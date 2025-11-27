Новини
Кметът на "Люлин": Кризата с боклука се завръща с пълна сила

27 Ноември, 2025 14:51 348 4

  • георги тодоров-
  • криза-
  • боклук-
  • люлин

По думите на Тодоров през последните 10 дни ситуацията със сметопочистването в района се е влошила

Кметът на "Люлин": Кризата с боклука се завръща с пълна сила - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кризата с отпадъците в столичния район "Люлин" не е свършила, тя се завръща с пълна сила, заяви кметът на района Георги Тодоров на брифинг в Столичния общински съвет (СОС).

По думите на Тодоров през последните 10 дни ситуацията със сметопочистването в района се е влошила. Натрупва се отново много боклук, а от следващата седмица се очаква да завали сняг, което допълнително може да влоши ситуацията.

Договорите за сметопочистване на "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" изтичат на 30 ноември, тази неделя. Това според Тодоров поражда опасения, че малкото налична техника, ще бъде насочена към тези три района.

В район "Люлин" има 1500 контейнера, съобщи кметът. Всеки един от тях трябва да бъде изхвърлян всеки ден, за да няма криза с боклука, а това не се случва.

Районният кмет изтъкна, че план-график за снегопочистването обичайно се разписва още през октомври, но това още не е направено. Според Тодоров в снежна ситуация за район "Люлин" са нежни поне е шест големи снегорина.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    БЪДЕТЕ ГОРДИ ВИЕ ОТ ЛЮЛИН И ДРУГИТЕ СЕЛА НАОКОЛО!

    14:55 27.11.2025

  • 2 мъкаааа

    2 0 Отговор
    Според Тодоров в снежна ситуация за район "Люлин" са нУжни поне шест големи снегорина. НЕЖНИ СА ЖЕНИТЕ,А НЕ СНЕГОРИНИТЕ.

    14:56 27.11.2025

  • 3 Трол

    0 0 Отговор
    Докато има будни граждани, които събират боклука и се борят срещу мафията, криза няма да има.

    14:59 27.11.2025

  • 4 Гробар

    0 0 Отговор
    Червената Василка и дружките му от герб превърнаха София в село от Бангладеш.

    15:01 27.11.2025

