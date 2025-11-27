Васил Терзиев: Добър сигнал е, че има заявка за оттегляне на бюджета, справедливият гняв беше взет под внимание

Справедливият гняв на протестиращите беше взет под внимание. Добър сигнал е, че има заявка за оттегляне на бюджета. Това написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

Насилието по време на протестите е недопустимо, а снощните провокации не са успели да обезсмислят каузата на недоволните граждани, допълва Терзиев.

Според него основният проблем остава предложението за държавен бюджет, което „не отразява нуждите на хората“. Той критикува и начина, по който е бил разглеждан проектът, като определи подхода като опит за бързо приемане „без дебат“.

Кметът призова народните представители да чуят исканията на протестиращите. „Доверието не се гради с криене, а с поемане на отговорност и диалог“, посочи той.

В позицията си Терзиев подчерта, че свободата на гражданите да изразяват мнение, включително силно несъгласие, е основен принцип на демокрацията и трябва да бъде защитена. „Винаги съм вярвал, че трябва да пазим тази свобода“, пише столичният кмет.

По-рано днес председателят на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти - "Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с тристранката и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет". След това премиерът Росен Желязков заяви, че ще седнат на масата на разговорите, отново и ще се опитат да възстановят диалога със синдикати и работодатели. "Ще се опитаме да постигнем макроикономически показатели на бюджета такива, каквито да бъдат удовлетворителни за голяма част от бизнеса, за голяма част от обществото".

Протест срещу приемането на бюджета имаше вчера пред сградата на Народното събрание. Площадът между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството беше изпълнен с хора. Протестът продължи повече от шест часа и приключи след полунощ.

Отново вчера Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., както и този на държавното обществено осигуряване, а за днес е насрочено заседание, на което да се разгледа проектобюджетът на държавата за догодина.