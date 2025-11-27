Новини
България »
Георги Вулджев за бюджета: Колективна безотговорност!

Георги Вулджев за бюджета: Колективна безотговорност!

27 Ноември, 2025 09:47 1 341 9

  • георги вулджев-
  • бюджет-
  • финанси

Ако вземем бюджета в неговата цялост, не можем да посочим някой, който взима решенията

Георги Вулджев за бюджета: Колективна безотговорност! - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трябва да се коригира много опасната фискална траектория на страната.Цялата им политическа калкулация е абсолютна грешна.

Това заяви пред БНР Георги Вулджев от Експертен клуб за икономика и политика.

Той подкрепя бизнеса и всички формации, които са срещу този бюджет.

"Това, което управляващите искаха да си прокарат, си го прокараха. Особено обсъждане нямаше. В един момент се превърна в крещене от двете страни. То няма как и опозицията да реагира по друг начин, когато наистина има пълна липса на диалог по тези въпроси", коментира той за вчерашното заседание на бюджетната комисия, на което бяха приети на второ четене бюджетите на НЗОК и НОИ.

"Този бюджет не е изненада с оглед на това, което сме виждали в предходни години, особено предходния бюджет, който беше приет по-рано тази година. Той ясно задаваше такава траектория, но тогава нямаше такива резерви към него", припомни Вулджев в интервю за предаването "Преди всички".

На този етап ние не сме в процедура по свръхдефицит, но вече дори от европейските институции ни дават ясен сигнал, че имаме рискове в бюджета – ясно идентифицирани и много очевидни, и трябва да се вземат мерки, коментира той и добави:

"Всяка година има огромен проблем с дефицита, няма как той да бъде вързан и всяка година мерките са в една от двете посоки – или да се вземе още повече дълг и на практика да се рискува още по-голям дефицит занапред във времето, или да се вдига данъчната тежест. А кога ще се помисли за това разходите, целият ресурс, с който хора като Йордан Цонев разполагат, ами може би да бъде орязан малко?".

Според него е трябвало да бъде въведен финансово рационален механизъм на определяне на заплатите. "Безумно е повсеместно в публичния сектор заплатите просто да са фиксирана стойност спрямо средната заплата в частния сектор", категоричен бе Георги Вулджев. Той смята, че не е трябвало да се вдигат отново заплатите във ведомствата, където те вече бяха вдигнати най-много.

По думите му ако започне да се продават активи на "Лукойл", по-нататък във времето това може да е проблем:

"Почти сигурно е, че ако "Лукойл" след това ни дадат на международен арбитраж, ще трябва да плащаме обезщетение – ако без съгласието на собственика, сме продали на някой тези активи. Трябва много да се внимава с това от чисто правна гледна точка".

Георги Вулджев е категоричен, че секторът на хазарта трябва да се регулира много по-стриктно. "А не да му се дава допълнителен и то публичен ресурс, да се разширява още повече, защото това наистина е някаква епидемия, която виждаме", подчерта той.

"Ако вземем бюджета в неговата цялост, не можем да посочим някой, който взима решенията. Имаме състояние на една колективна безотговорност по отношение на фискалната рамка на държавата", обобщи той.

Цялата им политическа калкулация е абсолютна грешна. Те смятат, че трябва да продължат ударно да вдигат заплати в публичния сектор, за да са политически предпазени – според мен това не е така. Тези хора не знам защо не го осъзнават, че по този начин не си гарантират никаква сигурност, посочи експертът.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Територията не е за парламентарна

    4 0 Отговор
    република!
    Имаме си 1400 години Цар!

    09:50 27.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Бизнесът не ни подкрепи срещу еврото а снощи на протеста реват че ще фалират в еврозоната.Ама те какво са очаквали в еврозоната?

    09:50 27.11.2025

  • 3 ББ от Банкя

    5 1 Отговор
    Я па тоа, чекмеджето пръщи значи е отговорно

    09:52 27.11.2025

  • 4 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    Напротив !
    "Колективна" отговорност коритото на Svin Ята да е пълно до горе с блажно

    09:55 27.11.2025

  • 5 ТРАГЕДИЯ СА. ШИШ

    7 1 Отговор
    И бибитко. И трупи са първо с обсебването на съд прокуратура служби администрация за арестите на Варна кмет София за. Кмет и сега калпавият бюджет. И за тяхното лицемерие мислят се за ненаказуеми и недосегаеми. Дори и флакона който ще придобият няма да им стигне да си вземат всичко краднато. Ще остане малко и за държавата.

    09:57 27.11.2025

  • 6 Шопо

    9 3 Отговор
    Като влезем в еврозоната кредитния рейтинг на България ще се повиши, ще може да теглим още кредити.
    Пари има, действайте !

    09:58 27.11.2025

  • 7 Стенли

    1 0 Отговор
    Единственото добро в цялата тази всхканилия че може да се отложи влизането ни в клуба на богатите 😁🎃🐷🙈👎

    10:53 27.11.2025

  • 8 Стойчев

    1 0 Отговор
    Гледах го при Кардамски. Този лапашор е неадекватен. По едно време попита водещия дали разполага с шише с биберона, защото му се бузаело. Пълен потрес!

    10:58 27.11.2025

  • 9 Дзън-дзън

    1 0 Отговор
    Поредното розово пони , марка "Мис Бони", което си изкарва хляба с "експертно" критикарство без да е работило и десет минути в управлението на някакъв реален бизнес.
    Такива бъбриви въздухари с лопата да ги ринеш у нас!

    11:11 27.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове