"Спаси София" представи програма за изграждане на паркинги за 13 300 паркоместа

„София няма повече време за губене – нужни са реални решения за паркирането и ние ги предлагаме“, заявиха Борис Бонев - председател на "Спаси София" и Стефан Спасов - член на инженерната комисия при представянето на програма за изграждане на паркинги в столицата, която партията предложи на Столичния общински съвет.

Бонев и Спасов съобщиха, че екипът им е извършил задълбочен анализ на над 300 терена из целия град, които са подходящи за изграждане на подземни, надземни и етажни паркинги. Внесеният в Столичния общински съвет Индикативен списък с конкретни локации и петгодишна програма за реалното им построяване е продуктът на този анализ.

„Амбицията ни е в рамките на пет години София да разполага с 40 нови паркинга с около 13 300 нови паркоместа – 31 в кварталите, 6 буферни на входовете на града и 3 подземни в центъра“, подчерта Стефан Спасов. По думите му градът не започва от нулата – през годините са правени предпроектни проучвания, има изготвени проекти, а подробните устройствени планове посочват десетки терени, отредени за паркинги. „Има близо 10 готови разработки за Банишора, Студентски град, Овча купел, Люлин, Сухата река и други райони. Проблемът е, че години наред липсваше системен подход“, допълни той.

Бонев подчерта, че целта на програмата е да сложи край на хаотичните и неефективни действия на общината до този момент: „От толкова години резултатът са едва два нови паркинга. Нашата програма оптимизира целия процес – от проектирането до строителството и поддръжката – за да може софиянци най-накрая да видят реални инвестиции в инфраструктура, от която зависи качеството им на живот.“

Като част от предложението се предвижда и създаването на специална комисия за анализ, приоритизация и подготовка на всички процедури, свързани с изграждането на паркингите. „Това ще гарантира прозрачност, ясни срокове и предвидимост на инвестициите. Хората трябва да знаят къде и кога ще се строи“, заявиха от "Спаси София".

Бонев и Спасов подчертаха, че новите паркоместа ще позволят ключови булеварди да бъдат освободени от паркирани автомобили, което отваря възможност за създаване на коридори за градски транспорт и нови велоалеи. „Това е пътят към по-бързо придвижване и алтернативи за хиляди софиянци“, добави Спасов.

Относно депутатския паркинг до "Св. Ал. Невски", Бонев заяви надежда, че на провеждащият се днес председателски съвет на депутатите ще се вземе решение узурпираната от Народното събрание общинска собственост ще бъде върната на градската управа и припомни, че над 1000 паркоместа са завзети от различни институции. “Изпратил съм писмо до Министъра на правосъдието, с което го призовавам да измени Наредбата, която позволява на съдилища и министерства да използват “зона за сигурност” като начин да си уредят безплатно паркиране”, заяви Бонев. Относно изказванията на Делян Пеевски, Бонев заяви, че неговата “правно-юридическа подготовка по казуса не е на ниво” и допълни, че е изпратил до народните представители конкретни предложения за изменение в Правилника за дейността на Народното събрание.

Индикативният бюджет на представената от "Спаси София" програма за паркингите е 290 млн. лева за период от пет години, като средствата ще бъдат разпределени за проектиране, градоустройствени процедури, строителство и модернизация на паркинг инфраструктурата. “Приемането на тази програма е задължителен елемент, за да се изпълнят предизборните обещания както на "Спаси София", така и на екипа на кмета Терзиев”, посочи Бонев.

„Време е да излезем от режима на “наследения хаос”. Проблемът с паркиране не е нерешим, а нерешаван проблем. София се нуждае от решителни действия. С тази програма показваме, че има ясен план, конкретни терени и готовност да се започне веднага. Време е да се строят паркинги“, заключиха от "Спаси София".