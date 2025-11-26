Мартин Димитров за Бюджет 2026: Харчат, пак харчат и още повече харчат

Европейската комисия потвърди нашите тези, че бюджет 2026 година излиза извън рамките и има опасност да бъде трайно изпуснат. Това е последният влак за реформи. Сметката се плаща от всички български граждани по три начина - първо директно увеличение на данъци и осигуровки, второ - заеми, които ще бъдат плащани под формата на бъдещи високи данъци и трето - инфлацията, която те предизвикват, взимайки толкова високи заеми и наливайки ги в икономиката. Какво трябва да се направи по най-спешния начин между първо и второ четене е да се откажат от увеличението на данъците и осигуровките, за да не удрят средната класа и бизнеса по този начин. Това заяви Мартин Димитров от ДБ в кулоарите на НС.

Той е на мнение, че всичките 30 мерки, които са предложили трябва да бъдат разгледани и да бъдат приети. По думите му управляващите нямат нито една реформа за по-голяма ефективност на разходите. "Харчат, пак харчат и още повече харчат. На никого не може да му излезе бюджетът по този начин", каза Димитров.

За купуването на активите на "Лукойл" от държава Ивайло Мирчев каза, че не може с пари на данъкоплатците да се взема "Лукойл" и след това да се източи като КТБ и "Лафка".

Ще се нагрухат някои фирми, заяви Мирчев.

За днешния протест Мирчев призова всички да се включат в него и каза, че такъв бюджет не сме имали от времето на Жан Виденов.