Ивайло Мирчев: Йордан Цонев подарява тотото на Пеевски

"Бандата на Оушън" реши да обере казиното, разбирай Български спортен тотализатор, с извънредно предложение в последния момент. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев в остра публикация в социалните мрежи. Повод за реакцията му е внесеното предложение между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет за 2026 година, което предвижда държавният монопол върху лотарийните игри да бъде заменен от частна концесия.

Според народния представител, вместо хазартът да бъде ограничен и обложен с високи данъци, се подготвя прехвърлянето му в частни ръце.

"Натоварен със задачата е реалният финансов министър Йордан Цонев", посочи Мирчев, визирайки депутата от "ДПС - Ново начало".

Мирчев предупреждава, че планираната концесия е за срок от 15 години, а печелившият от сделката е предварително ясен. "Джакпотът от цялата тая работа отива в ДПС - Ново начало", категоричен е депутатът. Той използва метафората за "Бандата на Оушън", за да опише начина, по който се прокарва лобисткото предложение в последните дни на бюджетната процедура.

В своята позиция Ивайло Мирчев прави историческа препратка към началото на кариерата на Ирена Кръстева, майката на Делян Пеевски, която в миналото оглавяваше Българския спортен тотализатор.

"Ако това ви изглежда познато - майката на Пеевски започва стремителната си кариера като шеф на тотото", припомня депутатът.

Той допълни, че от ПП-ДБ са предложили създаването на парламентарна комисия за разследване на действията на Пеевски и майка му, но предложението не е било прието с "любезното съдействие на присъдружната на Пеевски ГЕРБ".

В края на своето обръщение Ивайло Мирчев обяви, че политическата му сила няма да подкрепи предложението за концесия и призова гражданите към недоволство.

"Утре вечер в 18:00 ч. - протест срещу всички безумия в бюджет 2026 г.", написа той.

Протестът се очаква да се проведе в сряда вечерта, като основна тема ще бъдат спорните текстове във финансовата рамка за следващата година, които предизвикаха остри дебати в пленарната зала и извън нея.