Джип катастрофира в река Искър, има жертва

Катастрофа с жертва в Плевенско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 25 ноември.
Джип е катастрофирал в река Искър при село Долни Луковит.
Екип на пожарната в Монтана е оказал съдействие. Загинал е човек.
