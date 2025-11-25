Новини
Ивайло Мирчев: Йордан Цонев подарява тотото на Пеевски

Ивайло Мирчев: Йордан Цонев подарява тотото на Пеевски

25 Ноември, 2025 11:04 2 292 28

ПП-ДБ са предложили създаването на парламентарна комисия за разследване на действията на Пеевски

Ивайло Мирчев: Йордан Цонев подарява тотото на Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Мирчев Ивайло Мирчев политик

"Бандата на Оушън" реши да обере казиното, разбирай Български спортен тотализатор, с извънредно предложение в последния момент. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев в остра публикация в социалните мрежи. Повод за реакцията му е внесеното предложение между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет за 2026 година, което предвижда държавният монопол върху лотарийните игри да бъде заменен от частна концесия.

Според народния представител, вместо хазартът да бъде ограничен и обложен с високи данъци, се подготвя прехвърлянето му в частни ръце.

"Натоварен със задачата е реалният финансов министър Йордан Цонев", посочи Мирчев, визирайки депутата от "ДПС - Ново начало".

Мирчев предупреждава, че планираната концесия е за срок от 15 години, а печелившият от сделката е предварително ясен. "Джакпотът от цялата тая работа отива в ДПС - Ново начало", категоричен е депутатът. Той използва метафората за "Бандата на Оушън", за да опише начина, по който се прокарва лобисткото предложение в последните дни на бюджетната процедура.

В своята позиция Ивайло Мирчев прави историческа препратка към началото на кариерата на Ирена Кръстева, майката на Делян Пеевски, която в миналото оглавяваше Българския спортен тотализатор.

"Ако това ви изглежда познато - майката на Пеевски започва стремителната си кариера като шеф на тотото", припомня депутатът.

Той допълни, че от ПП-ДБ са предложили създаването на парламентарна комисия за разследване на действията на Пеевски и майка му, но предложението не е било прието с "любезното съдействие на присъдружната на Пеевски ГЕРБ".

В края на своето обръщение Ивайло Мирчев обяви, че политическата му сила няма да подкрепи предложението за концесия и призова гражданите към недоволство.

"Утре вечер в 18:00 ч. - протест срещу всички безумия в бюджет 2026 г.", написа той.

Протестът се очаква да се проведе в сряда вечерта, като основна тема ще бъдат спорните текстове във финансовата рамка за следващата година, които предизвикаха остри дебати в пленарната зала и извън нея.


  • 1 Мирчев,

    30 7 Отговор
    Напуснете парламента и оставете двамата Мазни екземпляра да се гърчат.

    11:05 25.11.2025

  • 2 Селянин

    30 1 Отговор
    Имат пари, угаждат си.
    така става като когато трябва да се гласува се ходи на плаж и за гъби.

    Коментиран от #21

    11:07 25.11.2025

  • 3 Ими то тотота

    37 3 Отговор
    По наследство от макя му му се полага!
    Докато някой не даде фира, няма да се оправим.

    Коментиран от #14

    11:08 25.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    11 10 Отговор
    Всички залагат в интернет.В будките залагат само няколко старци.

    11:08 25.11.2025

  • 5 Гражданин

    27 0 Отговор
    Има поне 20-30 депутати които са буквално ,за репане.

    11:08 25.11.2025

  • 6 пътник

    12 23 Отговор
    С мантрата "Пеевски" всички некадърници показват политическото си скудоумие.

    11:09 25.11.2025

  • 7 Вашето мнение

    18 12 Отговор
    Никога и по никакъв повод не бих застанал рамо до рамо с жълтопаветен. Мирчев, а кой изпра борисов и пеевски?

    11:10 25.11.2025

  • 8 Стършел

    23 0 Отговор
    Пуснаха ги на трапезата, те се качиха на масата! НяКОЙ да е очаквал друго....?!

    11:11 25.11.2025

  • 9 ЧИЧО

    34 1 Отговор
    Тотото в БГ е мафиотско.Паднат тисе милиони, не можеш да си ги вземеш. Испанците платиха на леля Гошка над 50 милиона,но тука неможе.

    Коментиран от #13, #16

    11:11 25.11.2025

  • 10 питанката

    4 2 Отговор
    Защо утре в 18.00 , не е ли днес ?

    11:22 25.11.2025

  • 11 1111

    21 1 Отговор
    Бойкот на тотализатора!

    11:33 25.11.2025

  • 12 В ръцете

    14 3 Отговор
    На магнитският с-и-чуг ще стане като КТБ и Лавката

    11:36 25.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Моряка

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ими то тотота":

    Фирата за голямото Д. ли се отнася?Ми то Д.-то вече осмука половин България и никаква фира не дава.Може би ако засмучи и Лукойл?

    11:48 25.11.2025

  • 15 Български

    8 0 Отговор
    Да нося ли противогаз утре на митинга?

    11:50 25.11.2025

  • 16 Булдог

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "ЧИЧО":

    Какви милиони! При ,, цеката " не можеш да заложиш повече от 50 ст!

    12:01 25.11.2025

  • 17 Даниел

    7 0 Отговор
    Факти,моля припомнете думите на същите тези управници относно ширещия се комар в страната и колко е вреден за обществото??!!
    Божков няма ли да се почувства кофти,или след 7777,8888 е вид компенсация за стаката срещу фирмите му???

    12:10 25.11.2025

  • 18 Мирча Кришан си знае само едно

    6 4 Отговор
    Абе мирчо квадратноглав повтаряш като зомби Пеевски, Пеевски, та дано някой ти повярва на бъртвежите! Всички виждат как вас ви боли, че не сте във властта за да си доокрадете това, което не успяхте през мизерното ви "царуване".

    12:27 25.11.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 2 Отговор
    Данчо Ментата от крупие преди ДЕСЕТИ- до.... ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ДЕПУТАТИН❗

    12:29 25.11.2025

  • 20 Напуснете парламента

    6 2 Отговор
    Естествено, какво да очакваме от агента на ДС Данчо ментете! Той може само да клепа и да краде!
    И не наричайте голямото Д прасе - обиждате животното!!

    12:43 25.11.2025

  • 21 Нешев

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Селянче, всичко зависи от ЦИК. Да си чул след толкова много манипулации на избори да е сменено поне ръководството им?

    13:20 25.11.2025

  • 22 Димо

    4 1 Отговор
    Протести до оставка на кабинета,нови парламентарни избори и масово гласуване! И някъде между това,ако е късмет основното искане трябва да бъде изцяло машинно гласуване!!!Тогава купуването на гласове и контролирания вот почти се обезмислят,няма да има и умишлено сгрешени протоколи и невалидни бюлетини!

    13:23 25.11.2025

  • 23 Димо

    2 2 Отговор
    И картинката на изборите ще бъде съвсем друга!!!

    13:24 25.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    НА ТЕЗИ ДЕБЕЛИТЕ АПЕТИТА ИМ МНОГО ГОЛЯМ БРЕ. ....НЯМАТ СПИРАЧКИ....

    14:36 25.11.2025

  • 26 Гост

    1 0 Отговор
    Скъпи подаръци си правят бо"кл"уц"ите от дъпъсъ един на друг. Аферим! Така се прави

    15:51 25.11.2025

  • 27 МАГАР ЧЕВ,МАГАР ЧЕВ

    1 1 Отговор
    ПАК ЛЪЖЕШ.ГОВОРИ СЕ ЧЕ ДБ ВЗЕМАТ ТОТОТО НА КОНЦЕСИЯ ЗАЩОТО ВЕЧЕ НЕ МОГАТ ДА ШМЕКЕРУВАТ С ПРЕЗИДЕНТА СИРЕЧ НЕ МОЖИТЕ ДА КРАДЕТЕ

    16:21 25.11.2025

  • 28 Дедо

    0 0 Отговор
    Идеята е ,че ДПС-НН ще придобие тотото и ще започнат ,всяка седмица да се появяват печеливши милионери основно от регионите бастиони на ДПС в които кметовете и обласните са от ДПС. Реално чрез нагласени печалби от тотото Пеевски ще финансира своите хора по общини и местните бизнесмени от ДПС. Искат примерно близки до кметовете на Сатовча, Якоруда ,Неделино , Кубрат или Никола Козлево да строят ВЕЦ или Соларен парк и бум шестица от тотото на Делян Пеевски. 100% единия от печелившите ще е оня от село Буковлък-Плевенско ,който се появи а изборите в Пазарджик. А на нас ще ни вдигат данъците и осигуровките.

    17:25 25.11.2025

