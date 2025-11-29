Започна Националната академия на ГЕРБ-младежи. Борисов: Една от силите ни е, че никога не сме делили кметовете

Председателят на младежката организация на ГЕРБ Георги Владов откри Националната академия на младежките структури на ГЕРБ, която се провежда в Разлог днес и утре, предават от БТА.

Младежките структури на партията от цялата страна ще дискутират теми, свързани с външната политика, еврозоната, финансите, правосъдието и туризма. Във форума участват над 200 младежи.

На форума присъстват лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, министър-председателят Росен Желязков, министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на туризма Мирослав Боршош и Росен Плевнелиев (президент на България 2012–2017).

При откриването Владов каза, че това, което прави ГЕРБ различна организация е не просто работата, а че се изпълняват не на100, а на 200 процента поставените от лидера им Бойко Борисов задачи.

Силата не само на ГЕРБ, но и на другите партии са кметовете. Те са до хората долу и могат всеки един проблем да решат, каза пред участниците в Националната академия на младежките структури на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов.

Той допълни че една от силите на ГЕРБ е, че никога не е делила кметовете и те са достатъчно ясни и честни в отговора си. „Един месец се караме, когато са изборите, след това никога не сме ги делили, а сме били приятели и партньори“, каза Борисов.