Новини
България »
Васил Терзиев: Добър сигнал е, че има заявка за оттегляне на бюджета, справедливият гняв беше взет под внимание

Васил Терзиев: Добър сигнал е, че има заявка за оттегляне на бюджета, справедливият гняв беше взет под внимание

27 Ноември, 2025 12:11 599 9

  • васил терзиев-
  • държавен бюджет-
  • оттегляне-
  • криза

Насилието по време на протестите е недопустимо, а снощните провокации не са успели да обезсмислят каузата на недоволните граждани, написа кметът на София

Васил Терзиев: Добър сигнал е, че има заявка за оттегляне на бюджета, справедливият гняв беше взет под внимание - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Справедливият гняв на протестиращите беше взет под внимание. Добър сигнал е, че има заявка за оттегляне на бюджета. Това написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

Насилието по време на протестите е недопустимо, а снощните провокации не са успели да обезсмислят каузата на недоволните граждани, допълва Терзиев.

Според него основният проблем остава предложението за държавен бюджет, което „не отразява нуждите на хората“. Той критикува и начина, по който е бил разглеждан проектът, като определи подхода като опит за бързо приемане „без дебат“.

Кметът призова народните представители да чуят исканията на протестиращите. „Доверието не се гради с криене, а с поемане на отговорност и диалог“, посочи той.

В позицията си Терзиев подчерта, че свободата на гражданите да изразяват мнение, включително силно несъгласие, е основен принцип на демокрацията и трябва да бъде защитена. „Винаги съм вярвал, че трябва да пазим тази свобода“, пише столичният кмет.

По-рано днес председателят на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред журналисти - "Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с тристранката и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет". След това премиерът Росен Желязков заяви, че ще седнат на масата на разговорите, отново и ще се опитат да възстановят диалога със синдикати и работодатели. "Ще се опитаме да постигнем макроикономически показатели на бюджета такива, каквито да бъдат удовлетворителни за голяма част от бизнеса, за голяма част от обществото".

Протест срещу приемането на бюджета имаше вчера пред сградата на Народното събрание. Площадът между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството беше изпълнен с хора. Протестът продължи повече от шест часа и приключи след полунощ.

Отново вчера Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., както и този на държавното обществено осигуряване, а за днес е насрочено заседание, на което да се разгледа проектобюджетът на държавата за догодина.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    5 1 Отговор
    докато ви подплашат с Путин или референдум, пак ще припкате в скута.

    Коментиран от #3

    12:14 27.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Бойко пак се измъкна.Няма пари за увеличение на заплатите и ще кара със Стария бюджет

    12:14 27.11.2025

  • 3 Наивен е Терзиев!

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Търбусите на двете Мазни и Охранени парчета и пеевско-герберските крадци около тях, нямат засищане. Надуват заплатите на полицаи, служби и службички, защото това са тяхните избиратели и защитници.

    12:15 27.11.2025

  • 4 Да,бе

    8 4 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел...Ти си мисли за паркирането в София,пък бюджетът на държавата не е твой проблем

    12:16 27.11.2025

  • 5 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    След теб очаквам и Данчо Ментака да вземе участие в ефир

    12:21 27.11.2025

  • 6 Държавен служител

    7 0 Отговор
    На всеки полицай по 400лв., на някои пенсионери - 120. Проблемите са много, но не може един полицай с гимназия да получава с 30% повече от човек учил 4-години бакалавър, 2-ве магистратура и още 3-ри докторантура. Разбирам, че къдравата Сю има повече авторитет от министъра на образованието и здравеопазването, но това е меко казано унизително!

    12:32 27.11.2025

  • 7 Гост

    4 2 Отговор
    А за теб кога ще кажем, че имаме някакъв добАр сигнал?!! Ти правиш същите глупости, но се възмущаваш на глупостите на другите

    12:36 27.11.2025

  • 8 честен ционист

    1 4 Отговор
    Не е справедливият гняв, а плетеният гняв.

    12:51 27.11.2025

  • 9 Просто

    0 0 Отговор
    се изплашиха за яката хранилка и куп привилегии за нищо , иначе - нито морал , нито компетентност , нито съвест , нито им дреме за България и за българските граждани !

    13:08 27.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове