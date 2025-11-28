Новини
Теменужка Петкова: Диалогът е възстановен. Чухме предложенията на бизнеса и синдикатите

Теменужка Петкова: Диалогът е възстановен. Чухме предложенията на бизнеса и синдикатите

28 Ноември, 2025 12:35 1 005 43

  • теменужка петкова-
  • диалог-
  • бизнес-
  • синдикати

"Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура", обясни финансовият министър

Теменужка Петкова: Диалогът е възстановен. Чухме предложенията на бизнеса и синдикатите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът не е изтеглен, отложена е процедурата. Диалогът е възстановен. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова след срещата със синдикатите и бизнеса, цитирана от "Фокус".

"Диалогът е възстановен. Чухме предложенията на бизнеса и синдикатите. Предстои в следващите дни да ги разгледаме в Министерството на финансите. Следващата седмица ще обсъдим конкретните мерки, които се предлагат. Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура", обясни тя.

"Протестите ни целят увеличение на заплатите", категоричен бе президентът на КНСБ Пламен Димитров.

"Трябва да решим откъде могат да бъдат намерени между 850 млн. и 1 млрд. евро за ръста на възнагражденията. Има над 20 мерки, които коментирахме, разбрахме се финансовото министерство да ги остойности. Във вторник следобед ще се съберем да подновим диалога", допълни той.

"Вчера работихме заедно около 6-7 часа с колегите работодатели и двата синдиката и смятам, че има доста допирни точки и се надявам другата седмица да се обединим, и да направим такива промени, че работещите и фирмите да могат да запазят своите доходи и конкурентноспособност - без да ощетяваме хората в публичния сектор и интересите на синдикалните организации", каза Кирил Домусчиев, председател на КРИБ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 0 Отговор
    Теменужка -на Мафията дружка.

    Коментиран от #26

    12:36 28.11.2025

  • 2 А досега

    22 2 Отговор
    защо не ги чувахте, а?

    12:36 28.11.2025

  • 3 Таа па

    21 0 Отговор
    КЪДЕ Е ПЪТНАТА КАРТА??????

    12:37 28.11.2025

  • 4 гражданин

    28 0 Отговор
    А тази женица и за лелка в детска ясла НЕ става , а бюджет ще оправя !!

    12:37 28.11.2025

  • 5 Ще чуете и видите

    25 1 Отговор
    Гласа на народа. О който сте се скрили и правите делавери с парите на гражданите.

    12:38 28.11.2025

  • 6 Добрев Роднината

    8 0 Отговор
    Каза, защо БДЖ не си спазва графика!
    Защо НС да го спазва и комисията да заседава в определения час?

    12:39 28.11.2025

  • 7 Диалог

    23 0 Отговор
    от тая дебелократунестата , хасковския брадясал Бърньо и другите на снимката ? Хайде стига грабене и наглуване , ма ! Оставка !

    12:40 28.11.2025

  • 8 Баба ти

    24 1 Отговор
    Защо да ги чуваш днес?! Довчера пееше една и съща песен като стара грамофонна плоча и свирканедосвирена: "Това е единствения възможен бюджет! " Ти защо лъжеше нагло в очите целия български народ? Защо побъркахте целия народ с вашите нечувани изстъпления за да си угодите на манията да си купувате шапкари прокурори и съдии, и служби да ви слугуват и опазват от вашите престъпления от собствените им закони?! Оставка.

    12:40 28.11.2025

  • 9 Оставка

    13 0 Отговор
    Пробутвате се едни и същи хранилкаджии.

    12:40 28.11.2025

  • 10 Хораааа

    20 0 Отговор
    Бъдете сигурни,че ще направят всичко което на тях им е изгодно.
    За това трябва да се махат а най добре в затвора!

    Коментиран от #14

    12:40 28.11.2025

  • 11 Нали

    16 1 Отговор
    позорния ви бюджет беше единствен възможен и тая жена заяви , че няма да се пипа ? Ама то от такава изпечена лъжкиня освен лъжи и мизерии нищо друго не може да се очаква !

    12:43 28.11.2025

  • 12 Оставка веднага

    16 0 Отговор
    Теменужка Петкова за нищо не става. Пълен провал е

    12:43 28.11.2025

  • 13 Цвете

    17 1 Отговор
    МЕНТАТА " ПРАВИ " БЮДЖЕТА А ТИ ГЛЕДАШ САМО ОТ СТРАНИ, ТИ СИ ЕДИН НАБЛЮДАТЕЛ .НЕМОЖЕ ЕДНО БИВШЕ КРУПИЕ, ДА РАЗПОЛАГА И ПРЕДЛАГА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВАТА НИ.ОТ ТОВА ЗАВИСИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЖИВОТА ОТ ТУК НАТАТЪК. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    12:44 28.11.2025

  • 14 Ха..ха..ха

    11 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хораааа":

    И кой ще ги вкара в затвора?! Прокурорите са назначени от двамата Мазни, полицията е с космически заплати дадени от двамата Мазни, възлови съдийски длъжности са с огромни заплати осигурени от двамата Мазни. Никой не може да ги пипне дори.

