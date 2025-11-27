Западните медии за протеста в София: Увеличаването на данъците изкара на площада 20 000 протестиращи

Протестът, който се проведе в София на 26 ноември бе отразен и в западните медии, като The Associated Press, Independent, EuroNews отразиха случващото се със заглавия "Хиляди излязоха по улиците на българската столица", "Хиляди се събраха на протест срещу българския бюджет за 2026 г." В публикациите те посочват:

Хиляди протестиращи организираха мащабна демонстрация пред сградата на парламента в столицата на България София, за да осъдят високите данъци, обявени в проектобюджета за следващата година. Протестиращите образуваха жива верига около сградата, за да попречат на депутатите да излязат.

Опозиционната коалиция между партиите "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“ организира митинга, в който се включиха около 20 000 протестиращи. Демонстрацията се провежда в момент, в който балканската страна се готви да влезе в еврозоната в началото на следващата година.

Властите съобщават, че трима полицаи са били ранени при изпълнение на служебните си задължения по поддържане на обществения ред, докато протестите ескалираха. Съобщава се и за сблъсъци и престрелки между силите за контрол на безредиците и протестиращите.

Някои от протестиращите се опитаха да пробият полицейския кордон и хвърляха фойерверки и стъклени бутилки по полицейските сили по време на това, което беше обявено за мирен протест пред сградата на Народното събрание, според Дирекцията на вътрешните работи в София (СДВР).

Протестиращите се опитаха да преобърнат полицейски микробус, но бяха отблъснати от жандармерията. Властите съобщават, че официалните автомобили на членове на парламента също са били замервани с предмети и атакувани от някои протестиращи.

Протестите започнаха в 18:00 часа местно време, когато хората първоначално се събраха пред Народното събрание, а малко по-късно го обградиха и блокираха всички изходи, за да попречат на депутатите, които разглеждаха бюджета за 2026 г., да напуснат сградата.

Някои демонстранти твърдят, че полицията е хвърлила сълзотворен газ по тълпата от протестиращи, за да ги разпръсне.

Протестът отразява широко разпространената загриженост относно икономическото въздействие на бюджета върху физическите лица и бизнеса, включително увеличението на социалноосигурителните вноски и удвояването на данъка върху дивидентите.

Въпреки съпротивата на различни социални групи и предупрежденията на икономисти, че проектът носи значителни рискове, бюджетът вероятно ще бъде одобрен, тъй като управляващата коалиция разполага с комфортно мнозинство в парламента.

Бюджетът поставя рекорд за държавните разходи, които достигат почти 46 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Това увеличение ще бъде финансирано предимно чрез по-високи данъци върху бизнеса и работниците, както и чрез рязко увеличение на публичния дълг.