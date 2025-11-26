Кирил Петков за Бюджет 2026: Властта краде "на тъмно" и не обича светлината

"Властта е свикнала да краде на тъмно, не обича светлината и прожекторите, защото схемите не могат да се случат, когато всички гледат".
Това заяви пред News.bg бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Кирил Петков за скандала по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.
Припомняме, че ПП-ДБ блокира заседанието на комисията с аргумент да не се приемат бюджетите на ДОО и на НЗОК за 2026 г. в почивката на парламента.
Петков обясни, че това, което се провежда в парламента, е безобразие, за да бъде "на тъмно".
Той призова хората, на които им пука, че ще им бръкнат в джоба, да излязат на протест и да кажат, че не съгласни със схемите на властта "на тъмно".
"Досега си говорихме за ценности, за демокрация, за свобода, за Благо и от днес след тези решения, които се вземат, всички българи ще обеднеят и искат да бръкнат на хората в джобовете", изтъкна Петков.
Бившият партиен лидер коментира, че поведението на ПП-ДБ в пленарна зала ще е категорично против схемите, като са готови дори да обявяват всяка една схема на властта.
"Не може едновременно да се краде от фирмите, от работещите и от децата. Бюджетът е абсурден, а те се опитват по време на почивката да го прекарат през бюджетната комисия. Не може да ги пускаме тези хора така да продължат", подчерта Кирил Петков.
Протестиращите пред НС издигнаха и плакати с надписи "Откога съдът е прокуратура", "Какво иска да ти вземе прасето", "Не храни прасето" и други.
Той се надява на протеста довечера да дойда хиляди хора, които да кажат: "тези мутри няма да крадат всичко, което се докоснат".
Кирил Петков смята, че ако на площада се съберат хиляди, Бойко Борисов и Делян Пеевски ще дадат "на заден", но в противен случай "ще откраднат всичко, което могат".
