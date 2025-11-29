Новини
Започна Националната академия на ГЕРБ-младежи. Борисов: Една от силите ни е, че никога не сме делили кметовете

Започна Националната академия на ГЕРБ-младежи. Борисов: Една от силите ни е, че никога не сме делили кметовете

29 Ноември, 2025 10:09

  • бойко борисов-
  • кметове-
  • делба-
  • младежко движение

„Един месец се караме, когато са изборите, след това никога не сме ги делили, а сме били приятели и партньори", каза още Борисов. 

Започна Националната академия на ГЕРБ-младежи. Борисов: Една от силите ни е, че никога не сме делили кметовете - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на младежката организация на ГЕРБ Георги Владов откри Националната академия на младежките структури на ГЕРБ, която се провежда в Разлог днес и утре, предават от БТА.

Младежките структури на партията от цялата страна ще дискутират теми, свързани с външната политика, еврозоната, финансите, правосъдието и туризма. Във форума участват над 200 младежи.

На форума присъстват лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, министър-председателят Росен Желязков, министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на туризма Мирослав Боршош и Росен Плевнелиев (президент на България 2012–2017).

При откриването Владов каза, че това, което прави ГЕРБ различна организация е не просто работата, а че се изпълняват не на100, а на 200 процента поставените от лидера им Бойко Борисов задачи.

Силата не само на ГЕРБ, но и на другите партии са кметовете. Те са до хората долу и могат всеки един проблем да решат, каза пред участниците в Националната академия на младежките структури на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов.

Той допълни че една от силите на ГЕРБ е, че никога не е делила кметовете и те са достатъчно ясни и честни в отговора си. „Един месец се караме, когато са изборите, след това никога не сме ги делили, а сме били приятели и партньори“, каза Борисов.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    19 0 Отговор
    Когато чекмеджан каже добър ден трябва веднага да се провери дали е ден или нощ

    10:16 29.11.2025

  • 2 Боги

    15 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето, младежкото герб, както едно време комсомол. Изявени млади подмазвачи, попълващи списъка с номенклатурните кадри на партията.

    10:17 29.11.2025

  • 3 ГЕРБаджийска няма свиня

    15 0 Отговор
    Впрягат редиците на децата на мафията, бъдещите корупционери. Както казват в другата корумпирана партия БСП, цели поколения са вътре. Учат се на корупция. Дайте шампанското.

    10:17 29.11.2025

  • 4 Пич

    15 0 Отговор
    Борисов:
    - Ние никога не делим кметовете , но кметовете ако не делят далаверата , аз тяхната М. ще Е. !!!

    10:18 29.11.2025

  • 5 Бойко Разбойко

    15 0 Отговор
    Академия по кражби.

    10:20 29.11.2025

  • 6 гражданин

    16 0 Отговор
    Големите крадци ще учат малките как се краде и лъже !!

    10:21 29.11.2025

  • 7 факти

    12 0 Отговор
    Член на БКП ребрандира ДКМС

    10:22 29.11.2025

  • 8 Сила

    12 0 Отговор
    На трибуната Другаря пожарникаро милиционер академик Тиквоний Първи Банкянский ....бурни ръкопляскания , залата е на крака , скандирания... "Вечна Дружба ГЕРБ - ДПС - Чекмедже ...Ураааааа ..!!! 👏👏👏🫰🫰🫰👏👏👏

    Коментиран от #18

    10:22 29.11.2025

  • 9 отврат

    11 0 Отговор
    На 100% и краката на гуруто си ще целуват !!

    10:22 29.11.2025

  • 10 Али резъ

    8 0 Отговор
    Пак лъже

    10:23 29.11.2025

  • 11 Тоя след

    10 0 Отговор
    мизериите с бюджета , които направи и даде назад след номерата на ЗаВиров , че новия бюджет няма да го подкрепят , уж да не се чувстват излъгани избирателите им , моля ти се , а и след като голямото Д - ъ го подплати яко , се запиля в Разлог .

