Арман Бабикян: Основният пострадал през последните дни е Борисов

"Топката по отношение на бюджета и на управлението продължава да стои между Пеевски и Борисов". Това мнение изказа пред БНР политическият анализатор Арман Бабикян.

"На този етап разговорът продължава да бъде между Пеевски и Борисов. Изявлението на лидера на БСП приемам по-скоро като информация, подадена от лагера на Пеевски към Борисов, тъй като ние не чухме никаква конкретика за кои социални искания на БСП става дума, т.е. това може да значи всичко или нищо", коментира той. И продължи: "Едната от двете патерици във властта, другата е ИТН, безспорно е социалистическата партия. Така или иначе сигналът е изпратен към Борисов. Основният пострадал през последните дни е Борисов", заяви Бабикян.

"Пеевски качваше мизата през цялото време. Към това се добавиха и 2 млрд. от последните дни, предназначени пак за купуване на чужда собственост, която никой не ни е казал, че продава на България – говоря за "Лукойл". Говоря дори за Спортния тотализатор, който се добави и той в последните дни. Говоря дори за провеждане на комисии за пробутване на бюджета в почивката на НС. Натрупването и натискът от страна на ДПС продължаваше ден след ден и това наистина окончателно вбеси и извади хората на улицата", посочи политическият анализатор.

Според него Пеевски запазва още един ход за себе си: "Той все още не е казал какво мисли за последното решение на Борисов. Борисов се усети в менгеме и затова изтегли бюджета. Затова започна моментално разговори с работодателски организации и синдикати. Той започна да сваля напрежението, защото от пика на напрежението губи само той, не Пеевски. Пеевски не е официално управляващ, той няма нито един министър. Той няма да понесе електорална щета при евентуални предсрочни избори. Електорална щета ще понесе Борисов. При Пеевски ще има ръст от 2 или 3%. Борисов не желае да е губещ".

По много параметри от бюджета имаше съпротива и бягство от диалог от страна на управляващите, така че е безспорно къде са конфликтните точки, допълни анализаторът.