    12:44 28.11.2025

  • 15 От парите за НАТО

    17 1 Отговор
    Ще ги намерите тези 1 млрд. евро пуйко ! И от парите за касичката ББР

    Коментиран от #36

    12:45 28.11.2025

  • 16 Снимката

    15 0 Отговор
    Защо ли не би било жал и чувство за липса ,ако всичките се затрият от този фотос ? Заедно делят ,крадат и смучат от работещите. Вечните несменяеми слугуващи на партии и усвояващи членски внос пари под масата. При всички положения ще се разберат за Вашето ,след вдигната малко пушилка като на театър. Изключителни артисти мошеници на фотото.

    Коментиран от #21

    12:45 28.11.2025

  • 17 Цвете

    8 0 Отговор
    МЕНТАТА " ПРАВИ " БЮДЖЕТА А ТИ ГЛЕДАШ САМО ОТ СТРАНИ, ТИ СИ ЕДИН НАБЛЮДАТЕЛ .НЕМОЖЕ ЕДНО БИВШЕ КРУПИЕ, ДА РАЗПОЛАГА И ПРЕДЛАГА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВАТА НИ.ОТ ТОВА ЗАВИСИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЖИВОТА ОТ ТУК НАТАТЪК. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    12:45 28.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    7 1 Отговор
    Няма друг бюджет, няма друг бюджет пищеше патицата теменушка и изведнъж вече има. Тая пача и тоя до нея, хасковския мин"дил, ореваха света, че само тоя бюджет. Изме"кяри

    12:46 28.11.2025

  • 20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор
    ИЗЧЕЗВАЙТЕ БЕЕ!
    НЯМАТЕ РАБОТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    ОСТАВКА!

    12:47 28.11.2025

  • 21 Краставите магарета

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Снимката":

    се намериха

    12:48 28.11.2025

  • 22 Пак завишават поне с 20%

    6 0 Отговор
    Приходната част. Гнусният номер на Йордан Цонев. После кредити.

    12:48 28.11.2025

  • 23 Гост

    3 1 Отговор
    Я, много бързо бря, въй..., и що така?
    Цитат:
    Вчера работихме заедно около 6-7 часа с колегите работодатели и двата синдиката и смятам, че .....
    Леле, ужас, толкова много...., аре на Бали на санаториум, горките..., цели 7 часа работа по бюджета! Цццццц,...., душички...

    12:49 28.11.2025

  • 24 Тоя хаскоски

    4 1 Отговор
    Каун нагъл и тази пътна карта на бг. Потока ще ви излъжат пак. И вие пак с подвити опашки ще го поемете със 200. ПРОТЕСТИ ДО СВАЛЯНЕТО ИМ ОТ ВЛАСТ.

    12:50 28.11.2025

  • 25 Банки в Сан Марино

    6 0 Отговор
    Бизнеса ще ми купува а иначе пари за заплати и осигуровки нямал нали? Я вижте заглавието от днес: Банка в Сан Марино ограби български инвеститор с 15 млн. евро... Срам нямате ей

    Коментиран от #33

    12:53 28.11.2025

  • 26 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ТЕМЕНУЖКА Е ЗАВЪРШИЛА ..ПОЗНАЙТЕ ...ТЕХНИКУМ ПО ТЕКСТИЛ . Е ТЕ ТОВА СА ЦВЕТА НАЦИЯТА ... МУТРИ ПРАСЕТА И ТЕКСТИЛЦИ ...С УСПЕХ 4.59

    Коментиран от #40

    12:53 28.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 мнение

    7 0 Отговор
    Винаги съм имал съмнения относно компетентността на Теменужка Петкова. Съмнявах се, когато беше министър на енергетиката, а сега вече се убедих в нейната некомпетентност. Тя не се ли вижда какъв професионалист е, а се излага пред цялата държава. Представям си я в дебат с Асен Василев по финансови въпроси. Тази министерска длъжност не е за нея, не си е на мястото.

    12:54 28.11.2025

  • 29 нннн

    4 1 Отговор
    Значи, си кротце, со благо не чувате. Само от kьотек разбирате. Ще то имаме предвид...

    12:54 28.11.2025

  • 30 Чочо

    5 0 Отговор
    Ама , Борисов каза че го оттегля
    Или пак излъга?????

