"Спаси София" представи програма за изграждане на паркинги за 13 300 паркоместа

26 Ноември, 2025 10:31

Бонев подчерта, че целта на програмата е да сложи край на хаотичните и неефективни действия на общината до този момент

"Спаси София" представи програма за изграждане на паркинги за 13 300 паркоместа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„София няма повече време за губене – нужни са реални решения за паркирането и ние ги предлагаме“, заявиха Борис Бонев - председател на "Спаси София" и Стефан Спасов - член на инженерната комисия при представянето на програма за изграждане на паркинги в столицата, която партията предложи на Столичния общински съвет.

Бонев и Спасов съобщиха, че екипът им е извършил задълбочен анализ на над 300 терена из целия град, които са подходящи за изграждане на подземни, надземни и етажни паркинги. Внесеният в Столичния общински съвет Индикативен списък с конкретни локации и петгодишна програма за реалното им построяване е продуктът на този анализ.

„Амбицията ни е в рамките на пет години София да разполага с 40 нови паркинга с около 13 300 нови паркоместа – 31 в кварталите, 6 буферни на входовете на града и 3 подземни в центъра“, подчерта Стефан Спасов. По думите му градът не започва от нулата – през годините са правени предпроектни проучвания, има изготвени проекти, а подробните устройствени планове посочват десетки терени, отредени за паркинги. „Има близо 10 готови разработки за Банишора, Студентски град, Овча купел, Люлин, Сухата река и други райони. Проблемът е, че години наред липсваше системен подход“, допълни той.

Бонев подчерта, че целта на програмата е да сложи край на хаотичните и неефективни действия на общината до този момент: „От толкова години резултатът са едва два нови паркинга. Нашата програма оптимизира целия процес – от проектирането до строителството и поддръжката – за да може софиянци най-накрая да видят реални инвестиции в инфраструктура, от която зависи качеството им на живот.“

Като част от предложението се предвижда и създаването на специална комисия за анализ, приоритизация и подготовка на всички процедури, свързани с изграждането на паркингите. „Това ще гарантира прозрачност, ясни срокове и предвидимост на инвестициите. Хората трябва да знаят къде и кога ще се строи“, заявиха от "Спаси София".

Бонев и Спасов подчертаха, че новите паркоместа ще позволят ключови булеварди да бъдат освободени от паркирани автомобили, което отваря възможност за създаване на коридори за градски транспорт и нови велоалеи. „Това е пътят към по-бързо придвижване и алтернативи за хиляди софиянци“, добави Спасов.

Относно депутатския паркинг до "Св. Ал. Невски", Бонев заяви надежда, че на провеждащият се днес председателски съвет на депутатите ще се вземе решение узурпираната от Народното събрание общинска собственост ще бъде върната на градската управа и припомни, че над 1000 паркоместа са завзети от различни институции. “Изпратил съм писмо до Министъра на правосъдието, с което го призовавам да измени Наредбата, която позволява на съдилища и министерства да използват “зона за сигурност” като начин да си уредят безплатно паркиране”, заяви Бонев. Относно изказванията на Делян Пеевски, Бонев заяви, че неговата “правно-юридическа подготовка по казуса не е на ниво” и допълни, че е изпратил до народните представители конкретни предложения за изменение в Правилника за дейността на Народното събрание.

Индикативният бюджет на представената от "Спаси София" програма за паркингите е 290 млн. лева за период от пет години, като средствата ще бъдат разпределени за проектиране, градоустройствени процедури, строителство и модернизация на паркинг инфраструктурата. “Приемането на тази програма е задължителен елемент, за да се изпълнят предизборните обещания както на "Спаси София", така и на екипа на кмета Терзиев”, посочи Бонев.

„Време е да излезем от режима на “наследения хаос”. Проблемът с паркиране не е нерешим, а нерешаван проблем. София се нуждае от решителни действия. С тази програма показваме, че има ясен план, конкретни терени и готовност да се започне веднага. Време е да се строят паркинги“, заключиха от "Спаси София".


  • 1 честен ционист

    14 1 Отговор
    Този ли щеше да доставя с дронове храна на софиянци? Сега и някакви си 13300 паркоместа му се привиждат.

    10:34 26.11.2025

  • 2 БСТ

    10 1 Отговор
    Оставка ?

    10:34 26.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дедо Джо

    9 0 Отговор
    Кво се пънеш. Вървим към Бангладеш и Афганистан. Пусни клипче да видиш как паркират там.

    10:37 26.11.2025

  • 5 БСТ

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Аз съм от село , но много обичам да си карам калната каруца в центъра на София . :) ТДИ ++++++ 1000++ кс.

    10:38 26.11.2025

  • 6 Левскар

    12 2 Отговор
    Няма да допуснем цяла София да бъде Платен паркинг !!!!Центъра ви стига !!!!

    10:39 26.11.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    14 1 Отговор
    Да светна ганьовците!
    В Германия по закон не можеш да строиш без да си осигурил паркинг!

    10:41 26.11.2025

  • 8 2 000 000 души по две коли

    11 1 Отговор
    колко места правят?
    Въпрос за 1 клас!

