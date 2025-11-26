Новини
Серия от протести са обявени в София през днешния ден

Серия от протести са обявени в София през днешния ден

26 Ноември, 2025 08:02

Вечерта от 18 ч. ПП и ДБ организират протести срещу предложения бюджет за следващата година, като заседанието на Бюджетната комисия, което започва в 14.15 ч., ще бъде излъчвано на екран пред сградата на НС.

Илюстративна снимка БГНЕС
Общ протест в София днес организират и от КТ "Подкрепа" - на работещи в Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и Агенцията за социално подпомагане, съобщават от БНР. Искането е управляващите да осигурят 20 процента ръст на заплатите в трите агенции от догодина.

Протести в обедната им почивка ще има и пред териториалните поделения на трите институции в страната. Сред тях е и Агенцията по заетостта в Ямбол.

Пред Народното събрание ще протестират и от Медицинска федерация "Подкрепа" срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване".

Демонстрация в столицата пред Министерския съвет организират и от Национална Федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа". Тя е под наслов: "За достойни работни заплати на работещите в администрациите, провеждащи държавните политики за устойчиво селско стопанство и продоволствена сигурност и контрол на околната среда и водите".

На демонстрация пред НС се очаква от ВМРО да поискат да бъдат защитени правата на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония след нападението над журналиста Владимир Перев.


  • 1 хаберих

    14 2 Отговор
    Как да спечелите всяка една жена?
    - Ако е умна, й кажи, че е красива.
    - Красива ли е, кажи й, че е умна.
    - А, ако е умна и красива, й кажи, че е отслабнала!

    Коментиран от #14

    08:24 26.11.2025

  • 2 сигурно всички стачкуват

    4 0 Отговор
    ескалацията има степени . първо по тв се обявяват несъгласията . първото ниво е стака . после барикади , палатки . после палят нещо . по натам не се знае щото най хулиганските прояви дето е имало бяха с лекето , други платени протестъри и има и блокаж с трактори и автобуси .

    08:28 26.11.2025

  • 4 терзийко

    4 1 Отговор
    те гласуваха за мен малоумника а преди обичаха мафията на дпс-гроб, абе софянци им кажи и.....

    08:31 26.11.2025

  • 5 некаф селяк

    7 2 Отговор
    ма седете си по домовете и ревете само по форумите докато ви крадат бе нема драма сичко е топ

    Коментиран от #12

    08:32 26.11.2025

  • 6 Банко

    11 0 Отговор
    Всеки който дойде на власт злоупотребява с нея, иначе нямаше да сме най бедни в ЕС

    Коментиран от #8

    08:38 26.11.2025

  • 10 Ще ви вдигнем парите с 30%

    2 0 Отговор
    но после ще си ги вземем под формата на данъци, такси и осигуровки!!!
    Така ще усетите едно увеличение от 3% 😂😂😂Важното е да има водка и ракия и салата на тепсия!!!!

    09:09 26.11.2025

  • 11 Клетва за вярност към България

    8 1 Отговор
    Бойко Методиев Борисов и Делян Пеевски трябваше да са в затвора от години и сега народът ще поиска обяснение на тези провокатори, които вършейки държавната си служба, са се правили че не виждат явната злоупотреба с непозволена власт на Пеевски и Борисов. Клели са се, чака го сега да разберат колко тежи България . Клетва за вярност към България не е към Пеевски

    09:09 26.11.2025

  • 12 Тези

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "некаф селяк":

    По форумите и ф.б. са мъже.Имат и деца,но масово са пъзльовци и само мрънкат.Накараха ги да си мразят работодателите щото дотам им е акъла.Накрая тез ще си отидат при парите и Къщите, а тука ще останат глад и мизерия.

    09:17 26.11.2025

  • 13 И аз протестирам

    1 1 Отговор
    Аз пък протестирам от стола пред компютъра си заради неудобния източен тротоар на ул. "Христо Белчев" в София, в отсечката между ул. "Вълкович" и ул. "Гладстон". Ако има журналисти на място, да идат да го заснемат, за да види цяла България колко е висок, какви наклони и пързалки стават там в началото на "Вълкович" и как трудно се върви по него, когато падне пресен сняг или когато е мокър, а по него са нападали листа от дърветата. Защото собствениците на хотела, който се намира там са го облицовали с някакви неподходящи за тротоар плочки и са го вдигнали много над нивото на уличното платно. За тези неща има стандарт, защо точно там той не е спазен?
    Не коментирам и това, че са сложили красив лъскав парапет на стълбището, което води към помещения за разкрасяване, посещавани от хора в отлична физическа форма, а на външините стълби пред входа на хотела няма парапет. Стъпалата към магазина и към ресторанта също са много над стандарта и е редно да има допълнително помощно по-ниско стъпало или и там да има парапет, но няма.
    Общият въпрос е кой е позволил така да се оформи тротоар и е дал разрешение за ползване на сградата в този неин вид, неудобен и създаващ условия за падания, травми и дори счупвания на кости? Срещу какъв дар е дадено това разрешение? Половин София минава по този тротоар ежедневно, стотици хора влизат на ден в заведението и всеки е изложен на риск от падане и травми.

    09:35 26.11.2025

  • 14 Тцъ!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаберих":

    Това, което си написал е остроумно, но не забравяй нашенските виртуозни махленски завистчийки. С такъв тон и такава загрижено-стресната физиономия ще каже на някоя хубавелка "Аууу, колко си отслабнала!", че всички околни ще се обърнат и ще наострят уши. После махленката още по-загрижено ще добави "Ама ти да не си нещо болна?" Ако пък хубавицата не е омъжена, махленката закачливо ще добави "Е, то при бременност жената изглежда най-зле в първите месеци, докато все още не ѝ личи. Ама ти не се безпокой, като ти се издуе коремът в лицето ще станеш като майска розичка. Ами защо не се вземете с твоичкия? Или той още не се е развел?" После пъргаво ще се връцне и ще избяга, оставяйки момичето да се черви и да обяснява на околните, че не е бременна и че никогане е имала женен любовник. Само че тук има правило: Пусни слух за нещо, а пък потърпевшият след това нека да обяснява, че това не е вярно.

    09:44 26.11.2025

