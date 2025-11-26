Новини
Кабинетът ще обсъди смяна на ръководството на агенция „Безопасност на движението по пътищата“

26 Ноември, 2025 07:35 947 8

Кабинетът ще обсъди смяна на ръководството на агенция „Безопасност на движението по пътищата“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проект на Решение за освобождаване на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (Малина Крумова) и за определяне на временно изпълняващ длъжността предстои да обсъди Министерският съвет на редовното си заседание от 10:00 часа, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирани от БТА.

В дневния ред е проект на решение за предложение до президента на България за издаване на Указ за награждаване на военнослужещ с висше офицерско звание. С друг проект на решение до президента се предлага издаването на Указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав.

Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по линия на инструмента на Европейския съюз "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост" и подаване на искане за финансова помощ до Европейската комисия също предстои да обсъдят министрите от кабинета.

Те ще разгледат и отпускането на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 година, както и изменение на Националната програма за полярни изследвания "От полюс до полюс" 2022 - 2025 г.

Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2025 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, също е в дневния ред на кабинета.

Министерският съвет се очаква да одобри промени в Закона за кредитните институции, Закона за водите, както и в Кодекса за труда.


  • 1 побърканяк

    12 0 Отговор
    Нямам думи и такава агенция ли, ще вземат ли бонуси за "добре" свършена работа.

    07:39 26.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Василеску

    7 0 Отговор
    Малина Крумова е обикновен еврочиновник, не ставаше и по-рано за длъжност, която изисква компетенциии най-вече решителност.

    08:00 26.11.2025

  • 4 Петър

    6 0 Отговор
    Махайте ги...

    08:09 26.11.2025

  • 5 Фен

    4 1 Отговор
    Радев довлече Коки. Коки спря строежите на пътища и разсипа държавата. До там, че вече пътища не можем да строим, та ще ги даваме на концесия. И ще плащаме по много евро на километър. Като в Гърция. Другото е ала-бала.

    08:16 26.11.2025

  • 6 Анонимен

    3 0 Отговор
    Боко и шишкавия ще приемат ли бюджета днеска? Или мама Урсула ще им дърпа ушите?

    08:21 26.11.2025

  • 7 Даниел

    4 0 Отговор
    За какво точно отговаря цялата дирекция?

    08:32 26.11.2025

  • 8 Закривай

    2 0 Отговор
    Абсолютно излишна структура. Ние да не сме федерална държава че да има нужда от координация. Има регионално министерство за пътищата на транспорта за подготовката и контрола на мпс водачите и МВР. Стига анализи от които нищо не следва

    08:55 26.11.2025