    10:24 29.11.2025

  • 12 Гласове от зайчарника в Банкя

    6 1 Отговор
    Така е, който кмет целуне пръстена на Дон Бацо бива помилван по главичката, а който не отива на срещи с прокурори, милиционери и други структури? Дон Бацо е строг, но несправедлив!

    10:26 29.11.2025

  • 13 Гост

    9 0 Отговор
    Най-огромната ви сила е КРАЖБАТА, глупак

    10:27 29.11.2025

  • 14 Голяма новина

    10 0 Отговор
    Започна академичната академия на разбойниците на Борисов, лично обучени отьнего и произведени в академици!
    Висша форма на щурмоваци. Отлечителни белези: нашарени по всички мускули; брадати; космати; с празни погледи и фалшиви униформи!
    Става страшно, фашизъм в действие!

    10:28 29.11.2025

  • 15 Хе!

    6 0 Отговор
    Хрантутници - Герб! Тоя толуп сериозно ли си вярва, че никога не бил делил кметовете! Да оставим това, че хиляди пъти по крадливи герберюги не са в затвора като Коцев и Иванчева! Това ще го припишем на независимите прокуратури и съдии, които разбира се не изпълняват поръчки! Ето го кмета! Единствен в областта не е от Герб! Останалите двама са на ДПС, 6 на Герб! Другите получаваха милиони държавно подпомагане, а този, който не е гербераст - нула стотинки, докато финансов министър не стана Асен Василев! Това не означава, че някой друг е бил ощетен! Всички получаваха, съобразно големината на общината и задачите, които изпълнява! Терзиев сигурно не го делят!?

    10:29 29.11.2025

  • 16 Купуването на избиратели за стотинки.

    5 0 Отговор
    Секта. Рекет. Парите от милиардите заеми и държавните поръчки.

    10:29 29.11.2025

  • 17 Гост

    6 0 Отговор
    Готвят му протест у понеделник да го махат да си оди.

    10:29 29.11.2025

  • 18 Анани

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    И каратис, тенесис и мач рита.

    10:31 29.11.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ИЗЧЕЗВАЙ С 200!
    НЯМАШ МЯСТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!

    Коментиран от #26

    10:33 29.11.2025

  • 20 А ТИ КО ПРАИШ

    3 1 Отговор
    Там. Дърт си вече. Остави младежите да се организират сами. Може пък да излязат по читави от тебе. Само им пълниш главите със тъпотии.

    Коментиран от #23

    10:34 29.11.2025

  • 21 Не ги делите

    2 0 Отговор
    Само гитразпределяте: един за мене- един за тебе
    Подслушан разговор между Борисов и Пеевски!

    10:35 29.11.2025

  • 22 1488

    3 1 Отговор
    ора без работа

    10:40 29.11.2025

  • 23 И защо да се организират

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "А ТИ КО ПРАИШ":

    На бригада ли ще ходят ?

    10:41 29.11.2025

  • 24 пеев свинефски 🐷

    4 0 Отговор
    освен на 🎃 се учат да се кланят и на мен

    10:41 29.11.2025

  • 25 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Тази комедия на Винету ако я играят в Сълза и смях няма да има места за две години на пред.Еднокнижник преподавател,що е то ?

    10:42 29.11.2025

  • 26 За такъв народ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Такива управляващи.

    10:42 29.11.2025

  • 27 Варна

    2 0 Отговор
    Този престъпник,българоубиец и нац.предател вместо да е в затвора или най добре два метра под зе....... изнася лекций,шок и ужас !

    10:44 29.11.2025

  • 28 9689

    0 0 Отговор
    Национална академия за престъпници.

    10:46 29.11.2025

  • 29 Едни и сищи работи

    1 0 Отговор
    Правят като ДПС. Младежки съюзи. Збирки.

    10:46 29.11.2025

