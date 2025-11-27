Георги Вулджев за бюджета: Колективна безотговорност!

Трябва да се коригира много опасната фискална траектория на страната.Цялата им политическа калкулация е абсолютна грешна.

Това заяви пред БНР Георги Вулджев от Експертен клуб за икономика и политика.

Той подкрепя бизнеса и всички формации, които са срещу този бюджет.

"Това, което управляващите искаха да си прокарат, си го прокараха. Особено обсъждане нямаше. В един момент се превърна в крещене от двете страни. То няма как и опозицията да реагира по друг начин, когато наистина има пълна липса на диалог по тези въпроси", коментира той за вчерашното заседание на бюджетната комисия, на което бяха приети на второ четене бюджетите на НЗОК и НОИ.

"Този бюджет не е изненада с оглед на това, което сме виждали в предходни години, особено предходния бюджет, който беше приет по-рано тази година. Той ясно задаваше такава траектория, но тогава нямаше такива резерви към него", припомни Вулджев в интервю за предаването "Преди всички".

На този етап ние не сме в процедура по свръхдефицит, но вече дори от европейските институции ни дават ясен сигнал, че имаме рискове в бюджета – ясно идентифицирани и много очевидни, и трябва да се вземат мерки, коментира той и добави:

"Всяка година има огромен проблем с дефицита, няма как той да бъде вързан и всяка година мерките са в една от двете посоки – или да се вземе още повече дълг и на практика да се рискува още по-голям дефицит занапред във времето, или да се вдига данъчната тежест. А кога ще се помисли за това разходите, целият ресурс, с който хора като Йордан Цонев разполагат, ами може би да бъде орязан малко?".

Според него е трябвало да бъде въведен финансово рационален механизъм на определяне на заплатите. "Безумно е повсеместно в публичния сектор заплатите просто да са фиксирана стойност спрямо средната заплата в частния сектор", категоричен бе Георги Вулджев. Той смята, че не е трябвало да се вдигат отново заплатите във ведомствата, където те вече бяха вдигнати най-много.

По думите му ако започне да се продават активи на "Лукойл", по-нататък във времето това може да е проблем:

"Почти сигурно е, че ако "Лукойл" след това ни дадат на международен арбитраж, ще трябва да плащаме обезщетение – ако без съгласието на собственика, сме продали на някой тези активи. Трябва много да се внимава с това от чисто правна гледна точка".

Георги Вулджев е категоричен, че секторът на хазарта трябва да се регулира много по-стриктно. "А не да му се дава допълнителен и то публичен ресурс, да се разширява още повече, защото това наистина е някаква епидемия, която виждаме", подчерта той.

"Ако вземем бюджета в неговата цялост, не можем да посочим някой, който взима решенията. Имаме състояние на една колективна безотговорност по отношение на фискалната рамка на държавата", обобщи той.

Цялата им политическа калкулация е абсолютна грешна. Те смятат, че трябва да продължат ударно да вдигат заплати в публичния сектор, за да са политически предпазени – според мен това не е така. Тези хора не знам защо не го осъзнават, че по този начин не си гарантират никаква сигурност, посочи експертът.