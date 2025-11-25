Новини
България »
Антоанета Христова: Пеевски е премиерът на България!

25 Ноември, 2025 08:54 1 935 33

  • антоанета христова-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • премиер-
  • българия-
  • корупция-
  • криза

Мнозинството не се справя с адекватни политически решения, които да гарантират именно тази стабилност, в името на която те са се събрали

Антоанета Христова: Пеевски е премиерът на България! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политическата ситуация в страната става все по-неясна, а мнозинството от избирателите изпитва отвращение към управляващите партии. Това мнение изрази политическият психолог проф. Антоанета Христова в ефира на Дарик Радио. Според нейния анализ единствената печеливша фигура в настоящото управление е лидерът на "ДПС – Ново начало".

"Спиралата, в която сме влезли, влиза все по-надълбоко и надълбоко в една мъгла и тъмнина, която все още не знаем как ще се разреши," коментира проф. Христова ситуацията в страната.

Според анализатора, участието в настоящата формула на управление носи негативи за всички партии, с изключение на една.

"За момента единствената печеливша партия е "ДПС – Ново начало". И то затова, защото лидерът ѝ изключително умело прихвана поредица от значими точки на властта в управлението на държавата," заяви Антоанета Христова, цитирана от Дарик Радио.

Тя подчерта, че това "прихващане" създава на Делян Пеевски имидж на човек, който "контролира, който владее, който определя правилата на играта". В контраст с това, ГЕРБ, БСП и ИТН губят електорална подкрепа и доверие заради участието си в това правителство.

Проф. Христова е категорична, че управляващото мнозинство не успява да генерира адекватни политически решения.

"Мнозинството не се справя с адекватни политически решения, които да гарантират именно тази стабилност, в името на която те са се събрали," посочи тя и даде за пример проблемите с бюджета, от който никой не е доволен.

По отношение на еврозоната, психологът направи остро сравнение: "Все повече изглежда, че ще си „купим фабрика на 9 септември“, влизайки в еврозоната." Според нея стабилността е мираж, който обслужва единствено спокойствието на лидерите на една-две политически партии.

В анализа си проф. Христова засегна и международната сцена, като прогнозира скорошен край на войната, но не по начина, очакван от управляващото мнозинство. Тя обърна внимание на поведението на лидера на ГЕРБ в този контекст.

"Бойко Борисов се опитва по принцип да се отсява кой е шефът и да се съобразява с шефовете, умеейки гъвкаво да балансира между различните шефове," отбеляза Христова.

Тя изтъкна срещата на Борисов с китайски представител като знак за "постепенно преориентиране", тъй като той е разбрал "къде е на практика този, който ще бъде и е шефът на процеса". Въпреки това, според нея, тази преориентация е закъсняла.

Политическият психолог отчете намаляване на напрежението между избирателите на опозиционните партии, което създава условия за по-ефективни протести.

"Тъй като мнението на това мнозинство не се чува в парламента, единственото място, където то може да бъде чуто, това са два варианта или на улицата, или чрез избори," заключи проф. Христова.


България
Оценка 3.5 от 26 гласа.
Оценка 3.5 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    34 0 Отговор
    С Ментата и Анастас работим денонощно за хората !

    Коментиран от #30

    08:57 25.11.2025

  • 2 ефенди шиши

    31 0 Отговор
    с любезната подкрепа на бою, славуца и зафирко

    09:00 25.11.2025

  • 3 Е все някой е

    15 0 Отговор
    А ти си, гвоздея на програмата

    09:00 25.11.2025

  • 4 Веско

    16 3 Отговор
    Не просто премиер, а Премиер с главно П!

    09:00 25.11.2025

  • 5 Антоането

    13 1 Отговор
    Пеевски си пада по друг тип жени!
    При това ти със сигурност не умееш това, което са усъвършенствали.
    Изглеждаш зле.

    Коментиран от #32

    09:01 25.11.2025

  • 6 Коледно прасе

    19 1 Отговор
    На какво е "премиер", на Дубай ли?

    09:01 25.11.2025

  • 7 Буха ха

    16 1 Отговор
    Бацовото раболепие и подгъ зуване било гъвкавост

    09:02 25.11.2025

  • 8 Алооууу

    7 0 Отговор
    ти чак сега ли го разбра ,ма?

    09:04 25.11.2025

  • 9 Ужас безкрай

    13 0 Отговор
    "...мнозинството от избирателите изпитва отвращение към управляващите партии"
    Не си личи. Щом по време на избори са на плаж, екскурия или за гъби, значи са доволни.

    09:07 25.11.2025

  • 10 козметичен салон Сияна

    3 2 Отговор
    да е жив и здрав шефа

    09:09 25.11.2025

  • 11 Антропос

    5 6 Отговор
    Не е Пеевски . Русия е.

    09:14 25.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 дедо

    5 3 Отговор
    ех тоя пеевски бил много страшен на всички шушуминги им треперят гащите от него сигурно тои е бог слънце за да огрява навсякъде българска злобна черта

    09:18 25.11.2025

  • 14 мхмхм

    19 0 Отговор
    че той Пеевски отдавна е премиер, има си и лична армия човека МВР се нарича

    09:19 25.11.2025

  • 15 Ега си

    7 0 Отговор
    Пързалката е тая!

    09:21 25.11.2025

  • 16 Хахаха

    10 0 Отговор
    Пеевски премиер, а ти си мамчето на журналистическия бардак!

