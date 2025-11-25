Четирима младежи пострадаха при катастрофа край язовир "Огоста"

Малолетно момиче и три момчета на по 18 години са настанени в болницата в Монтана след катастрофа. Пътният инцидент е станал малко преди 22 часа снощи в района на стената на язовир "Огоста", като колата се е преобърнала по таван.

При спускане на язовирната стена, посока Монтана, лек автомобил, управляван от 18 годишен водач, при движение с несъобразена скорост с релефа на пътя, губи контрол над управлението, преминава през насрещната пътна лента и се блъска в крайпътна железобетонна ограда. От удара колата се преобръща и продължава движението си по таван.

В резултат на настъпилото ПТП в хирургично отделение на областната болница в Монтана за наблюдение са настанени пътниците в автомобила двама 18 годишни с контузии на гръден кош и главата, и 14 годишно момиче от Белоградчик с комоцио. Водачът на автомобила е с контузия на коремна стена.

Той е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана.