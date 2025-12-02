Новини
Асен Василев: В петък внасяме вот на недоверие

2 Декември, 2025 18:10 1 282 62

Ще подпомогнем правителството да си отиде, обеща лидерът на "Продължаваме промяната"

Асен Василев: В петък внасяме вот на недоверие - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Продължаваме промяната–Демократична България“ внася вот на недоверие към правителството в петък. Следващата седмица – по време на дебатите – ще има още по-голям протест. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев във видеообръщение в социалните мрежи.

„Искам да благодаря на всички, които излязоха на историческия голям протест на 1-ви декември. За това, че останахме мирни, за това, че ясно заявихме какво искаме, а то е Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и да крадат бъдещето на децат ни“, съобщи той.

По думите му тези хора „явно са решили да взривят държавата“.

„Преди малко Росен Желязков съобщи, че нямало да подават оставка. Ще им помогнем! В петък ще внесем вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира вотът на недоверие, ще бъде още по-големият протест, на който ясно ще им кажем „Стига“, „Достатъчно“ и „Дайте шанс на бъдещето на България“, каза Асен Василев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 6 Отговор
    Пятница е деня на Пунтамарата.

    Коментиран от #14

    18:10 02.12.2025

  • 2 Ройтерс

    18 11 Отговор
    Време е!

    18:12 02.12.2025

  • 3 Верно ли

    25 14 Отговор
    АлаБалите пак искат ала бала! И после служебно правителство, та като стане мазаляка след яхуари, никой да не носи отговорност!

    18:13 02.12.2025

  • 4 Точен си Асене

    15 10 Отговор
    Другия лидер на ПП водеше шествието към централата на пеев ДПС НН и скандираше заедно с хилядите.

    Коментиран от #38

    18:13 02.12.2025

  • 5 мунчо в затвора!

    24 33 Отговор
    Пуделите на леля Асенка пак ще станат за смях.Ще внесат вот на недоверие, ще гласуват заедно с путинските отпадъци и ще са в малцинство.

    Коментиран от #22, #62

    18:14 02.12.2025

  • 6 Младите събудете се !

    16 6 Отговор
    Това е истината....
    Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи !

    Коментиран от #47

    18:15 02.12.2025

  • 7 Асен Васев е гений

    26 35 Отговор
    Браво на Асен Василев! Само ПП-ДБ мисли за хората

    Коментиран от #25, #39, #50

    18:16 02.12.2025

  • 8 Как петък

    9 4 Отговор
    Утре 08:15 ч да видим входящия номер .

    18:17 02.12.2025

  • 9 Ост

    20 14 Отговор
    По пиоар и прашки ще го фнесеш

    18:17 02.12.2025

  • 10 На кой му дреме

    23 13 Отговор
    за вас жалки шарлатани и измамници какво ще внасяте? Ти си за затвор!

    18:18 02.12.2025

  • 11 Дориана

    17 14 Отговор
    Пеевски сам си повярва , че като повтаря като рефрен – „ Аз работя за хората” ще се изкачи до Министър – председател. Санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция в списъка Магнитски, хванал за гушата Борисов си въобрази , че може да хване в смъртна хватка и целия български народ.Но, народа вчера на масовия протест му показа червен картон. Поиска оставката на Борисов и Пеевски , защото никой не иска да живее в корумпирана държава и пълзяща диктатура. Всеки уважаващ себе си човек след този народен гняв на масовия протест би си подал оставката веднага. Но, не и Борисов и Пеевски, защото алчността и жаждата им за власт са пословични. Нещо повече стигнаха до там да омаловажат исканията на хората и да натопят за техните провокатори Радев и ППДБ. Подкупиха силовите структури с пари без реформи за да си осигурят безпроблемно купуване на гласове и фалшифициране на изборите , разделиха народа чрез бюджета на принципа – Разделяй и владей. Подмениха демокрацията с пълзяща диктатура, изтеглиха заеми за милиони, които горкия български народ трябва да плаща, изгониха инвеститорите, сринаха икономиката, напомпиха инфлацията и с цялата си наглост искат да продължават в същия дух. Само, че времето им вече свърши

    Коментиран от #17, #58

    18:18 02.12.2025

  • 12 Да да да

    21 9 Отговор
    Борисов да не е избягал от България?

