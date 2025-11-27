Западните медии за протеста в София: Увеличаването на данъците изкара на площада 20 000 протестиращи

Протестът, който се проведе в София на 26 ноември бе отразен и в западните медии, като The Associated Press, Independent, EuroNews отразиха случващото се със заглавия "Хиляди излязоха по улиците на българската столица", "Хиляди се събраха на протест срещу българския бюджет за 2026 г." В публикациите те посочват:
Хиляди протестиращи организираха мащабна демонстрация пред сградата на парламента в столицата на България София, за да осъдят високите данъци, обявени в проектобюджета за следващата година. Протестиращите образуваха жива верига около сградата, за да попречат на депутатите да излязат.
Опозиционната коалиция между партиите "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“ организира митинга, в който се включиха около 20 000 протестиращи. Демонстрацията се провежда в момент, в който балканската страна се готви да влезе в еврозоната в началото на следващата година.
Властите съобщават, че трима полицаи са били ранени при изпълнение на служебните си задължения по поддържане на обществения ред, докато протестите ескалираха. Съобщава се и за сблъсъци и престрелки между силите за контрол на безредиците и протестиращите.
Някои от протестиращите се опитаха да пробият полицейския кордон и хвърляха фойерверки и стъклени бутилки по полицейските сили по време на това, което беше обявено за мирен протест пред сградата на Народното събрание, според Дирекцията на вътрешните работи в София (СДВР).
Протестиращите се опитаха да преобърнат полицейски микробус, но бяха отблъснати от жандармерията. Властите съобщават, че официалните автомобили на членове на парламента също са били замервани с предмети и атакувани от някои протестиращи.
Протестите започнаха в 18:00 часа местно време, когато хората първоначално се събраха пред Народното събрание, а малко по-късно го обградиха и блокираха всички изходи, за да попречат на депутатите, които разглеждаха бюджета за 2026 г., да напуснат сградата.
Някои демонстранти твърдят, че полицията е хвърлила сълзотворен газ по тълпата от протестиращи, за да ги разпръсне.
Протестът отразява широко разпространената загриженост относно икономическото въздействие на бюджета върху физическите лица и бизнеса, включително увеличението на социалноосигурителните вноски и удвояването на данъка върху дивидентите.
Въпреки съпротивата на различни социални групи и предупрежденията на икономисти, че проектът носи значителни рискове, бюджетът вероятно ще бъде одобрен, тъй като управляващата коалиция разполага с комфортно мнозинство в парламента.
Бюджетът поставя рекорд за държавните разходи, които достигат почти 46 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Това увеличение ще бъде финансирано предимно чрез по-високи данъци върху бизнеса и работниците, както и чрез рязко увеличение на публичния дълг.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #10
13:23 27.11.2025
2 Преторианец с бонус
13:25 27.11.2025
3 те така
Коментиран от #8, #15
13:27 27.11.2025
4 Цвете
13:28 27.11.2025
5 ганя путинофиля
Коментиран от #7
13:30 27.11.2025
6 Евро-озонен
Коментиран от #31
13:30 27.11.2025
7 рублю копейкин
До коментар #5 от "ганя путинофиля":ние си имаме алтернативна историческа времева линия и всичко там е обратно отразено....
13:31 27.11.2025
8 Точно
До коментар #3 от "те така":Шиши затова е недоволен ,мечтаят си за диктатурата
13:34 27.11.2025
9 Отново
Коментиран от #33
13:34 27.11.2025
10 Трудно е
До коментар #1 от "честен ционист":Няма да го научиш българския, няма.
13:34 27.11.2025
11 Цвете
13:38 27.11.2025
12 Цвете
13:38 27.11.2025
13 за милионните жители
13:40 27.11.2025
14 Трол
Коментиран от #16
13:47 27.11.2025
15 Затова само
До коментар #3 от "те така":С американците към светлото бъдеще пълно с преработени храни, болести, холивудски филми и фейсбук! Ура!
13:48 27.11.2025
16 а до колко
До коментар #14 от "Трол":часа ги брой и на колко бири?
13:49 27.11.2025
17 Прасчо
13:50 27.11.2025
18 Пудела
Във Великобритания излезе новия бюджет , който е тотална катастрофа за бизнеса и работещите хора - никой не протестира .
Данъците в повечето прекрасни западни държави са в пъти по - високи от тези в нашия бюджет.
Да си оправят техните каши първо ...
13:51 27.11.2025
19 малко са 20 000
13:53 27.11.2025
20 Ето!
13:57 27.11.2025
21 Работническо дело
14:00 27.11.2025
22 Зъл пес
Коментиран от #25
14:02 27.11.2025
23 а зоните
14:04 27.11.2025
24 Роза
14:05 27.11.2025
25 кучегон
До коментар #22 от "Зъл пес":Защото, за разлика от вас, нищо незаконно не са извършили!
Коментиран от #26
14:05 27.11.2025
26 Виц
До коментар #25 от "кучегон":Ли разказваш, или си на кристали
Коментиран от #42
14:07 27.11.2025
27 спонтанен сарказъм
Коментиран от #28
14:11 27.11.2025
28 така е
До коментар #27 от "спонтанен сарказъм":Виде се без Еврото до къде ни докараха. Ще видим догодина как ще е.
14:14 27.11.2025
29 Българин
Коментиран от #32
14:14 27.11.2025
30 Сатана Z
14:15 27.11.2025
31 Ти си про....
До коментар #6 от "Евро-озонен":... ст човек, помисли пак за какво вдигат данъците, и с парите кого и какво купуват.
14:17 27.11.2025
32 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #29 от "Българин":А колко се е бръкнАл за НЕнашите. btv и NOVA, да пускат записи на риалити формати вместо РЕАЛНА КАРТИНА от протеста🤔❗
14:21 27.11.2025
33 ЛЕЛЯ
До коментар #9 от "Отново":30 000 нямат мозък .Радвай се, че ти имаш та чак прелива.
14:22 27.11.2025
34 Да,бе
14:27 27.11.2025
35 оня с коня
Коментиран от #37, #40
14:36 27.11.2025
36 селяк
14:39 27.11.2025
37 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #35 от "оня с коня":Абе ти вЕрно ли си мислиш, че някоя западнаЛА медия ще седне да брои хората от протеста🤔❗
14:40 27.11.2025
38 604
Коментиран от #39
14:42 27.11.2025
39 тутуту
До коментар #38 от "604":aaa не така! укрия е по важна от българия
14:43 27.11.2025
40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #35 от "оня с коня":Заради коня ти -
лично Буци....фал каза, че правителството НЕ Е НЕГОВО, че премиерът НЕ Е НЕГОВ, а тая заран ТОЙ ИМ НАРЕДИЛ .... ❗
/ако знаеш кой е Буцефал, без гуглето/
Коментиран от #43
14:44 27.11.2025
41 Реалист
14:46 27.11.2025
42 хе хе
До коментар #26 от "Виц":Не употребявам никакъв допинг! А ти на праведник ли се правиш или вече си с деменция?
14:46 27.11.2025
43 оня с коня
До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Естествено че нито Правителството,нито Премиера са негови,но ПО ЗАКОН БОЖИ те му ПРИНАДЛЕЖАТ!Е тва като го осъзнаеш,ще бъдеш щастлив до края на Живота си:)
Коментиран от #44, #46, #47
14:53 27.11.2025
44 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #43 от "оня с коня":Ти верно си по-Т.Ъ.П от З@ДНИЦ@Т@ на коня си❗
Какъв закон Божи те е патил в политиката изобщо🤔
14:56 27.11.2025
45 Това беше протест срещу
14:57 27.11.2025
46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #43 от "оня с коня":Ти явно си ЩАСТЛИФТ в невежеството си❗
14:57 27.11.2025
47 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #43 от "оня с коня":Явно още не си намерил в гуглето кой е Буцефал и с какво да го хранили‼️
Не ми го пиши, аз го знам още преди появата на гугльо❗
15:00 27.11.2025
48 Не са само данъците
15:01 27.11.2025