    12:54 28.11.2025

  • 31 Хич пари няма нали ?

    5 0 Отговор
    холдингова компания в България с пазарна капитализация от над 400 милиона евро, 6000 служители, печалба от 167 милиона евро за 2024 г. и общи активи от 1,56 милиарда евро..... банки в чужбина купува ....

    12:55 28.11.2025

  • 32 Нушка

    2 0 Отговор
    Диалога е възстановен . Тея са готови след покупката . Важна бе цената да уточним . Плащаме ,какво да правим. Извинете ,Вие винаги плащате за да имаме ние.

    12:58 28.11.2025

  • 33 Ъхъъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Банки в Сан Марино":

    Банка в Сан Марино ограби български инвеститор с 15 млн. евро, след като той ги ограби от българите в съучастие с политиците от ГЕРБ и ДПС .... но пари за заплати и осигуровки НЯМА

    12:59 28.11.2025

  • 34 Факти публикувайте статията

    3 0 Отговор
    ( Банка в Сан Марино ограби български инвеститор с 15 млн. евро ) .....! .."инвеститор" Нека хората да разберат къде им отиват парите

    13:03 28.11.2025

  • 35 Стефанов

    2 1 Отговор
    Октавка !!!

    13:08 28.11.2025

  • 36 Стефанов

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "От парите за НАТО":

    Абе къде е Маврудиев ???

    13:10 28.11.2025

  • 37 Енергийни помощи за КЦМ

    3 1 Отговор
    Но българина и грам злато, сребро и олово от тях не може да си купи нали Теменужке? Нали Цонев ... но иначе с нашите данъци ги субсидирате ?

    13:16 28.11.2025

  • 38 ф. трифонов

    2 0 Отговор
    Бях първо хамалин, а после шофьор. Когато работиш и ти плащат, е много приятно. След 10 ноември нашите вестници пишеха, че българите били мързеливи и не ставали за нищо. А аз живеех с 90 души в три стаи и само сънародниците ходеха да се трудят. Моята европейска мечта е да ти плащат адекватно. А тук какво искат - да не ти дават пари и да работиш, да не ти предлагат симпатичен кандидат и да гласуваш. Не става. Народът не е глупав. Политиците го направиха глупав. Гласувах от немай-къде, и то срещу нещо, а не в името на някого.

    13:18 28.11.2025

  • 39 Наглост ГЕРБерастка

    3 0 Отговор
    Българи! Нещо да кажете за компанията до банкянската слугиня Минзухарка, неграмотната счетоводителка, която и хабер си няма от финанси, но мутрата от СИК и магистрален бандит я назначи за финансов министър, че да засенчва неговата простащина и простотия! Били постигнали "диалог"! Ха-ха-ха! Диалог с Домуса супер престъпник и затова милиардер, с продажните синдикати на лакея на на снимката, чиято фамилия е уредена със сладки и високо платени държавни служби и хасковското нищожество Добревия Делян, който на последното заседание на бюджетната комисия се държа като простак, не, държа се като отвратителен и до цинизъм нагъл простак, и изля кофи с помия от клозета в Банкя по Асен Василев и Мартин Димитров! Добре ма, Минзухарке, като си постигнала "диалог", зашо гледаш като настъпана жаба? Нали бюджетът ти, с който се фукаше като циганин на сватба с откраднат костюм беше много хубав и "единствен"?! Че много бързо обърна палачинката ма, Минзухарке! Понеже те обърнаха и теб, нали?!

    13:18 28.11.2025

  • 40 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    ТОВА,АКО Е ВЯРНО....Е ГАТИ ПОЗОРА!
    ..ТАЗИ МАЗНА ПЛЕСКАВИЦА ДА СЕ МАХА С 200 ОТ ТАМ И ДА ОТИВА ДА МЕТЕ УЛИЦИТЕ!

    13:23 28.11.2025

  • 41 Силиций

    1 0 Отговор
    кратък превод на обяснението означава - тупаме топката докато "Capo della Mafia" ни каже какво да правим.

    13:28 28.11.2025

  • 42 Мдаа

    0 0 Отговор
    Нищо няма да променят, пак ще мишкуват докато не дойде удобен момент да приемат същия бюджет.

    13:40 28.11.2025

  • 43 Далавера

    0 0 Отговор
    Правилно, че не е изтеглен!
    Тиквата пак излъга най нагло - дил наредил на чайника да изтегли бюджета! БЮДЖЕТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕН САМО С РЕШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА!!!
    И всички се правят на убити - дали поради невежество или поради някакъв обещан им гювеч!? И се литкат по лъжите на тиквата и подлогата му с водопада!

    13:51 28.11.2025