    Коментиран от #16

    18:18 02.12.2025

  • 13 Горски

    14 13 Отговор
    Докато го внесете, колко куфара ще изнесете? Или вие събирайте багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията! Помним и Живко Коцев, и Киро, и Лена, и Банкова, и другия Коцев - не, няма да пипнете повече публични финанси. Опитват се да повторят 2020 а всички видяха какво стана след това държавата умря за 4 години. Съгласен съм, че Борисов и Пеевски са за съд, но не съм съгласен на тяхно място да идват Кирил, Асен,Денков и Танас. Повечето от протестиращите не могат и вас да понасят, а вие си мислите, че сте сила. И какво ново ще се случи, като дойдат избори?! Не, че не съм ЗА, но искам да знам какво ще се промени??? Искате нова сглобка явно? Май по-скоро ревнувате Тиквата или Шиши или просто Асенчо иска тройка с тях, да застане между двамата и да се прегърнат.

    18:20 02.12.2025

  • 14 Да де, ама

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Асене, ама нещо много нежно и ласкаво се държите към простата и крадлива герберска Тиква Борисов. Той е в комплект с Пеевски. Или пак ще ни сюрпризирате с нова сглобка с герберските крадци?

    18:20 02.12.2025

  • 15 бай Даньо

    10 17 Отговор
    Давай Асенке , само че дъл щи спечелти изборти !? Аз лично ще гласувам за Пеевски само той може да ви измете ...

    18:20 02.12.2025

  • 16 Севделина Арнаутова

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Да да да":

    Не е!
    Дуъ на кмета!

    18:20 02.12.2025

  • 17 Факт!

    11 18 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Само Румен Радев може да измете двете Угоени и Мазни парчета, простата Тиква Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #40, #53

    18:21 02.12.2025

  • 18 Истината за протестите

    11 21 Отговор
    Всички манипулатори да млъкнат. Снимките са проверени със софтуер. Официално на протеста е имало около 3500 души в това число органите на реда които не са част от него. Триъгълникът на властта от Булбанк Централни хали до бившият партиен дом може да събере едва 4 000 хиляди души и то в плътни колони. Панорамните снимки показват около 3500 човека. ППДБ както винаги не могат фа съберат повече от 1000-1500 човека. Противниците на еврото от Възраждане, хора на Радев, заедно с платени агитки. Финансирани от Бобоков, Черепа и други олигарси чиито интереси бяха засегнати от предложението за увеличени дивиденти са решили че по-евтино ще им е да атакуват бюджета вместо да плащат по-висок данък. Към тях са се присъединили от Величие и Меч и Радев. Дефакто симпатизантите на ППДБ са малката част от този протест. По-голямата са противниците на еврото, платени от олигарси ултраси и русофилите на Радев.

    Коментиран от #21, #23, #27, #34, #44

    18:23 02.12.2025

  • 19 Хипотетично

    4 2 Отговор
    Така в съюз с президента , назначават президентско правителство. Все пак е негова номинация и му дължи признателност. А еврото и така прецаканото левче?

    18:23 02.12.2025

  • 20 Дъщеря на пенсионери

    14 12 Отговор
    Асен Василев вдигна пенсиите на родителите ми. А Бойко Борисов, краде от пенсии, от здравеопазване, от сигурност и от всичко.

    Коментиран от #29, #41

    18:24 02.12.2025

  • 21 Шарлатаните на измамата

    9 10 Отговор

    До коментар #18 от "Истината за протестите":

    Шарлатаните от Дай България се разбързаха с оставка, защото съзряха че те бяха МАЛОБРОЙНИТЕ на протеста, а повечето бяха противници на еврото, русофили и платени ултраси. След първи Януари ППДБ пак ще си останат с 500 човека на протест както обикновено, понеже тези корумпирани сектанти ги разбрахме че нищо не могат и въртят корупционни далавери по същият начин като другите. Неслучайно Кирил Петков беше на протеста защото иска да отърве затвора също като черепа и Бобокови.

    18:24 02.12.2025

  • 22 Обратният извратен измамник

    12 9 Отговор

    До коментар #5 от "мунчо в затвора!":

    Геят Асен да не си мисли че хората са с обратна резба като него и Денков и че ще гласуват за тях или за некомпетентният лъжец Мирчев. Аз никога повече няма да гладувам за шарлатаните и обратните от ППДБ нито за нищо можещите лъжци от Да й България. Чупката от Парламента и ПП и ДБ

    18:25 02.12.2025

  • 23 ППДБ се уплашиха

    9 8 Отговор

    До коментар #18 от "Истината за протестите":

    ППДБ направиха протеста сега защото знаеха че ще се присъединят към него противниците на еврото, за да изглежда по-голям. Иначе се видя че на предишните им протести се събираха по 509-700 души. С големи усилия могат да стигнат до хиляда. Но най-ще пострадат от Величие и Меч защото ще изчезнат като партии. Те вече са се стопили. Те излязоха на глупави да отидат на чуждият протест.

    Коментиран от #45

    18:26 02.12.2025

  • 24 Дянков ли е "промяната"

    6 3 Отговор
    Верно ли си го мислите?

    18:27 02.12.2025

  • 25 Асен Василев е гей не гений

    12 8 Отговор

    До коментар #7 от "Асен Васев е гений":

    Асен Василев е Гей не гений. Имаш правописна грешка по Български и литература 😂

    Коментиран от #31

    18:28 02.12.2025

  • 26 Куку

    5 6 Отговор
    Не може всяка зима едни и същи недоволни хора да свалят правителството,след това правят напълно безпринципна сглобка и съответно падат!Стига толкова,стиснете ръцете с Щит,Меч,Изражд...е и управлявайте както можете!

    18:29 02.12.2025

  • 27 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 6 Отговор

    До коментар #18 от "Истината за протестите":

    Иди на доктор! Според европейски агенции 50 000 до 60 000 само в София!

    Коментиран от #43

    18:30 02.12.2025

  • 28 Факт

    5 2 Отговор
    Времената на Макронизма отминаха. Да видим първо какво става с Еврозоната. После бюджета. После войната. Накрая избори.

    18:30 02.12.2025

  • 29 Дигна ги ,

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Дъщеря на пенсионери":

    ама той дигна и инфлацията . Аз си купувах 3 кисели млека 21г за 3,8 лева , сега за същите пари купувам 2 млека от същата марка . Вашите с дигнатите пенсии 4 млека ли си купуват , не вярвам .Май не схващаш за какво иде реч .

    Коментиран от #35

    18:31 02.12.2025

  • 30 асене

    7 2 Отговор
    тиквата иска да подава оставка и да изпита свинята и да управлява легално с вас а двете партии почти имате мнозинство заедно с независимите купени от боко депутати. Предложил да изпита и чалгарите и да ги остави заедно с вас ,МЕЧ и Възраждане да се саморазправите с тях жестоко. Че мръсните долни чалга oтрeпки са ненужни е ясно ,но и на вас не вярваме докато не влизат и тиквата и свинята в затвора.

    18:32 02.12.2025

  • 31 Вън от Парламента хора с обратни резби

    12 7 Отговор

    До коментар #25 от "Асен Василев е гей не гений":

    Вън обратните от Парламента. Асена и Денкова да се махат от Парламента. Както и Бонбончо от Софийска община. Няма да се оставим на обратни като тях да ни управляват. ПП (Партията на пе…те) да се маха от Парламента

    18:33 02.12.2025

  • 32 Вън от ЕС, НАТО и еврозоната !

    6 4 Отговор
    Всички проукраински партии на войната барабар с ппдб да се омитат!

    18:33 02.12.2025

  • 33 ?????

    6 1 Отговор
    Сетила се Мара да се побара.
    А предишните що не ги подкрепихте.
    Май всички знаем че чакахте парчето от баницата.

    18:35 02.12.2025

  • 34 Много си увеличил бройката

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Истината за протестите":

    Какви 4 хиляди е имало на протеста? Бяха 2 хиляди и 890 човека

    18:35 02.12.2025

  • 35 Да де, ама

    8 3 Отговор

    До коментар #29 от "Дигна ги ,":

    инфлацията я вдигнаха не пенсиите, а пеевско-герберската мафия, която си купива избиратели и даде космически заплати на неработещите, полиция, прокуратура, държавни службички и служби. Незаслужено получават по двадесет-тридесет хиляди на месец.

    18:37 02.12.2025

  • 36 Промяна

    7 6 Отговор
    ВАСИЛЕВ КРАДЕЦ ИЗМАМНИК ОСЪДЕН ШАРЛАТАНИН СПРЯ ЦЯЛАТА ИНФРАСТРУКТУРА ОГРАБИ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ФИРМИ РАЗДАДЕ МИЛИАРДИ НА СВОИ КРАДЕЦЪТ АСЕН И КАРУЦАТА ШАЙКА ПОКРАЙ НЕГО НАГЛИ ЦИНИЦИ И БЕЗНАКАЗАНИ

    18:37 02.12.2025

  • 37 Преместих

    2 2 Отговор
    Го, два пъти

    18:38 02.12.2025

  • 38 Промяна

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Точен си Асене":

    ЕТО ГИ ПОДПАЛВАЧИТЕ КИРО АСЕН ДЕНКОВ МИРЧЕВ ОЗВЕРЕЛИ АЛЧНИ ШАРЛАТАНИ

    18:39 02.12.2025

  • 39 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Асен Васев е гений":

    ВАСИЛЕВ МИСЛИ ЗА СЕБЕ СИ КРАДЕ ЗА СЕБЕ СИ А ТИ СИ НИКОЙ ЗА НЕГО И СИ МНОГО ИЗПАДНАЛ ЩОМ ЛЪЖЕШ ТУК

    18:40 02.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Дъщеря на пенсионери":

    20 АСЕН ОТКЪДЕ ВЗЕ ПАРИ ЗНАЕШ ЛИ ИЗОБЩО ОТ ЗАЕМИ ОТКРАДЕ КАКВОТО МОГА 20 ПЕНСИИ НЕ СЕ РАЗДАВАТ ЕДНОЛИЧНО ОТ НИКОГО НИКЪДЕ ПО СВЕТА

    18:42 02.12.2025

  • 42 тоя пък

    3 0 Отговор
    малко се е объркал. Протеста не беше само на ПП ДБ, а на опозицията и на хората, които не искат да им вдигат данъците.

    Да си намали малко емоциите, че утре като види как % им е паднал да не вземе да се ........
    После трудно ще намерят силни ръце да го успокояват.

    18:43 02.12.2025

  • 43 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    КЪДЕ СА ТИЯ АЗ ВЯРВАМ НА ОЧИТЕ СИ А И НАЙ ВАЖНОТО ИЗЛЕЗЛИТЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ ДА ЗНАЕШ

    18:43 02.12.2025

  • 44 Шест милиона не протестираха

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Истината за протестите":

    Кои са повече: три хиляди на площада които протестират или шест и половина милиона които не протестират? Проста логика. Не се връзвам повече на шарлатаните Асен и Киро. На протеста е имало само 3500 човека заедно с полицаите и платените ултраси. Това е смешно малък протест за 2 милионна София. Няма д ме излъжат този път фантазьорите на Да България и измамниците от ПП.

    Коментиран от #57

    18:45 02.12.2025

  • 45 Саша Грей

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "ППДБ се уплашиха":

    За твое огромно съжаление противниците на еврото, които излязоха в София бяха 250 души от провинцията, докарани с автобуси пред ЦУМ. И за твое още по-голямо съжаление в подкрепа на Терзиев излязоха 10 000 души. А за да се разплаче коментар 18 - 3 500 души бяха само по улица Съборна от Св. Неделя до Президентството. На протеста имаше не по-малко от 55 000 души.
    Не се заблуждавайте. В София 75% от гласувалите са за ППДБ. Въпросът е колко ще излязат да гласуват.

