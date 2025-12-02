Асен Василев: В петък внасяме вот на недоверие

„Продължаваме промяната–Демократична България“ внася вот на недоверие към правителството в петък. Следващата седмица – по време на дебатите – ще има още по-голям протест. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев във видеообръщение в социалните мрежи.
„Искам да благодаря на всички, които излязоха на историческия голям протест на 1-ви декември. За това, че останахме мирни, за това, че ясно заявихме какво искаме, а то е Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и да крадат бъдещето на децат ни“, съобщи той.
По думите му тези хора „явно са решили да взривят държавата“.
„Преди малко Росен Желязков съобщи, че нямало да подават оставка. Ще им помогнем! В петък ще внесем вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира вотът на недоверие, ще бъде още по-големият протест, на който ясно ще им кажем „Стига“, „Достатъчно“ и „Дайте шанс на бъдещето на България“, каза Асен Василев.
1 честен ционист
Коментиран от #14
18:10 02.12.2025
2 Ройтерс
18:12 02.12.2025
3 Верно ли
18:13 02.12.2025
4 Точен си Асене
Коментиран от #38
18:13 02.12.2025
5 мунчо в затвора!
Коментиран от #22, #62
18:14 02.12.2025
6 Младите събудете се !
Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи !
Коментиран от #47
18:15 02.12.2025
7 Асен Васев е гений
Коментиран от #25, #39, #50
18:16 02.12.2025
8 Как петък
18:17 02.12.2025
9 Ост
18:17 02.12.2025
10 На кой му дреме
18:18 02.12.2025
11 Дориана
Коментиран от #17, #58
18:18 02.12.2025
12 Да да да
Коментиран от #16
18:18 02.12.2025
13 Горски
18:20 02.12.2025
14 Да де, ама
До коментар #1 от "честен ционист":Асене, ама нещо много нежно и ласкаво се държите към простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Той е в комплект с Пеевски. Или пак ще ни сюрпризирате с нова сглобка с герберските крадци?
18:20 02.12.2025
15 бай Даньо
18:20 02.12.2025
16 Севделина Арнаутова
До коментар #12 от "Да да да":Не е!
Дуъ на кмета!
18:20 02.12.2025
17 Факт!
До коментар #11 от "Дориана":Само Румен Радев може да измете двете Угоени и Мазни парчета, простата Тиква Борисов и Пеевски.
Коментиран от #40, #53
18:21 02.12.2025
18 Истината за протестите
Коментиран от #21, #23, #27, #34, #44
18:23 02.12.2025
19 Хипотетично
18:23 02.12.2025
20 Дъщеря на пенсионери
Коментиран от #29, #41
18:24 02.12.2025
21 Шарлатаните на измамата
До коментар #18 от "Истината за протестите":Шарлатаните от Дай България се разбързаха с оставка, защото съзряха че те бяха МАЛОБРОЙНИТЕ на протеста, а повечето бяха противници на еврото, русофили и платени ултраси. След първи Януари ППДБ пак ще си останат с 500 човека на протест както обикновено, понеже тези корумпирани сектанти ги разбрахме че нищо не могат и въртят корупционни далавери по същият начин като другите. Неслучайно Кирил Петков беше на протеста защото иска да отърве затвора също като черепа и Бобокови.
18:24 02.12.2025
22 Обратният извратен измамник
До коментар #5 от "мунчо в затвора!":Геят Асен да не си мисли че хората са с обратна резба като него и Денков и че ще гласуват за тях или за некомпетентният лъжец Мирчев. Аз никога повече няма да гладувам за шарлатаните и обратните от ППДБ нито за нищо можещите лъжци от Да й България. Чупката от Парламента и ПП и ДБ
18:25 02.12.2025
23 ППДБ се уплашиха
До коментар #18 от "Истината за протестите":ППДБ направиха протеста сега защото знаеха че ще се присъединят към него противниците на еврото, за да изглежда по-голям. Иначе се видя че на предишните им протести се събираха по 509-700 души. С големи усилия могат да стигнат до хиляда. Но най-ще пострадат от Величие и Меч защото ще изчезнат като партии. Те вече са се стопили. Те излязоха на глупави да отидат на чуждият протест.
Коментиран от #45
18:26 02.12.2025
24 Дянков ли е "промяната"
18:27 02.12.2025
25 Асен Василев е гей не гений
До коментар #7 от "Асен Васев е гений":Асен Василев е Гей не гений. Имаш правописна грешка по Български и литература 😂
Коментиран от #31
18:28 02.12.2025
26 Куку
18:29 02.12.2025
27 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #18 от "Истината за протестите":Иди на доктор! Според европейски агенции 50 000 до 60 000 само в София!
