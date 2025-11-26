Новини
Костадинов: Няма как да наречем социален бюджет, в който са предвидени 21 млрд. лв. дълг. Това е бюджет на фалита

26 Ноември, 2025 08:51 582 15

От работодателите чухме заявка, но не можем да кажем със сигурност, че ще има протест. Протестите на синдикатите са ограничени - преди дни имаше протест на КНСБ, на който имаше стотина души. Второ, позицията им е странна - в началото те излязоха с изявление, с което почти подкрепиха бюджета. Тяхната позиция е двузначна, добави лидерът на "Възраждане"

Костадинов: Няма как да наречем социален бюджет, в който са предвидени 21 млрд. лв. дълг. Това е бюджет на фалита - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Нека да поздравим ПП-ДБ за смелостта им да протестират срещу правителството. Нашата причина е една и тя е правителство да си тръгне, затова протестираме от началото на годината. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.

Ние нямаме сътрудничество с ПП-ДБ. Видяхме, че имат заявка за протест и го подкрепихме, каза още той.

Аз не виждам други протести. От работодателите чухме заявка, но не можем да кажем със сигурност, че ще има протест. Протестите на синдикатите са ограничени - преди дни имаше протест на КНСБ, на който имаше стотина души. Второ, позицията им е странна - в началото те излязоха с изявление, с което почти подкрепиха бюджета. Тяхната позиция е двузначна, добави Костадинов.

Бюджетът е бюджет на фалита. Няма как да наречем социален бюджет, в който са предвидени 21 млрд. лв. дълг. Бюджет, в който са предвидени увеличения на осигуровки на данъци, коментира още Костадинов.

На една заплата от 2500 лева в момента, осигуровките са 1368 лева. Тоест, ако вие получавате чисто 2500, заплатата ви бруто е 3868. С увеличението сега на осигуровките с 10%, заложено в бюджета, тази заплата от 3868 бруто, ще стане 4029 бруто. Управляващите казват, че увеличават заплатите. Те увеличават брутната заплата. Чистата сума остава същата. А тази сума, която се увеличава, идва от нас, работниците, защото ние сме на заплати, вие също, и от работодателите, защото знаете, че тези осигуровки се поделят между работника и работодателя. Иначе казано увеличава се брутната заплата от управляващите, но това увеличение се плаща от работниците и от работодателите, което не е увеличение, а кражба, обясни още той.

Според лидера на "Възраждане" войната в Украйна е към края си. "Русия спечели войната, и продължава да я печели. Нормално е мирът да се подпише от този, който печели войната. Виждаме, че ще се върви към компромисен вариант за мир", посочи още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Смърт на демократите

    13 3 Отговор
    Да избесим ротшилдовите марионетки т.нар. "демократи" преди да ни унищожат.

    08:58 26.11.2025

  • 2 Сталин

    11 1 Отговор
    Нашия господар плаща 0,25$ от всеки долар събрани данъци за обслужването на дълга от 38 трилиона,скоро и в България

    09:01 26.11.2025

  • 3 иван костов

    8 0 Отговор
    Костадинов, стой по далеч от ппдб/ЛГБТ, не ти е мястото до байТанас, божанков и манол пейков!
    Съдействие за тях единствено, ако решат да се бесят- ритни им столчето!☹️

    09:04 26.11.2025

  • 4 Сталин

    11 1 Отговор
    Абе кво не ви е ясно чичо ви Клаус от WEF ви каза ; Няма да притежавате нищо но ще бъдете щастливи.

    PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие

    09:05 26.11.2025

  • 5 Асен

    4 2 Отговор
    Ставаме клонинг на Аржентина.

    09:17 26.11.2025

  • 7 пресолена

    4 1 Отговор
    ..но ако купувахме съвецки оръжия щеше до ри да са малко заемите....

    09:21 26.11.2025

  • 8 фалитарския бюджет

    0 3 Отговор
    покрива само основни потребности . за празниците ще вдигат цените . никой не ги сваля . хубаво е да позаслабнат хората .

    09:22 26.11.2025

  • 9 БСТ

    0 0 Отговор
    Да фалира !

    09:23 26.11.2025

  • 10 Алтернатива за Възраждане

    1 2 Отговор
    "Възраждане" е вече европейски и световен колос. Тя е "мост между Изтока и Запада във времена на сложна геополитическа обстановка". Така се самоописва партията. Как да не е? Костадин Костадинов посети форум на БРИКС в Сочи, включително за да реши проблемите на "Лукойл" при Дмитрий Медведев (така разясни). Цончо Ганев навести Китай, за да развива "железопътния експрес Китай – Европа". Деян Николов подписа в Германия с „Алтернатива"-та меморандум за "защита на националната идентичност и традиционните ценности в ЕС". И трите епохални събития се случиха само за седмица. "Заедно пишем история", твърди Костадинов. Прав е - особено по отношение на защитата на традиционните европейски ценности - председателката на „Алтернатива за Германия“ Алис Зайдел е официално хомосексуална, гледа две деца с дългогодишната си партньорка, чийто произход е от Шри Ланка. Енигма е ще привнася ли "Възраждане" тия европейски ценности, или се ограничава с обмяна на опит на място.

    Все пак съзидателната дейност върху паралели и меридиани е похвална. Защото до този момент творческата енергия на Костадинов се изчерпваше с "еничари", "предатели" по адрес на вътрешни врагове.

    09:29 26.11.2025

  • 11 така е

    4 0 Отговор
    До 2020 година България никога не е имала проблеми с бюджета и държавните заеми. Абе кво стана след това?

    09:31 26.11.2025

  • 12 Нина

    4 1 Отговор
    Добре.Събаряте провителството.После какво следва?Спирате и зоната.Връщате отпечатаното евро обратно на Урсула.До тук,добре.А после ще ставаме пак 16-та република ли?

    09:34 26.11.2025

  • 13 Цомчо - чужд агент

    0 1 Отговор

    Много питаш ти.

    09:37 26.11.2025

  • 14 Отговор

    0 3 Отговор

    Вие съборихте държавата. Въпросът какво следва го задай на онези дансаджии и прокурори, които до като носиха герба и прибираха парите, се правиха че не виждат преяждането с непозволена власт на Пеевски Борисов и позволиха да стане тумор с метастази, който е животозастрашаващ за здравето и живота

    09:40 26.11.2025

