Западните медии за протеста в София: Увеличаването на данъците изкара на площада 20 000 протестиращи

Западните медии за протеста в София: Увеличаването на данъците изкара на площада 20 000 протестиращи

27 Ноември, 2025 13:22

Демонстрацията се провежда в момент, в който балканската страна се готви да влезе в еврозоната в началото на следващата година

Западните медии за протеста в София: Увеличаването на данъците изкара на площада 20 000 протестиращи - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Протестът, който се проведе в София на 26 ноември бе отразен и в западните медии, като The Associated Press, Independent, EuroNews отразиха случващото се със заглавия "Хиляди излязоха по улиците на българската столица", "Хиляди се събраха на протест срещу българския бюджет за 2026 г." В публикациите те посочват:

Хиляди протестиращи организираха мащабна демонстрация пред сградата на парламента в столицата на България София, за да осъдят високите данъци, обявени в проектобюджета за следващата година. Протестиращите образуваха жива верига около сградата, за да попречат на депутатите да излязат.

Опозиционната коалиция между партиите "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“ организира митинга, в който се включиха около 20 000 протестиращи. Демонстрацията се провежда в момент, в който балканската страна се готви да влезе в еврозоната в началото на следващата година.

Властите съобщават, че трима полицаи са били ранени при изпълнение на служебните си задължения по поддържане на обществения ред, докато протестите ескалираха. Съобщава се и за сблъсъци и престрелки между силите за контрол на безредиците и протестиращите.

Някои от протестиращите се опитаха да пробият полицейския кордон и хвърляха фойерверки и стъклени бутилки по полицейските сили по време на това, което беше обявено за мирен протест пред сградата на Народното събрание, според Дирекцията на вътрешните работи в София (СДВР).

Протестиращите се опитаха да преобърнат полицейски микробус, но бяха отблъснати от жандармерията. Властите съобщават, че официалните автомобили на членове на парламента също са били замервани с предмети и атакувани от някои протестиращи.

Протестите започнаха в 18:00 часа местно време, когато хората първоначално се събраха пред Народното събрание, а малко по-късно го обградиха и блокираха всички изходи, за да попречат на депутатите, които разглеждаха бюджета за 2026 г., да напуснат сградата.

Някои демонстранти твърдят, че полицията е хвърлила сълзотворен газ по тълпата от протестиращи, за да ги разпръсне.

Протестът отразява широко разпространената загриженост относно икономическото въздействие на бюджета върху физическите лица и бизнеса, включително увеличението на социалноосигурителните вноски и удвояването на данъка върху дивидентите.

Въпреки съпротивата на различни социални групи и предупрежденията на икономисти, че проектът носи значителни рискове, бюджетът вероятно ще бъде одобрен, тъй като управляващата коалиция разполага с комфортно мнозинство в парламента.

Бюджетът поставя рекорд за държавните разходи, които достигат почти 46 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Това увеличение ще бъде финансирано предимно чрез по-високи данъци върху бизнеса и работниците, както и чрез рязко увеличение на публичния дълг.


България
  • 1 честен ционист

    9 46 Отговор
    Гранттоедите са помъкнали пак и кучета и дечурлигата за масак.

    Коментиран от #10

    13:23 27.11.2025

  • 2 Преторианец с бонус

    6 46 Отговор
    Тая вечер ги чака водното оръдие.

    13:25 27.11.2025

  • 3 те така

    23 39 Отговор
    Такъв протест ако беше станало по време на руското робство,лагерите на смъртта щяха да се напълнят за една нощ . Това е разликата да си американски и руски роб. При единия протестираш и вижте върнаха бюджета,при другия протестираш и си е някой лагер на смъртта

    Коментиран от #8, #15

    13:27 27.11.2025

  • 4 Цвете

    47 8 Отговор
    13:28 27.11.2025

  • 5 ганя путинофиля

    11 23 Отговор
    а какво ли са отразили путинофилските пропагандисти?

    Коментиран от #7

    13:30 27.11.2025

  • 6 Евро-озонен

    43 15 Отговор
    А повишаването на данъците е вследствие на приемането на еврото - ама кой да мисли, абе уж сте интелигенция, градските льохмани??

    Коментиран от #31

    13:30 27.11.2025

  • 7 рублю копейкин

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "ганя путинофиля":

    ние си имаме алтернативна историческа времева линия и всичко там е обратно отразено....

    13:31 27.11.2025

  • 8 Точно

    27 5 Отговор

    До коментар #3 от "те така":

    Шиши затова е недоволен ,мечтаят си за диктатурата

    13:34 27.11.2025

  • 9 Отново

    10 25 Отговор
    Паветниците - тъпофили протестират в свой ущърб! Нямат мозък и това е!

    Коментиран от #33

    13:34 27.11.2025

  • 10 Трудно е

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Няма да го научиш българския, няма.

    13:34 27.11.2025

  • 11 Цвете

    15 8 Отговор
    13:38 27.11.2025

  • 12 Цвете

    10 8 Отговор
    13:38 27.11.2025

  • 13 за милионните жители

    12 8 Отговор
    на София, хайде ние 20 000-3 0000 организирани метежници, не издребнявайте точно за бройката, това младо семейство от снимката, защо не се изказва за кризата с боклука, аз пък дете имам, водя го на детска и от казаните излизат плъхове с големина на котка, авно и абсолютно ясно е кога е организиран протест, кога им пука на тези за съществените теми

    13:40 27.11.2025

  • 14 Трол

    10 9 Отговор
    Не бяха 20 000, а малко над два милиона протестиращи.

    Коментиран от #16

    13:47 27.11.2025

  • 15 Затова само

    22 2 Отговор

    До коментар #3 от "те така":

    С американците към светлото бъдеще пълно с преработени храни, болести, холивудски филми и фейсбук! Ура!

    13:48 27.11.2025

  • 16 а до колко

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Трол":

    часа ги брой и на колко бири?

    13:49 27.11.2025

  • 17 Прасчо

    25 3 Отговор
    Мен ме е срам на международна сцена да ни представляват ниско-интелигентни, но за сметка на това крадливи управляващи. Не може да даваш на полицай със средно с 30% по-големи заплати от тези на вишисти, инженери, лекари и учители. Срамно е!!! Не може за всеки полицай по 400лв., а за НЯКОИ пенсионери по 120. Да ставаме като Донбас, че ти си по-голямото зло. Не беше лавка, ктб, Лукойл, тотото и т.н. Не знам кой ти държи юздите, но народната любов е показателна.

    13:50 27.11.2025

  • 18 Пудела

    11 8 Отговор
    Ами може би западните медии да отразяват високите данъци и такси в техните държави и да ни оставят на мира .
    Във Великобритания излезе новия бюджет , който е тотална катастрофа за бизнеса и работещите хора - никой не протестира .
    Данъците в повечето прекрасни западни държави са в пъти по - високи от тези в нашия бюджет.
    Да си оправят техните каши първо ...

    13:51 27.11.2025

  • 19 малко са 20 000

    7 6 Отговор
    на снимката виждам поне 220 хиляди протестиращи. С ДДСто.

    13:53 27.11.2025

  • 20 Ето!

    11 2 Отговор
    Хората сами ви казват истината! Ограбвате ги, а това ще завърши като миналия път - с протести и оставки!

    13:57 27.11.2025

  • 21 Работническо дело

    10 2 Отговор
    20 000? ...малко са.Трябват 2 000 000.

    14:00 27.11.2025

  • 22 Зъл пес

    8 6 Отговор
    Не разбирйм защо пудели и розови не са на подсъдимата скамейка.

    Коментиран от #25

    14:02 27.11.2025

  • 23 а зоните

    13 2 Отговор
    не ни ли бъркат в джоба, не взимат ли принудително трудно изкараните пари, с които храним децата си, как пък вчера никой не обели дума за това, зони, сметопочистване, всичко върви ръка за ръка, а най-големите виновници са умнокрасивите жълтопаветници, който ни доведоха до това, с некадърното си управление, освен протести, друго не могат!

    14:04 27.11.2025

  • 24 Роза

    12 5 Отговор
    "Съдбата обича смелите!"-стара римска сентенция.Хубаво е ,че хората излизат на протест-да се чуе и техния глас!Нека властниците да видят ,че народа не спи,и да се съобразяват с него!

    14:05 27.11.2025

  • 25 кучегон

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "Зъл пес":

    Защото, за разлика от вас, нищо незаконно не са извършили!

    Коментиран от #26

    14:05 27.11.2025

  • 26 Виц

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "кучегон":

    Ли разказваш, или си на кристали

    Коментиран от #42

    14:07 27.11.2025

  • 27 спонтанен сарказъм

    2 3 Отговор
    каквото и да правят управляващите трябва да вдигнат заплатите на милиционерите, защото догодина като цъфнем и вържем с еврото, протестите няма да са дирижирани от ппдбгт+ и няма да са толкова мирни. Абе да живее еврото!

    Коментиран от #28

    14:11 27.11.2025

  • 28 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "спонтанен сарказъм":

    Виде се без Еврото до къде ни докараха. Ще видим догодина как ще е.

    14:14 27.11.2025

  • 29 Българин

    5 8 Отговор
    Абе не бяха 20000 хиляди, но почти 2000 имаше. По 50 лева на бройка, значи сорос се е бръкнал 100 бона за целия панаир!

    Коментиран от #32

    14:14 27.11.2025

  • 30 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Режимът в БГ отчаяно се нуждае от пари,с които да подържа репресивният еничарски апарат преди размириците ,които предстоят след грабежа със смяната на българския лев.Тежко и горко на българите в трудните времена,които предстоят.

    14:15 27.11.2025

  • 31 Ти си про....

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Евро-озонен":

    ... ст човек, помисли пак за какво вдигат данъците, и с парите кого и какво купуват.

    14:17 27.11.2025

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    А колко се е бръкнАл за НЕнашите. btv и NOVA, да пускат записи на риалити формати вместо РЕАЛНА КАРТИНА от протеста🤔❗

    14:21 27.11.2025

  • 33 ЛЕЛЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Отново":

    30 000 нямат мозък .Радвай се, че ти имаш та чак прелива.

    14:22 27.11.2025

  • 34 Да,бе

    1 1 Отговор
    Данък дивидент за крупния бизнес няма нищо общо с хората ,а тези които бяха излезли ,повечето не знаещи защо са там ,други платени ,плюс вандалите на олигарси нямат нищо общо с реалността .А от чужбина Прокопи си пусна агитките за снимки у дестабилизация Нищо ново!

    14:27 27.11.2025

  • 35 оня с коня

    2 2 Отговор
    Пропуска се най-важното:Че БЛАГОДАРЕНИЕ на бат Бойко който пое управлението на Държавата след инфантилните Радеви служ. Правителства България Е ЗАБЕЛЯЗАНА от Зап. Медии- дори са си направили труда да броят колко Дебила е имало на Площада!

    Коментиран от #37, #40

    14:36 27.11.2025

  • 36 селяк

    0 0 Отговор
    Kak не ва е срам гражданчета да протестирате срещу първио бюджет в ЕВРО! Това е най важнио бюджет за Територия България, а вие да протестирате. Безделници!

    14:39 27.11.2025

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    Абе ти вЕрно ли си мислиш, че някоя западнаЛА медия ще седне да брои хората от протеста🤔❗

    14:40 27.11.2025

  • 38 604

    3 1 Отговор
    Хранете укрия,а после що немъ кинти...кон дъ въ мъндръсъ паветнъ стган!

    Коментиран от #39

    14:42 27.11.2025

  • 39 тутуту

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "604":

    aaa не така! укрия е по важна от българия

    14:43 27.11.2025

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    Заради коня ти -
    лично Буци....фал каза, че правителството НЕ Е НЕГОВО, че премиерът НЕ Е НЕГОВ, а тая заран ТОЙ ИМ НАРЕДИЛ .... ❗
    /ако знаеш кой е Буцефал, без гуглето/

    Коментиран от #43

    14:44 27.11.2025

  • 41 Реалист

    1 1 Отговор
    Масово хората не бяха разбрали, че присъстват на политическо мероприятие на Променкаджиите на Фатмака! Хитър трик, но с краткотраен ефект за Кирчо и Кокорчо.

    14:46 27.11.2025

  • 42 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Виц":

    Не употребявам никакъв допинг! А ти на праведник ли се правиш или вече си с деменция?

    14:46 27.11.2025

  • 43 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Естествено че нито Правителството,нито Премиера са негови,но ПО ЗАКОН БОЖИ те му ПРИНАДЛЕЖАТ!Е тва като го осъзнаеш,ще бъдеш щастлив до края на Живота си:)

    Коментиран от #44, #46, #47

    14:53 27.11.2025

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "оня с коня":

    Ти верно си по-Т.Ъ.П от З@ДНИЦ@Т@ на коня си❗
    Какъв закон Божи те е патил в политиката изобщо🤔

    14:56 27.11.2025

  • 45 Това беше протест срещу

    1 1 Отговор
    Въвеждане на еврото и последствията от него и от влизане на България в Еврозоната. Може протестиращите да не го съзнават но всъщност проблемите са точно заради това безумие да влизаме неподготвени в еврото.

    14:57 27.11.2025

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "оня с коня":

    Ти явно си ЩАСТЛИФТ в невежеството си❗

    14:57 27.11.2025

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "оня с коня":

    Явно още не си намерил в гуглето кой е Буцефал и с какво да го хранили‼️
    Не ми го пиши, аз го знам още преди появата на гугльо❗

    15:00 27.11.2025

  • 48 Не са само данъците

    0 0 Отговор
    Това е цялостната дива корупция на политическите и бизнес селяндури, военни и техните фамилии. Окупирали държавните институции, съд прокуратура, всичко! ВСИЧКО! И газят и разпределят, както им е мерака.

    15:01 27.11.2025

