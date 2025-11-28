Новини
Калоян Методиев: МВР пак купува нови коли. Поръчката е за 126 млн. лева

28 Ноември, 2025 11:11 1 591 32

Парите идват от фонда за пътна безопасност, който се пълни от глобите на шофьорите

Калоян Методиев: МВР пак купува нови коли. Поръчката е за 126 млн. лева - 1
Снимка: бТВ
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

МВР пак купува нови коли. Поръчката е за 126 млн. лева. Парите идват от фонда за пътна безопасност, който се пълни от глобите на шофьорите.

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Две важни неща:

Първо, сега ли е моментът при този бюджет и това социално-икономическо напрежение? Онзи ден имаше огромен протест, включително срещу бюджета.

Второ, поръчката е за 405 джипа (4х4) Шкода Кодияк на цена от официалния вносител - 95 940 лв. с ДДС на брой.

Това е цена на едро. Когато купуваш на едро използваш огромни отстъпки. Цената в магазините на Шкода за една бройка на редовна цена в момента започва от 78 000 до 80 000 лева (с ДДС). Прилагам актуалните оферти. Зам.министърът на МВР е подписал цена на едро с 20% по-скъпа от тази на дребно. И луксозни екстри да са си сложили - кожени салони, подгрявки, масажори пак не излиза сметката. За 405 бройки трябваше да са хиляди левове надолу отстъпка. Поне 10% от редовна цена. И защо трябва да са 4х4?! Джиповете не са коли за преследване! И товарене на арестанти. Медиите вече се заливат от справедлив гняв за поредната наглост на управляващите.

# Защо е този лукс?

# Частно МВР ли си правят?!

# Народът малоумен ли е?

На тези три въпроса трябва да отговорят.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бившият милиционер Миленков

    1 15 Отговор
    е блокирал центъра на София!
    Къде е полицията?

    Коментиран от #11

    11:14 28.11.2025

  • 2 Кой милиционер гепи

    23 1 Отговор
    комисионната?

    Коментиран от #6

    11:15 28.11.2025

  • 3 що не учехте да станете милиционери а?

    15 3 Отговор
    ами на старите вече им се скъсаха седалките от седене, нормално е пак нови и дрогодина пак нови

    да бяхте станали милиционери да си покарате нова кола а не бачкатори и да се возите във рейса

    Коментиран от #15, #18, #20

    11:16 28.11.2025

  • 4 нямам думи

    8 4 Отговор
    тия фирми Кат и милицията как не мръднаха от татово време,кво евро - идета да видите опашката за регистрация , пред нотариуса същата

    11:17 28.11.2025

  • 5 Ура,,Ура

    42 1 Отговор
    Прави впечатление, че все по голяма част от младите полицаи заприличват на платени наемници от Чечня. Брадясали, с запуснат външен вид и съмнителна хигиена.

    Коментиран от #25

    11:17 28.11.2025

  • 6 Питаш кой?

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кой милиционер гепи":

    Я виж в герберските депутатски редици кои бивши полицейски прости екземпляри стоят?!

    11:18 28.11.2025

  • 7 нови коли. Поръчката е за 126 млн. лева

    14 1 Отговор
    за колко ли още чекмеджета ли ще останат от надутите цени

    гледайки какви коли малогабаритни евтини карат
    не можейки често да фанат джигити и трафиканти на пришълци

    11:18 28.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сила

    20 1 Отговор
    Вижте брадатия примат дето се плезеше , как колегите му го дърпат настрани и се възмущават от поведението му ...самите те !!? Кой го е назначил тоя ,как е минал психотеста ....!!?

    Коментиран от #17

    11:20 28.11.2025

  • 11 Има ни пак

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бившият милиционер Миленков":

    Полицията се крие на топло. И какво общо има Миленков с новите автомобили?

    11:20 28.11.2025

  • 12 а за депитатите нови коли кога?

    9 1 Отговор
    редно е таз година и нови коли за депутатите да се купят

    те във старите коли ли ще се возят и таз година?

    11:20 28.11.2025

  • 13 Господим продажник

    2 1 Отговор
    Това саипари не копоите да правят секс в колите, а да се използват за подобряване на безопасността по пътищата!
    Розов лалугер, колкото и да се въртите, Д то все отзад ще ти е!

