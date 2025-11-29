Започна Националната академия на ГЕРБ-младежи. Борисов: Една от силите ни е, че никога не сме делили кметовете

Председателят на младежката организация на ГЕРБ Георги Владов откри Националната академия на младежките структури на ГЕРБ, която се провежда в Разлог днес и утре, предават от БТА.
Младежките структури на партията от цялата страна ще дискутират теми, свързани с външната политика, еврозоната, финансите, правосъдието и туризма. Във форума участват над 200 младежи.
На форума присъстват лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, министър-председателят Росен Желязков, министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на туризма Мирослав Боршош и Росен Плевнелиев (президент на България 2012–2017).
При откриването Владов каза, че това, което прави ГЕРБ различна организация е не просто работата, а че се изпълняват не на100, а на 200 процента поставените от лидера им Бойко Борисов задачи.
Силата не само на ГЕРБ, но и на другите партии са кметовете. Те са до хората долу и могат всеки един проблем да решат, каза пред участниците в Националната академия на младежките структури на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов.
Той допълни че една от силите на ГЕРБ е, че никога не е делила кметовете и те са достатъчно ясни и честни в отговора си. „Един месец се караме, когато са изборите, след това никога не сме ги делили, а сме били приятели и партньори“, каза Борисов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
10:16 29.11.2025
2 Боги
10:17 29.11.2025
3 ГЕРБаджийска няма свиня
10:17 29.11.2025
4 Пич
- Ние никога не делим кметовете , но кметовете ако не делят далаверата , аз тяхната М. ще Е. !!!
10:18 29.11.2025
5 Бойко Разбойко
10:20 29.11.2025
6 гражданин
10:21 29.11.2025
7 факти
10:22 29.11.2025
8 Сила
Коментиран от #18
10:22 29.11.2025
9 отврат
10:22 29.11.2025
10 Али резъ
10:23 29.11.2025
11 Тоя след
10:24 29.11.2025
12 Гласове от зайчарника в Банкя
10:26 29.11.2025
13 Гост
10:27 29.11.2025
14 Голяма новина
Висша форма на щурмоваци. Отлечителни белези: нашарени по всички мускули; брадати; космати; с празни погледи и фалшиви униформи!
Става страшно, фашизъм в действие!
10:28 29.11.2025
15 Хе!
10:29 29.11.2025
16 Купуването на избиратели за стотинки.
10:29 29.11.2025
17 Гост
10:29 29.11.2025
18 Анани
До коментар #8 от "Сила":И каратис, тенесис и мач рита.
10:31 29.11.2025
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЯМАШ МЯСТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
Коментиран от #26
10:33 29.11.2025
20 А ТИ КО ПРАИШ
Коментиран от #23
10:34 29.11.2025
21 Не ги делите
Подслушан разговор между Борисов и Пеевски!
10:35 29.11.2025
22 1488
10:40 29.11.2025
23 И защо да се организират
До коментар #20 от "А ТИ КО ПРАИШ":На бригада ли ще ходят ?
10:41 29.11.2025
24 пеев свинефски 🐷
10:41 29.11.2025
25 ШЕФА
10:42 29.11.2025
26 За такъв народ
До коментар #19 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Такива управляващи.
10:42 29.11.2025
27 Варна
10:44 29.11.2025
28 9689
10:46 29.11.2025
29 Едни и сищи работи
10:46 29.11.2025