Иван Таков: Много малка част от нашата данъчна политика влезе в този бюджет

28 Ноември, 2025 08:29 304 2

БСП няма място в управлението, ако бъдат накърнени социалните придобивки

Иван Таков: Много малка част от нашата данъчна политика влезе в този бюджет - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Както каза и председателят на БСП вчера - ако бъдат накърнени социалните придобивки ние нямаме място в това управление."

С тези думи, изречени в ефира на БНТ, зам.-председателят на БСП Иван Таков потвърди, че социалистите са готови да напуснат властта, ако настъпят промени в политиката по доходите, заложена в бюджета за следващата година.

След като вчера разчетите на държавата бяха оттеглени по призив на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров обяви, че социалистите са против промяната в "най-социалния бюджет досега".

Относно Бюджет 2026 Таков поясни, че от БСП не са готови да правят компромиси с доходите. "Това беше възможният бюджет, който щеше да е добър за следващата година. Много малка част от нашата данъчна политика влезе в този бюджет. Данък "дивидент" беше една част от вижданията ни за промяна на данъчната система. Но не беше съществената част от нашето виждане", продължи Иван Таков, който е лидер на БСП-София и зам.-председател на БСП.
От 1 януари 2026 няма да има поскъпване и разширяване на зоите за паркиране в София, каза още Иван Таков, който е общински съветник и председател на групата на червените съветници в столицата.

"Бюджетът на транспорта не разчита изцяло на приходите от Центъра за градска мобилност. Първо трябва да се използват всички алтернативни меки мерки преди да се стигне до наказателната акция, която започна кметът", каза още той.
Ние не сме спирали да работим за подобряване на градския транспорт, увери Таков.


България
  • 1 Новак

    0 0 Отговор
    Софиянци, защо извадихте този от нафталина?

    08:33 28.11.2025

  • 2 Пич

    0 0 Отговор
    Когато ви казах , че българският бюджет се прави за Украйна , не се шегувах ! Знам че всички мразите МВР , но какво направиха ?! Опитаха се да прехвърлят липсата на обяснимо изчезване на пари върху тях , като всички вкупом твърдяха , че щели да вземат увеличение 50-70% ! А се оказа че реално ще вземат десетина процента увеличение! Тогава , защо липсват пари ?! Украйна...?!

    08:38 28.11.2025

