Серия от протести са обявени в София през днешния ден

Общ протест в София днес организират и от КТ "Подкрепа" - на работещи в Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и Агенцията за социално подпомагане, съобщават от БНР. Искането е управляващите да осигурят 20 процента ръст на заплатите в трите агенции от догодина.

Протести в обедната им почивка ще има и пред териториалните поделения на трите институции в страната. Сред тях е и Агенцията по заетостта в Ямбол.

Пред Народното събрание ще протестират и от Медицинска федерация "Подкрепа" срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване".

Демонстрация в столицата пред Министерския съвет организират и от Национална Федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа". Тя е под наслов: "За достойни работни заплати на работещите в администрациите, провеждащи държавните политики за устойчиво селско стопанство и продоволствена сигурност и контрол на околната среда и водите".

Вечерта от 18 ч. ПП и ДБ организират протести срещу предложения бюджет за следващата година, като заседанието на Бюджетната комисия, което започва в 14.15 ч., ще бъде излъчвано на екран пред сградата на НС.

На демонстрация пред НС се очаква от ВМРО да поискат да бъдат защитени правата на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония след нападението над журналиста Владимир Перев.