Кирил Петков за Бюджет 2026: Властта краде "на тъмно" и не обича светлината

26 Ноември, 2025 21:39 685 35

  • кирил петков-
  • бюджет-
  • финанси-
  • корупция

Бившият партиен лидер коментира, че поведението на ПП-ДБ в пленарна зала ще е категорично против схемите

Кирил Петков за Бюджет 2026: Властта краде "на тъмно" и не обича светлината - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Властта е свикнала да краде на тъмно, не обича светлината и прожекторите, защото схемите не могат да се случат, когато всички гледат".

Това заяви пред News.bg бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Кирил Петков за скандала по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.

Припомняме, че ПП-ДБ блокира заседанието на комисията с аргумент да не се приемат бюджетите на ДОО и на НЗОК за 2026 г. в почивката на парламента.

Петков обясни, че това, което се провежда в парламента, е безобразие, за да бъде "на тъмно".

Той призова хората, на които им пука, че ще им бръкнат в джоба, да излязат на протест и да кажат, че не съгласни със схемите на властта "на тъмно".

"Досега си говорихме за ценности, за демокрация, за свобода, за Благо и от днес след тези решения, които се вземат, всички българи ще обеднеят и искат да бръкнат на хората в джобовете", изтъкна Петков.

Бившият партиен лидер коментира, че поведението на ПП-ДБ в пленарна зала ще е категорично против схемите, като са готови дори да обявяват всяка една схема на властта.

"Не може едновременно да се краде от фирмите, от работещите и от децата. Бюджетът е абсурден, а те се опитват по време на почивката да го прекарат през бюджетната комисия. Не може да ги пускаме тези хора така да продължат", подчерта Кирил Петков.

Протестиращите пред НС издигнаха и плакати с надписи "Откога съдът е прокуратура", "Какво иска да ти вземе прасето", "Не храни прасето" и други.

Той се надява на протеста довечера да дойда хиляди хора, които да кажат: "тези мутри няма да крадат всичко, което се докоснат".

Кирил Петков смята, че ако на площада се съберат хиляди, Бойко Борисов и Делян Пеевски ще дадат "на заден", но в противен случай "ще откраднат всичко, което могат".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    Плъховете опитват да бягат през Ротондата Свети Георги.

    21:40 26.11.2025

  • 2 О-С-Т-А-В-К-А!

    13 6 Отговор
    Властта си пожела да бъде както преди и така стана. Хората пак излязоха по улиците.

    Коментиран от #21, #24

    21:43 26.11.2025

  • 3 Факт

    8 4 Отговор
    Кирчо, войната иска жертви от гражданите. А вие я натресохте! Сега недоволствате. А какво да кажат ощетените.

    21:45 26.11.2025

  • 4 Хипотетично

    9 5 Отговор
    Вместо отдалече да се кипри с ботевска брада за кандидат президент, можеше да си взима канадската пенсия.

    21:49 26.11.2025

  • 5 Гражданин

    9 3 Отговор
    Докато ни управляват тикви и свине ,държавата ни ще става все по зле и народа ще мре

    21:52 26.11.2025

  • 6 Не ставате..

    3 7 Отговор
    По добре всички МУШИКИ ментаци у казано. Кога видяха днес как лодкаря Мирчев Пееше химна ме наби на смях колко е жалък и ненормален. Взел се е на сериозно. Радев не говори не изчакай а ги грабвай. Ти си последната ми надежда. И ако и ти станеш като тях мигрирам в португал.

    21:53 26.11.2025

  • 7 Бойко и

    12 4 Отговор
    Делян да излязат да говорят с хората и да успокоят обществото!

    Коментиран от #18

    21:53 26.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 викаш брадатко Властта краде "на тъмно"

    10 4 Отговор
    а що мълчахте като се венчахте по едно време

    и заради теб да не изпуснеш среща в варна
    с висока скорост убихте семейство
    жената почина наскоро

    21:55 26.11.2025

  • 10 Граф Сен Жермен

    4 5 Отговор
    Този ще го пощадя, от него няма да добия цяла порция мозък.

    21:57 26.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГОШО

    7 2 Отговор
    И КИРО ТЪПОТО КРАДЕШЕ НА ТЪМНО И СЕГА ЗНАЕ КАК СТАВА , БЕГАЙ ДА ДЪРЖИШ ПАРАПЕТА ПОМИЯР.

    22:02 26.11.2025

  • 13 Джврък

    7 3 Отговор
    Кирчо не яхайте протеста пудели канадски продажни, наъулицата са излязли всякакви хора вие бяхте булки на герб и шиши.

    22:05 26.11.2025

  • 14 Гробар

    6 4 Отговор
    Обръсни се клошар и пробвай пак.

    22:06 26.11.2025

  • 15 Корумпираният Кирил

    6 5 Отговор
    Кой го казва само: Корумпираният Кирил Петков който организираше корупция в полза на ПП във всички ведомства управлявани от ППДБ. Айде шатъп и се скрий някъде

    22:08 26.11.2025

  • 16 Марко

    3 4 Отговор
    Когато вие крадяхте от комисионите за газовите доставки - на светло ли го правехте?
    Когато се готвехте да играете хорце с руснаците от Джемкорп - пак ли беше на светло?
    Колко светло беше, когато Асена и Лорелай си купиха имоти на Чаталджа за жълти стотинки?
    Как осветлихте съдбата на осемте милиарда на Асена?
    С фенерчета, излъчващи черна светлина и тишина?

    22:21 26.11.2025

  • 17 Георги

    3 3 Отговор
    и като си помислиш, че този имигрант ни е бил министър председател...

    22:27 26.11.2025

  • 18 хе хе

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бойко и":

    Стиска ли им?

    22:31 26.11.2025

  • 19 всичкото в управлението

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мачкайте тези опиканикопейки":

    е боклуккопейка и рускаподлога!

    22:31 26.11.2025

  • 20 Промяна

    1 5 Отговор
    КИРО А НЕУРАВНОВЕСЕНИЯТ ВАСИЛЕВ ДАЛИ МУ Е МЯСТОТО В ПАРЛАМЕНТА ПСИХЯСАЛИ ШАРЛАТАНИ ВЕЧЕ ВА БАНК ИГРАЕТЕ НАЕХТЕ ТЕПОРИСТИ КОЙ ПЛАТИ МАФИЯ СТЕ ШАРЛАТАНСКА И ТО БЕЗНАКАЗАНИ

    22:32 26.11.2025

  • 21 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "О-С-Т-А-В-К-А!":

    КОИ ХОРААААААА 2 ТИ СИ ЕДИН А НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ТЕРОРИСТИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ НИТО ШАРЛАТАНИТЕ СА НЯКОИ НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ СА

    Коментиран от #23, #25

    22:34 26.11.2025

  • 22 Промяна

    2 4 Отговор
    ШАРЛАТАНСКА МА ФИ Я ШАРЛАТАНСКА МА ФИ Я ШАРЛАТАНСКА МА ФИЯ

    Коментиран от #29

    22:36 26.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "О-С-Т-А-В-К-А!":

    НА КОЕ ВИКАШ ПРЕДИ КОГА Е ТОВА НЯКОЛКО ШАРЛАТАНИ НЕ СА БЪЛГАРИЯ ЧЕ И НАЕЛИ ТЕРОРИСТИ ЩЕ ОТГОВАРЯТЕ ЗА САБОТАЖИГЕ ШАРЛАТАНИ ДА ЗНАЕТЕ

    Коментиран от #27

    22:37 26.11.2025

  • 25 Ще видиш кои!

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Пий си успокоителните и си лягай!

    Коментиран от #28

    22:38 26.11.2025

  • 26 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Марш":

    Е 5 ГОДИНИ СТИГАТ НА ШАРЛАТАНИТЕ ДОСТАТЪЧНО КРАДЯХА СЕГА АУТ КОЛКОТО И ДА СЕ НАПЪВАТ НАЕЛИ НЯКОЛКО ТЕРОРИСТА ДА РУШАТ БЪЛГАРИЯ И ТАКА ДОКЪДЕ ЩЕ СТИГНАТ ШАРЛАТАНИ АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ И Е ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯТЕ ПРЕД ЗАКОНИТЕ И ОНЕЗИ КОИТО СТЕ НАЕЛИ

    22:39 26.11.2025

  • 27 Ееей!

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Не ме заплашвай, гранива сланино!

    22:40 26.11.2025

  • 28 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ще видиш кои!":

    25 ЗАПЛАШВАШ ЛИ МЕ И ЗАЩО ЗАЩОТО НЕ СЕ ХВАЩАМ НА ВЪДИЦАТА НА ШАРЛАТАНИТЕ ЛИ 25 ВИЖДАМ ВИ ВСЕКИ ДЕН КАК ЛЪЖЕТЕ КАК ГРАБИТЕ КАК ВЪРЛУВАТЕ БЕЗНАКАЗАНО ВИЖДАМ ДОБРЕ

    Коментиран от #30

    22:42 26.11.2025

  • 29 Мафията е в

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    На баба ти шарените опикани шалвари!

    Коментиран от #31

    22:43 26.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мафията е в":

    БАБА МИ ОТДАВНА НЕ Е ТУК ДА ЗНАЕШ

    Коментиран от #33

    22:46 26.11.2025

  • 32 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "хе хе":

    Каквото пожелаваш да ти се връща моля мисли когато пишеш тук Всички живеем тук

    Коментиран от #34, #35

    22:47 26.11.2025

  • 33 Знам

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Значи и мафията скоро няма да е тук.😆

    22:50 26.11.2025

  • 34 Преди теб един друг не мислеше...

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Ти си този, който не мисли!

    22:52 26.11.2025

  • 35 На теб вече ти се връща

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Знаеш ли откога? Откогато реши, че всичко ти е позволено!🖕

    22:54 26.11.2025

