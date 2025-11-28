Калоян Методиев: МВР пак купува нови коли. Поръчката е за 126 млн. лева

МВР пак купува нови коли. Поръчката е за 126 млн. лева. Парите идват от фонда за пътна безопасност, който се пълни от глобите на шофьорите.

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Две важни неща:

Първо, сега ли е моментът при този бюджет и това социално-икономическо напрежение? Онзи ден имаше огромен протест, включително срещу бюджета.

Второ, поръчката е за 405 джипа (4х4) Шкода Кодияк на цена от официалния вносител - 95 940 лв. с ДДС на брой.

Това е цена на едро. Когато купуваш на едро използваш огромни отстъпки. Цената в магазините на Шкода за една бройка на редовна цена в момента започва от 78 000 до 80 000 лева (с ДДС). Прилагам актуалните оферти. Зам.министърът на МВР е подписал цена на едро с 20% по-скъпа от тази на дребно. И луксозни екстри да са си сложили - кожени салони, подгрявки, масажори пак не излиза сметката. За 405 бройки трябваше да са хиляди левове надолу отстъпка. Поне 10% от редовна цена. И защо трябва да са 4х4?! Джиповете не са коли за преследване! И товарене на арестанти. Медиите вече се заливат от справедлив гняв за поредната наглост на управляващите.

# Защо е този лукс?

# Частно МВР ли си правят?!

# Народът малоумен ли е?

На тези три въпроса трябва да отговорят.