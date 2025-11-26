Новини
България »
Мартин Димитров за Бюджет 2026: Харчат, пак харчат и още повече харчат

Мартин Димитров за Бюджет 2026: Харчат, пак харчат и още повече харчат

26 Ноември, 2025 10:06 685 11

  • мартин димитров-
  • бюджет

Той е на мнение, че всичките 30 мерки, които са предложили трябва да бъдат разгледани и да бъдат приети

Мартин Димитров за Бюджет 2026: Харчат, пак харчат и още повече харчат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия потвърди нашите тези, че бюджет 2026 година излиза извън рамките и има опасност да бъде трайно изпуснат. Това е последният влак за реформи. Сметката се плаща от всички български граждани по три начина - първо директно увеличение на данъци и осигуровки, второ - заеми, които ще бъдат плащани под формата на бъдещи високи данъци и трето - инфлацията, която те предизвикват, взимайки толкова високи заеми и наливайки ги в икономиката. Какво трябва да се направи по най-спешния начин между първо и второ четене е да се откажат от увеличението на данъците и осигуровките, за да не удрят средната класа и бизнеса по този начин. Това заяви Мартин Димитров от ДБ в кулоарите на НС.

Той е на мнение, че всичките 30 мерки, които са предложили трябва да бъдат разгледани и да бъдат приети. По думите му управляващите нямат нито една реформа за по-голяма ефективност на разходите. "Харчат, пак харчат и още повече харчат. На никого не може да му излезе бюджетът по този начин", каза Димитров.

За купуването на активите на "Лукойл" от държава Ивайло Мирчев каза, че не може с пари на данъкоплатците да се взема "Лукойл" и след това да се източи като КТБ и "Лафка".

Ще се нагрухат някои фирми, заяви Мирчев.

За днешния протест Мирчев призова всички да се включат в него и каза, че такъв бюджет не сме имали от времето на Жан Виденов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    7 0 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    10:07 26.11.2025

  • 2 Сталин

    7 0 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    10:08 26.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Скоро отваря врати Народният съд и няма да харчат.

    10:09 26.11.2025

  • 4 Харчат ами харчат

    2 1 Отговор
    Знаят че изчезват и няма да носят ама никаква отговорност даже ще кажат че са били най добрите 😂👋

    10:43 26.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 1 Отговор
    РЕШЕНИЕТО ДА СИ РАЗДАВАТ ПО 20000 БОНУСИ ГО ВЗЕМАТ ЗА 20 СЕКУНДИ.....,
    А ТРИ СЕДМИЦИ СЕ ЧУДЯТ ДА ИМА ЛИ....ДА НЯМА ЛИ ДОБАВКИ ЗА ТЕЗИ СЪС СОЦИАЛНИ ПЕНСИИ....
    ДОБАВКИ ТРЯБВА ДА ИМА ЗА ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ!

    10:49 26.11.2025

  • 6 Тример

    1 1 Отговор
    Давайте на Украина до припадък,а за българите пръст.

    10:53 26.11.2025

  • 7 Марти Димитров

    2 1 Отговор
    Аз съм нагъл мързелив тутманик и отроче на БКП .Моите родители са видни партийци на БКП и с много връзки в столицата и за това аз съм уреден посмъртно да не работя и цял живот да съм в парламента и да харча вашите пари.Вашите народни пари могат да отиват в моя джоб за моите околосветски пътешествия,да ме возят в чисто нови мерцедеси майбаси и за куп комисионни...НО НЕ ТРЯБВА ВАШИТЕ ПАРИ ДА ОТИВАТ КЪМ ВАС ЗА ПЕНСИИ ИЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЗАПЛАТИ.Много ще се разлигавите и така няма да сте послушковци.Друго си е да слезна от новия Мерцедес за 400 хиляди лева и да ми отварят вратата от НСО докато ви гледам вас ба-лъците с трошки за по 45 хиляди лева .ще стоите бедни на 1600 лв заплата и другото ще отива за БИЗНЕСА и за мен разбира се

    11:01 26.11.2025

  • 8 Марти Димитров

    2 0 Отговор
    Аз съм нагъл мързелив тутманик и отроче на БКП .Моите родители са видни партийци на БКП и с много връзки в столицата и за това аз съм уреден посмъртно да не работя и цял живот да съм в парламента и да харча вашите пари.Вашите народни пари могат да отиват в моя джоб за моите околосветски пътешествия,да ме возят в чисто нови мерцедеси майбаси и за куп комисионни...НО НЕ ТРЯБВА ВАШИТЕ ПАРИ ДА ОТИВАТ КЪМ ВАС ЗА ПЕНСИИ ИЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЗАПЛАТИ.Много ще се разлигавите и така няма да сте послушковци.Друго си е да слезна от новия Мерцедес за 400 хиляди лева и да ми отварят вратата от НСО докато ви гледам вас ба-лъците с трошки за по 4---5 хиляди лева .ще стоите бедни на 1600 лв заплата и другото ще отива за БИЗНЕСА и за мен разбира се

    11:03 26.11.2025

  • 9 Харчат, нали?

    1 0 Отговор
    А вашето правителство как и къде изхарчи 9 милиона за 9 дни!

    11:15 26.11.2025

  • 10 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    Кой управлява БГ! Внуци ,правнуци на бивши соцвеличия. С викнали на охолен иживот и всичко да е за тях, така са възпитани. Скоро няма оправяне, с такива управници ще затъваме още повече.

    11:25 26.11.2025

  • 11 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    МанАфтинчик го е яд че ДРУГИТЕ харчат и покрадват.

    А той с пръст в устата.

    11:28 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове