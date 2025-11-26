Серия от протести са обявени в София през днешния ден

Общ протест в София днес организират и от КТ "Подкрепа" - на работещи в Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и Агенцията за социално подпомагане, съобщават от БНР. Искането е управляващите да осигурят 20 процента ръст на заплатите в трите агенции от догодина.
Протести в обедната им почивка ще има и пред териториалните поделения на трите институции в страната. Сред тях е и Агенцията по заетостта в Ямбол.
Пред Народното събрание ще протестират и от Медицинска федерация "Подкрепа" срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване".
Демонстрация в столицата пред Министерския съвет организират и от Национална Федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа". Тя е под наслов: "За достойни работни заплати на работещите в администрациите, провеждащи държавните политики за устойчиво селско стопанство и продоволствена сигурност и контрол на околната среда и водите".
Вечерта от 18 ч. ПП и ДБ организират протести срещу предложения бюджет за следващата година, като заседанието на Бюджетната комисия, което започва в 14.15 ч., ще бъде излъчвано на екран пред сградата на НС.
На демонстрация пред НС се очаква от ВМРО да поискат да бъдат защитени правата на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония след нападението над журналиста Владимир Перев.
1 хаберих
- Ако е умна, й кажи, че е красива.
- Красива ли е, кажи й, че е умна.
- А, ако е умна и красива, й кажи, че е отслабнала!
Коментиран от #14
08:24 26.11.2025
2 сигурно всички стачкуват
08:28 26.11.2025
4 терзийко
08:31 26.11.2025
5 некаф селяк
Коментиран от #12
08:32 26.11.2025
6 Банко
Коментиран от #8
08:38 26.11.2025
10 Ще ви вдигнем парите с 30%
Така ще усетите едно увеличение от 3% 😂😂😂Важното е да има водка и ракия и салата на тепсия!!!!
09:09 26.11.2025
11 Клетва за вярност към България
09:09 26.11.2025
12 Тези
До коментар #5 от "некаф селяк":По форумите и ф.б. са мъже.Имат и деца,но масово са пъзльовци и само мрънкат.Накараха ги да си мразят работодателите щото дотам им е акъла.Накрая тез ще си отидат при парите и Къщите, а тука ще останат глад и мизерия.
09:17 26.11.2025
13 И аз протестирам
Не коментирам и това, че са сложили красив лъскав парапет на стълбището, което води към помещения за разкрасяване, посещавани от хора в отлична физическа форма, а на външините стълби пред входа на хотела няма парапет. Стъпалата към магазина и към ресторанта също са много над стандарта и е редно да има допълнително помощно по-ниско стъпало или и там да има парапет, но няма.
Общият въпрос е кой е позволил така да се оформи тротоар и е дал разрешение за ползване на сградата в този неин вид, неудобен и създаващ условия за падания, травми и дори счупвания на кости? Срещу какъв дар е дадено това разрешение? Половин София минава по този тротоар ежедневно, стотици хора влизат на ден в заведението и всеки е изложен на риск от падане и травми.
09:35 26.11.2025
14 Тцъ!
До коментар #1 от "хаберих":Това, което си написал е остроумно, но не забравяй нашенските виртуозни махленски завистчийки. С такъв тон и такава загрижено-стресната физиономия ще каже на някоя хубавелка "Аууу, колко си отслабнала!", че всички околни ще се обърнат и ще наострят уши. После махленката още по-загрижено ще добави "Ама ти да не си нещо болна?" Ако пък хубавицата не е омъжена, махленката закачливо ще добави "Е, то при бременност жената изглежда най-зле в първите месеци, докато все още не ѝ личи. Ама ти не се безпокой, като ти се издуе коремът в лицето ще станеш като майска розичка. Ами защо не се вземете с твоичкия? Или той още не се е развел?" После пъргаво ще се връцне и ще избяга, оставяйки момичето да се черви и да обяснява на околните, че не е бременна и че никогане е имала женен любовник. Само че тук има правило: Пусни слух за нещо, а пък потърпевшият след това нека да обяснява, че това не е вярно.
09:44 26.11.2025