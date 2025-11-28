Теменужка Петкова: Диалогът е възстановен. Чухме предложенията на бизнеса и синдикатите

Бюджетът не е изтеглен, отложена е процедурата. Диалогът е възстановен. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова след срещата със синдикатите и бизнеса, цитирана от "Фокус".
"Диалогът е възстановен. Чухме предложенията на бизнеса и синдикатите. Предстои в следващите дни да ги разгледаме в Министерството на финансите. Следващата седмица ще обсъдим конкретните мерки, които се предлагат. Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура", обясни тя.
"Протестите ни целят увеличение на заплатите", категоричен бе президентът на КНСБ Пламен Димитров.
"Трябва да решим откъде могат да бъдат намерени между 850 млн. и 1 млрд. евро за ръста на възнагражденията. Има над 20 мерки, които коментирахме, разбрахме се финансовото министерство да ги остойности. Във вторник следобед ще се съберем да подновим диалога", допълни той.
"Вчера работихме заедно около 6-7 часа с колегите работодатели и двата синдиката и смятам, че има доста допирни точки и се надявам другата седмица да се обединим, и да направим такива промени, че работещите и фирмите да могат да запазят своите доходи и конкурентноспособност - без да ощетяваме хората в публичния сектор и интересите на синдикалните организации", каза Кирил Домусчиев, председател на КРИБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #26
12:36 28.11.2025
2 А досега
12:36 28.11.2025
3 Таа па
12:37 28.11.2025
4 гражданин
12:37 28.11.2025
5 Ще чуете и видите
12:38 28.11.2025
6 Добрев Роднината
Защо НС да го спазва и комисията да заседава в определения час?
12:39 28.11.2025
7 Диалог
12:40 28.11.2025
8 Баба ти
12:40 28.11.2025
9 Оставка
12:40 28.11.2025
10 Хораааа
За това трябва да се махат а най добре в затвора!
Коментиран от #14
12:40 28.11.2025
11 Нали
12:43 28.11.2025
12 Оставка веднага
12:43 28.11.2025
13 Цвете
12:44 28.11.2025
14 Ха..ха..ха
До коментар #10 от "Хораааа":И кой ще ги вкара в затвора?! Прокурорите са назначени от двамата Мазни, полицията е с космически заплати дадени от двамата Мазни, възлови съдийски длъжности са с огромни заплати осигурени от двамата Мазни. Никой не може да ги пипне дори.
12:44 28.11.2025
15 От парите за НАТО
Коментиран от #36
12:45 28.11.2025
16 Снимката
Коментиран от #21
12:45 28.11.2025
17 Цвете
12:45 28.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гост
12:46 28.11.2025
20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЯМАТЕ РАБОТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
ОСТАВКА!
12:47 28.11.2025
21 Краставите магарета
До коментар #16 от "Снимката":се намериха
12:48 28.11.2025
22 Пак завишават поне с 20%
12:48 28.11.2025
23 Гост
Цитат:
Вчера работихме заедно около 6-7 часа с колегите работодатели и двата синдиката и смятам, че .....
Леле, ужас, толкова много...., аре на Бали на санаториум, горките..., цели 7 часа работа по бюджета! Цццццц,...., душички...
12:49 28.11.2025
24 Тоя хаскоски
12:50 28.11.2025
25 Банки в Сан Марино
Коментиран от #33
12:53 28.11.2025
26 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ТЕМЕНУЖКА Е ЗАВЪРШИЛА ..ПОЗНАЙТЕ ...ТЕХНИКУМ ПО ТЕКСТИЛ . Е ТЕ ТОВА СА ЦВЕТА НАЦИЯТА ... МУТРИ ПРАСЕТА И ТЕКСТИЛЦИ ...С УСПЕХ 4.59
Коментиран от #40
12:53 28.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 мнение
12:54 28.11.2025
29 нннн
12:54 28.11.2025
30 Чочо
Или пак излъга?????
12:54 28.11.2025
31 Хич пари няма нали ?
12:55 28.11.2025
32 Нушка
12:58 28.11.2025
33 Ъхъъъъъ
До коментар #25 от "Банки в Сан Марино":Банка в Сан Марино ограби български инвеститор с 15 млн. евро, след като той ги ограби от българите в съучастие с политиците от ГЕРБ и ДПС .... но пари за заплати и осигуровки НЯМА
12:59 28.11.2025
34 Факти публикувайте статията
13:03 28.11.2025
35 Стефанов
13:08 28.11.2025
36 Стефанов
До коментар #15 от "От парите за НАТО":Абе къде е Маврудиев ???
13:10 28.11.2025
37 Енергийни помощи за КЦМ
13:16 28.11.2025
38 ф. трифонов
13:18 28.11.2025
39 Наглост ГЕРБерастка
13:18 28.11.2025
40 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #26 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":ТОВА,АКО Е ВЯРНО....Е ГАТИ ПОЗОРА!
..ТАЗИ МАЗНА ПЛЕСКАВИЦА ДА СЕ МАХА С 200 ОТ ТАМ И ДА ОТИВА ДА МЕТЕ УЛИЦИТЕ!
13:23 28.11.2025
41 Силиций
13:28 28.11.2025
42 Мдаа
13:40 28.11.2025
43 Далавера
Тиквата пак излъга най нагло - дил наредил на чайника да изтегли бюджета! БЮДЖЕТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕН САМО С РЕШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА!!!
И всички се правят на убити - дали поради невежество или поради някакъв обещан им гювеч!? И се литкат по лъжите на тиквата и подлогата му с водопада!
13:51 28.11.2025