    10:43 26.11.2025

  • 9 Ихаааа

    14 0 Отговор
    Сладки приказки лакардии небивалици шеги и закачки.

    10:44 26.11.2025

  • 10 Последния Шоп

    13 0 Отговор
    Време е да ви изритаме от там !!!Спасявай се ,София !!!!

    10:45 26.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Подуянец

    15 0 Отговор
    Ние сега да не паркираме по покривите ???Всеки паркира пред блока си ,а сега ще искат да плащаме по 200 лева за същото....Искат от един милион автомобила в София да се финансират с 200 милиона годишно и пак на техни фирми с Обществени поръчки ...Бай Ставри те чака,Бонев !!!!

    Коментиран от #14

    10:53 26.11.2025

  • 13 Ролан

    3 0 Отговор
    Шехерезада ?

    10:56 26.11.2025

  • 14 БСТ

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Подуянец":

    Много точен коментар , държавата или там някой си краде народа за това , че си спира пред блока !

    Коментиран от #15

    10:58 26.11.2025

  • 15 Крали Марко

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "БСТ":

    Автомобилите регистрирани в София плащат Пътен данък средно 150 лева на автомобил,за да се придвижват само в чертите на града и това са 150 милиона лева годишно.За републиканската мрежа годишни Винетки по 100 лева - още 100 милиона лева....
    Да се спрете с тези Зелени зони по кварталите,че ще разберете какво е Революция ??!!?

    11:04 26.11.2025

  • 16 Да не би

    3 4 Отговор
    Капка в морето 13х паркинга срещу 1,3 милиона коли в София. Знам семейства с 3 коли.

    Решението е финансово. За втора кола 500-1000 данък на месец. Акциза на горивата 50%.повишаване

    11:08 26.11.2025

  • 17 Софийски

    1 5 Отговор
    Страхотно, браво….
    Най сетне

    11:13 26.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Видьо Видев

    5 1 Отговор
    Софиянци, ползвайте ноу хау от Сливен. В Сливен покриха река Асеновска в центъра зад пазара, и сега имат места за паркиране в излишък. Дори за гостите на Сливен!

    11:18 26.11.2025

  • 20 провинциалис

    2 1 Отговор
    хак ви е насофиянци вие си ги избрахте тия които управляват софииска община така че стига сте врякали ами се стегнете и -------

    11:19 26.11.2025

  • 21 Още един

    4 0 Отговор
    загрижил се за хората, които дори не познава. То баща за деца и деца за баща се не грижат, а този се загрижил. Всеки иска да е началник на другите и да се "грижи" за тях.

    11:34 26.11.2025

  • 22 безплатен съвет

    4 2 Отговор
    Общината да раздаде терени на концесия върху които фирми да построят многоетажни паркинги и да използват първия етаж за магазините си. Примерно Бриколаж, МакДоналдс и т.н.

    11:37 26.11.2025

  • 23 съвет към спаси софия

    5 0 Отговор
    Ами първо ги направете тези 13300 паркоместа и си изпълнете 5 годишния план (да ви видя КАК !!!) и после ми разширявайте зоните и ми вдигайте цените !!!

    12:01 26.11.2025

  • 24 Анонимен

    3 0 Отговор
    Те са по-зле и от Ковид. Страната ли ще блокират?

    12:05 26.11.2025

  • 25 Смучи Сф

    3 0 Отговор
    Не беше ли редно първо паркингите и след това бенбени зони, или както винаги при тази клика - наобратно

    12:14 26.11.2025

  • 26 Обещавам

    1 0 Отговор
    А електромобили,кога?

    12:37 26.11.2025

  • 27 Сметкаджия

    0 0 Отговор
    Малко сметки от мен:
    1. При 13 300 паркоместа за 40 паркинга се падат по около 330 паркоместа на всеки паркинг.
    2 при бюджет от 290 млн се падат по около 7,25 млн на паркинг
    3. При цена от 7.25 млн на паркинг и 330 паркоместа цената на едно паркомясто ще е около 22000.

    Добре са измислили далаверата тия момчета!!!

    12:59 26.11.2025

  • 28 Сметкаджия

    0 0 Отговор
    Още малко сметкаджийство:

    1. Вече сме в третата година от управлението на розовите гении.
    2. На третата година ни се разказва / а не показва/ план за нови паркинги. Няма никаква публикация на плана, съобщават ни се само едни най- общи неща и числа, барабар със срок от пет години.
    3. Това означава, че реализацията на този несъществуващ / освен като намерение/ " план" в идеалния случай ще започне в началото на следващия кметски мандат. През този само ще приказваме по пресконференции какви чудеса ще се случат, ако отново изберем да ни управляват розовите гении.

    Умно, нали? Един мандат - едно артикулирано намерение. А после тате ще ми купи колело...

    13:17 26.11.2025

  • 29 ФАЩ

    0 0 Отговор
    Аз пък ви обещавам летящи паркинги, с 6 милиона места.

    13:36 26.11.2025

