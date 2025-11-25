Новини
България »
Димитър Чобанов посочи проблема на бюджета

Димитър Чобанов посочи проблема на бюджета

25 Ноември, 2025 18:33 1 185 11

  • димитър чобанов-
  • бюджет-
  • публични финанси

Новите мерки поставят бизнеса под натиск

Димитър Чобанов посочи проблема на бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проблемите в проектобюджета за 2026 г. се задълбочават, а рисковете от неизпълнение на приходите остават високи. Това коментира икономистът Димитър Чобанов относно рамката, внесена от управляващото мнозинство.

Бюджетът не съответства на Закона за публичните финанси.

„Министър Петкова сама призна, че разходите надхвърлят допустимия праг от 40% от БВП. В проекта са 40,8%, дори след приспадане на средствата от ЕС. Друг проблем е заложеният структурен дефицит, който трябва да бъде до 1%, а е планиран на ниво 3% и повече,“ заяви икономистът.

Чобанов подчерта, че основните разходни пера – пенсии, социални плащания и възнаграждения в публичния сектор – продължават да растат без ясни реформи.

„След като една заплата е вдигната или една пенсия е увеличена, връщане назад няма. Раздуването на разходите е необратимо и опасно,“ предупреди той.

Основната критика на икономиста е към приходната част. Заложен е скок от близо 35% в приходите от ДДС – сценарий, който според него е „напълно нереалистичен“.

Той припомни, че и през 2024 г. приходите от ДДС са били с около 3 млрд. лв. под планираните, което се признава и от самото Министерство на финансите.

„Няма как през 2026 г. тези приходи да нараснат толкова, независимо от мерките за контрол, GPS системи, фискални устройства или СУПТО,“ подчерта Чобанов.

Новите мерки – по-високи осигуровки, въвеждането на СУПТО, по-висок данък дивидент – поставят бизнеса под натиск, смята още експертът.

Чобанов изчисли, че работодателите трябва да увеличат заплатите с поне 5,5–6%, само за да компенсират по-високите осигуровки.

„Няма гаранция, че това ще се случи. Част от фирмите вече затварят, растежът в частния сектор се забавя,“ каза той.

По думите му България се движи към удвояване на държавния дълг в рамките на няколко години. До края на 2028 г. дългът ще достигне близо 40% от БВП.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Видьо Видев

    6 0 Отговор
    И така ще бъде, докогато изборите в България няма да бъдат демократични, както в ЕС!
    Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
    А не както в България, в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ,
    с гласовете на неотбелязалите преференци се привилегироват водачите на партийните листи.
    Така на практика от всичките 240 депутата,
    160 партийни лидери, вече са се самоизбрали за депутати,
    още преди денят на гласуването!
    Не само за българите в чужбина,
    а и за българите граждани в България да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
    За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
    За заблуда наричани "мъртви души"!

    18:36 25.11.2025

  • 2 Обективен

    8 0 Отговор
    Робите които произвеждат стоки ще плащат на 600 хил.лишпери получаващи пари за тоз де вее от управляващата мафия.

    Коментиран от #7

    18:41 25.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А бащата на някаква Саяна

    3 3 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:44 25.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бащата на някаква Саяна

    3 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    18:56 25.11.2025

  • 7 Прав си!

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Обективен":

    С този бюджет се увеличават солидно заплатите на милиционери и чантаджии, за сметка на работниците. Двете Мазни и Охранени парчета Тиквата Борисов и ПееФ си подсигуряват избиратели.

    19:06 25.11.2025

  • 8 Данчо

    2 0 Отговор
    Проблема на бюджета са частните пенсионни фондове.Те ограбват Българските пенсионери.За това всеки трябва да си прехвърли партидата в НОИ.Така частниците ще видят ядец...

    19:13 25.11.2025

  • 9 КОГАТО СМЕ УПРАВЛЯВАНИ

    7 0 Отговор
    ОТ ШАЙКА МАЛОУМНИ КРАДЦИ И ПРОДАЖНИЦИ ,РЕЗУЛТАТА ЕСТЕСТВАНО Е ПЛАЧЕВЕН ЗА ДЪРЖАВАТА И НАРОДА НИ.

    19:20 25.11.2025

  • 10 Глупости на таркалета

    1 0 Отговор
    Основния проблем е МВР, НАП, Mитници , и всички държавни служители и агенция и службички към които са назначени.
    Увеличиха им безкрайно много заплатите и това представлява голяма тежест за бюджета . Същевременно те плащат само 10 % от заплатите си за осигуровки за разлика от другите трудещи се хора в държавата които са на 22% На практика техния осигурителен принос е по малък а когато се пенсионират получават по големи пинсии от останалите въпреки че са с по нисък осигурителни вноски.

    20:36 25.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове