"Възраждане": Върнете трите милиарда лева от частните пенсионни фондове в ДОО

Средствата в размер на 3 милиарда лева, които ежегодно се прехвърлят към частните пенсионни фондове, трябва да се върнат обратно в държавното обществено осигуряване (ДОО). Това заявиха икономистите Любомир Христов и Виктор Папазов, които представиха алтернативни предложения за Бюджет 2026 в парламента днес. Според тях, тази мярка ще елиминира нуждата от планираното увеличение на осигурителната вноска. Двамата експерти бяха в Народното събрание за организиран от "Възраждане" открит дебат относно бъдещето на допълнителното пенсионно осигуряване. Очакваната дискусия с представители на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) обаче не се състоя поради отсъствието на асоциацията.

Основният акцент в изказването на икономистите беше критиката към планираното повишаване на осигурителната тежест. Любомир Христов бе категоричен, че от проектобюджета трябва да отпадне заложеното увеличение на вноската с два процентни пункта за следващата година.

"Според Христов увеличението на пенсионната вноска с 2 процентни пункта е необосновано и напълно излишно, защото държавата вече събира 5% от осигурителния доход, който обаче не отива в ДОО, а в партиди в пенсионни фондове, управлявани от частни дружества," предаде БТА.

Експертът подчерта, че връщането на тези 5%, които в момента се отклоняват към частния сектор, би вкарало свеж ресурс от 3 милиарда лева в държавната система. Това би позволило балансиране на бюджета без повишаване на данъчната тежест и без вдигане на пенсионната възраст.

Според представените от Христов данни, сегашният модел на отклоняване на средства към пенсионните дружества изкуствено увеличава дефицита на Националния осигурителен институт (НОИ) с 1,4% от брутния вътрешен продукт.

"В момента, в който управляващите желаят да балансират по-добре държавния бюджет, желаят да свият дефицита, достатъчно е просто с един текст в закона, който „Възраждане“ предлага, да върнат обратно тези 5% или 3 млрд. лева от частните пенсионни дружества към държавното обществено осигуряване," заяви Любомир Христов, цитиран от БТА.

Икономистът Виктор Папазов също изрази остра позиция спрямо втория пенсионен стълб, определяйки го като "вреден за обществото". Той коментира отсъствието на БАДДПО от дебата, като отбеляза, че асоциацията е публикувала становище предишната вечер, но не е изпратила представители за директна дискусия.

"Очевидно нямат аргументи и се боят да излязат на открит дебат пред обществото и да опровергаят нашето твърдение, че вторият пенсионен стълб е грабеж, който обрича българските пенсионери в недоимък във възрастта, когато имат нужда от пенсии," заяви Виктор Папазов.