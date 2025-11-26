Костадинов: Няма как да наречем социален бюджет, в който са предвидени 21 млрд. лв. дълг. Това е бюджет на фалита

Нека да поздравим ПП-ДБ за смелостта им да протестират срещу правителството. Нашата причина е една и тя е правителство да си тръгне, затова протестираме от началото на годината. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.
Ние нямаме сътрудничество с ПП-ДБ. Видяхме, че имат заявка за протест и го подкрепихме, каза още той.
Аз не виждам други протести. От работодателите чухме заявка, но не можем да кажем със сигурност, че ще има протест. Протестите на синдикатите са ограничени - преди дни имаше протест на КНСБ, на който имаше стотина души. Второ, позицията им е странна - в началото те излязоха с изявление, с което почти подкрепиха бюджета. Тяхната позиция е двузначна, добави Костадинов.
Бюджетът е бюджет на фалита. Няма как да наречем социален бюджет, в който са предвидени 21 млрд. лв. дълг. Бюджет, в който са предвидени увеличения на осигуровки на данъци, коментира още Костадинов.
На една заплата от 2500 лева в момента, осигуровките са 1368 лева. Тоест, ако вие получавате чисто 2500, заплатата ви бруто е 3868. С увеличението сега на осигуровките с 10%, заложено в бюджета, тази заплата от 3868 бруто, ще стане 4029 бруто. Управляващите казват, че увеличават заплатите. Те увеличават брутната заплата. Чистата сума остава същата. А тази сума, която се увеличава, идва от нас, работниците, защото ние сме на заплати, вие също, и от работодателите, защото знаете, че тези осигуровки се поделят между работника и работодателя. Иначе казано увеличава се брутната заплата от управляващите, но това увеличение се плаща от работниците и от работодателите, което не е увеличение, а кражба, обясни още той.
Според лидера на "Възраждане" войната в Украйна е към края си. "Русия спечели войната, и продължава да я печели. Нормално е мирът да се подпише от този, който печели войната. Виждаме, че ще се върви към компромисен вариант за мир", посочи още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смърт на демократите
08:58 26.11.2025
2 Сталин
09:01 26.11.2025
3 иван костов
Съдействие за тях единствено, ако решат да се бесят- ритни им столчето!☹️
09:04 26.11.2025
4 Сталин
PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие
09:05 26.11.2025
5 Асен
09:17 26.11.2025
7 пресолена
09:21 26.11.2025
8 фалитарския бюджет
09:22 26.11.2025
9 БСТ
09:23 26.11.2025
10 Алтернатива за Възраждане
Все пак съзидателната дейност върху паралели и меридиани е похвална. Защото до този момент творческата енергия на Костадинов се изчерпваше с "еничари", "предатели" по адрес на вътрешни врагове.
Коментиран от #15
09:29 26.11.2025
11 така е
09:31 26.11.2025
12 Нина
Коментиран от #13, #14
09:34 26.11.2025
13 Цомчо - чужд агент
До коментар #12 от "Нина":Много питаш ти.
09:37 26.11.2025
14 Отговор
До коментар #12 от "Нина":Вие съборихте държавата. Въпросът какво следва го задай на онези дансаджии и прокурори, които до като носиха герба и прибираха парите, се правиха че не виждат преяждането с непозволена власт на Пеевски Борисов и позволиха да стане тумор с метастази, който е животозастрашаващ за здравето и живота
09:40 26.11.2025