    Коментиран от #49

    18:47 02.12.2025

  • 46 Промяна

    3 2 Отговор
    РОЗОВИЯТ НЕЩО СЕ Е ОБЪРКАЛ КРАДЕЦ ИЗМАМНИК НАЕХТЕ МЕТЕЖНИЦИ НАЕХТЕ ХУЛИГАНИ И ЗАЕДНО С РАДЕВ КОСТАДИНОВ ГЕЛОВЕ РЕВЕТЕ ТЪРКАЛЯТЕ СЕ ЛЪЖЕТЕ СЕЕТЕ ХАОС СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ ДА ЗНАЕТЕ

    18:48 02.12.2025

  • 47 Баба Гицка

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Младите събудете се !":

    В 18,15,от когато ти е призива към младитя,те вече са назобани с разни химически в-ва,така че не се хаби.Мозъците на повечето са изгнили.Казвам го със съжаленае.

    18:48 02.12.2025

  • 48 Д-р Костадинов

    0 0 Отговор
    Лидер на Възраждане и редовен автор в сайта факти...Публикувал е снимки от протестите в цялата страна и десетки градове

    18:49 02.12.2025

  • 49 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Саша Грей":

    Я ПОСМАЛИ МАЛКО ЧЕ НЕ СИ БИЛ САМО ТИ ТАМ И НАЙ ВАЖНОТО ЛЪЖЕШ ШАРЛАТАНИН ЛЪЖЕШ

    18:49 02.12.2025

  • 50 Да бе да

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Асен Васев е гений":

    Е много сте ми смешни веселяци като тебе.От къде ви идват тия шеги.

    18:49 02.12.2025

  • 51 Промяна

    5 2 Отговор
    ШАРЛАТАНИ ПЛЮС ПУТИНИСТИ СТЕ СРЕЩУ ЕВРОЗОНАТА СТЕ АЛЧНИ САБОТАЖНИЦИ А ЗАБРАВИХ И АЛА БАЛАТА РАДОСТЕН ИЗЛЕЗЕ СЛУЖЕБНИ ВЕЧЕ НАЗНАЧАВА УПРАВЛЯВА ЕДНОЛИЧНО ХАОС ИСКАТЕ

    18:52 02.12.2025

  • 52 Промяна

    4 2 Отговор
    ШАРЛАТАНИ ПЛЮС ПУТИНИСТИ СТЕ СРЕЩУ ЕВРОЗОНАТА СТЕ АЛЧНИ САБОТАЖНИЦИ А ЗАБРАВИХ И АЛА БАЛАТА РАДОСТЕН ИЗЛЕЗЕ СЛУЖЕБНИ ВЕЧЕ НАЗНАЧАВА УПРАВЛЯВА ЕДНОЛИЧНО ХАОС ИСКАТЕ

    18:52 02.12.2025

  • 53 Аха

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт!":

    Той е толкова нефелен че даже и това не може да направи.

    18:53 02.12.2025

  • 54 Промяна

    3 1 Отговор
    НЯМА ДА ОСУЕГИТЕ ВЛИЗАНЕТО НИ В ЕВРОЗОНАТА ШАЙКАТА АКО ЩЕТЕ ДА НАЕМЕТЕ КОЛКОТО СИ ИСКАТЕ МЕТЕЖНИЦИ

    Коментиран от #59

    18:53 02.12.2025

  • 55 Коледата Ще Е Весела

    4 0 Отговор
    Вотът на недоверие е правилен ход.
    Предварително е ясно , че няма да мине.
    Ако управляващите коалиционери сами не си прережат гърлото.
    от опозицията ще брадясат, докато чакат да се докопат до власта
    и по- скоро ще се запопят / пострижат/.
    Само милиционерът над коалиционерите Ди Гросе Шланге
    може да даде команда за масова само ефтаназия.
    И като го знаем какъв е храбър и мъдър-
    нищо чудно.
    И Коледата ще дойде.
    Кмета ще палне елхичката.
    И опозицията ще потъне в блянове.

