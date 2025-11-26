Новини
България »
Джип катастрофира в река Искър, има жертва

Джип катастрофира в река Искър, има жертва

26 Ноември, 2025 10:55 2 271 16

  • загинал-
  • катастрофа-
  • джип-
  • река искър

Инцидентът е станал при село Долни Луковит

Джип катастрофира в река Искър, има жертва - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа с жертва в Плевенско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 ноември.

Джип е катастрофирал в река Искър при село Долни Луковит.

Екип на пожарната в Монтана е оказал съдействие. Загинал е човек.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор
    Джипът се е блеснал в пресичаща река🤔🚗🤔

    Коментиран от #3

    10:56 26.11.2025

  • 2 Като В Бюджета !

    4 0 Отговор
    Като В Бюджета !
    Няма Пари !

    За Катастрофи !

    Ще си ги Правим !

    Сами !

    11:09 26.11.2025

  • 3 Сигурно

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Реката е текла с несъобразена скорост.

    Коментиран от #4

    11:12 26.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сигурно":

    Или е пресякла ВНЕЗАПНО🤔🚗

    11:14 26.11.2025

  • 5 Диан

    6 0 Отговор
    Добре де, какво прави тая река покрай пътя, реки и дървета покрай пътя не трябва да има... И трябва да е равно като летище около лентите за движение поне 10 м около тях за да се избягват инциденти те В БЪЛГАРИЯ ... Сериозен съм

    11:20 26.11.2025

  • 6 Само...

    2 0 Отговор
    ... катастрофира

    11:20 26.11.2025

  • 7 В реката

    3 0 Отговор
    ли е карал ?

    Коментиран от #9

    11:22 26.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Асфалто е бил лизгав.

    Коментиран от #10

    11:29 26.11.2025

  • 9 Ами да

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "В реката":

    Направили пътя до реката... Тва да не ти е Германия или Швеция

    11:30 26.11.2025

  • 10 Цеко сифоня

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Тцъ, реката е била мокра.

    11:44 26.11.2025

  • 11 Анонимен

    2 0 Отговор
    Природата си знае работата паразитите нямат място

    11:44 26.11.2025

  • 12 Хорейшо

    4 0 Отговор
    Отиде джипа... в рЯката.

    11:59 26.11.2025

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Тия с "джиповете" се мислят за безсмъртни...

    12:08 26.11.2025

  • 14 Добре де,

    1 0 Отговор
    катострофата е в плевенско, екип от Монтана???? много бързи бе ей!!!

    12:22 26.11.2025

  • 15 леле мале

    0 0 Отговор
    Кнежа е най близо,къде е Монтана.???Враца е по близо,Плевен няма ли пожарна ???

    12:48 26.11.2025

  • 16 в кратце

    0 0 Отговор
    И България катастрофира при село Народно събрание.

    12:55 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове