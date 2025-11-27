Кметът на "Люлин": Кризата с боклука се завръща с пълна сила

Кризата с отпадъците в столичния район "Люлин" не е свършила, тя се завръща с пълна сила, заяви кметът на района Георги Тодоров на брифинг в Столичния общински съвет (СОС).

По думите на Тодоров през последните 10 дни ситуацията със сметопочистването в района се е влошила. Натрупва се отново много боклук, а от следващата седмица се очаква да завали сняг, което допълнително може да влоши ситуацията.

Договорите за сметопочистване на "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" изтичат на 30 ноември, тази неделя. Това според Тодоров поражда опасения, че малкото налична техника, ще бъде насочена към тези три района.

В район "Люлин" има 1500 контейнера, съобщи кметът. Всеки един от тях трябва да бъде изхвърлян всеки ден, за да няма криза с боклука, а това не се случва.

Районният кмет изтъкна, че план-график за снегопочистването обичайно се разписва още през октомври, но това още не е направено. Според Тодоров в снежна ситуация за район "Люлин" са нежни поне е шест големи снегорина.