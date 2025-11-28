Новини
"Възраждане": Върнете трите милиарда лева от частните пенсионни фондове в ДОО

"Възраждане": Върнете трите милиарда лева от частните пенсионни фондове в ДОО

28 Ноември, 2025 13:41 737 15

Това би позволило балансиране на бюджета без повишаване на данъчната тежест и без вдигане на пенсионната възраст

"Възраждане": Върнете трите милиарда лева от частните пенсионни фондове в ДОО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средствата в размер на 3 милиарда лева, които ежегодно се прехвърлят към частните пенсионни фондове, трябва да се върнат обратно в държавното обществено осигуряване (ДОО). Това заявиха икономистите Любомир Христов и Виктор Папазов, които представиха алтернативни предложения за Бюджет 2026 в парламента днес. Според тях, тази мярка ще елиминира нуждата от планираното увеличение на осигурителната вноска. Двамата експерти бяха в Народното събрание за организиран от "Възраждане" открит дебат относно бъдещето на допълнителното пенсионно осигуряване. Очакваната дискусия с представители на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) обаче не се състоя поради отсъствието на асоциацията.

Основният акцент в изказването на икономистите беше критиката към планираното повишаване на осигурителната тежест. Любомир Христов бе категоричен, че от проектобюджета трябва да отпадне заложеното увеличение на вноската с два процентни пункта за следващата година.

"Според Христов увеличението на пенсионната вноска с 2 процентни пункта е необосновано и напълно излишно, защото държавата вече събира 5% от осигурителния доход, който обаче не отива в ДОО, а в партиди в пенсионни фондове, управлявани от частни дружества," предаде БТА.

Експертът подчерта, че връщането на тези 5%, които в момента се отклоняват към частния сектор, би вкарало свеж ресурс от 3 милиарда лева в държавната система. Това би позволило балансиране на бюджета без повишаване на данъчната тежест и без вдигане на пенсионната възраст.

Според представените от Христов данни, сегашният модел на отклоняване на средства към пенсионните дружества изкуствено увеличава дефицита на Националния осигурителен институт (НОИ) с 1,4% от брутния вътрешен продукт.

"В момента, в който управляващите желаят да балансират по-добре държавния бюджет, желаят да свият дефицита, достатъчно е просто с един текст в закона, който „Възраждане“ предлага, да върнат обратно тези 5% или 3 млрд. лева от частните пенсионни дружества към държавното обществено осигуряване," заяви Любомир Христов, цитиран от БТА.

Икономистът Виктор Папазов също изрази остра позиция спрямо втория пенсионен стълб, определяйки го като "вреден за обществото". Той коментира отсъствието на БАДДПО от дебата, като отбеляза, че асоциацията е публикувала становище предишната вечер, но не е изпратила представители за директна дискусия.

"Очевидно нямат аргументи и се боят да излязат на открит дебат пред обществото и да опровергаят нашето твърдение, че вторият пенсионен стълб е грабеж, който обрича българските пенсионери в недоимък във възрастта, когато имат нужда от пенсии," заяви Виктор Папазов.


  • 1 ДУпетат

    4 10 Отговор
    Господин депутат, вие сте откраднали 10 милиона от бюджета! Какво ще кажете на вашите избиратели?
    - Извинявайте!

    13:44 28.11.2025

  • 2 Да бе

    6 7 Отговор
    Аз съм против, като човек, който има незсчетен стаж от САЩ над 10 г. Единствено частния фонд ще ми изплати някаква пенсия ... А всички вноски към НОИ ще ми отидат за други хора

    13:44 28.11.2025

  • 3 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    0 15 Отговор
    До март месец ще има преврат в Русия, от военните. И ще започне зачеването на СССР2.0 с признания и документи за лъжите осъществили горбачовско-буржоазните реформи и разпад на социалистическият модел. Ще се признае лунната афера и катинската лъжа. Така ще се разпаднат и капиталистическите режими в Източна Европа и страните били в СССР, съставени от бивши комунисти на база антикомунизъм, русофобия и анти -СССР, влезли в мафията на ционистите и атлантическата олигархия. ... Бойко организира протестът. Урсула нареди 20 милиарда за Украйна, а Бойко и БКП - статуквото им се свиди, България е на бригада Чавдар - капиталистическата върхушка - предала се на Вашингтон. Колония с диктатор като Филипините, но БКП е на власт защитавани както фарисеите мислещи се за римски елит, но сега е Вашингтон и ЕС. БКП елитът казва: НИЕ СМЕ НАТО! На всеки около 75 години се сменя на 100% олигархията и посоката на държавната политика. Живковата, и олигархиите след ВСВ които още са на власт - преди 37 години пък станаха неолиберали и бизнес олигархия - всичко на егото и буржоазията, държавни поръчки към частни фирми. Та, всички с връзки преди 1990та и сега, ще отидат в мръсният канал. И медии и политици и капиталисти и професори... (бойко и вуйчо му кирил войнов организират всички антикомунистически митинги по заповед на луканов цру) в предаване по българското радио посланикът на САЩ Сол Полански заяви, че „единствената реална опозиция на комунистите в България е Андрей Луканов

    Коментиран от #11

    13:44 28.11.2025

  • 4 Бойко Разбойко

    12 1 Отговор
    Кръв повръщам, пари не връщам.

    13:45 28.11.2025

  • 5 смях в залата

    5 12 Отговор
    Копейката иска да ми вземе спестяванията и да ги раздаде на мързеливите и на телкаджиите. Малоумник

    13:47 28.11.2025

  • 6 Цвете

    5 3 Отговор
    ИСТИНАТА КОПЕЙКИН Е СЪВСЕМ ДРУГА. И ТИ Е ЗНАЕШ, СЛЕД КАТО ТИ БЕШЕ МЕРАК ДА СТАНЕШ ШЕФ НА ГРУПА. ТА, ДА СЕ ВЪРНА НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО. ДЯНКОВ ИЗТЕГЛИ И ЗАЕДНО С БОРИСОВ " ПРИВАТИЗИРАХА " ПЕНСИОННИЯТ ФОНД. ЗАТОВА СЕ ВЪРТЯТ, КАТО ПАТКИ В КЪЛЧИЩА, ЗАЩОТО СЕ ЧУДЯТ ОТ КЪДЕ ДА ГЕПЯТ, ЗА ДА " ПОМАГАТ " НА ПЕНСИОНЕРИТЕ. НО, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ВРЪЩАНЕ НАЗАД НЯМА. ТАКА СЕ " ИЗПАРИХА " ПАРИТЕ НА НАС И РОДИТЕЛИТЕ НИ. 🎃🎃🎃🎈🎈🎈🎃🎃🎃🎈🎈🎈⚽️🎃🎃🎃🎈🧨

    13:50 28.11.2025

  • 7 Цвете

    2 3 Отговор
    ИСТИНАТА КОПЕЙКИН Е СЪВСЕМ ДРУГА. И ТИ Е ЗНАЕШ, СЛЕД КАТО ТИ БЕШЕ МЕРАК ДА СТАНЕШ ШЕФ НА ГРУПА. ТА, ДА СЕ ВЪРНА НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО. ДЯНКОВ ИЗТЕГЛИ И ЗАЕДНО С БОРИСОВ " ПРИВАТИЗИРАХА " ПЕНСИОННИЯТ ФОНД. ЗАТОВА СЕ ВЪРТЯТ, КАТО ПАТКИ В КЪЛЧИЩА, ЗАЩОТО СЕ ЧУДЯТ ОТ КЪДЕ ДА ГЕПЯТ, ЗА ДА " ПОМАГАТ " НА ПЕНСИОНЕРИТЕ. НО, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ВРЪЩАНЕ НАЗАД НЯМА. ТАКА СЕ " ИЗПАРИХА " ПАРИТЕ НА НАС И РОДИТЕЛИТЕ НИ. 🎃🎃🎃🎈🎈🎈🎃🎃🎃🎈🎈🎈⚽️🎃🎃🎃🎈🧨

    13:51 28.11.2025

  • 8 Трол

    3 2 Отговор
    Не може да се върне нещо, което го няма.

    Коментиран от #13

    13:52 28.11.2025

  • 9 Един друг

    3 5 Отговор
    Копейкин е малко комунистче, което знае само как да прибира чужди пари.

    13:53 28.11.2025

  • 10 Леле -леле 🤔

    3 3 Отговор
    Наистина турско-щатската власт е в паника . Щом дори опозицията им мисли откачени варианти за закърпване на бюджета . 😀

    13:53 28.11.2025

  • 11 Руснаците бяха 1/3

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ":

    от населението на СССР, което беше 290млн. Сега РФ е 146млн., а руснаците са не повече от 80-90млн. Другите са чеченци, дагестанци, якути, чукчи, буряти, тувинци... общо 84 автономни области. Докато всички си живеят в областите руснаците живеят навсякъде, във всички републики, области, окръзи и краища са определен процент от населението. Заемат всички управленски постове заедно с местните колаборационисти в държавната администрация, полиция, армия и други силови структури. Държат се и живеят там като господари и колонизатори, каквито са всъщност. Затова в другите републики, видяли какво е без руснаци - Казахстан, Азербейджан, Прибалтийските, Украйна и др. са нежелани и гонени. Ето това те смятат за фашизъм и национализъм и тръгват към реваншизъм. Затова и тъгуват за СССР и искат СССР2.0 да си дерибействат пак на воля. Това е пропито вече в техния национален характер - високомерни, нагли и нахални, всеки им е длъжен и трябва вечно да им е благодарен.

    13:56 28.11.2025

  • 12 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    3 0 Отговор
    Във фондовете за втора пенсия (универсални пенсионни фондове) постъпват около 2,5 млрд. лева годишно, а натрупаните средства вече надхвърлят 20 млрд. лева. Валутният резерв на България в момента е около 78–80 млрд. лева (42 млрд. евро), тези пари не са нужни за евро обмяната, ЕЦБ ще замени левовете в хората и банките. Промяна няма да има докато политическата класа и олигархията не се сменят. Тръмп остави байдъновите хора в ЕС-НАТО и Украйна, и няма да има промяна нито мир.

    13:56 28.11.2025

  • 13 Физик

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Как така да го "няма" ? Нищо в природата не се губи !.Просто преминава под друга форма : под формата на шарени хартийки , които нямат стойност .

    13:58 28.11.2025

  • 14 Частен/честен/

    3 0 Отговор
    Фонд няма.С парите купуват имоти и автомобили,уж инвестиция,но за лична употреба.В края на годината обявяват загуби,и надзора ги признава.Вложителите са прецакани.

    14:00 28.11.2025

  • 15 Точен

    1 0 Отговор
    Управителите на частните пенсионни фондове си живеят живота на ваш гръб, а някои плюят ВЪЗРАЖДАНЕ, че изобличават крадците...

    14:08 28.11.2025