    11:21 28.11.2025

  • 14 ПЛАЩАЙ ПЛАЩАЙ

    9 1 Отговор
    НАРОДЕ СПИ ЗА РИБА ГЪБИ ХОДИ ХОДИ А ТЕ ТЕ Е...Т СЪС 2 Х 200. ТРУДНО БРАТ СЕ ЖИВЕЕ СЪС ГЛУПЦИ НЕРАЗБРАНИ. НЕ АЗ КАЗАЛ ГО Е ПОЕТА ПРЕДИ 100 И КУСУР ГОДИНИ. НЕ НАРОД А М...А. Е СЪС СИГУРНОСТ НЕ ВСИЧКИ....

    11:22 28.11.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "що не учехте да станете милиционери а?":

    КАТО ГЛЕДАМ
    И ТИ НЕ СИ учИл,а си учЕл.
    СТАВАШ ЗА МИЛИЦИОНЕР.

    11:23 28.11.2025

  • 16 Фют

    5 3 Отговор
    Тоя малоумник на лято ще реве ли защо пожарната е с Лади и Зилове?? За пожарната и гранична полиция са 4х4 плъх.

    11:25 28.11.2025

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    КАКТО И СИМОНА ,КОЯТО НОСИ СТЪЛБА НА УБИЕЦА СЕМЕРДЖИЕВ.

    11:26 28.11.2025

  • 18 Кандидатствах за милиционер,

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "що не учехте да станете милиционери а?":

    но ме скъсаха на изпитите. Завърших след това физика.

    11:26 28.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Един друг

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "що не учехте да станете милиционери а?":

    Ама те са станали милиционери, точно защото не са учили. Извода е, не учете, станете милиционери, така ще взимате по 2 шапки с пари и ще се возите на нови джипки с кожен салон.
    Поне докато Пеевски и Борисов управляват ще е така. Ако младите се събудят някой ден и започнат масово да гласуват, ще изметем корумпираната политически класа.

    11:31 28.11.2025

  • 21 Аз мога да отговоря

    2 0 Отговор
    на третия въпрос:
    Да

    11:38 28.11.2025

  • 22 Даниел

    5 1 Отговор
    Това е запазена марка на Борисов,преди време за по 90к накупи на Ганчев боклуците Greatwall.

    11:42 28.11.2025

  • 23 Майора

    1 6 Отговор
    Първо прочетете драги коментиращи и тогава говорете! Парите не са от бюджета , сот глоби! В България всеки се прави на специалист по всичко както беше по времето на соца!

    Коментиран от #24

    11:43 28.11.2025

  • 24 Баце ЕООД

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Майора":

    Парите от глоби е редно да ходят за пътища.. Не да се краде от тях, камо ли за джипове

    11:49 28.11.2025

  • 25 12340

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ура,,Ура":

    И се плезят като павиани!

    11:59 28.11.2025

  • 26 Силиций

    1 0 Отговор
    "Фонд Пътна Безопастност" като че ли се превърна във "Фонд Автопарк МВР"
    То вярно,че преди не толкова отдавна мутрите в България си купуваха джиповете пак с пари...от нетрудови доходи,но поне бяха откровено нагли и безскруполни, а не лъжци като милиционерите.

    12:01 28.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Супер

    0 3 Отговор
    Ако успяват да покрият тези разходи с глоби е супер. Аз съм ок, нарушителите на закона да купят колите на полицайте

    12:06 28.11.2025

  • 29 Този фонд

    5 0 Отговор
    трябва веднага да се изтръгне от лапите на МВР. МВР се превръща в частна армия на управляващите. Къдравата Сю е тпа като гз. Боко да се вземе в ръце щото тенджерата е под налягане и няма да издържи дълго.

    12:08 28.11.2025

  • 30 Моля

    3 0 Отговор
    милиционерите, освободете форума от присъствието си. Обедната ви почивка започва. Време е за кебапчетата в стола.

    12:11 28.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 закривай МВР-то

    3 0 Отговор
    Еми купуват за да могат да се крият в храстите. Те само за това стават, за нищо друго.

    12:17 28.11.2025

