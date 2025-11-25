Димитър Чобанов посочи проблема на бюджета

Проблемите в проектобюджета за 2026 г. се задълбочават, а рисковете от неизпълнение на приходите остават високи. Това коментира икономистът Димитър Чобанов относно рамката, внесена от управляващото мнозинство.
Бюджетът не съответства на Закона за публичните финанси.
„Министър Петкова сама призна, че разходите надхвърлят допустимия праг от 40% от БВП. В проекта са 40,8%, дори след приспадане на средствата от ЕС. Друг проблем е заложеният структурен дефицит, който трябва да бъде до 1%, а е планиран на ниво 3% и повече,“ заяви икономистът.
Чобанов подчерта, че основните разходни пера – пенсии, социални плащания и възнаграждения в публичния сектор – продължават да растат без ясни реформи.
„След като една заплата е вдигната или една пенсия е увеличена, връщане назад няма. Раздуването на разходите е необратимо и опасно,“ предупреди той.
Основната критика на икономиста е към приходната част. Заложен е скок от близо 35% в приходите от ДДС – сценарий, който според него е „напълно нереалистичен“.
Той припомни, че и през 2024 г. приходите от ДДС са били с около 3 млрд. лв. под планираните, което се признава и от самото Министерство на финансите.
„Няма как през 2026 г. тези приходи да нараснат толкова, независимо от мерките за контрол, GPS системи, фискални устройства или СУПТО,“ подчерта Чобанов.
Новите мерки – по-високи осигуровки, въвеждането на СУПТО, по-висок данък дивидент – поставят бизнеса под натиск, смята още експертът.
Чобанов изчисли, че работодателите трябва да увеличат заплатите с поне 5,5–6%, само за да компенсират по-високите осигуровки.
„Няма гаранция, че това ще се случи. Част от фирмите вече затварят, растежът в частния сектор се забавя,“ каза той.
По думите му България се движи към удвояване на държавния дълг в рамките на няколко години. До края на 2028 г. дългът ще достигне близо 40% от БВП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Видьо Видев
Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита за недействително, както е в ЕС!
А не както в България, в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ,
с гласовете на неотбелязалите преференци се привилегироват водачите на партийните листи.
Така на практика от всичките 240 депутата,
160 партийни лидери, вече са се самоизбрали за депутати,
още преди денят на гласуването!
Не само за българите в чужбина,
а и за българите граждани в България да има активна регистрация за изборите, както е в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели, както е у нас!
За заблуда наричани "мъртви души"!
18:36 25.11.2025
2 Обективен
Коментиран от #7
18:41 25.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А бащата на някаква Саяна
18:44 25.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бащата на някаква Саяна
18:56 25.11.2025
7 Прав си!
До коментар #2 от "Обективен":С този бюджет се увеличават солидно заплатите на милиционери и чантаджии, за сметка на работниците. Двете Мазни и Охранени парчета Тиквата Борисов и ПееФ си подсигуряват избиратели.
19:06 25.11.2025
8 Данчо
19:13 25.11.2025
9 КОГАТО СМЕ УПРАВЛЯВАНИ
19:20 25.11.2025
10 Глупости на таркалета
Увеличиха им безкрайно много заплатите и това представлява голяма тежест за бюджета . Същевременно те плащат само 10 % от заплатите си за осигуровки за разлика от другите трудещи се хора в държавата които са на 22% На практика техния осигурителен принос е по малък а когато се пенсионират получават по големи пинсии от останалите въпреки че са с по нисък осигурителни вноски.
20:36 25.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.