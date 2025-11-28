Калоян Методиев: МВР пак купува нови коли. Поръчката е за 126 млн. лева

МВР пак купува нови коли. Поръчката е за 126 млн. лева. Парите идват от фонда за пътна безопасност, който се пълни от глобите на шофьорите.
Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.
Две важни неща:
Първо, сега ли е моментът при този бюджет и това социално-икономическо напрежение? Онзи ден имаше огромен протест, включително срещу бюджета.
Второ, поръчката е за 405 джипа (4х4) Шкода Кодияк на цена от официалния вносител - 95 940 лв. с ДДС на брой.
Това е цена на едро. Когато купуваш на едро използваш огромни отстъпки. Цената в магазините на Шкода за една бройка на редовна цена в момента започва от 78 000 до 80 000 лева (с ДДС). Прилагам актуалните оферти. Зам.министърът на МВР е подписал цена на едро с 20% по-скъпа от тази на дребно. И луксозни екстри да са си сложили - кожени салони, подгрявки, масажори пак не излиза сметката. За 405 бройки трябваше да са хиляди левове надолу отстъпка. Поне 10% от редовна цена. И защо трябва да са 4х4?! Джиповете не са коли за преследване! И товарене на арестанти. Медиите вече се заливат от справедлив гняв за поредната наглост на управляващите.
# Защо е този лукс?
# Частно МВР ли си правят?!
# Народът малоумен ли е?
На тези три въпроса трябва да отговорят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бившият милиционер Миленков
Къде е полицията?
Коментиран от #11
11:14 28.11.2025
2 Кой милиционер гепи
Коментиран от #6
11:15 28.11.2025
3 що не учехте да станете милиционери а?
да бяхте станали милиционери да си покарате нова кола а не бачкатори и да се возите във рейса
Коментиран от #15, #18, #20
11:16 28.11.2025
4 нямам думи
11:17 28.11.2025
5 Ура,,Ура
Коментиран от #25
11:17 28.11.2025
6 Питаш кой?
До коментар #2 от "Кой милиционер гепи":Я виж в герберските депутатски редици кои бивши полицейски прости екземпляри стоят?!
11:18 28.11.2025
7 нови коли. Поръчката е за 126 млн. лева
гледайки какви коли малогабаритни евтини карат
не можейки често да фанат джигити и трафиканти на пришълци
11:18 28.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сила
Коментиран от #17
11:20 28.11.2025
11 Има ни пак
До коментар #1 от "Бившият милиционер Миленков":Полицията се крие на топло. И какво общо има Миленков с новите автомобили?
11:20 28.11.2025
12 а за депитатите нови коли кога?
те във старите коли ли ще се возят и таз година?
11:20 28.11.2025
13 Господим продажник
Розов лалугер, колкото и да се въртите, Д то все отзад ще ти е!
11:21 28.11.2025
14 ПЛАЩАЙ ПЛАЩАЙ
11:22 28.11.2025
15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #3 от "що не учехте да станете милиционери а?":КАТО ГЛЕДАМ
И ТИ НЕ СИ учИл,а си учЕл.
СТАВАШ ЗА МИЛИЦИОНЕР.
11:23 28.11.2025
16 Фют
11:25 28.11.2025
17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #10 от "Сила":КАКТО И СИМОНА ,КОЯТО НОСИ СТЪЛБА НА УБИЕЦА СЕМЕРДЖИЕВ.
11:26 28.11.2025
18 Кандидатствах за милиционер,
До коментар #3 от "що не учехте да станете милиционери а?":но ме скъсаха на изпитите. Завърших след това физика.
11:26 28.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Един друг
До коментар #3 от "що не учехте да станете милиционери а?":Ама те са станали милиционери, точно защото не са учили. Извода е, не учете, станете милиционери, така ще взимате по 2 шапки с пари и ще се возите на нови джипки с кожен салон.
Поне докато Пеевски и Борисов управляват ще е така. Ако младите се събудят някой ден и започнат масово да гласуват, ще изметем корумпираната политически класа.
11:31 28.11.2025
21 Аз мога да отговоря
Да
11:38 28.11.2025
22 Даниел
11:42 28.11.2025
23 Майора
Коментиран от #24
11:43 28.11.2025
24 Баце ЕООД
До коментар #23 от "Майора":Парите от глоби е редно да ходят за пътища.. Не да се краде от тях, камо ли за джипове
11:49 28.11.2025
25 12340
До коментар #5 от "Ура,,Ура":И се плезят като павиани!
11:59 28.11.2025
26 Силиций
То вярно,че преди не толкова отдавна мутрите в България си купуваха джиповете пак с пари...от нетрудови доходи,но поне бяха откровено нагли и безскруполни, а не лъжци като милиционерите.
12:01 28.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Супер
12:06 28.11.2025
29 Този фонд
12:08 28.11.2025
30 Моля
12:11 28.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 закривай МВР-то
12:17 28.11.2025