прогнозира скорошен край на войната, но не по начина, очакван от управляващото мнозинство. Тя обърна внимание на поведението на лидера на ГЕРБ в този контекст.
"Бойко Борисов се опитва по принцип да се отсява кой е шефът и да се съобразява с шефовете, умеейки гъвкаво да балансира между различните шефове," отбеляза Христова.
Тя изтъкна срещата на Борисов с китайски представител като знак за "постепенно преориентиране", тъй като той е разбрал "къде е на практика този, който ще бъде и е шефът на процеса". Въпреки това, според нея, тази преориентация е закъсняла.
Политическият психолог отчете намаляване на напрежението между избирателите на опозиционните партии, което създава условия за по-ефективни протести.
"Тъй като мнението на това мнозинство не се чува в парламента, единственото място, където то може да бъде чуто, това са два варианта или на улицата, или чрез избори," заключи проф. Христова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
Коментиран от #30
08:57 25.11.2025
2 ефенди шиши
09:00 25.11.2025
3 Е все някой е
09:00 25.11.2025
4 Веско
09:00 25.11.2025
5 Антоането
При това ти със сигурност не умееш това, което са усъвършенствали.
Изглеждаш зле.
Коментиран от #32
09:01 25.11.2025
6 Коледно прасе
09:01 25.11.2025
7 Буха ха
09:02 25.11.2025
8 Алооууу
09:04 25.11.2025
9 Ужас безкрай
Не си личи. Щом по време на избори са на плаж, екскурия или за гъби, значи са доволни.
09:07 25.11.2025
10 козметичен салон Сияна
09:09 25.11.2025
11 Антропос
09:14 25.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 дедо
09:18 25.11.2025
14 мхмхм
09:19 25.11.2025
15 Ега си
09:21 25.11.2025
16 Хахаха
09:22 25.11.2025
17 Добро утро на един Албански Реотан😆
Всички тези които се кълняха да не са в съдружие с Пеевски седят в скута му, пият мазно кафе с Шефа на Мулти Груп - Делян Пеевски.
09:24 25.11.2025
18 Защо?
09:28 25.11.2025
19 Гост
09:29 25.11.2025
20 Ето такива
09:29 25.11.2025
21 И как ще завърши войната
Разбрахме, че ще бъде изненада, която само тя знае. Може би контактува директно с някой висш фактор?! Но поне да беше дала някакъв ориентир, че да видим някой ден дали е познала!
Щото така общо казано винаги може да каже- видяхте ли, познах, както ви казах!
Сещам се за един друг велик анализатор- математик, който се кълнеше, че Украйна ще се предаде още преди зимата на 2023 г.
Коментиран от #29
09:38 25.11.2025
22 Защо постоянно
09:41 25.11.2025
23 Заблуждава
09:42 25.11.2025
24 Меркуцио
09:43 25.11.2025
25 дедо Генчо
09:44 25.11.2025
26 Борисов постепенно се преориентирал,
Това е най- големият виц в цялалото й изказване!
Той, Борисов, е ПОСТОЯННО преориентиран, ако питате мен. Някак успява да се обърне ЕДНОВРЕМЕННО във всички посоки. Не виждам да прави нещо необичайно в случая- срещнал се бил с китайски представител.
И от това се прави генерален извод, че настъпила някаква решителна промяна в политиката на Борисов?! Хахаха!
Коментиран от #33
09:45 25.11.2025
27 Град Симитли
09:49 25.11.2025
28 Най-накрая
09:50 25.11.2025
29 Украйна щеше да се предаде и по-рано
До коментар #21 от "И как ще завърши войната":Проблемът е че Украйна се явява ресурс, а не страна в тази война.
09:58 25.11.2025
30 Едва ли
До коментар #1 от "Намагнитен Евроатлантик антисоросоид":Сокола ще си върне обичта на народа.
09:59 25.11.2025
31 Цвете
10:04 25.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Врътка се
До коментар #26 от "Борисов постепенно се преориентирал,":Борисов не се ориентира постепенно ,а пъргаво се врътка, нищо ,че гони по тегло главното П.
10:16 25.11.2025