    18:54 02.12.2025

  • 56 Благой от СОФстрой

    2 0 Отговор
    От никаквици като тоа плъx нищо не се променя!!

    18:57 02.12.2025

  • 57 Дааа

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Шест милиона не протестираха":

    А в историята си партия ГЕРБ са организирали точно 3 протеста !!!! И изкараха платени и извозени и на трите не повече от 2 хиляди човека на тях! ГЕРБ е партия с куха подкрепа. На изборите 30 процента за тях ромски вот, 40 процента надписани протоколи ,а останалите администрация,полицаи и техните роднини. На протестите на ГЕРБ 2 хиляди а България 6 млн.и 400 хиляди. 2 хиляди подкрепят ГЕРБ а 6 млн.399 хиляди и 800 човека са срещу тях

    18:57 02.12.2025

  • 58 много си заблудена

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Феномена тепърва ще те изненада. Не, че не приемам как си го характеризирала, не - дори е меко и ласкаво.
    Големият проблем е, че всичко е за продан. Феномена си има печеливша тактика и досега винаги е печелил мача. Даже на САЩ им показа, че с Магнитски при него не работи. Винаги намира начин да борави с финансите си, когато му трябват и успява да купи, каквото и колкото му трябва.
    Такова чудо не се маха от хора, които са седяли в скута му.
    Такова нещо се маха чрез прокуратура, която не си затваря очите в разследванията и адекватна съдебна система. Е, как да стане - тоя си е напазарувал всички институции.
    ПП ДБ му поднесоха държавата на тепсия, сега риват. Ми да си риват. Феномена захапа такава част, че сега и ББ не може да се отърве от него. Но тази власт не сме му я дали ние, а ПП ДБ и ББ. Момчето може да извади поредния компромат срещу тях и ги е сготвил, а той знае много за далаверките им.
    За съжаление, махането на Момчето минава през влизане във власта на почтени и честни хора, но в България с политика се захващат основно службогонци и далавераджии. Който иска да прави политика, заради идеи - винаги го гонят. Погледни една камара от хората, с които ПП ДБ започнаха и повече не ти трябва.
    Дълго още ще търпим Шиши. Дано поне някой успее да ограничи влиянието му. А дано, ама надали.

    19:00 02.12.2025

  • 59 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Промяна":

    Само със затвор за Пеевски и Борисов, България може да тръгне по нов път.

    19:05 02.12.2025

  • 60 Лъжеш

    1 0 Отговор
    Натрупаната инфлация, за последните три години е 16,3% (юни 2025 г. спрямо юни 2022 г.), а за последните пет години е 39,5% (юни 2025 г. спрямо юни 2020 г). Това става ясно от доклад на Националния статистически институт, свързан с инфлацията в България.И кога стана това ? Кой заложи параметрите в бюджета с минималната и средната заплата и ги върза ? Минималната заплата 2021 г е 650 лева , сега е 1077 , това колко увеличение е ?А за 2026 се предвиждаше 1200 , това е без малко 100 % .

    19:09 02.12.2025

  • 61 ккк

    0 0 Отговор
    Оооо там съм само прасяаатата да паднат

    19:09 02.12.2025

  • 62 Смешно малък протест

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "мунчо в затвора!":

    Кои са повече: три хиляди на площада които протестират или шест и половина милиона които не протестират? Това прави едва едва 0.06% от населението на България.Проста логика и математика. Не се връзвам повече на шарлатаните Асен и Киро. На протеста е имало само 3500 човека заедно с полицаите и платените ултраси доказани по снимков материал. Това е смешно малък протест за 2 милионна София. Няма да ме излъжат този път фантазьорите на Да България и измамниците от ПП. Извод това е опит за държавен преврат, но заради малкото протестиращи е буря в чаша с вода. Всичко е предварително уговорено и планувано и подплатено с манипулационни клипове в Тикток и манипулационни репортажи в телевизиите. Но няма масовост и няма причини за протести за сваляне на Правителството. На болшевиките само им се иска да заграбят властта понеже на избори никой не гласува за тях и рейтингът им пада.

    19:09 02.12.2025

