Новини
България »
Арман Бабикян: Основният пострадал през последните дни е Борисов

Арман Бабикян: Основният пострадал през последните дни е Борисов

28 Ноември, 2025 18:12 1 072 18

  • арман бабикян-
  • бюджет-
  • бсп-
  • итн-
  • пеевски

Топката по отношение на бюджета и на управлението продължава да стои между Пеевски и Борисов

Арман Бабикян: Основният пострадал през последните дни е Борисов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Топката по отношение на бюджета и на управлението продължава да стои между Пеевски и Борисов". Това мнение изказа пред БНР политическият анализатор Арман Бабикян.

"На този етап разговорът продължава да бъде между Пеевски и Борисов. Изявлението на лидера на БСП приемам по-скоро като информация, подадена от лагера на Пеевски към Борисов, тъй като ние не чухме никаква конкретика за кои социални искания на БСП става дума, т.е. това може да значи всичко или нищо", коментира той. И продължи: "Едната от двете патерици във властта, другата е ИТН, безспорно е социалистическата партия. Така или иначе сигналът е изпратен към Борисов. Основният пострадал през последните дни е Борисов", заяви Бабикян.

"Пеевски качваше мизата през цялото време. Към това се добавиха и 2 млрд. от последните дни, предназначени пак за купуване на чужда собственост, която никой не ни е казал, че продава на България – говоря за "Лукойл". Говоря дори за Спортния тотализатор, който се добави и той в последните дни. Говоря дори за провеждане на комисии за пробутване на бюджета в почивката на НС. Натрупването и натискът от страна на ДПС продължаваше ден след ден и това наистина окончателно вбеси и извади хората на улицата", посочи политическият анализатор.

Според него Пеевски запазва още един ход за себе си: "Той все още не е казал какво мисли за последното решение на Борисов. Борисов се усети в менгеме и затова изтегли бюджета. Затова започна моментално разговори с работодателски организации и синдикати. Той започна да сваля напрежението, защото от пика на напрежението губи само той, не Пеевски. Пеевски не е официално управляващ, той няма нито един министър. Той няма да понесе електорална щета при евентуални предсрочни избори. Електорална щета ще понесе Борисов. При Пеевски ще има ръст от 2 или 3%. Борисов не желае да е губещ".

По много параметри от бюджета имаше съпротива и бягство от диалог от страна на управляващите, така че е безспорно къде са конфликтните точки, допълни анализаторът.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пеев свинефски 🐷

    17 1 Отговор
    аз не просто съм гарант за демокрацията
    аз СЪМ демокрацията !!!
    само АЗ и никой друг !!!

    18:15 28.11.2025

  • 2 халваджан

    11 3 Отговор
    пореден мазен арменец

    Коментиран от #5

    18:16 28.11.2025

  • 3 ЛЕКАР

    12 2 Отговор
    Само Бай Ставри ще излекува Борисов !!

    18:16 28.11.2025

  • 4 Дзън-дзън

    7 4 Отговор
    Охо , вождът на племето Бабикяни пак размахва томахавката в героични пози!
    Такъв кретен е този мухльо, думи нямам, за да му се възхитя....

    18:16 28.11.2025

  • 5 Не позна

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "халваджан":

    Няма по гнусно, крадливо и отвратително нещо двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и дружката му Пеевски.

    18:18 28.11.2025

  • 6 Горски

    7 3 Отговор
    Бабикян,ти си длъжник на българите.При издоено мляко ритнахте тримата умници тенджерата и изпуснахте шанса от протестите.И сега ръсим мозък.Късно е либе за китка. ТАКА Е. ТЕ ВСИЧКИ СА ЕДНА ПАРТИЯ - НЯКОЛКО ОТБОРА НА БКП. ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ВЕСЕЛА КОЛЕДА . 81 ГОДИНИ НЕ ВИ СТИГАТ.

    18:18 28.11.2025

  • 7 Реалист

    6 4 Отговор
    Западният модел се разпада. Не може да се поема повече дълг. ЕС рухва и настъпва невиждана мизерия, а ние затънахме с двата крака в евроблатото.

    Коментиран от #12

    18:20 28.11.2025

  • 8 гост

    8 0 Отговор
    Господин Бабикян, моля да се изразявате точно и обективно. В България СОЦИАЛИСТИЧЕСКА партия НЯМА!
    Има една котерийна шайка САМОНАРЕКЛА СЕ "социалистическапартия", че и БЪЛГАРСКА!

    18:22 28.11.2025

  • 9 И КАКТО ВИНАГИ

    3 1 Отговор
    ДО СЕГА СЕ ИЗМЪКВА ПО ТЕРЛИЧКИ. ЗАЩО ЛИ. ЗАЩОТО ГИ КУПУВА И ТЕ МУ ЛЯГАТ. АКО НЕ БЕШЕ ТАКА ТОЙ ВЕЧЕ И ШИША ДА БЯХА НА КОЙКАТА ПРИ БАЙ СТАВРИ.

    Коментиран от #11

    18:23 28.11.2025

  • 10 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    Изключително противно същество

    18:25 28.11.2025

  • 11 Само дето

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "И КАКТО ВИНАГИ":

    Урвите свършиха. Вече няма кой да му се продаде.

    18:31 28.11.2025

  • 12 БОЦ - ко

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Реалист":

    Ти не си "реалист",
    Си нещастен комунист !!!

    Коментиран от #15

    18:32 28.11.2025

  • 13 очевидец

    2 1 Отговор
    Нямам търпение да разбера защо нито една родна звезда не подкрепи протестите? Имаше сцена, къде бяхте бе хора? Кръпка поне ти излез бе човек! Певци, актьори, къде сте? Дони, Акага, БТР и т.н. Какво Ви става?!

    Коментиран от #16

    18:35 28.11.2025

  • 14 Бабакян

    4 0 Отговор
    Ще пострада народа! Няма значени чии е бюджета ПП -тата веднага скочиха победихме, но кой победиха! Единия бюджет ще облагодетелства определени кръгове, другия ще ощети народа защото ще ги вземат от тях за да дадат пак на тези кръгове!

    18:38 28.11.2025

  • 15 Реалист

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "БОЦ - ко":

    И ти ли си от гепаджиите от герб.

    18:42 28.11.2025

  • 16 Васко Трътката

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "очевидец":

    Е нали комунизма си отиде и спокойно заспахте, кво искате сега? Бананите ли свършиха?

    18:44 28.11.2025

  • 17 Червена гад

    1 0 Отговор
    Ла.йни.кян пак изплува от кенефа

    18:52 28.11.2025

  • 18 От същите

    0 0 Отговор
    Прескурандо ми е дали Борисов, Пеевски или Бабикян ще са в затвора, примерно или някъде по-дълбоко, важно е да не са във властта.

    18:58 28.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове