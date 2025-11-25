Новини
България »
Четирима младежи пострадаха при катастрофа край язовир "Огоста"

Четирима младежи пострадаха при катастрофа край язовир "Огоста"

25 Ноември, 2025 11:51 1 526 8

  • пострадали-
  • катастрофа-
  • язовир огоста

Пътният инцидент е станал малко преди 22 часа снощи, като колата се е преобърнала по таван

Четирима младежи пострадаха при катастрофа край язовир "Огоста" - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Малолетно момиче и три момчета на по 18 години са настанени в болницата в Монтана след катастрофа. Пътният инцидент е станал малко преди 22 часа снощи в района на стената на язовир "Огоста", като колата се е преобърнала по таван.

При спускане на язовирната стена, посока Монтана, лек автомобил, управляван от 18 годишен водач, при движение с несъобразена скорост с релефа на пътя, губи контрол над управлението, преминава през насрещната пътна лента и се блъска в крайпътна железобетонна ограда. От удара колата се преобръща и продължава движението си по таван.

В резултат на настъпилото ПТП в хирургично отделение на областната болница в Монтана за наблюдение са настанени пътниците в автомобила двама 18 годишни с контузии на гръден кош и главата, и 14 годишно момиче от Белоградчик с комоцио. Водачът на автомобила е с контузия на коремна стена.

Той е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    26 1 Отговор
    Там пътят е лунен пейзаж. Няма съобразена скорост с която лека кола да премине. Пуснете един тест за бременност на момичето, да не стане късно после.

    12:00 25.11.2025

  • 2 ООрана държава

    22 1 Отговор
    Мама и тате пак ли са купили 300 коня на начинаещ?

    12:01 25.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    21 0 Отговор
    "Бързи и яростни"...ке-леши🚗
    Глей к"о праа на фтора!

    12:23 25.11.2025

  • 4 Зюмбюлка

    5 1 Отговор
    Мен така едно време ме лупаха трима.Тогава му викахме ТКЗС.Но тогава нямаше коли,а магарешки каручки.Дори коня беше забранен.Най-много катър.Такива бяха времената.За предпазни средства не бяхме и чували.Нямаше и телевизия.Колко отдавна беше,а помня.

    13:02 25.11.2025

  • 5 айдеде

    2 1 Отговор
    А кой ли им дава книжки на тези официални убийци ... и кой им разрешава въобще а... всеки ден ще е така до ☠️☠️☠️👌👍❤️‍🩹☠️☠️☠️✌️

    13:19 25.11.2025

  • 6 Пловдив

    0 0 Отговор
    Маро, какво стана с “ОмбудсмЪнът”???

    13:21 25.11.2025

  • 7 666

    1 0 Отговор
    Точно на язовирната стена се правят гонки с коли и мотори. Полицията нищо не прави освен да пише актове за паркиране. Постоянно има птпта и побойща. Това за Монтана за другаде не знам. Докато Пламен Томов е доректор на ОД Монтана ще е така - нокакъв контрол за нищо освен глоби за чичо и дедо.

    13:31 25.11.2025

  • 8 Дано да измрът

    0 1 Отговор
    Тея са отпадъци

    13:37 25.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове