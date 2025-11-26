Новини
Министър Петкова към Асен Василев и Венко Сабрутев: Не бързайте да злорадствате...

26 Ноември, 2025 15:10 1 861 42

  • теменужка петкова-
  • асен василев-
  • венко сабрутев

Предполагам, че на господата Василев и Сабрутев е известно, че от 2024 г. всяка страна трябва да подготвя многогодишен фискален план с определена траектория на нетните първични разходи, който да гарантира устойчив държавен дълг и дефицит под 3 на сто от БВП

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не съм изненадана от реакцията на Асен Василев, Венко Сабрутев и компания, свързана с оценката на съответствието на Европейската комисия на ВСИЧКИ държави членки с фискалните правила на ЕС.

Това написа на личната си страница във Фейсбук министърът на финансите Теменужка Петкова. Ето какво още сподели тя:

"За част от държавите членки са идентифицирани рискове, а други държави остават в процедура по прекомерен дефицит.

Предполагам, че на господата Василев и Сабрутев е известно, че от 2024 г. всяка страна трябва да подготвя многогодишен фискален план с определена траектория на нетните първични разходи, който да гарантира устойчив държавен дълг и дефицит под 3 на сто от БВП. Съветът на ЕС одобрява тези планове, а държавите ежегодно докладват напредъка си и спазването на правилата, включително при „клауза за дерогация“ като тази за разходите за отбрана.

В тази връзка през месец юли 2025г. ЕС даде възможност на държавите членки временно да увеличат разходите си за отбрана до 1,5% от БВП през следващите четири години.

Към момента 16 държави от ЕС са активирали тази клауза, в т.ч и България.

Комисията взема предвид възможността за повишаване на разходите за отбрана в страните ползващи дерогация. Това означава, че допълнителните разходи за отбрана няма автоматично да се считат за нарушение на фискалните правила.

Сигурно си спомняте, че именно Асен Василев беше този министър на финансите, който ни обясняваше, че е съвсем нормално дефицита да бъде на максималното ниво от 3% от БВП, както и да теглим заеми, за да плащаме по-високи заплати и пенсии, но тогава г-н Василев забрави да каже, че ще дойде момент, в който трябва да платим сметката. Ще ни трябва доста време, за да преодолеем негативните последици от присъствието на Асен Василев в публичните финанси на България.

Далеч съм от мисълта, че Асен Василев, а да не говорим за Венко Сабрутев ще вникнат в това, което казвам, но все пак е добре да знаят, че само преди няколко дни излезе есенната макро прогноза на Европейската комисия за България и съгласно нея ЕК прогнозира бюджетен дефицит за 2026г. в размер на 2.7% от БВП. Прилагам таблицата с есенната макро прогноза на ЕК за България. Не бързайте да злорадствате…….".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    52 3 Отговор
    Тая затворничка защо се обажда?

    15:12 26.11.2025

  • 2 Мис Пиги

    51 3 Отговор
    Бюджетът е продънена каца и ЕС започва да усеща, че ще потъне заедно с нас - още им държи влага, когато спасяваха с адски мъки фалирала Гърция.

    15:12 26.11.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    47 4 Отговор
    ТЕМЕРУТКА ПЕТКОВА ВЕДНАГА ДА ПОДАВА ОСТАВКА И ДА ОТИВА ДА ЧИСТИ ГРАДСКИТЕ ТОАЛЕТНИ, ЧЕ ПОНЕ С НЕЩО ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНА!

    15:12 26.11.2025

  • 4 Абе хора аз друга болка имам

    18 0 Отговор
    Тежък инвалид съм със 97% ТЕЛК и ми отпуснаха придружител. Моментално обаче от следващият месец пенсията ми падна с 200 лева щото е много огромна вероятно ! Не се шегувам. Не знам защо е така, но не е справедливо. Някой знае ли? Това само в България го има. Пак сме някакви иноватори велики.... Кво се случва в тая държава бре ...

    Коментиран от #34

    15:13 26.11.2025

  • 5 Хъхъ

    49 4 Отговор
    Свинчетата от ГЕРБ-ДПС и клакьорките им се ненаядоха !
    Долни корумпета и грабители, ОСТАВКА !

    15:13 26.11.2025

  • 6 колориметър

    7 24 Отговор
    "Не бързайте да злорадствате!" Е,ХАЙДЕ СЕГА! ТА ТЕ С ТОВА СЕ ЗАНИМАВАТ,СЛЕД КАТО ПАДНАХА ОТ ВЛАСТ. Киро брадата обаче нещо не се вижда с Асенчо.

    15:15 26.11.2025

  • 7 ямайка

    4 20 Отговор
    Венко Съборетев

    15:16 26.11.2025

  • 8 Хе хе

    39 3 Отговор
    Тея крадат като за последно от 20 години и все обвиняват Асен Василев хе хе хе

    Коментиран от #20, #21

    15:16 26.11.2025

  • 9 Цвете

    24 3 Отговор
    А ТИ, КАКВО РАБОТИШ? ГЛЕДАШЕ КАТО ПОПИКАНО МУШКАТО.🙃🐀🦇

    15:17 26.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    ЕЦБ пише бюджетите на страните с по голям дефицит от 3 процента.

    15:18 26.11.2025

  • 11 Изпълнена

    35 4 Отговор
    с неистова злоба , алчност , лъжи и неистов криминален потенциал ! Яде карти , яде бюджети и окото ѝ не мигва ! Повече от вредна и опасна ! Отдавна трябваше да бъде в затвора .

    15:19 26.11.2025

  • 12 похотливеца

    23 2 Отговор
    "Стройна, Хубава, Умна, халал да му е на Боко.

    15:20 26.11.2025

  • 13 Малко прилича на

    25 1 Отговор
    Татарско кюфте!

    15:21 26.11.2025

  • 14 Мнение

    21 3 Отговор
    Нагла. Оставка

    15:24 26.11.2025

  • 15 Права е госпожа Петкова

    2 7 Отговор
    Бойко Борисов ги разби. След думите на Костадин Костадинов че ПП/ДБ са показали че имат мощна подкрепа и Възраждане се присъединява към протестите организирани от тях, Борисов отговори така...

    15:27 26.11.2025

  • 16 Гориил

    6 5 Отговор
    Не бързайте да обявявате Украйна за жертва, а Европа за победител. Всъщност е обратното.Това е една от причините за политическата криза в София.

    15:29 26.11.2025

  • 17 мъкаааа

    9 1 Отговор
    "устойчив държавен дълг и дефицит".....В България е вече така. Независимо, що е то устойчивото,българите ще плащат и ще продължават да са най-бедните в Еуропата.Ръйш?!

    Коментиран от #22

    15:30 26.11.2025

  • 18 гост

    11 3 Отговор
    Прогноза???Тиква е простакът на България!С цялата шайка!

    15:34 26.11.2025

  • 19 Дедо ви...

    14 2 Отговор
    95% от българите са доволни от своите заплати. Допитването е направено сред 240 човека пред народното събрание

    15:34 26.11.2025

  • 20 И Василев

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хе хе":

    с Петков управляваха!

    15:34 26.11.2025

  • 21 А 4 години

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хе хе":

    чегъртане..

    15:36 26.11.2025

  • 22 Гориил

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "мъкаааа":

    Българите ще си останат европейци. В противен случай ще се превърнат в турци.България имаше избор и го направи.Русия и Китай предлагат трети път, но българският елит не е склонен.Целта е да разтвори България в киселината на самотата.

    15:36 26.11.2025

  • 23 Стефко

    10 2 Отговор
    Видяхме така наречените обявени за неможачи от тези уж можещите. Но кои сега са неможачите? Иначе незнам от къде отгоре е тази наглост на госпожата, при тази очевадна липса на експертиза.

    15:36 26.11.2025

  • 24 стоян георгиев

    9 0 Отговор
    Проблема в момента ме са парите за заплати а кой какви заплати ще взема.пари има и то много.лошото е че искат да ги вземат от нас дето ги изкарваме и да ги дадем на тия дето ни управляват да ги харчат за прислугата си

    15:37 26.11.2025

  • 28 Някой

    5 1 Отговор
    Тази с дефицита с голямо Д да каже на кои критерии за еврозоната отговаряме? Дерогацията е за нея. С лъжите за инфлацията за да влезем в еврозоната нарушиха реално договора за функциониране на ЕС член 140 (за еврото), където след одобрение по критерии се изисква одобрение и от самата кандидат членка (параграф 3). Където лъжеха за нарушен договор, докато нарушават такъв. Освен потъпканата конституция (член 1 алинеи 2 и 3), закона за прякото участие, демокрацията и избора на народа.

    15:45 26.11.2025

  • 29 Българи!

    12 3 Отговор
    Добре погледнете тази смешна, грозна и простовата лелка на синмката! Тя биал "български финансов имнистър"! Не ви ли побиват тръпки, българи?! Тази обикновена счетоводителка, завършила с успех среден (3) някаква сергия за дипломи, няма и хабер от финанси! Тази грозновата и простовата лелка Минзухарка, пардон - Теменужка, отдавна трябваше да гледа небето през решетките на сливенския затвор заради чудовищното предателства на мутрата от СИК Боко тиквата и с нейно главно участие, наречено "Турски поток"! Впрочем, тази простовата лелка Минзухарка дали най-после намеир "пътната кърта" на Турския поток? понеже тя я търси вече 7 години! Няма да ти се размине сливенския затвор, престъпнице банкянска, сигурна да си! И как живееш с омразата на цял един народ ма, Минзухарке?! И как заспиваш?! Спокоен ли е сънят ит, или сънуваш килията и съкилийките ти ромки?

    15:46 26.11.2025

  • 30 Чочо

    4 0 Отговор
    Не бързайте....тя сама ще се "самоубие"!

    15:52 26.11.2025

  • 31 Асен Василев е виновен

    7 1 Отговор
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ. Асен Василев е виновен!
    Пепи Еврото осуети разследването на фалита на КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазарджик.

    За всичко Асен Василев е виновен!

    15:55 26.11.2025

  • 32 Горски

    1 2 Отговор
    Абсолютно вярно, докато тези правят циркове, подготвени от тях предварително с екрани, за да се гледа пред НС от общестово колко са "ядосани", някой трябва да излезе с документи и да излиза непрекъснато, на всяка тахня дума, за да се знае каква всъщност е действителността. Само най-податливите и доведени за ръка за протест, са тези, които им се връзват, но това не изключва и че част от тях вяроятно не им вярват, но обичат да са масовка. Само така ,доказвайте лъжите и същноста им с документи и доказателства !! Тяхната практика да заблуждават с опорки!! Никога с доказателства. На което вече се хващат само балъци

    16:05 26.11.2025

  • 33 Не е

    3 0 Отговор
    Бързайте баба ви Вуна ще ни ограби още повече

    16:15 26.11.2025

  • 34 Пука им за тебе

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе хора аз друга болка имам":

    За Украинските нацисти да има и това им е важното

    16:21 26.11.2025

  • 35 Слушай мърло Петкова

    3 0 Отговор
    Я кажи за Перперикона и за Пимпирите колко пари сме изхарчили за 5 години и колко е заложено да изхарчим ? Над половин милиард са нали? Нали? И защо го правите да ви питам за тея масони

    16:26 26.11.2025

  • 36 Я пак го прочетете моля !

    2 0 Отговор
    И се замислете какво направиха атлантиците.. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)...
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    16:27 26.11.2025

  • 37 ГЕРБ

    5 0 Отговор
    Тази, загуби пътната карта на Балкански газов поток. И я издигнаха да е финансов министър? За да зарежда шкафчета на Винету с евра по 500 и златни кюлчета.

    16:28 26.11.2025

  • 38 Бита карта си

    5 0 Отговор
    Проста ми Теменужке. Аргументи нямаш оФФцо

    16:30 26.11.2025

  • 39 Оказва се обаче пичове

    5 0 Отговор
    Че за един пингвин на Пимпирата повече пари се харчат от колкото за 11000 пенсионери ... Факт

    16:33 26.11.2025

  • 40 възмутен

    3 0 Отговор
    Даже и тези , които нямат понятие от цифри разбраха, че това което се предлага няма нищо общо с нашите пари, но таз "другарка" на крадците у нас продължава да ни уверява, че магарето е елитен кон.

    16:35 26.11.2025

  • 41 Кофчежничката на мафията пак лъже

    5 0 Отговор
    Цветарке ако имаше уред измерва некадърност то ти ще го счупиш

    16:42 26.11.2025

  • 42 Абе,

    3 0 Отговор
    Тая простовата счетоводителка, Минзухарка, защо гледа каот изоглавевна?! И още ли търси "Пътната карта" на Турски поток?! И ако не я намери, ще отиде ли най-после в сливенския затвор за национално предателство?! Българи! Добре погледнете тази грозновата селянка, дето е простовата счетоводителка и няма хабер от финанси, но Боко Тиквата, знаковият СИКаджийски престъпник я назначи за финансов министър, та никой да не засенчва неговата простащина и простотия!

    16:51 26.11.2025

