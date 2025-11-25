Ивайло Мирчев: Йордан Цонев подарява тотото на Пеевски

"Бандата на Оушън" реши да обере казиното, разбирай Български спортен тотализатор, с извънредно предложение в последния момент. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев в остра публикация в социалните мрежи. Повод за реакцията му е внесеното предложение между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет за 2026 година, което предвижда държавният монопол върху лотарийните игри да бъде заменен от частна концесия.
Според народния представител, вместо хазартът да бъде ограничен и обложен с високи данъци, се подготвя прехвърлянето му в частни ръце.
"Натоварен със задачата е реалният финансов министър Йордан Цонев", посочи Мирчев, визирайки депутата от "ДПС - Ново начало".
Мирчев предупреждава, че планираната концесия е за срок от 15 години, а печелившият от сделката е предварително ясен. "Джакпотът от цялата тая работа отива в ДПС - Ново начало", категоричен е депутатът. Той използва метафората за "Бандата на Оушън", за да опише начина, по който се прокарва лобисткото предложение в последните дни на бюджетната процедура.
В своята позиция Ивайло Мирчев прави историческа препратка към началото на кариерата на Ирена Кръстева, майката на Делян Пеевски, която в миналото оглавяваше Българския спортен тотализатор.
"Ако това ви изглежда познато - майката на Пеевски започва стремителната си кариера като шеф на тотото", припомня депутатът.
Той допълни, че от ПП-ДБ са предложили създаването на парламентарна комисия за разследване на действията на Пеевски и майка му, но предложението не е било прието с "любезното съдействие на присъдружната на Пеевски ГЕРБ".
В края на своето обръщение Ивайло Мирчев обяви, че политическата му сила няма да подкрепи предложението за концесия и призова гражданите към недоволство.
"Утре вечер в 18:00 ч. - протест срещу всички безумия в бюджет 2026 г.", написа той.
Протестът се очаква да се проведе в сряда вечерта, като основна тема ще бъдат спорните текстове във финансовата рамка за следващата година, които предизвикаха остри дебати в пленарната зала и извън нея.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мирчев,
11:05 25.11.2025
2 Селянин
така става като когато трябва да се гласува се ходи на плаж и за гъби.
Коментиран от #21
11:07 25.11.2025
3 Ими то тотота
Докато някой не даде фира, няма да се оправим.
Коментиран от #14
11:08 25.11.2025
4 Последния Софиянец
11:08 25.11.2025
5 Гражданин
11:08 25.11.2025
6 пътник
11:09 25.11.2025
7 Вашето мнение
11:10 25.11.2025
8 Стършел
11:11 25.11.2025
9 ЧИЧО
Коментиран от #13, #16
11:11 25.11.2025
10 питанката
11:22 25.11.2025
11 1111
11:33 25.11.2025
12 В ръцете
11:36 25.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Моряка
До коментар #3 от "Ими то тотота":Фирата за голямото Д. ли се отнася?Ми то Д.-то вече осмука половин България и никаква фира не дава.Може би ако засмучи и Лукойл?
11:48 25.11.2025
15 Български
11:50 25.11.2025
16 Булдог
До коментар #9 от "ЧИЧО":Какви милиони! При ,, цеката " не можеш да заложиш повече от 50 ст!
12:01 25.11.2025
17 Даниел
Божков няма ли да се почувства кофти,или след 7777,8888 е вид компенсация за стаката срещу фирмите му???
12:10 25.11.2025
18 Мирча Кришан си знае само едно
12:27 25.11.2025
19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
12:29 25.11.2025
20 Напуснете парламента
И не наричайте голямото Д прасе - обиждате животното!!
12:43 25.11.2025
21 Нешев
До коментар #2 от "Селянин":Селянче, всичко зависи от ЦИК. Да си чул след толкова много манипулации на избори да е сменено поне ръководството им?
13:20 25.11.2025
22 Димо
13:23 25.11.2025
23 Димо
13:24 25.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
14:36 25.11.2025
26 Гост
15:51 25.11.2025
27 МАГАР ЧЕВ,МАГАР ЧЕВ
16:21 25.11.2025
28 Дедо
17:25 25.11.2025