    09:22 25.11.2025

  • 17 Добро утро на един Албански Реотан😆

    10 0 Отговор
    Пеевски е Премиера на България не от Днес или от Вчера.
    Всички тези които се кълняха да не са в съдружие с Пеевски седят в скута му, пият мазно кафе с Шефа на Мулти Груп - Делян Пеевски.

    09:24 25.11.2025

  • 18 Защо?

    20 1 Отговор
    Защо сте премахнали коментара им?! Лъжа ли е, че смешното правителство на печатаря на фалшиви бюлетиин Джелязков е сбирщина марионетки, управлявани от уродливото 190- килограмово туловище? Лъжа ли е, че остатъчните нищожества от "Позитано", видяли след толкова години власт измамиха избирателите си и българския народ? Лъжа ли е, че онза банкянски бабаит, неграмотен есляндур и знаков СИКаджийски престъпник от подземния свят се напикава от страх само акто чуе гласа на туловището? Лъжа ли е, че за чалгарската сбирщина на сакатея учиндолец всеки коментар е излишен, понеже вече са поданли толкова ниско, но продължават да копаят дъното? Лъжа ли е, че отдавна са на бунището? Лъжа ли е, че туловището Пеевски е най-черната страница в историята на великата ин някога държава? Лъжа ли е?!

    09:28 25.11.2025

  • 19 Гост

    6 0 Отговор
    Явно ,,ТРЪБИТЕ,, сутрин са се преместили....

    09:29 25.11.2025

  • 20 Ето такива

    14 1 Отговор
    Като тая са предали Левски навремето на османците, всеки народ си има - да не казвам какво

    09:29 25.11.2025

  • 21 И как ще завърши войната

    2 1 Отговор
    в Украйна според проф. Христова, че нещо не стана ясно?

    Разбрахме, че ще бъде изненада, която само тя знае. Може би контактува директно с някой висш фактор?! Но поне да беше дала някакъв ориентир, че да видим някой ден дали е познала!

    Щото така общо казано винаги може да каже- видяхте ли, познах, както ви казах!

    Сещам се за един друг велик анализатор- математик, който се кълнеше, че Украйна ще се предаде още преди зимата на 2023 г.

    Коментиран от #29

    09:38 25.11.2025

  • 22 Защо постоянно

    4 0 Отговор
    Ни показвате някакви лели, които откриват топлата вода? Тая, колко заплата получава и от кого, за да ни каже, че пеевски управлява България? Има ли още някой, да не го е разбрал? А и като сме го разбрали, какво - нищо! Едно голямо нищо - седим и си бъркаме в носа! Е, тогава онези ще ни бръкнат и на друго място!

    09:41 25.11.2025

  • 23 Заблуждава

    1 0 Отговор
    Пеевски ли ?Колкото беше Доган. Ония са.!

    09:42 25.11.2025

  • 24 Меркуцио

    5 0 Отговор
    Тази "професорка", която ме-ка / играеме, говориме, вместо правилното за мн.ч. играем, говорим/ кога е направила политическа прогноза, която да се е случила? Никога! Беше любимка на ПИК в ерата на Нидялко, писа се фен на движението на Гешев и оттогава практикува предимно плюене по предварително зададена й мишена! Професорка ли? Колкото е професор Дайнов, например!

    09:43 25.11.2025

  • 25 дедо Генчо

    0 0 Отговор
    госпожата се е стъкмила за онли фанс

    09:44 25.11.2025

  • 26 Борисов постепенно се преориентирал,

    6 0 Отговор
    според полическаТА психоложКА?!

    Това е най- големият виц в цялалото й изказване!

    Той, Борисов, е ПОСТОЯННО преориентиран, ако питате мен. Някак успява да се обърне ЕДНОВРЕМЕННО във всички посоки. Не виждам да прави нещо необичайно в случая- срещнал се бил с китайски представител.

    И от това се прави генерален извод, че настъпила някаква решителна промяна в политиката на Борисов?! Хахаха!

    Коментиран от #33

    09:45 25.11.2025

  • 27 Град Симитли

    4 0 Отговор
    Кака Тона се преориентира своевременно! :))

    09:49 25.11.2025

  • 28 Най-накрая

    3 1 Отговор
    България си го заслужава, няма драма - има само дремещи и полуживи биологични единици на територията

    09:50 25.11.2025

  • 29 Украйна щеше да се предаде и по-рано

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "И как ще завърши войната":

    Проблемът е че Украйна се явява ресурс, а не страна в тази война.

    09:58 25.11.2025

  • 30 Едва ли

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Намагнитен Евроатлантик антисоросоид":

    Сокола ще си върне обичта на народа.

    09:59 25.11.2025

  • 31 Цвете

    5 1 Отговор
    ЗА КОЛКО СЕ ПРОДАДОХТЕ ? ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧЕ ИМА МНОГО ПРОФЕСОРИ В БЪЛГАРИЯ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.ПРОФЕСОР ,СОЦИОЛОГ И ОБРАТНОТО Е СЪЩОТО.🇧🇬⛔️😂😉🤫

    10:04 25.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Врътка се

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Борисов постепенно се преориентирал,":

    Борисов не се ориентира постепенно ,а пъргаво се врътка, нищо ,че гони по тегло главното П.

    10:16 25.11.2025

