Мартин Димитров: Сегашното управление изглежда непрозрачно и започва да става опасно за финансовата система

25 Ноември, 2025 11:08 980 30

25 години имаше всякакви правителства, но никога преразпределението през бюджета, демек всички разходи на брутния продукт не са превишавали 40%. Сега отиват на близо 46% и ако броим това, което ще харчат под черта, дори излиза повече, коментира още депутатът от ПП-ДБ

Мартин Димитров: Сегашното управление изглежда непрозрачно и започва да става опасно за финансовата система - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова

"Аз съм озадачен, че предлагат Българският спортен тотализатор да се даде на концесия, защото такава мярка не се предлага между първо и второ четене на бюджета. Прави се сериозно обществено обсъждане. Това ми напомня за тази комисия от 27 секунди, която бяха направили скоро, която е символ на методите на работа на това управление - да няма дискусия, да няма дебат, да няма съгласуване, тоест една такава важна промяна се обявява с едномесечни консултации през законопроект, а не се прави на бързо за три дена". Това заяви пред БНР Мартин Димитров, депутат от ПП-ДБ и член на Бюджетната комисия в парламента:

"Въобще сегашното управление изглежда изключително непрозрачно, непоследователно и започва да става опасно за финансовата система, защото 25 години имаше всякакви правителства, но никога преразпределението през бюджета, демек всички разходи на брутния продукт не са превишавали 40%. Сега отиват на близо 46% и ако броим това, което ще харчат под черта, дори излиза повече. Това означава, че сегашното управление започва да харчи много повече, с 6% повече от всички правителства през последните 25 години".

"Управляващите удрят средната класа и малкия и среден бизнес", подчерта в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" депутатът от ПП-ДБ:

"Удрят ги с увеличението на данък дивидент, който се удвоява, с увеличението на осигуровките, с увеличението на максималния осигурителен доход, но също така с въвеждането на системи като държавно лицензиран софтуер, който фирмите ще трябва да въвеждат и това ще оскъпи страшно много всичко, ние смятахме, че може би по 1000 лева на малка фирма ще струва така нареченото СУПТО, тоест те въвеждат много допълнителни административни мерки с характер на тормоз върху бизнеса и оттам идва и спадът в развитието".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бюджета е писан под масата

    9 7 Отговор
    От Данчо Ментата.

    11:11 25.11.2025

  • 2 Да де, ама

    13 8 Отговор
    Не е ли време да напуснете парламента и да организирате и поведе избирателите си към денонощни протести. Оставете двете Мазни и Охранени парчета да се гърчат сами.

    Коментиран от #9, #21

    11:13 25.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    6 9 Отговор
    Подаряваме държавата на Шиши, цар на Българите!

    11:15 25.11.2025

  • 5 ГЕРБ

    8 4 Отговор
    Пууу е много си отвратителен идиот запимнеъе никога повече няма да управлявате винаги ще сте губещи

    11:17 25.11.2025

  • 6 Меркуцио

    14 3 Отговор
    Не знам кой е опасен за финансовата ни система, но за народа, хората, населението, българите най-вредни за физическото, психическото, емоционалното и социално ни благополучие са агентите на Фондация Институт за пазарна икономика, всеизвестни хрантутници на Сорос.

    11:17 25.11.2025

  • 7 банкеръ

    5 1 Отговор
    Не започва да става опасно за финансовата система , поне от 20 години насам е опасно за финансите

    11:17 25.11.2025

  • 8 Мда

    8 7 Отговор
    даже се учудвам, че все още няма огромни протести против мутрочалга правителството ?!

    Коментиран от #10

    11:17 25.11.2025

  • 9 Хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да де, ама":

    Полезните идиоти са на свършване

    11:18 25.11.2025

  • 10 ГЕРБ

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Мда":

    Няма и да има

    Коментиран от #18

    11:18 25.11.2025

  • 11 Прав е Димитров

    6 8 Отговор
    Новини от последните минути -

    🚨🅱️⚡️Бизнесът и работодателите призоваха всички на площада на протест срещу Бюджета на грабежа на Борисов и Пеевски💰‼️

    Бизнес Протест грабеж Борисов Пеевски

    Призоваваме не само нашите членове, но и всички предприемачи, стопански ръководители, упражняващите свободни професии, самонаети и работещи хора – всички, споделящи нашата загриженост и обществена ангажираност, да дойдат на 26 ноември 2025 г. от 18 ч. на площад Независимост в гр. София и с присъствие да заявят подкрепа за устойчива, стабилна, конкурентна икономика, финансова и национална сигурност и справедливи доходи!

    Заплати на бюджетни служители,полиция и военни се увеличават драстично а ние работодателите с този бюджет нямаме възможност да увеличим доходите на нашите служители!

    МАФИЯТА ВЪН!

    Коментиран от #13

    11:23 25.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така е

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Прав е Димитров":

    Факт

    11:23 25.11.2025

  • 14 Перо

    12 6 Отговор
    Защо му давате трибуна на това недоразумение

    11:24 25.11.2025

  • 15 ЛЪЖА

    9 8 Отговор
    ТОЧНО ПО ВРЕМЕТО НА ВАШИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА 4 ГОДИНИ АСЕНА ВЗИМАШЕ ЗАЕМИ КАТО ЛУД И ТОЙ НАПРАВИ ПРОПАСТА МЕЖДУ ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С ПОПУЛИСТКИТЕ СИ ЛЕВИ ДЕЙСТВИЯ. РЕЗУЛТАТА Е НАЛИЦЕ ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ВАС, АЗ БИХ МЪЛЧАЛ КАТО БИТ ПЕ...СТ , А НЕ ДА ВЕЯ ОСРАНИЯ БАЙРАК НА ПП-ДБ

    11:24 25.11.2025

  • 16 Тракиец 🇺🇦

    11 3 Отговор
    Господин ( нямам стаж 1 работен ден) в живота си отново изпълзя от дупката си и почна да плюе жлъч и отрова . Ако питате това 💩от СДС то ще ви каже че държавата ( народа) трябва да плаща на бизнеса ( ДС -бкп) всичко, държавата не трябва да иска нищо от бизнеса,вие ще бачкате на 3 долара на ден,заплати и пенсии трябва да се замразят за 20 г напред,докато този нищоправещ Бо+К+лук от СДС го возят в чисто нов Майбах с охрана и е нон стоп по летищата да обикаля в света и да вика на чужденците - ЕЛАТЕ В БЪЛГАРИЯ ТУК РОБИТЕ БАЧКАТ ЗА ЕДНО ПАРЧЕ ХЛЯБ

    11:26 25.11.2025

  • 17 Марко

    6 6 Отговор
    Човек с два килограма стъкло на инфантилната си муцунка се оплаква от нечия непрозрачност?
    Пореден смях с тоя бъбрив дечко!

    11:31 25.11.2025

  • 18 Ще има!

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "ГЕРБ":

    Казал оптимистът.

    11:31 25.11.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Фирмите получиха 8 милиарда лева енергийни помощи и още 12 милиарда безвъзмездни помощи пи разни програми. И още цица. Този бастун за какво реве?

    11:31 25.11.2025

  • 20 хах

    5 2 Отговор
    На тоз папагал така и не му дадоха украиско гражданство

    11:34 25.11.2025

  • 21 Лост

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Да де, ама":

    Ами и той е от мазните.В колко Н.Събрания е бил депутат?А ,не участваше ли с Радан Кънев в правителството на Борисов?

    11:36 25.11.2025

  • 22 Мнение

    5 2 Отговор
    Правителството КОЙ е не само вредно, то е нагло, просто, неможачи, а крадат като за светоено. Нямат милост. То и на прасетата вече им е ясно, че главният крадец е Дебелото момче-феномен с главно Д. Въпросът е: Защо Борисов, БСП и ИТН се страхуват от този дебел примат? Толкова ли са паднали, че са готови и децата си, и родителите си, и държавата да продадат, но да не се противопоставят на КОЙ? Хора, ако няма читави синдикати да ни поведат на всеобщи протести, нека се организиеаме сами и да изметем тази сган, наричащи се "управляващи". В противен случай ще ни довършат..

    11:45 25.11.2025

  • 23 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Мартине-издухай си носа Мама! За смях си станам мнооооого отдавна!

    11:50 25.11.2025

  • 24 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    Някой хора вместо Акт за раждане-трябва да имат писменно извинение от производителите на контацептиви!Тоя е един от тези хора!

    11:53 25.11.2025

  • 25 Град Козлодуй

    4 0 Отговор
    На този индивид-спешно му трябва логопед и психиатър!

    11:56 25.11.2025

  • 26 А вашето

    4 0 Отговор
    управление беше толкова прозрачно,че се видя как крадете и сега и кметовете ви са подсъдими,че и ръководството ви

    12:06 25.11.2025

  • 27 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    А всичко уж беше "съгласувано" с Посолство -То! Щяхте да си купувате острови.....а какво стана?!Един по-един станахте Следственни! Толкова си "можете".......

    12:12 25.11.2025

  • 28 Перник

    2 0 Отговор
    Тоя е пушка "Мартинка"!Само вдига шум,нощо не цели и много рита!

    12:14 25.11.2025

  • 29 Присмехулник

    2 0 Отговор
    Идиотите имат най-мощната организация в света. Имат представители навсякъде.

    12:24 25.11.2025

  • 30 Малтинчоооо

    0 0 Отговор
    Паразит долен, оди си иглай с децата в пясъка и не давай акъл щот нямаш.

    16:08 25.11.2025

