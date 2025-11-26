Кабинетът ще обсъди смяна на ръководството на агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Проект на Решение за освобождаване на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (Малина Крумова) и за определяне на временно изпълняващ длъжността предстои да обсъди Министерският съвет на редовното си заседание от 10:00 часа, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирани от БТА.

В дневния ред е проект на решение за предложение до президента на България за издаване на Указ за награждаване на военнослужещ с висше офицерско звание. С друг проект на решение до президента се предлага издаването на Указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав.

Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по линия на инструмента на Европейския съюз "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост" и подаване на искане за финансова помощ до Европейската комисия също предстои да обсъдят министрите от кабинета.

Те ще разгледат и отпускането на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 година, както и изменение на Националната програма за полярни изследвания "От полюс до полюс" 2022 - 2025 г.

Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2025 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, също е в дневния ред на кабинета.

Министерският съвет се очаква да одобри промени в Закона за кредитните институции, Закона за водите, както и в Кодекса за труда.