Коментиран от #43
18:30 02.12.2025
28 Факт
18:30 02.12.2025
29 Дигна ги ,
До коментар #20 от "Дъщеря на пенсионери":ама той дигна и инфлацията . Аз си купувах 3 кисели млека 21г за 3,8 лева , сега за същите пари купувам 2 млека от същата марка . Вашите с дигнатите пенсии 4 млека ли си купуват , не вярвам .Май не схващаш за какво иде реч .
Коментиран от #35
18:31 02.12.2025
30 асене
18:32 02.12.2025
31 Вън от Парламента хора с обратни резби
До коментар #25 от "Асен Василев е гей не гений":Вън обратните от Парламента. Асена и Денкова да се махат от Парламента. Както и Бонбончо от Софийска община. Няма да се оставим на обратни като тях да ни управляват. ПП (Партията на пе…те) да се маха от Парламента
18:33 02.12.2025
32 Вън от ЕС, НАТО и еврозоната !
18:33 02.12.2025
33 ?????
А предишните що не ги подкрепихте.
Май всички знаем че чакахте парчето от баницата.
18:35 02.12.2025
34 Много си увеличил бройката
До коментар #18 от "Истината за протестите":Какви 4 хиляди е имало на протеста? Бяха 2 хиляди и 890 човека
18:35 02.12.2025
35 Да де, ама
До коментар #29 от "Дигна ги ,":инфлацията я вдигнаха не пенсиите, а пеевско-герберската мафия, която си купива избиратели и даде космически заплати на неработещите, полиция, прокуратура, държавни службички и служби. Незаслужено получават по двадесет-тридесет хиляди на месец.
18:37 02.12.2025
36 Промяна
18:37 02.12.2025
37 Преместих
18:38 02.12.2025
38 Промяна
До коментар #4 от "Точен си Асене":ЕТО ГИ ПОДПАЛВАЧИТЕ КИРО АСЕН ДЕНКОВ МИРЧЕВ ОЗВЕРЕЛИ АЛЧНИ ШАРЛАТАНИ
18:39 02.12.2025
39 Промяна
До коментар #7 от "Асен Васев е гений":ВАСИЛЕВ МИСЛИ ЗА СЕБЕ СИ КРАДЕ ЗА СЕБЕ СИ А ТИ СИ НИКОЙ ЗА НЕГО И СИ МНОГО ИЗПАДНАЛ ЩОМ ЛЪЖЕШ ТУК
18:40 02.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Промяна
До коментар #20 от "Дъщеря на пенсионери":20 АСЕН ОТКЪДЕ ВЗЕ ПАРИ ЗНАЕШ ЛИ ИЗОБЩО ОТ ЗАЕМИ ОТКРАДЕ КАКВОТО МОГА 20 ПЕНСИИ НЕ СЕ РАЗДАВАТ ЕДНОЛИЧНО ОТ НИКОГО НИКЪДЕ ПО СВЕТА
18:42 02.12.2025
42 тоя пък
Да си намали малко емоциите, че утре като види как % им е паднал да не вземе да се ........
После трудно ще намерят силни ръце да го успокояват.
18:43 02.12.2025
43 Промяна
До коментар #27 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":КЪДЕ СА ТИЯ АЗ ВЯРВАМ НА ОЧИТЕ СИ А И НАЙ ВАЖНОТО ИЗЛЕЗЛИТЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ ДА ЗНАЕШ
18:43 02.12.2025
44 Шест милиона не протестираха
До коментар #18 от "Истината за протестите":Кои са повече: три хиляди на площада които протестират или шест и половина милиона които не протестират? Проста логика. Не се връзвам повече на шарлатаните Асен и Киро. На протеста е имало само 3500 човека заедно с полицаите и платените ултраси. Това е смешно малък протест за 2 милионна София. Няма д ме излъжат този път фантазьорите на Да България и измамниците от ПП.
Коментиран от #57
18:45 02.12.2025
45 Саша Грей
До коментар #23 от "ППДБ се уплашиха":За твое огромно съжаление противниците на еврото, които излязоха в София бяха 250 души от провинцията, докарани с автобуси пред ЦУМ. И за твое още по-голямо съжаление в подкрепа на Терзиев излязоха 10 000 души. А за да се разплаче коментар 18 - 3 500 души бяха само по улица Съборна от Св. Неделя до Президентството. На протеста имаше не по-малко от 55 000 души.
Не се заблуждавайте. В София 75% от гласувалите са за ППДБ. Въпросът е колко ще излязат да гласуват.
Коментиран от #49
18:47 02.12.2025
46 Промяна
18:48 02.12.2025
47 Баба Гицка
До коментар #6 от "Младите събудете се !":В 18,15,от когато ти е призива към младитя,те вече са назобани с разни химически в-ва,така че не се хаби.Мозъците на повечето са изгнили.Казвам го със съжаленае.
18:48 02.12.2025
48 Д-р Костадинов
18:49 02.12.2025
49 Промяна
До коментар #45 от "Саша Грей":Я ПОСМАЛИ МАЛКО ЧЕ НЕ СИ БИЛ САМО ТИ ТАМ И НАЙ ВАЖНОТО ЛЪЖЕШ ШАРЛАТАНИН ЛЪЖЕШ
18:49 02.12.2025
50 Да бе да
До коментар #7 от "Асен Васев е гений":Е много сте ми смешни веселяци като тебе.От къде ви идват тия шеги.
18:49 02.12.2025
51 Промяна
18:52 02.12.2025
52 Промяна
18:52 02.12.2025
53 Аха
До коментар #17 от "Факт!":Той е толкова нефелен че даже и това не може да направи.
18:53 02.12.2025
54 Промяна
Коментиран от #59
18:53 02.12.2025
55 Коледата Ще Е Весела
Предварително е ясно , че няма да мине.
Ако управляващите коалиционери сами не си прережат гърлото.
от опозицията ще брадясат, докато чакат да се докопат до власта
и по- скоро ще се запопят / пострижат/.
Само милиционерът над коалиционерите Ди Гросе Шланге
може да даде команда за масова само ефтаназия.
И като го знаем какъв е храбър и мъдър-
нищо чудно.
И Коледата ще дойде.
Кмета ще палне елхичката.
И опозицията ще потъне в блянове.
18:54 02.12.2025
56 Благой от СОФстрой
18:57 02.12.2025
57 Дааа
До коментар #44 от "Шест милиона не протестираха":А в историята си партия ГЕРБ са организирали точно 3 протеста !!!! И изкараха платени и извозени и на трите не повече от 2 хиляди човека на тях! ГЕРБ е партия с куха подкрепа. На изборите 30 процента за тях ромски вот, 40 процента надписани протоколи ,а останалите администрация,полицаи и техните роднини. На протестите на ГЕРБ 2 хиляди а България 6 млн.и 400 хиляди. 2 хиляди подкрепят ГЕРБ а 6 млн.399 хиляди и 800 човека са срещу тях
18:57 02.12.2025
58 много си заблудена
До коментар #11 от "Дориана":Феномена тепърва ще те изненада. Не, че не приемам как си го характеризирала, не - дори е меко и ласкаво.
Големият проблем е, че всичко е за продан. Феномена си има печеливша тактика и досега винаги е печелил мача. Даже на САЩ им показа, че с Магнитски при него не работи. Винаги намира начин да борави с финансите си, когато му трябват и успява да купи, каквото и колкото му трябва.
Такова чудо не се маха от хора, които са седяли в скута му.
Такова нещо се маха чрез прокуратура, която не си затваря очите в разследванията и адекватна съдебна система. Е, как да стане - тоя си е напазарувал всички институции.
ПП ДБ му поднесоха държавата на тепсия, сега риват. Ми да си риват. Феномена захапа такава част, че сега и ББ не може да се отърве от него. Но тази власт не сме му я дали ние, а ПП ДБ и ББ. Момчето може да извади поредния компромат срещу тях и ги е сготвил, а той знае много за далаверките им.
За съжаление, махането на Момчето минава през влизане във власта на почтени и честни хора, но в България с политика се захващат основно службогонци и далавераджии. Който иска да прави политика, заради идеи - винаги го гонят. Погледни една камара от хората, с които ПП ДБ започнаха и повече не ти трябва.
Дълго още ще търпим Шиши. Дано поне някой успее да ограничи влиянието му. А дано, ама надали.
19:00 02.12.2025
59 Факт
До коментар #54 от "Промяна":Само със затвор за Пеевски и Борисов, България може да тръгне по нов път.
19:05 02.12.2025
60 Лъжеш
19:09 02.12.2025
61 ккк
19:09 02.12.2025
62 Смешно малък протест
До коментар #5 от "мунчо в затвора!":Кои са повече: три хиляди на площада които протестират или шест и половина милиона които не протестират? Това прави едва едва 0.06% от населението на България.Проста логика и математика. Не се връзвам повече на шарлатаните Асен и Киро. На протеста е имало само 3500 човека заедно с полицаите и платените ултраси доказани по снимков материал. Това е смешно малък протест за 2 милионна София. Няма да ме излъжат този път фантазьорите на Да България и измамниците от ПП. Извод това е опит за държавен преврат, но заради малкото протестиращи е буря в чаша с вода. Всичко е предварително уговорено и планувано и подплатено с манипулационни клипове в Тикток и манипулационни репортажи в телевизиите. Но няма масовост и няма причини за протести за сваляне на Правителството. На болшевиките само им се иска да заграбят властта понеже на избори никой не гласува за тях и рейтингът им пада.
19:09 02.12.2025